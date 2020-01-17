Haftanın filmleri

Yaratıcı anlatısı ve tasarımıyla festivallerin gözdesine dönüşen, hafta başı açıklanan Oscar adaylarına animasyon dalında adını yazdıran ‘Bedenimi Kaybettim’, özgün animasyonlara hasret seyirciyi mutlu edecek. Bu akşam Kızılay Büyülü Fener’de özel gösterimi yapılacak ‘Aidiyet’, geçen yılın en çok konuşulan yönetmenlerinden Burak Çevik’in sinemasını merak edenlere önerilir. ‘Kuzular Firarda’ ekibinin yeni macerası ‘Uzay Parkı’ ve Cem Yılmaz’ın ‘İki Film Birden’ projesinin ikinci yarısı ‘Deli’ ile ‘Emanet’, ilkini seven izleyicilerin kaçırmayacağı devam filmleri. Fransız sinemasının iki usta ismi Catherine Deneuve ve Juliette Binoche’u bir araya getiren ‘Saklı Gerçekler’ ve Robert Downey Jr’ın başrolünde olduğu aile komedisi ‘Dolittle’, haftanın diğer seçenekleri...
BEDENİM RUHUM GİBİ AŞKA EMANET
BEDENİMİ KAYBETTİM/I LOST MY BODY
Yönetmen: Jérémy Clapin
2019-FRANSA-81’
DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Jérémy Clapin’in geçen yıl dünya festivallerinin gözdesi olan bu ilk uzun filmiyle, 2020 Oscar’larında animasyon dalında aday oldu.
NE ANLATIYOR: Paris’te bir laboratuvardan kaçan kesik elin ait olduğu bedeni bulmak için yapmayacağı şey yoktur. Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu yıldırmaz. Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin düğüm noktası bu kesik eldir.
SON KARAR: Son yılların en özgün animasyonlarından. Türün takipçileri kadar Oscar yarışını yakından izleyenler de kaçırmasın.
ÖLDÜRMEYE VE AŞKA AİT
AİDİYET
Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
2019-TÜRKİYE, KANADA, FRANSA-73’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Burak Çevik’in uluslararası alanda övgülerle karşılanan son filmi, 40’a yakın farklı ülkede gösterildi ve Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Filmin gösterime girmeyeceğini, yalnızca bu akşam saat 19:00’da Büyülü Fener Sineması’nda seyirciyle buluşacağını hatırlatalım.
NE ANLATIYOR: 2003’ün aralık ayında, İstanbul’un banliyö mahallelerinin birinde yaşayan 55 yaşındaki bir kadın, evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonucu, maktulün kızı ve kızının sevgilisi göz altına alındı. Dava 2007 yılında sonlandığında, mahkeme ikisini de müebbet hapis cezasına çarptırdı.
SON KARAR: Genç Türkiye Sineması’nın önde gelen yönetmenlerinden Burak Çevik’in çok konuşulan filmini Ankara’da hazır yakalamışken kaçırmayın.
GERÇEK, AİLEDE BAŞLAR
SAKLI GERÇEKLER/THE TRUTH
Yönetmen: Hirokazu Kore-eda
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
2019-FRANSA, JAPONYA-106’
DRAM
İLK BAKIŞTA: 2018’de ‘Shoplifters/Arakçılar’ ile Altın Palmiye kazanan Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın son filmi, Juliette Binoche ve Ethan Hawke gibi isimlerin yanı sıra, adeta saygı duruşunda bulunduğu Catherine Deneuve’ü başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Fransız sinemasının yıldızlarından Fabienne hayatını anlatan bir kitap yazar. Bunu kutlamak için uzun zamandır görüşmediği kızı Lumir, kocası ve kızıyla ile birlikte New York’tan annesini ziyarete gelir. Bu kitapla birlikte hepsinin hayatını etkileyen hiç bilmedikleri gerçekler de açığa çıkar.
SON KARAR: Zekice yazılmış karakterleri Deneuve ve Binoche’un yorumuyla izlemek oldukça keyifli, kaçırmayın.
KUZULAR UZAYDA
KUZULAR FİRARDA: UZAY PARKI/SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON
Yönetmen: Richard Phelan, Will Becher
2019-İNGİLTERE, FRANSA, ABD-86’
MACERA, BİLİMKURGU, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: ‘Tavuklar Firarda’ ve ‘Wallace & Gromit’ gibi klasik animasyonların yaratıldığı Aardman Studios’tan yeni bir ‘Kuzular Firarda’ eğlencesi.
NE ANLATIYOR: Çiftlikteki gündelik hayattan sıkılan sürünün tek eğlencesi, sahiplerini ve çoban köpeği Bitzer’i atlatarak yaşadıkları maceralardır. Bir gün uzay gemisi bozulunca, süper güçlere sahip sevimli uzaylı Lu-La, şans eseri çiftliğe iniş yapar. Lu-La, Shaun’un yeni en iyi arkadaşı olur.
SON KARAR: Stop-motion’daki ustalığını konuşturan film, her yaştan seyirciye garantili eğlence sunuyor.
KARAKOMEDİYE DEVAM
KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ–EMANET
Yönetmen: Cem Yılmaz
Oyuncular: Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özkan Uğur
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Geçen yıl ilkini izlediğimiz ve iki film birden konseptli Cem Yılmaz projesi ‘Karakomik Filmler’in ikinci yarısı.
NE ANLATIYOR: ‘Deli’, taksici Güven’in, bir gece mesaisinde başına gelen olayları, ‘Emanet’ de yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşmakta olan Birol’un hayatını anlatıyor.
SON KARAR: İlkini severek izleyenlerdenseniz, o zaman Cem Yılmaz hikâyelerine devam...
HAYVANLAR DÜNYAYI KURTARACAK
DOLITTLE
Yönetmen: Stephen Gaghan
Oyuncular: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent
2020-ABD-101’
KOMEDİ, MACERA, AİLE
İLK BAKIŞTA: 1967’de ilk kez Rex Harrison ile hayat bulan, 90’larda Eddie Murphy ile seri halinde hayatımıza giren Dr. Dolittle, şimdi de Robert Downey Jr’ın yorumuyla perdede. Yönetmen ise, ‘Traffic’ (2000) ile senaryo dalında Oscar alan, ayrıca yönettiği ‘Syriana’ (2005) ile de aday olan, ancak kariyerini aynı istikrarla sürdürememiş Stephen Gaghan.
NE ANLATIYOR: Ünlü doktor ve veteriner John Dolittle, yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmıştır. Ancak genç kraliçe ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır.
SON KARAR: Usta oyuncuların varlığı filmi ne yazık ki sıradan bir aile komedisi olmaktan kurtaramıyor.
BUNLAR DA VAR
KARABASAN/WAKE UP
Yönetmen: Joe W. Nowland
2019/ABD/KORKU
Bir psikiyatri doktoru, bütün ailesini neden öldürdüğünü bulmak için genç kızların günlüğünü araştırdığında, aklını kaybetmesine neden olan aynı uykusuzluk ve karışıklık durumuna düşmeye başlar.
İSTASYON
Yönetmen: Kadir Genç, Volkan Adıyaman
2019/TÜRKİYE/KORKU
Hira, kızını bir doğum gününde kaybetmiştir. Yaşadığı bu büyük acıdan sonra kendisini toparlayamayan genç kadın, akıl hastanesine yatmak zorunda kalır.
KİRPİ VE SAKSAĞAN: SEVİMLİ UZAY KAHRAMANLARI/LOUIS&LUCA-MISSION TO THE MOON
Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen
2018/NORVEÇ/ANİMASYON
Parlak mucit Reodor ve cesur astronot Saksağan Luca, Uluslararası Ay Yarışına katılmaya karar verir. Herkes, bu muhteşem ikilinin yarışı kazanacağını düşünmektedir.
PERİ: AĞZI OLMAYAN KIZ
Yönetmen: Can Evrenol
2019/TÜRKİYE/FANTASTİK
Perihan, yıllar önce büyük bir santralde yaşanan korkunç patlama yüzünden ağzı olmadan dünyaya gelmiştir. Bir gün babasını kaybettiğinde kendi başına hayatta kalmak zorunda kalacaktır.
Haftanın filmleri
Yaratıcı anlatısı ve tasarımıyla festivallerin gözdesine dönüşen, hafta başı açıklanan Oscar adaylarına animasyon dalında adını yazdıran ‘Bedenimi Kaybettim’, özgün animasyonlara hasret seyirciyi mutlu edecek. Bu akşam Kızılay Büyülü Fener’de özel gösterimi yapılacak ‘Aidiyet’, geçen yılın en çok konuşulan yönetmenlerinden Burak Çevik’in sinemasını merak edenlere önerilir. ‘Kuzular Firarda’ ekibinin yeni macerası ‘Uzay Parkı’ ve Cem Yılmaz’ın ‘İki Film Birden’ projesinin ikinci yarısı ‘Deli’ ile ‘Emanet’, ilkini seven izleyicilerin kaçırmayacağı devam filmleri. Fransız sinemasının iki usta ismi Catherine Deneuve ve Juliette Binoche’u bir araya getiren ‘Saklı Gerçekler’ ve Robert Downey Jr’ın başrolünde olduğu aile komedisi ‘Dolittle’, haftanın diğer seçenekleri...
BEDENİM RUHUM GİBİ AŞKA EMANET
BEDENİMİ KAYBETTİM/I LOST MY BODY
Yönetmen: Jérémy Clapin
2019-FRANSA-81’
DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Jérémy Clapin’in geçen yıl dünya festivallerinin gözdesi olan bu ilk uzun filmiyle, 2020 Oscar’larında animasyon dalında aday oldu.
NE ANLATIYOR: Paris’te bir laboratuvardan kaçan kesik elin ait olduğu bedeni bulmak için yapmayacağı şey yoktur. Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu yıldırmaz. Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin düğüm noktası bu kesik eldir.
SON KARAR: Son yılların en özgün animasyonlarından. Türün takipçileri kadar Oscar yarışını yakından izleyenler de kaçırmasın.
ÖLDÜRMEYE VE AŞKA AİT
AİDİYET
Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
2019-TÜRKİYE, KANADA, FRANSA-73’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Burak Çevik’in uluslararası alanda övgülerle karşılanan son filmi, 40’a yakın farklı ülkede gösterildi ve Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Filmin gösterime girmeyeceğini, yalnızca bu akşam saat 19:00’da Büyülü Fener Sineması’nda seyirciyle buluşacağını hatırlatalım.
NE ANLATIYOR: 2003’ün aralık ayında, İstanbul’un banliyö mahallelerinin birinde yaşayan 55 yaşındaki bir kadın, evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonucu, maktulün kızı ve kızının sevgilisi göz altına alındı. Dava 2007 yılında sonlandığında, mahkeme ikisini de müebbet hapis cezasına çarptırdı.
SON KARAR: Genç Türkiye Sineması’nın önde gelen yönetmenlerinden Burak Çevik’in çok konuşulan filmini Ankara’da hazır yakalamışken kaçırmayın.
GERÇEK, AİLEDE BAŞLAR
SAKLI GERÇEKLER/THE TRUTH
Yönetmen: Hirokazu Kore-eda
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
2019-FRANSA, JAPONYA-106’
DRAM
İLK BAKIŞTA: 2018’de ‘Shoplifters/Arakçılar’ ile Altın Palmiye kazanan Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın son filmi, Juliette Binoche ve Ethan Hawke gibi isimlerin yanı sıra, adeta saygı duruşunda bulunduğu Catherine Deneuve’ü başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Fransız sinemasının yıldızlarından Fabienne hayatını anlatan bir kitap yazar. Bunu kutlamak için uzun zamandır görüşmediği kızı Lumir, kocası ve kızıyla ile birlikte New York’tan annesini ziyarete gelir. Bu kitapla birlikte hepsinin hayatını etkileyen hiç bilmedikleri gerçekler de açığa çıkar.
SON KARAR: Zekice yazılmış karakterleri Deneuve ve Binoche’un yorumuyla izlemek oldukça keyifli, kaçırmayın.
KUZULAR UZAYDA
KUZULAR FİRARDA: UZAY PARKI/SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON
Yönetmen: Richard Phelan, Will Becher
2019-İNGİLTERE, FRANSA, ABD-86’
MACERA, BİLİMKURGU, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: ‘Tavuklar Firarda’ ve ‘Wallace & Gromit’ gibi klasik animasyonların yaratıldığı Aardman Studios’tan yeni bir ‘Kuzular Firarda’ eğlencesi.
NE ANLATIYOR: Çiftlikteki gündelik hayattan sıkılan sürünün tek eğlencesi, sahiplerini ve çoban köpeği Bitzer’i atlatarak yaşadıkları maceralardır. Bir gün uzay gemisi bozulunca, süper güçlere sahip sevimli uzaylı Lu-La, şans eseri çiftliğe iniş yapar. Lu-La, Shaun’un yeni en iyi arkadaşı olur.
SON KARAR: Stop-motion’daki ustalığını konuşturan film, her yaştan seyirciye garantili eğlence sunuyor.
KARAKOMEDİYE DEVAM
KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ–EMANET
Yönetmen: Cem Yılmaz
Oyuncular: Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özkan Uğur
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Geçen yıl ilkini izlediğimiz ve iki film birden konseptli Cem Yılmaz projesi ‘Karakomik Filmler’in ikinci yarısı.
NE ANLATIYOR: ‘Deli’, taksici Güven’in, bir gece mesaisinde başına gelen olayları, ‘Emanet’ de yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşmakta olan Birol’un hayatını anlatıyor.
SON KARAR: İlkini severek izleyenlerdenseniz, o zaman Cem Yılmaz hikâyelerine devam...
HAYVANLAR DÜNYAYI KURTARACAK
DOLITTLE
Yönetmen: Stephen Gaghan
Oyuncular: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent
2020-ABD-101’
KOMEDİ, MACERA, AİLE
İLK BAKIŞTA: 1967’de ilk kez Rex Harrison ile hayat bulan, 90’larda Eddie Murphy ile seri halinde hayatımıza giren Dr. Dolittle, şimdi de Robert Downey Jr’ın yorumuyla perdede. Yönetmen ise, ‘Traffic’ (2000) ile senaryo dalında Oscar alan, ayrıca yönettiği ‘Syriana’ (2005) ile de aday olan, ancak kariyerini aynı istikrarla sürdürememiş Stephen Gaghan.
NE ANLATIYOR: Ünlü doktor ve veteriner John Dolittle, yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmıştır. Ancak genç kraliçe ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır.
SON KARAR: Usta oyuncuların varlığı filmi ne yazık ki sıradan bir aile komedisi olmaktan kurtaramıyor.
BUNLAR DA VAR
KARABASAN/WAKE UP
Yönetmen: Joe W. Nowland
2019/ABD/KORKU
Bir psikiyatri doktoru, bütün ailesini neden öldürdüğünü bulmak için genç kızların günlüğünü araştırdığında, aklını kaybetmesine neden olan aynı uykusuzluk ve karışıklık durumuna düşmeye başlar.
İSTASYON
Yönetmen: Kadir Genç, Volkan Adıyaman
2019/TÜRKİYE/KORKU
Hira, kızını bir doğum gününde kaybetmiştir. Yaşadığı bu büyük acıdan sonra kendisini toparlayamayan genç kadın, akıl hastanesine yatmak zorunda kalır.
KİRPİ VE SAKSAĞAN: SEVİMLİ UZAY KAHRAMANLARI/LOUIS&LUCA-MISSION TO THE MOON
Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen
2018/NORVEÇ/ANİMASYON
Parlak mucit Reodor ve cesur astronot Saksağan Luca, Uluslararası Ay Yarışına katılmaya karar verir. Herkes, bu muhteşem ikilinin yarışı kazanacağını düşünmektedir.
PERİ: AĞZI OLMAYAN KIZ
Yönetmen: Can Evrenol
2019/TÜRKİYE/FANTASTİK
Perihan, yıllar önce büyük bir santralde yaşanan korkunç patlama yüzünden ağzı olmadan dünyaya gelmiştir. Bir gün babasını kaybettiğinde kendi başına hayatta kalmak zorunda kalacaktır.