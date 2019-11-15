Haftanın filmleri

Dünya prömiyerini yaptığı Cannes’dan beri festivallerin 2019 gözdelerinden olan “Ve Sonra Dans Ettik”, dans ve aşk tutkusunu bir araya getiren etkileyici bir dram. Biyografik filmlerden hoşlananlar için Pelin Esmer belgeseli “Kraliçe Lear” bu vizyon haftasında izleyiciyle buluştu. Matt Damon ve Christian Bale’in oynadığı “Asfaltın Kralları” ve müzik dünyasının ilk kadın şeflerinden Antonia Brico’nun hayatını anlatan “Bir Kadın Zaferi”, haftanın diğer seçenekleri…
GELENEKLERE AŞK VE DANSLA KARŞI DURANLAR
VE SONRA DANS ETTİK / AND THEN WE DANCED
Yönetmen: Levan Akin
Oyuncular: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili
2019-ABD-129’
DRAM, AŞK
İLK BAKIŞTA: İsveçli yönetmen Levan Akin, ülkesinin Oscar aday adayı olan filmi için Gürcistanlı eşcinsel gençlerle uzun söyleşiler yaptı.
NE ANLATIYOR: Kendini geleneksel Gürcü halk danslarına adamış Mehrab’ın, dans partneri Mary ile mutlu ve dans dolu bir hayat sürmesi beklenmektedir. Fakat bir gün prova sırasında kapıdan içeri Irakli’nin girmesiyle Mehrab’ın dünyası altüst olur, bu genç adam onun için artık hem bir rakip hem de arzu nesnesidir.
SON KARAR: Başrolde Levan Gelbakhiani, ödüllerle karşılanan performansıyla filmin başarısını bir adım daha öteye götürüyor. Haftanın en iyi seçeneği.
FORD, FERRARİ’YE KARŞI
ASFALTIN KRALLARI / FORD V FERRARI
Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe
2019-ABD, FRANSA-152’
AKSİYON, BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: 2017’de çektiği Wolverine filmi “Logan” ile övgüler toplayan James Mangold’ın gerçek olaylara dayanan filmi, Matt Damon ve Christian Bale gibi iki büyük aktörü bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Araba tasarımcısı Carrol Shelby ile korkusuz sürücü Ken Miles, Ford Motor Company için 1966 yılında Fransa’da gerçekleşen ünlü 24 Saat Le Mans araba yarışlarında, yarış arabaları üreticisi Enzo Ferrari’nin en güçlü yarış arabalarını geçecek devrim niteliğinde müthiş hızlı bir yarış arabası tasarlar.
SON KARAR: Ford’un Ferrari’yi alt ettiği bu meşhur yarışın perde arkası, şık bir prodüksiyonla perdeye geliyor. Araba yarışlarına meraklı seyirciler özellikle kaçırmayacaktır.
KADININ ADI ANTONİA
BİR KADIN ZAFERİ / THE CONDUCTOR
Yönetmen: Maria Peters
Oyuncular: Christanne De Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield
2018-HOLLANDA, BELÇİKA-137’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yöneten ilk kadın şef Antonia Brico’nun hayatını anlatıyor.
NE ANLATIYOR: Hollanda asıllı Antonia, çok küçük yaştayken anne ve babasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eder. Müziğe karşı aşırı ilgi ve sevgisi olan Antonia’nın tek hayali orkestra şefi olmaktır ama kimse onun bu hevesini ciddiye almaz. Bu sırada Antonia evlatlık olduğunu öğrenir.
SON KARAR: Antonia Brico’nun başarı hikâyesinden çok aşk dünyasına odaklanması, filmi orta karar bir melodrama dönüştürmüş.
ARSLANKÖYLÜ KADINLAR YENİDEN SAHNEDE
KRALİÇE LEAR
Yönetmen: Pelin Esmer
Oyuncular: Behiye Yanık, Cennet Güneş, Ümmü Kurt, Fatma Fatih
2019-TÜRKİYE-84’
BELGESEL
İLK BAKIŞTA: Pelin Esmer, 2005’te çektiği “Oyun” adlı belgeselinden 10 yıl sonra Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınlarla yeniden bir araya geliyor.
NE ANLATIYOR: 2000’li yılların başında Toroslar’da bir avuç köylü kadın bir tiyatro topluluğu kurmuştu. Bu kez aynı kadınlar, Shakespeare’in Kral Lear oyununu ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşüyor. Uçurumlar dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear’in dünyası iç içe geçiyor; iyi ve kötü, genç ve yaşlı, zengin ve fakir, dürüst ve sahtekâr, oyundan gerçeğe karışıyor.
SON KARAR: Filmin enerjisi karakterleri sayesinde hiç düşmüyor. Yerli sinemada yılın en yaratıcı filmlerinden biri.
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Yönetmen: Baran Seyhan
2019 / TÜRKİYE / DRAM
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AYI KARDEŞLER: ZAMANDA YOLCULUK / BOONIE BEARS: BLAST INTO THE PAST
Yönetmen: Leon Ding
2019 / ÇİN / ANİMASYON
Boonie Bears serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.
Haftanın filmleri
Dünya prömiyerini yaptığı Cannes’dan beri festivallerin 2019 gözdelerinden olan “Ve Sonra Dans Ettik”, dans ve aşk tutkusunu bir araya getiren etkileyici bir dram. Biyografik filmlerden hoşlananlar için Pelin Esmer belgeseli “Kraliçe Lear” bu vizyon haftasında izleyiciyle buluştu. Matt Damon ve Christian Bale’in oynadığı “Asfaltın Kralları” ve müzik dünyasının ilk kadın şeflerinden Antonia Brico’nun hayatını anlatan “Bir Kadın Zaferi”, haftanın diğer seçenekleri…
GELENEKLERE AŞK VE DANSLA KARŞI DURANLAR
VE SONRA DANS ETTİK / AND THEN WE DANCED
Yönetmen: Levan Akin
Oyuncular: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili
2019-ABD-129’
DRAM, AŞK
İLK BAKIŞTA: İsveçli yönetmen Levan Akin, ülkesinin Oscar aday adayı olan filmi için Gürcistanlı eşcinsel gençlerle uzun söyleşiler yaptı.
NE ANLATIYOR: Kendini geleneksel Gürcü halk danslarına adamış Mehrab’ın, dans partneri Mary ile mutlu ve dans dolu bir hayat sürmesi beklenmektedir. Fakat bir gün prova sırasında kapıdan içeri Irakli’nin girmesiyle Mehrab’ın dünyası altüst olur, bu genç adam onun için artık hem bir rakip hem de arzu nesnesidir.
SON KARAR: Başrolde Levan Gelbakhiani, ödüllerle karşılanan performansıyla filmin başarısını bir adım daha öteye götürüyor. Haftanın en iyi seçeneği.
FORD, FERRARİ’YE KARŞI
ASFALTIN KRALLARI / FORD V FERRARI
Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe
2019-ABD, FRANSA-152’
AKSİYON, BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: 2017’de çektiği Wolverine filmi “Logan” ile övgüler toplayan James Mangold’ın gerçek olaylara dayanan filmi, Matt Damon ve Christian Bale gibi iki büyük aktörü bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Araba tasarımcısı Carrol Shelby ile korkusuz sürücü Ken Miles, Ford Motor Company için 1966 yılında Fransa’da gerçekleşen ünlü 24 Saat Le Mans araba yarışlarında, yarış arabaları üreticisi Enzo Ferrari’nin en güçlü yarış arabalarını geçecek devrim niteliğinde müthiş hızlı bir yarış arabası tasarlar.
SON KARAR: Ford’un Ferrari’yi alt ettiği bu meşhur yarışın perde arkası, şık bir prodüksiyonla perdeye geliyor. Araba yarışlarına meraklı seyirciler özellikle kaçırmayacaktır.
KADININ ADI ANTONİA
BİR KADIN ZAFERİ / THE CONDUCTOR
Yönetmen: Maria Peters
Oyuncular: Christanne De Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield
2018-HOLLANDA, BELÇİKA-137’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yöneten ilk kadın şef Antonia Brico’nun hayatını anlatıyor.
NE ANLATIYOR: Hollanda asıllı Antonia, çok küçük yaştayken anne ve babasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eder. Müziğe karşı aşırı ilgi ve sevgisi olan Antonia’nın tek hayali orkestra şefi olmaktır ama kimse onun bu hevesini ciddiye almaz. Bu sırada Antonia evlatlık olduğunu öğrenir.
SON KARAR: Antonia Brico’nun başarı hikâyesinden çok aşk dünyasına odaklanması, filmi orta karar bir melodrama dönüştürmüş.
ARSLANKÖYLÜ KADINLAR YENİDEN SAHNEDE
KRALİÇE LEAR
Yönetmen: Pelin Esmer
Oyuncular: Behiye Yanık, Cennet Güneş, Ümmü Kurt, Fatma Fatih
2019-TÜRKİYE-84’
BELGESEL
İLK BAKIŞTA: Pelin Esmer, 2005’te çektiği “Oyun” adlı belgeselinden 10 yıl sonra Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınlarla yeniden bir araya geliyor.
NE ANLATIYOR: 2000’li yılların başında Toroslar’da bir avuç köylü kadın bir tiyatro topluluğu kurmuştu. Bu kez aynı kadınlar, Shakespeare’in Kral Lear oyununu ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşüyor. Uçurumlar dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear’in dünyası iç içe geçiyor; iyi ve kötü, genç ve yaşlı, zengin ve fakir, dürüst ve sahtekâr, oyundan gerçeğe karışıyor.
SON KARAR: Filmin enerjisi karakterleri sayesinde hiç düşmüyor. Yerli sinemada yılın en yaratıcı filmlerinden biri.
BUNLAR DA VAR
SÖZ VERMİŞTİN
Yönetmen: Baran Seyhan
2019 / TÜRKİYE / DRAM
Müzik yapımcısı Nesim, Lilyan’la, yeni keşfetmeye başladığı sosyal medyada karşılaşır. Bu karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür.
AYI KARDEŞLER: ZAMANDA YOLCULUK / BOONIE BEARS: BLAST INTO THE PAST
Yönetmen: Leon Ding
2019 / ÇİN / ANİMASYON
Boonie Bears serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.