Haftanın filmleri

Haftayı, yılın merakla beklenen filmlerinden dördüyle birden karşılıyoruz. Genç yetenek Hayat Van Eck’in başrolünde olduğu “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, Stanley Kubrick ve Stephen King klasiği “The Shining/Cinnet”in 40 yıl sonrasında yaşananları konu alan “Doktor Uyku”, 2013’ün Oscarlı animasyonu “Frozen”ın ikincisi “Karlar Ülkesi II” ve Ken Loach draması “Üzgünüz, Size Ulaşamadık”, sinemaseverlerin radarından kaçmaması gereken yapımlar.
BOYUNDAN BÜYÜK HAYATI KALDIRMAK
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk
2019-TÜRKİYE-129’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Spor kariyerine 47 dünya rekoru, 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu sığdıran ve kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen sporcu olarak tarihe geçen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan filmin senaryosu Barış Pirhasan’a ait.
NE ANLATIYOR: Halter sporunda aşılması güç, başarılara imza atan, Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu olan halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını...
SON KARAR: Başarıları kadar trajik sonuyla da hatırladığımız ünlü sporcunun hayatı, melodrama dönüştürülmeden ve tarafsızca aktarılabildi mi soruları kadar, “Daha” filmiyle dikkatleri çeken genç yetenek Hayat Van Eck’in performansıyla da merak uyandıran bir yapım.
‘CİNNET’E DEVAM
DOKTOR UYKU/DOCTOR SLEEP
Yönetmen: Mike Flanagan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran
2019-ABD, İNGİLTERE-152’
DRAM, FANTASTİK, KORKU
İLK BAKIŞTA: Mike Flanagan’ın Stephen King’in 2013’te yayımlanan romanından uyarlayıp yönettiği film, Kubrick klasiği “The Shining/Cinnet”in (1980) 40 yıl sonrasında yaşananları konu alıyor.
NE ANLATIYOR: Overlook’ta yaşadığı travmayı bir türlü üzerinden atlatamayan Dan, uzun süre huzur bulabilmek için mücadele etmiştir. Dan, o güne dek tanık olmadığı güçte “parıltı” olarak tabir ettiği yeteneğe sahip olan Abra ile tanıştığında geçmişiyle barışır. Abra’nın hayatta kalabilmesi için daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde korkularıyla yüzleşerek ölüm ve yaşam arasında büyük bir mücadele içine girmesi gerekmektedir.
SON KARAR: Hikâyesi ve atmosferiyle ürkütücü olmayı başarsa da, Jack Nicholson ve Stanley Kubrick tadı arayanları hayal kırıklığına uğratacağı kesin. Yine de türün ve romanların tutkunları için cezbedici bir seçim.
KARLAR KRALİÇESİ YENİDEN
KARLAR ÜLKESİ II/FROZEN II
Yönetmen: Jennifer Lee, Chris Buck
2019-ABD-129’
ANİMASYON, MACERA
İLK BAKIŞTA: 1.277 milyar dolarla tüm zamanların en çok hasılat toplayan ikinci animasyonu olan ve ticari başarısını iki Oscar ile birden taçlandırmış 2013 yapımı “Frozen”ın devam filmi.
NE ANLATIYOR: Gizle Elsa neden sihirli güçlerle doğdu? Erindel’in dışındaki ormana ve karanlık denizlere, bilinmeyene, giderken geçmişe dair hangi gerçekler Elsa’yı bekliyor olacak? Cevaplar onu çağırıyor ama aynı zamanda krallığını da tehdit ediyor. Elsa; Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte, tehlikeli ama macera dolu bir yolculukla karşılaşacak.
SON KARAR: Akılda kalıcı müzikleri ve güçlü yazılmış karakterleriyle ilk filmin başarısını sürdürüyor. Oscar adaylığının garanti olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.
KEN LOACH DRAMASI
ÜZGÜNÜZ, SİZE ULAŞAMADIK/SORRY WE MISSED YOU
Yönetmen: Ken Loach
Oyuncular: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
2019-İNGİLTERE, FRANSA, BELÇİKA-101’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Usta yönetmen Ken Loach’un, daha önce “Ben, Daniel Blake/I, Daniel Blake” (2016), “Meleklerin Payı/The Angels Share” (2012), “Afili Delikanlı / Sweet Sixteen” (2002) filmlerinde de çalıştığı Paul Laverty’nin senaryosundan çektiği filmi, Cannes’da Altın Palmiye için yarışmış, San Sebastián’da da Seyirci Ödülü kazanmıştı.
NE ANLATIYOR: 2008 Ekonomik Krizi çoğu insanın olduğu gibi Ricky’nin de işini kaybetmesine neden olmuştur. O zamandan beri gittikçe büyüyen borçlarla boğuşan ailesini bu durumdan kurtarmak isteyen Ricky, teslimatlarından kendisinin sorumlu olacağı bir kargo şirketinde işe başlar. Büyük bir fırsat olarak gördüğü bu iş hayatlarını düşündüğü gibi kolaylaştırmaz ve Ricky ailesine artık zaman ayıramaz olur. Aralarındaki bağ çok güçlü olsa da bu zorlu süreç hiçbiri için kolay olmayacaktır.
SON KARAR: Ken Loach’un sıradan ve günlük insan hayatlarında yaşanan samimi ve güçlü anlardan beslenen sinemasının en son örneği. Mizahı da draması da hala yerinde.
Haftanın filmleri
Haftayı, yılın merakla beklenen filmlerinden dördüyle birden karşılıyoruz. Genç yetenek Hayat Van Eck’in başrolünde olduğu “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, Stanley Kubrick ve Stephen King klasiği “The Shining/Cinnet”in 40 yıl sonrasında yaşananları konu alan “Doktor Uyku”, 2013’ün Oscarlı animasyonu “Frozen”ın ikincisi “Karlar Ülkesi II” ve Ken Loach draması “Üzgünüz, Size Ulaşamadık”, sinemaseverlerin radarından kaçmaması gereken yapımlar.
BOYUNDAN BÜYÜK HAYATI KALDIRMAK
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk
2019-TÜRKİYE-129’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Spor kariyerine 47 dünya rekoru, 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu sığdıran ve kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen sporcu olarak tarihe geçen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan filmin senaryosu Barış Pirhasan’a ait.
NE ANLATIYOR: Halter sporunda aşılması güç, başarılara imza atan, Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu olan halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını...
SON KARAR: Başarıları kadar trajik sonuyla da hatırladığımız ünlü sporcunun hayatı, melodrama dönüştürülmeden ve tarafsızca aktarılabildi mi soruları kadar, “Daha” filmiyle dikkatleri çeken genç yetenek Hayat Van Eck’in performansıyla da merak uyandıran bir yapım.
‘CİNNET’E DEVAM
DOKTOR UYKU/DOCTOR SLEEP
Yönetmen: Mike Flanagan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran
2019-ABD, İNGİLTERE-152’
DRAM, FANTASTİK, KORKU
İLK BAKIŞTA: Mike Flanagan’ın Stephen King’in 2013’te yayımlanan romanından uyarlayıp yönettiği film, Kubrick klasiği “The Shining/Cinnet”in (1980) 40 yıl sonrasında yaşananları konu alıyor.
NE ANLATIYOR: Overlook’ta yaşadığı travmayı bir türlü üzerinden atlatamayan Dan, uzun süre huzur bulabilmek için mücadele etmiştir. Dan, o güne dek tanık olmadığı güçte “parıltı” olarak tabir ettiği yeteneğe sahip olan Abra ile tanıştığında geçmişiyle barışır. Abra’nın hayatta kalabilmesi için daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde korkularıyla yüzleşerek ölüm ve yaşam arasında büyük bir mücadele içine girmesi gerekmektedir.
SON KARAR: Hikâyesi ve atmosferiyle ürkütücü olmayı başarsa da, Jack Nicholson ve Stanley Kubrick tadı arayanları hayal kırıklığına uğratacağı kesin. Yine de türün ve romanların tutkunları için cezbedici bir seçim.
KARLAR KRALİÇESİ YENİDEN
KARLAR ÜLKESİ II/FROZEN II
Yönetmen: Jennifer Lee, Chris Buck
2019-ABD-129’
ANİMASYON, MACERA
İLK BAKIŞTA: 1.277 milyar dolarla tüm zamanların en çok hasılat toplayan ikinci animasyonu olan ve ticari başarısını iki Oscar ile birden taçlandırmış 2013 yapımı “Frozen”ın devam filmi.
NE ANLATIYOR: Gizle Elsa neden sihirli güçlerle doğdu? Erindel’in dışındaki ormana ve karanlık denizlere, bilinmeyene, giderken geçmişe dair hangi gerçekler Elsa’yı bekliyor olacak? Cevaplar onu çağırıyor ama aynı zamanda krallığını da tehdit ediyor. Elsa; Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte, tehlikeli ama macera dolu bir yolculukla karşılaşacak.
SON KARAR: Akılda kalıcı müzikleri ve güçlü yazılmış karakterleriyle ilk filmin başarısını sürdürüyor. Oscar adaylığının garanti olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.
KEN LOACH DRAMASI
ÜZGÜNÜZ, SİZE ULAŞAMADIK/SORRY WE MISSED YOU
Yönetmen: Ken Loach
Oyuncular: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
2019-İNGİLTERE, FRANSA, BELÇİKA-101’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Usta yönetmen Ken Loach’un, daha önce “Ben, Daniel Blake/I, Daniel Blake” (2016), “Meleklerin Payı/The Angels Share” (2012), “Afili Delikanlı / Sweet Sixteen” (2002) filmlerinde de çalıştığı Paul Laverty’nin senaryosundan çektiği filmi, Cannes’da Altın Palmiye için yarışmış, San Sebastián’da da Seyirci Ödülü kazanmıştı.
NE ANLATIYOR: 2008 Ekonomik Krizi çoğu insanın olduğu gibi Ricky’nin de işini kaybetmesine neden olmuştur. O zamandan beri gittikçe büyüyen borçlarla boğuşan ailesini bu durumdan kurtarmak isteyen Ricky, teslimatlarından kendisinin sorumlu olacağı bir kargo şirketinde işe başlar. Büyük bir fırsat olarak gördüğü bu iş hayatlarını düşündüğü gibi kolaylaştırmaz ve Ricky ailesine artık zaman ayıramaz olur. Aralarındaki bağ çok güçlü olsa da bu zorlu süreç hiçbiri için kolay olmayacaktır.
SON KARAR: Ken Loach’un sıradan ve günlük insan hayatlarında yaşanan samimi ve güçlü anlardan beslenen sinemasının en son örneği. Mizahı da draması da hala yerinde.