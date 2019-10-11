Haftanın filmleri

Pedro Almodovar’ın kendi hayatından ilham alarak yazıp yönettiği “Acı ve Zafer”, Antonio Banderas ile Penelope Cruz’u yeniden bir araya getiriyor. Ang Lee’nin Will Smith’li bilimkurgusu “İkizler Projesi”, korku-komedi sevenlere “Saklambaç” ve Noomi Rapace’ın performansıyla dikkat çeken “Gerçeğin Peşinde”, haftanın diğer seçenekleri...
ALMODOVAR’IN EN ÇIPLAK HALİ
ACI VE ZAFER/PAIN&GLORY
Yönetmen: Pedro Almodovar
Oyuncular: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Asier Etxeandia
2019-İSPANYA-113’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın kendi hayatından esinlenerek yazıp yönettiği film, fetiş oyuncuları Antonio Banderas ve Penelope Cruz’u yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Salvador Mallo ismindeki, deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları...
SON KARAR: Antonio Banderas’ın Cannes’dan erkek oyuncu ödüllü Almodovar performansını yönetmenin hayranları özellikle kaçırmayacaktır. Haftanın da en iyisi.
İKİ TANE DE YETMİYOR
İKİZLER PROJESİ/GEMINI MAN
Yönetmen: Ang Lee
Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong
2019-ABD-117’
BİLİM-KURGU, DRAM, AKSİYON
İLK BAKIŞTA: “Brokeback Mountain” (2005) ve “Life of Pi/Pi’nin Yaşamı” (2012) filmlerinin Oscarlı yönetmeni Ang Lee, Will Smith’i iki farklı karakter ile başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikâyesini…
SON KARAR: Ang Lee’nin yönetmenlik becerisinin görsel efektlerin gölgesinde kaldığı ve senaryosunun zayıflığı, Amerikalı eleştirmenlerin ortak yorumu. Karar sizin.
EBE KİM GÖRELİM
SAKLAMBAÇ/READY OR NOT
Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Oyuncular: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Andie MacDowell
2019-KANADA, ABD-95’
KORKU, KOMEDİ, GİZEM
İLK BAKIŞTA: Olpin ve Gillett, 2014’te çektikleri “Devil’s Due/Şeytanın Günü”nden sonra ikinci kez bir araya geliyor. Başrolde ise, en son “The Babysitter”da (2017) izlediğimiz Samara Weaving var.
NE ANLATIYOR: Bir buçuk yıldır sevgili olan Grace ve Alex, evlenmeye karar verirler ve düğünlerini Alex’in annesi Becky ve babası Tony’nin malikanesinde yaparlar. Düğün kusursuz sürmektedir, ancak ailenin gelin için farklı planları vardır.
SON KARAR: İlk filmlerinde eleştirmenlerden bekledikleri ilgiyi göremeyen yönetmenlerin bu ikinci işbirlikleri olumlu eleştiriler topladı. Korku-komedi harmanlarını sevenler kaçırmasın.
İÇİMDEKİ ÇOCUK
GERÇEĞİN PEŞİNDE/ANGEL OF MINE
Yönetmen: Kim Farrant
Oyuncular: Noomi Rapace, Rebecca Bower, Luke Evans
2019-ABD-98’
GERİLİM, DRAM, GİZEM
İLK BAKIŞTA: 2015’te “Strangerland/Fırtınanın Ortasında” ile olumlu eleştiriler alan Avusturyalı yönetmen Kim Farrant’ın ikinci filmi ve Noomi Rapace ile Luke Evans başrolde.
NE ANLATIYOR: Eşinden boşanma sürecinde olan Lizzie’nin tüm hayatı, işi ve 11 yaşındaki oğlu Thomas olmuştur. Tesadüfen karşısına çıkan 7 yaşındaki Lola adlı kız çocuk, onu geçmişe götürür.
SON KARAR: Noomi Rapace kariyerinin en iyi performanslarından birini veriyor. Gerilim arayanlara önerilir.
Haftanın filmleri
Pedro Almodovar’ın kendi hayatından ilham alarak yazıp yönettiği “Acı ve Zafer”, Antonio Banderas ile Penelope Cruz’u yeniden bir araya getiriyor. Ang Lee’nin Will Smith’li bilimkurgusu “İkizler Projesi”, korku-komedi sevenlere “Saklambaç” ve Noomi Rapace’ın performansıyla dikkat çeken “Gerçeğin Peşinde”, haftanın diğer seçenekleri...
ALMODOVAR’IN EN ÇIPLAK HALİ
ACI VE ZAFER/PAIN&GLORY
Yönetmen: Pedro Almodovar
Oyuncular: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Asier Etxeandia
2019-İSPANYA-113’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın kendi hayatından esinlenerek yazıp yönettiği film, fetiş oyuncuları Antonio Banderas ve Penelope Cruz’u yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Salvador Mallo ismindeki, deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları...
SON KARAR: Antonio Banderas’ın Cannes’dan erkek oyuncu ödüllü Almodovar performansını yönetmenin hayranları özellikle kaçırmayacaktır. Haftanın da en iyisi.
İKİ TANE DE YETMİYOR
İKİZLER PROJESİ/GEMINI MAN
Yönetmen: Ang Lee
Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong
2019-ABD-117’
BİLİM-KURGU, DRAM, AKSİYON
İLK BAKIŞTA: “Brokeback Mountain” (2005) ve “Life of Pi/Pi’nin Yaşamı” (2012) filmlerinin Oscarlı yönetmeni Ang Lee, Will Smith’i iki farklı karakter ile başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikâyesini…
SON KARAR: Ang Lee’nin yönetmenlik becerisinin görsel efektlerin gölgesinde kaldığı ve senaryosunun zayıflığı, Amerikalı eleştirmenlerin ortak yorumu. Karar sizin.
EBE KİM GÖRELİM
SAKLAMBAÇ/READY OR NOT
Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Oyuncular: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Andie MacDowell
2019-KANADA, ABD-95’
KORKU, KOMEDİ, GİZEM
İLK BAKIŞTA: Olpin ve Gillett, 2014’te çektikleri “Devil’s Due/Şeytanın Günü”nden sonra ikinci kez bir araya geliyor. Başrolde ise, en son “The Babysitter”da (2017) izlediğimiz Samara Weaving var.
NE ANLATIYOR: Bir buçuk yıldır sevgili olan Grace ve Alex, evlenmeye karar verirler ve düğünlerini Alex’in annesi Becky ve babası Tony’nin malikanesinde yaparlar. Düğün kusursuz sürmektedir, ancak ailenin gelin için farklı planları vardır.
SON KARAR: İlk filmlerinde eleştirmenlerden bekledikleri ilgiyi göremeyen yönetmenlerin bu ikinci işbirlikleri olumlu eleştiriler topladı. Korku-komedi harmanlarını sevenler kaçırmasın.
İÇİMDEKİ ÇOCUK
GERÇEĞİN PEŞİNDE/ANGEL OF MINE
Yönetmen: Kim Farrant
Oyuncular: Noomi Rapace, Rebecca Bower, Luke Evans
2019-ABD-98’
GERİLİM, DRAM, GİZEM
İLK BAKIŞTA: 2015’te “Strangerland/Fırtınanın Ortasında” ile olumlu eleştiriler alan Avusturyalı yönetmen Kim Farrant’ın ikinci filmi ve Noomi Rapace ile Luke Evans başrolde.
NE ANLATIYOR: Eşinden boşanma sürecinde olan Lizzie’nin tüm hayatı, işi ve 11 yaşındaki oğlu Thomas olmuştur. Tesadüfen karşısına çıkan 7 yaşındaki Lola adlı kız çocuk, onu geçmişe götürür.
SON KARAR: Noomi Rapace kariyerinin en iyi performanslarından birini veriyor. Gerilim arayanlara önerilir.