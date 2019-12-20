Haftanın filmleri

2016’da ortaya dökülen itiraflarla Fox News kurucusu ve CEO’su Roger Ailes’ın hayatını tersine çeviren ve dünyada büyük yankılar uyandıran cinsel taciz davasının perde arkasını anlatan “Skandal”, konusuyla olduğu kadar Oscar’a yürüyen oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Skywalker serisinin üçüncüsü ve sonuncusu “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” ve Mariana Di Girolamo’nun performansıyla öne çıkan Şili melodramı “Ema” da gözünüzden kaçmasın.
ÜÇ SARIŞIN DÜNYAYA BİR ‘BOMBA’ BIRAKIR
SKANDAL/BOMBSHELL
Yönetmen: Jay Roach
Oyuncular: Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, Jennifer Morrison, John Lithgow
2019-KANADA-ABD-108’
BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Oyuncu kadrosuyla Oscar yarışının güçlü adaylarından birine dönüşen film, 2016 yılında ünlü televizyon yorumcusu Gretchen Carlson’ın Fox News kurucusu ve CEO’su Roger Ailes’a başlattığı devrimci davayı konu alıyor.
NE ANLATIYOR: 2016 yılının yaz aylarında ünlü televizyon yorumcusu Gretchen Carlson’ın ilk açıklamasının ardından Megyn Kelly ve bir çok kadının taciz olaylarını su yüzüne çıkarmalarıyla Ailes’in itibarının sarsılması da kaçınılmaz bir hale gelmişti.
SON KARAR: Charlize Theron ve yardımcı dalda Oscar’ın zorlayıcı adayları olarak Margot Robbie, Nicole Kidman ve John Lithgow’un performansları çok iyi. “The Big Short” (2016) ile heykelciği kazanmış Charles Randolph’un senaryosu da hikâyeyi parlatıyor.
SONUN BAŞLANGICI
STAR WARS: SKYWALKER’IN YÜKSELİŞİ/STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
Yönetmen: J. J. Abrams
Oyuncular: Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd, Keri Sussell
2019-ABD-155’
BİLİM-KURGU, FANTASTİK, AKSİYON, 3 BOYUTLU, IMAX
İLK BAKIŞTA: 2015’te “The Force Awakens/Güç Uyanıyor” ile başlayan ve Lucasfilm ve Bad Robot ortaklığında çekilen Skywalker serisinin üçüncüsü ve sonuncusu. J.J. Abrams’ı yeniden kamera arkasına geçiren film, Star Wars evreninin sevilen kahramanlarını bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş’i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir...
SON KARAR: Sır gibi saklanan konusu ve görüntüleriyle merak uyandıran son film, Star Wars hayranlarının kaçırmayacağı bir deneyim sunuyor.
BU DANS BENİM İÇİN
EMA
Yönetmen: Pablo Larrain
Oyuncular: Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera
2019-ŞİLİ-102’
DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Jackie”, “Neruda” filmleriyle tanıdığımız Pablo Larraín’i Gael García Bernal ile yeniden buluşturan son filmi.
NE ANLATIYOR: Evlat edindikleri 12 yaşındaki oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin sarsıcı hikâyesini…
SON KARAR: Ema rolündeki Mariana Di Girolamo’nun performansı, Şilili Jose Vidal’in koreografisiyle hazırlanmış danslar ve Sergio Armstrong’un görüntüleriyle göz dolduruyor.
BUNLAR DA VAR
PARANORMAL CHAT/CHATTER
Yönetmen: Matthew Solomon
2019 /TÜRKİYE/KOMEDİ
Ajan Martin Takagi, geçici olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve yeni evlerinin keşfedilmeye başladığını belirten bir çiftin video sohbetlerine rastlar.
ELFLAND: YENİ YIL DEDEKTİFLERİ/ELFLAND
Yönetmen: Logan Spence
2019/ABD/ANİMASYON
Noel Baba’nın kayıp kızağını bulma ve yeni yılı kurtarma görevi Elf Dedektif Ekibi Jingo, Bingo, Tingo ve Dorabella’ya kalmıştır.
KIRKYALAN: BİZ DÜN GECE NE YAŞADIK
Yönetmen: Hamdi Alkan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Sosyal medya fenomeni Tahsin, sürekli söylediği yalanlarla hayatını sürdüren, bu özelliği bilindiği halde herkesin onu hoş gördüğü biridir.
BEYAZ HÜZÜN
Yönetmen: Kenan Korkmaz
2019/TÜRKİYE/DRAM
Ayberk, Büyük Çerkez sürgünü sırasında annesiyle birlikte Anadolu topraklarına sığınır.
EŞEK KRAL&THE DONKEY KING
Yönetmen: Aziz Jindani
2018/PAKİSTAN/ANİMASYON
Hayallerinin peşinden giden eşek Mangu, kendini birden Kral Azad Nagar’ın yerine geçecek en popüler aday olarak bulur.
EL-DECCUR
Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye gider.
Haftanın filmleri
2016’da ortaya dökülen itiraflarla Fox News kurucusu ve CEO’su Roger Ailes’ın hayatını tersine çeviren ve dünyada büyük yankılar uyandıran cinsel taciz davasının perde arkasını anlatan “Skandal”, konusuyla olduğu kadar Oscar’a yürüyen oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Skywalker serisinin üçüncüsü ve sonuncusu “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” ve Mariana Di Girolamo’nun performansıyla öne çıkan Şili melodramı “Ema” da gözünüzden kaçmasın.
ÜÇ SARIŞIN DÜNYAYA BİR ‘BOMBA’ BIRAKIR
SKANDAL/BOMBSHELL
Yönetmen: Jay Roach
Oyuncular: Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, Jennifer Morrison, John Lithgow
2019-KANADA-ABD-108’
BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Oyuncu kadrosuyla Oscar yarışının güçlü adaylarından birine dönüşen film, 2016 yılında ünlü televizyon yorumcusu Gretchen Carlson’ın Fox News kurucusu ve CEO’su Roger Ailes’a başlattığı devrimci davayı konu alıyor.
NE ANLATIYOR: 2016 yılının yaz aylarında ünlü televizyon yorumcusu Gretchen Carlson’ın ilk açıklamasının ardından Megyn Kelly ve bir çok kadının taciz olaylarını su yüzüne çıkarmalarıyla Ailes’in itibarının sarsılması da kaçınılmaz bir hale gelmişti.
SON KARAR: Charlize Theron ve yardımcı dalda Oscar’ın zorlayıcı adayları olarak Margot Robbie, Nicole Kidman ve John Lithgow’un performansları çok iyi. “The Big Short” (2016) ile heykelciği kazanmış Charles Randolph’un senaryosu da hikâyeyi parlatıyor.
SONUN BAŞLANGICI
STAR WARS: SKYWALKER’IN YÜKSELİŞİ/STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
Yönetmen: J. J. Abrams
Oyuncular: Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd, Keri Sussell
2019-ABD-155’
BİLİM-KURGU, FANTASTİK, AKSİYON, 3 BOYUTLU, IMAX
İLK BAKIŞTA: 2015’te “The Force Awakens/Güç Uyanıyor” ile başlayan ve Lucasfilm ve Bad Robot ortaklığında çekilen Skywalker serisinin üçüncüsü ve sonuncusu. J.J. Abrams’ı yeniden kamera arkasına geçiren film, Star Wars evreninin sevilen kahramanlarını bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş’i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir...
SON KARAR: Sır gibi saklanan konusu ve görüntüleriyle merak uyandıran son film, Star Wars hayranlarının kaçırmayacağı bir deneyim sunuyor.
BU DANS BENİM İÇİN
EMA
Yönetmen: Pablo Larrain
Oyuncular: Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera
2019-ŞİLİ-102’
DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Jackie”, “Neruda” filmleriyle tanıdığımız Pablo Larraín’i Gael García Bernal ile yeniden buluşturan son filmi.
NE ANLATIYOR: Evlat edindikleri 12 yaşındaki oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin sarsıcı hikâyesini…
SON KARAR: Ema rolündeki Mariana Di Girolamo’nun performansı, Şilili Jose Vidal’in koreografisiyle hazırlanmış danslar ve Sergio Armstrong’un görüntüleriyle göz dolduruyor.
BUNLAR DA VAR
PARANORMAL CHAT/CHATTER
Yönetmen: Matthew Solomon
2019 /TÜRKİYE/KOMEDİ
Ajan Martin Takagi, geçici olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve yeni evlerinin keşfedilmeye başladığını belirten bir çiftin video sohbetlerine rastlar.
ELFLAND: YENİ YIL DEDEKTİFLERİ/ELFLAND
Yönetmen: Logan Spence
2019/ABD/ANİMASYON
Noel Baba’nın kayıp kızağını bulma ve yeni yılı kurtarma görevi Elf Dedektif Ekibi Jingo, Bingo, Tingo ve Dorabella’ya kalmıştır.
KIRKYALAN: BİZ DÜN GECE NE YAŞADIK
Yönetmen: Hamdi Alkan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Sosyal medya fenomeni Tahsin, sürekli söylediği yalanlarla hayatını sürdüren, bu özelliği bilindiği halde herkesin onu hoş gördüğü biridir.
BEYAZ HÜZÜN
Yönetmen: Kenan Korkmaz
2019/TÜRKİYE/DRAM
Ayberk, Büyük Çerkez sürgünü sırasında annesiyle birlikte Anadolu topraklarına sığınır.
EŞEK KRAL&THE DONKEY KING
Yönetmen: Aziz Jindani
2018/PAKİSTAN/ANİMASYON
Hayallerinin peşinden giden eşek Mangu, kendini birden Kral Azad Nagar’ın yerine geçecek en popüler aday olarak bulur.
EL-DECCUR
Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye gider.