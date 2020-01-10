Haftanın filmleri

Eleştirmenlerin övgüsü kadar dünya çapında seyirciden de büyük ilgi gören ve 2019’un en iyi filmlerinden biri sayılan “Bıçaklar Çekildi”, sıkı polisiye özleyenlere ilaç gibi gelecek. Tom Hooper’ın ağır eleştiriler alan müzikal filmi “Cats”, Romen yönetmen Corneliu Porumboiu’nun suç komedisi “Islıkçılar”, Kristen Stewart’lı korku “Derin Sular”, Xavier Dolan’dan samimi arkadaşlıklara övgü “Mathias ve Maxime” ve küçük izleyiciye “Ajanlar İş Başında”, bu zengin haftanın diğer alternatifleri…
POLİSİYENİN HASI
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ/KNIVES OUT
Yönetmen: Rian Johnson
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Chris Evans
2019-ABD-130’
KOMEDİ, DRAM, SUÇ
İLK BAKIŞTA: “Brick”ten (2005) başlayarak “Looper” (2012) ve en son “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” ile kariyerini yükselten Rian Johnson’ın polisiyesi, eleştirmenlerden aldığı övgüler kadar, seyirciden de büyük ilgi görerek yılın en çok izlenen filmlerinden birine dönüştü.
NE ANLATIYOR: Tanınmış polisiye yazarı Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda, meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır.
SON KARAR: Oyuncu kadrosu kadar tıkır tıkır işleyen senaryosuyla da dikkat çeken film, iyi bir polisiye özleyenlerin hasretini giderecek türden bir eğlence sunuyor. Devam filminin yolda olduğunu da hatırlatalım.
‘FELAKET’ KEDİLER
CATS
Yönetmen: Tom Hooper
Oyuncular: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Taylor Swift
2019-ABD-110’
KOMEDİ, MÜZİKAL, AİLE
İLK BAKIŞTA: 2010’da yönettiği “The King’s Speech / Zoraki Kral” ile Oscar alan, “Les Misérables / Sefiller” ve “The Danish Girl” filmleriyle de uyarlamalara tutkusunu bildiğimiz Tom Hooper bu kez, Andrew Lloyd Webber’in meşhur müzikalinin serbest uyarlamasıyla karşımızda.
NE ANLATIYOR: Jellicles adlı bir kedi kabilesinin Heaviside Layer adlı kedi cennetine gidecek olan özel kediyi seçme sürecinde yaşanan olayları…
SON KARAR: Eleştirmenlerce ‘felaket’ olarak nitelendirilen, Amerika’da seyirci tarafında da beklediği ilgiyi göremeyen film, oyuncularına rağmen tam bir hayal kırıklığı.
SUÇ OYUNU
ISLIKÇILAR/THE WHISTLERS
Yönetmen: Corneliu Porumboiu
Oyuncular: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar
2019-ROMANYA, FRANSA, ALMANYA-97’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: “Politist, adjective” (2009), “Comoara (2015) filmleriyle tanıdığımız, Romanya Yeni Dalgası’nın en önemli isimlerinden Corneliu Porumboiu’nun Cannes’da yarışan filmi, ülkesinin Oscar adayıydı.
NE ANLATIYOR: Bükreş’te bir polis müfettişi olan, ama kanunun her iki tarafında çalışan Cristi için hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Büyük bir soygundan hem kendi payını almak hem de soruşturmayı istediği gibi yönlendirebilmek için Kanarya’daki La Gomera adasına gelir. Tehlike ve büyük risk taşıyan bu oyunda ona Gilda yardımcı olur.
SON KARAR: Porumboiu’nun zekice kaleme aldığı senaryosu her seyirciye yeterince eğlenceli gelmese de, sofistike suç filmlerinden hoşlananları memnun edecektir.
SUYU UYANDIRMA
DERİN SULAR/UNDERWATER
Yönetmen: William Eubank
Oyuncular: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick
2020-ABD-95’
AKSİYON, DRAM, KORKU
İLK BAKIŞTA: “Love” (2011), “Sinyal” (2014) gibi bağımsız bilimkurgularıyla dikkat çeken William Eubank’ın yönettiği bu sualtı korkusunda Kristen Stewart başrolde.
NE ANLATIYOR: Şiddetli bir deprem sonrası hasar gören yeraltı laboratuvarında çalışan bir grup sualtı araştırmacısı, aylar boyunca su yüzeyinin kilometrelerce altında yaşar. Bu sürede denizin altında korkmaları gereken bambaşka bir şey ortaya çıkar.
SON KARAR: Sualtı gerilimlerini sevenler ve Stewart hayranları kaçırmayacaktır.
ARKADAŞLAR VE AŞKLAR
MATTHIAS VE MAXIME/MATTHIAS ET MAXIME
Yönetmen: Xavier Dolan
Oyuncular: Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier Luc Funk
2019-KANADA-119’
DRAM
İLK BAKIŞTA: “Mommy”, “Annemi Öldürdüm / I Killed My Mother” filmleriyle kendine has bir seyirci oluşturan Xavier Dolan, yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı son filmiyle Cannes’da yarışmıştı.
NE ANLATIYOR: Matthias ile Maxime, çocukluktan bu yana sıkı arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film için öpüşmeleri gerekince arkadaşlıkları sarsılır. Kısa sürede aralarına bir şüphe girer ve hayatları değişir.
SON KARAR: Xavier Dolan, diyalogları başarılı olsa da hikâyesinde yeterince orijinal olamıyor ve filmografisinin en zayıf halkalarından birini yaratıyor.
GÜVERCİN AJAN
AJANLAR İŞ BAŞINDA/SPIES IN DISGUISE
Yönetmen: Nick Bruno, Troy Quane
2019-ABD-102’
MACERA, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Ice Aga / Buz Devri”nde de birlikte çalışmış animasyon sanatçıları Nick Bruno ve Troy Quane’nin ilk uzun filmleri.
NE ANLATIYOR: Dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling, teknoloji düşkünü bilim insanı Walter’ın icadı sonucu güvercine dönüşür.
SON KARAR: Ne mizah anlayışı ne de hikâyesiyle zeki olmaya pek de çalışmayan bu animasyon küçük izleyiciler için eğlenceli olabilir.
Haftanın filmleri
Eleştirmenlerin övgüsü kadar dünya çapında seyirciden de büyük ilgi gören ve 2019’un en iyi filmlerinden biri sayılan “Bıçaklar Çekildi”, sıkı polisiye özleyenlere ilaç gibi gelecek. Tom Hooper’ın ağır eleştiriler alan müzikal filmi “Cats”, Romen yönetmen Corneliu Porumboiu’nun suç komedisi “Islıkçılar”, Kristen Stewart’lı korku “Derin Sular”, Xavier Dolan’dan samimi arkadaşlıklara övgü “Mathias ve Maxime” ve küçük izleyiciye “Ajanlar İş Başında”, bu zengin haftanın diğer alternatifleri…
POLİSİYENİN HASI
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ/KNIVES OUT
Yönetmen: Rian Johnson
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Chris Evans
2019-ABD-130’
KOMEDİ, DRAM, SUÇ
İLK BAKIŞTA: “Brick”ten (2005) başlayarak “Looper” (2012) ve en son “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” ile kariyerini yükselten Rian Johnson’ın polisiyesi, eleştirmenlerden aldığı övgüler kadar, seyirciden de büyük ilgi görerek yılın en çok izlenen filmlerinden birine dönüştü.
NE ANLATIYOR: Tanınmış polisiye yazarı Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda, meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır.
SON KARAR: Oyuncu kadrosu kadar tıkır tıkır işleyen senaryosuyla da dikkat çeken film, iyi bir polisiye özleyenlerin hasretini giderecek türden bir eğlence sunuyor. Devam filminin yolda olduğunu da hatırlatalım.
‘FELAKET’ KEDİLER
CATS
Yönetmen: Tom Hooper
Oyuncular: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Taylor Swift
2019-ABD-110’
KOMEDİ, MÜZİKAL, AİLE
İLK BAKIŞTA: 2010’da yönettiği “The King’s Speech / Zoraki Kral” ile Oscar alan, “Les Misérables / Sefiller” ve “The Danish Girl” filmleriyle de uyarlamalara tutkusunu bildiğimiz Tom Hooper bu kez, Andrew Lloyd Webber’in meşhur müzikalinin serbest uyarlamasıyla karşımızda.
NE ANLATIYOR: Jellicles adlı bir kedi kabilesinin Heaviside Layer adlı kedi cennetine gidecek olan özel kediyi seçme sürecinde yaşanan olayları…
SON KARAR: Eleştirmenlerce ‘felaket’ olarak nitelendirilen, Amerika’da seyirci tarafında da beklediği ilgiyi göremeyen film, oyuncularına rağmen tam bir hayal kırıklığı.
SUÇ OYUNU
ISLIKÇILAR/THE WHISTLERS
Yönetmen: Corneliu Porumboiu
Oyuncular: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar
2019-ROMANYA, FRANSA, ALMANYA-97’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: “Politist, adjective” (2009), “Comoara (2015) filmleriyle tanıdığımız, Romanya Yeni Dalgası’nın en önemli isimlerinden Corneliu Porumboiu’nun Cannes’da yarışan filmi, ülkesinin Oscar adayıydı.
NE ANLATIYOR: Bükreş’te bir polis müfettişi olan, ama kanunun her iki tarafında çalışan Cristi için hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Büyük bir soygundan hem kendi payını almak hem de soruşturmayı istediği gibi yönlendirebilmek için Kanarya’daki La Gomera adasına gelir. Tehlike ve büyük risk taşıyan bu oyunda ona Gilda yardımcı olur.
SON KARAR: Porumboiu’nun zekice kaleme aldığı senaryosu her seyirciye yeterince eğlenceli gelmese de, sofistike suç filmlerinden hoşlananları memnun edecektir.
SUYU UYANDIRMA
DERİN SULAR/UNDERWATER
Yönetmen: William Eubank
Oyuncular: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick
2020-ABD-95’
AKSİYON, DRAM, KORKU
İLK BAKIŞTA: “Love” (2011), “Sinyal” (2014) gibi bağımsız bilimkurgularıyla dikkat çeken William Eubank’ın yönettiği bu sualtı korkusunda Kristen Stewart başrolde.
NE ANLATIYOR: Şiddetli bir deprem sonrası hasar gören yeraltı laboratuvarında çalışan bir grup sualtı araştırmacısı, aylar boyunca su yüzeyinin kilometrelerce altında yaşar. Bu sürede denizin altında korkmaları gereken bambaşka bir şey ortaya çıkar.
SON KARAR: Sualtı gerilimlerini sevenler ve Stewart hayranları kaçırmayacaktır.
ARKADAŞLAR VE AŞKLAR
MATTHIAS VE MAXIME/MATTHIAS ET MAXIME
Yönetmen: Xavier Dolan
Oyuncular: Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier Luc Funk
2019-KANADA-119’
DRAM
İLK BAKIŞTA: “Mommy”, “Annemi Öldürdüm / I Killed My Mother” filmleriyle kendine has bir seyirci oluşturan Xavier Dolan, yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı son filmiyle Cannes’da yarışmıştı.
NE ANLATIYOR: Matthias ile Maxime, çocukluktan bu yana sıkı arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film için öpüşmeleri gerekince arkadaşlıkları sarsılır. Kısa sürede aralarına bir şüphe girer ve hayatları değişir.
SON KARAR: Xavier Dolan, diyalogları başarılı olsa da hikâyesinde yeterince orijinal olamıyor ve filmografisinin en zayıf halkalarından birini yaratıyor.
GÜVERCİN AJAN
AJANLAR İŞ BAŞINDA/SPIES IN DISGUISE
Yönetmen: Nick Bruno, Troy Quane
2019-ABD-102’
MACERA, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Ice Aga / Buz Devri”nde de birlikte çalışmış animasyon sanatçıları Nick Bruno ve Troy Quane’nin ilk uzun filmleri.
NE ANLATIYOR: Dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling, teknoloji düşkünü bilim insanı Walter’ın icadı sonucu güvercine dönüşür.
SON KARAR: Ne mizah anlayışı ne de hikâyesiyle zeki olmaya pek de çalışmayan bu animasyon küçük izleyiciler için eğlenceli olabilir.