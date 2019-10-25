Haftanın filmleri

Michelle Williams ve Julianne Moore gibi iki usta oyuncuyu ilk kez buluşturan “Geçmişin Sırları”, orijinalinin hakkını veremese de oyuncularının güçlü performanslarıyla haftanın öne çıkan filmi oluyor. Ali Atay komedisi “Cinayet Süsü” ve farklı anlatımıyla dikkat çeken komedi “Deri Ceket”, haftanın diğer seçenekleri…
BAZI SIRLAR ORTAYA ÇIKMAK İÇİNDİR
GEÇMİŞİN SIRLARI/AFTER THE WEDDING
Yönetmen: Bart Freundlich
Oyuncular: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup
2019-ABD-112’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Julianne Moore, gerçek hayatta eşi olan Bart Freundlich’in filmlerinde oynama geleneğini sürdürüyor ve bu kez Michelle Williams ile birlikte başrolleri paylaşıyor. Film, Susanne Bier’in 2006 Almanya yapımı Oscar adayı filminin Amerikan çevrimi.
NE ANLATIYOR: Yıllar önce Hindistan’a yerleşen Isabel’in hayatını adadığı yetimhanedeki koşulları iyileştirmek için bir destek bulmaya ihtiyacı vardır. Bunu gerçekleştirmek için ise önce New York’a gitmesi gerekir. Burada zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve anne olan Theresa ile tanışır. Theresa, yetimhaneye milyonlar bağışlamaya hazırdır. Isabel’den küçük bir isteği vardır, hafta sonu kızının düğününe onun da mutlaka gelmesini ister.
SON KARAR: Yönetmen Freundlichen’in versiyonu orijinalinin etkisini yaratmakta yeterli olmuyor. Yine de Michelle Williams ve Julianne Moore gibi iki usta aktrisin varlığı gerçekten de cezbedici.
CEKET AŞKINA!
DERİ CEKET/DEERSKIN
Yönetmen: Quentin Dupieux
Oyuncular: Jean Dujardin, Adele Haenel, Albert Delpy
2019-FRANSA-77’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: 2010’da çektiği katil araba lastiğinin maceralarını anlatan korku komedisi “Rubber” ile dikkatleri çeken ve her filmiyle bu ilgiyi artırarak sürdüren Quentin Dupieux’un son filmi, 2011’de “Artist” ile Oscar alan Jean Dujardin’i başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Georges’un gözü püsküllü süet ceketinden başka hiçbir şeyi görmez. Hatta başkalarının herhangi bir cekete sahip olması fikrine katlanamaz. Karısı tarafından terk edilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak ceketine duyduğu saplantı içinden bir cani çıkarır. Yönetmen aynı zamanda Mr. Oizo mahlasıyla hatırı sayılır bir üne sahip tekno ve elektronik müzik DJ’i olarak da biliniyor ve tanınıyor.
SON KARAR: Dupieux sinemasının takipçisiyseniz buna da hayran olacaksınız. Haftanın en iyi seçimlerinden.
SÜSLÜ CİNAYETLER
CİNAYET SÜSÜ
Yönetmen: Ali Atay
Oyuncular: Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt
2019-TÜRKİYE-129’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: 2018 yılında “Ölümlü Dünya” adlı filmini izlediğimiz Ali Atay’ın komedisinde Uğur Yücel ve Binnur Kaya birlikte oynuyor.
NE ANLATIYOR: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri günün birinde hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasıyla karşılaşırlar. Yılların deneyimine sahip Başkomiser Emin, arkadaşları Komiser Salih, Komiser Asuman ve Komiser Yardımcısı Alaattin’den oluşan ekip cinayet olayına el koyar. Ancak tuhaf cinayetler birbiri ardına gelmektedir. Ekibin elinde ne delil, ne de ipucu vardır. Cinayetler sürdükçe sinirler gerilmeye, amirler iyice rahatsız olmaya başlar.
SON KARAR: Yerli komedileri sevenlerdenseniz ilginizi çekebilir.
BUNLAR DA VAR
BULMACA KULESİ: DEV KUŞUN GİZEMİ
Yönetmen: Ahmet Erdal
2019/TÜRKİYE/ANİMASYON, ÇOCUK
Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert TV dizisinin ilk bölümünde bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanıyor ve Bulmaca Kulesi denilen yerde yollarını bulmaya çalışıyorlar.
KARABASAN/WAKE UP
Yönetmen: Joe W. Nowland
2019/ABD/KORKU
Bir psikiyatri doktoru, bütün ailesini neden öldürdüğünü bulmak için genç kızların günlüğünü araştırdığında, aklını kaybetmesine neden olan aynı uykusuzluk ve karışıklık durumuna düşmeye başlar.
Haftanın filmleri
Michelle Williams ve Julianne Moore gibi iki usta oyuncuyu ilk kez buluşturan “Geçmişin Sırları”, orijinalinin hakkını veremese de oyuncularının güçlü performanslarıyla haftanın öne çıkan filmi oluyor. Ali Atay komedisi “Cinayet Süsü” ve farklı anlatımıyla dikkat çeken komedi “Deri Ceket”, haftanın diğer seçenekleri…
BAZI SIRLAR ORTAYA ÇIKMAK İÇİNDİR
GEÇMİŞİN SIRLARI/AFTER THE WEDDING
Yönetmen: Bart Freundlich
Oyuncular: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup
2019-ABD-112’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Julianne Moore, gerçek hayatta eşi olan Bart Freundlich’in filmlerinde oynama geleneğini sürdürüyor ve bu kez Michelle Williams ile birlikte başrolleri paylaşıyor. Film, Susanne Bier’in 2006 Almanya yapımı Oscar adayı filminin Amerikan çevrimi.
NE ANLATIYOR: Yıllar önce Hindistan’a yerleşen Isabel’in hayatını adadığı yetimhanedeki koşulları iyileştirmek için bir destek bulmaya ihtiyacı vardır. Bunu gerçekleştirmek için ise önce New York’a gitmesi gerekir. Burada zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve anne olan Theresa ile tanışır. Theresa, yetimhaneye milyonlar bağışlamaya hazırdır. Isabel’den küçük bir isteği vardır, hafta sonu kızının düğününe onun da mutlaka gelmesini ister.
SON KARAR: Yönetmen Freundlichen’in versiyonu orijinalinin etkisini yaratmakta yeterli olmuyor. Yine de Michelle Williams ve Julianne Moore gibi iki usta aktrisin varlığı gerçekten de cezbedici.
CEKET AŞKINA!
DERİ CEKET/DEERSKIN
Yönetmen: Quentin Dupieux
Oyuncular: Jean Dujardin, Adele Haenel, Albert Delpy
2019-FRANSA-77’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: 2010’da çektiği katil araba lastiğinin maceralarını anlatan korku komedisi “Rubber” ile dikkatleri çeken ve her filmiyle bu ilgiyi artırarak sürdüren Quentin Dupieux’un son filmi, 2011’de “Artist” ile Oscar alan Jean Dujardin’i başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Georges’un gözü püsküllü süet ceketinden başka hiçbir şeyi görmez. Hatta başkalarının herhangi bir cekete sahip olması fikrine katlanamaz. Karısı tarafından terk edilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak ceketine duyduğu saplantı içinden bir cani çıkarır. Yönetmen aynı zamanda Mr. Oizo mahlasıyla hatırı sayılır bir üne sahip tekno ve elektronik müzik DJ’i olarak da biliniyor ve tanınıyor.
SON KARAR: Dupieux sinemasının takipçisiyseniz buna da hayran olacaksınız. Haftanın en iyi seçimlerinden.
SÜSLÜ CİNAYETLER
CİNAYET SÜSÜ
Yönetmen: Ali Atay
Oyuncular: Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt
2019-TÜRKİYE-129’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: 2018 yılında “Ölümlü Dünya” adlı filmini izlediğimiz Ali Atay’ın komedisinde Uğur Yücel ve Binnur Kaya birlikte oynuyor.
NE ANLATIYOR: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri günün birinde hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasıyla karşılaşırlar. Yılların deneyimine sahip Başkomiser Emin, arkadaşları Komiser Salih, Komiser Asuman ve Komiser Yardımcısı Alaattin’den oluşan ekip cinayet olayına el koyar. Ancak tuhaf cinayetler birbiri ardına gelmektedir. Ekibin elinde ne delil, ne de ipucu vardır. Cinayetler sürdükçe sinirler gerilmeye, amirler iyice rahatsız olmaya başlar.
SON KARAR: Yerli komedileri sevenlerdenseniz ilginizi çekebilir.
BUNLAR DA VAR
BULMACA KULESİ: DEV KUŞUN GİZEMİ
Yönetmen: Ahmet Erdal
2019/TÜRKİYE/ANİMASYON, ÇOCUK
Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert TV dizisinin ilk bölümünde bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanıyor ve Bulmaca Kulesi denilen yerde yollarını bulmaya çalışıyorlar.
KARABASAN/WAKE UP
Yönetmen: Joe W. Nowland
2019/ABD/KORKU
Bir psikiyatri doktoru, bütün ailesini neden öldürdüğünü bulmak için genç kızların günlüğünü araştırdığında, aklını kaybetmesine neden olan aynı uykusuzluk ve karışıklık durumuna düşmeye başlar.