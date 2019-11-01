Haftanın filmleri

Tim Miller’a emanet edilen yeni Terminatör filmi “Terminatör: Kara Kader”, Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger’i yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Altın Palmiyeli başyapıt “Parazit” ve korku arayanlara “Palyaço haftanın diğer seçenekleri…
KADERİNDE TERMİNATÖR OLMAK VAR
TERMİNATÖR: KARA KADER/TERMINATOR: DARK FATE
Yönetmen: Tim Miller
Oyuncular: Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Brett Azar, Arnold Schwarzenegger
2019-ABD-128’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Serinin yaratıcısı James Cameron’ın yapımcı koltuğunda oturduğu yeni Terminatör filmini Deadpool’un yönetmeni Tim Miller yönetiyor. Filmin en büyük özelliği Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger’i yıllar sonra yeniden bir araya getirmesi…
NE ANLATIYOR: Gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace’in, T-1000’in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışırlar.
SON KARAR: Deadpool’un yönetmeni Tim Miller’ın Terminatör’e daha yaratıcı katkısı olmasını beklerdik. Serinin takipçileri yine de kaçırmayacaktır.
AİLE BİR PARAZİTTİR
PARAZİT/PARASITE
Yönetmen: Bong Joon Ho
Oyuncular: Song Kang Ho, Jo Yeo Jeong, Park So Dam
2019-GÜNEY KORE-132’
KOMEDİ, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “The Host/Yaratık” (2006), “Mother/Ana” (2009), “Snowpiercer” (2013) gibi modern sinema klasikleriyle tanıdığımız ve en son “Okja” (2017) ile tar-tışmalar yaratan Bong Joon Ho’nun filmi, Cannes’da Altın Palmiye’yi kazandı.
NE ANLATIYOR: Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde mahrumiyet içinde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.
SON KARAR: Bong Joon Ho’nun çektiği her film gibi, Parazit de kendi tarzında baş yapıt değerinde. Yılın en iyilerinden, kaçırmayın.
OTELDEKİ RUHLAR
PALYAÇO/CLOWN MOTEL: SPIRITS ARISE
Yönetmen: Joseph Kelly
Oyuncular: Martin Klebba, Tony Moran, Ari Lehman
2019-ABD-95’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Amerikalı yönetmen Joseph Kelly’nin yazıp yönettiği filmin başrolünde, 1978 tarihli klasik “Hallowen”ın Michael Myers’ı Martin Klebba oynuyor
NE ANLATIYOR: Palyaço’da, eski bir hayalet kasabada yaptıkları çalışmalardan ve bekârlığa veda partisinden eve dönen bir grup hayalet avcısı, Las Vegas’tan eve dönen diğer bir grup hayalet avcısını izlemektedir. Her iki grup bir araya geldiklerinde, yanlışlıkla, motelin bir zamanlar orada yaşayan palyaçoların ruhları tarafından terk edilip bırakılıp bırakılmayacağını konusunda araştırma yapmaya başlarlar.
SON KARAR: Türün doyurucu örneklerinden olmadığı aşikar. İflah olmaz korku tutkunlarına önerilir.
BUNLAR DA VAR
ARAF 3: CİNLER KİTABI
Yönetmen: Biray Dalkıran
2019/TÜRKİYE/KORKU
Arda henüz sekiz yaşındayken şeytana tapan güçlü bir cin tarafından ele geçirilmiştir. Nihal kardeşini oldukça güçlü olan bu ifritten kurtarabilmek için yıllarca çabalamıştır.
Haftanın filmleri
Tim Miller’a emanet edilen yeni Terminatör filmi “Terminatör: Kara Kader”, Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger’i yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Altın Palmiyeli başyapıt “Parazit” ve korku arayanlara “Palyaço haftanın diğer seçenekleri…
KADERİNDE TERMİNATÖR OLMAK VAR
TERMİNATÖR: KARA KADER/TERMINATOR: DARK FATE
Yönetmen: Tim Miller
Oyuncular: Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Brett Azar, Arnold Schwarzenegger
2019-ABD-128’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Serinin yaratıcısı James Cameron’ın yapımcı koltuğunda oturduğu yeni Terminatör filmini Deadpool’un yönetmeni Tim Miller yönetiyor. Filmin en büyük özelliği Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger’i yıllar sonra yeniden bir araya getirmesi…
NE ANLATIYOR: Gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace’in, T-1000’in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışırlar.
SON KARAR: Deadpool’un yönetmeni Tim Miller’ın Terminatör’e daha yaratıcı katkısı olmasını beklerdik. Serinin takipçileri yine de kaçırmayacaktır.
AİLE BİR PARAZİTTİR
PARAZİT/PARASITE
Yönetmen: Bong Joon Ho
Oyuncular: Song Kang Ho, Jo Yeo Jeong, Park So Dam
2019-GÜNEY KORE-132’
KOMEDİ, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “The Host/Yaratık” (2006), “Mother/Ana” (2009), “Snowpiercer” (2013) gibi modern sinema klasikleriyle tanıdığımız ve en son “Okja” (2017) ile tar-tışmalar yaratan Bong Joon Ho’nun filmi, Cannes’da Altın Palmiye’yi kazandı.
NE ANLATIYOR: Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde mahrumiyet içinde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.
SON KARAR: Bong Joon Ho’nun çektiği her film gibi, Parazit de kendi tarzında baş yapıt değerinde. Yılın en iyilerinden, kaçırmayın.
OTELDEKİ RUHLAR
PALYAÇO/CLOWN MOTEL: SPIRITS ARISE
Yönetmen: Joseph Kelly
Oyuncular: Martin Klebba, Tony Moran, Ari Lehman
2019-ABD-95’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Amerikalı yönetmen Joseph Kelly’nin yazıp yönettiği filmin başrolünde, 1978 tarihli klasik “Hallowen”ın Michael Myers’ı Martin Klebba oynuyor
NE ANLATIYOR: Palyaço’da, eski bir hayalet kasabada yaptıkları çalışmalardan ve bekârlığa veda partisinden eve dönen bir grup hayalet avcısı, Las Vegas’tan eve dönen diğer bir grup hayalet avcısını izlemektedir. Her iki grup bir araya geldiklerinde, yanlışlıkla, motelin bir zamanlar orada yaşayan palyaçoların ruhları tarafından terk edilip bırakılıp bırakılmayacağını konusunda araştırma yapmaya başlarlar.
SON KARAR: Türün doyurucu örneklerinden olmadığı aşikar. İflah olmaz korku tutkunlarına önerilir.
BUNLAR DA VAR
ARAF 3: CİNLER KİTABI
Yönetmen: Biray Dalkıran
2019/TÜRKİYE/KORKU
Arda henüz sekiz yaşındayken şeytana tapan güçlü bir cin tarafından ele geçirilmiştir. Nihal kardeşini oldukça güçlü olan bu ifritten kurtarabilmek için yıllarca çabalamıştır.