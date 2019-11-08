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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Haftanın filmleri

8 Kasım 2019

Recep İvedik’in 6’ncı filmiyle ele geçirdiği bu vizyon haftasında, kadını hiçe sayan geleneklere karşı çıkan Petrunya’nın etkileyici hikâyesini anlatan “Onun Adı Petrunya” öne çıkıyor.

DÜNYANIN BÜTÜN KADINLARI ADINA

ONUN ADI PETRUNYA/GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA
Yönetmen: Teona Strugar Mitevska
Oyuncular: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic
2019-MAKEDONYA CUMHURİYETİ, BELÇİKA, FRANSA, SLOVENYA-100’
DRAM

İLK BAKIŞTA: Makedon yönetmen Teona Strugar Mitevska’nın filmi, Berlin’de iki ödül kazandı.
NE ANLATIYOR: Kuzey Makedonya’nın küçük bir kasabasında Teofanya Bayramı kutlamalarında onlarca adam pederin suya attığı tahta haçı çıkartmak için kıyasıya yarışırken Petrunya, nehrin diğer yakasından suya dalıp haçı kapar. Bereket getireceğine inanılan tahta haçı sudan bir kadının çıkarması hiç görülmüş şey değildir.
SON KARAR: Güçlü feminist söylemiyle dikkat çeken film, haftanın en iyi seçeneği.

Haftanın filmleri

PAVAROTTİ’YE HAYRAN MEKTUBU

PAVAROTTİ EFSANESİ/PAVAROTTİ
Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular:
2019-İNGİLTERE, ABD-114’
BELGESEL, MÜZİK, BİYOGRAFİ

İLK BAKIŞTA: “Apollo 13” (1995), “A Beautiful Mind / Akıl Oyunları” (2001), “Frost/Nixon” (2008) filmlerinin Oscarlı yönetmeni Ron Howard’ın yönettiği belgesel, Pavarotti’nin bilinmeyen görüntülerine ve yayımlanmamış parçalarına da yer veriyor.
NE ANLATIYOR: Albümleri rekorlar kırarak dünya genelinde 100 milyondan fazla satan, Pavarotti’nin sıradışı hayatını, nasıl efsane bir isim haline geldiğini Oscar’lı yönetmen Ron Howard’dan izliyoruz.
SON KARAR: Yönetmenin Pavorotti’ye olan hayranlığı bir süre sonra tekrara düşebiliyor ve filmin süresini uzatıyor ama yine de, müzisyenin hayranları için kaçırılmayacak fırsat.

Haftanın filmleri

KURU FASULYEDEN KOMEDİ

RECEP İVEDİK 6
Yönetmen: Togan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan
2019-TÜRKİYE-110’
KOMEDİ

İLK BAKIŞTA: Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı serinin altıncı filmi, Şubat ayından beri vizyon için gün sayıyordu.
NE ANLATIYOR: Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya’da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar.
SON KARAR: Serinin takipçilerine önerilir.

Haftanın filmleri

BUNLAR DA VAR

YARALI KEKLİK
Yönetmen: Taner Tunç
2019/TÜRKİYE/DRAM
Veysel, hasta olan kız kardeşi Hicran’a söz vermiştir. Yaralı olarak bulduğu kekliği iyileştirip, özgürlüğüne kavuşturacaktır. Aradan geçen zamanda keklik ortadan kaybolmuştur ancak Veysel verdiği sözü tutmak zorundadır.

Haftanın filmleri

HAPŞUU
Yönetmen: Kenan Öztürk
2019/TÜRKİYE/ANİMASYON, ÇOCUK
Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar.

Haftanın filmleri

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