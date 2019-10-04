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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Haftanın filmleri

4 Ekim 2019

Venedik’te “En İyi Film” seçilerek sinema dünyasını şoke eden “Joker”, çizgi roman uyarlamalarına yeni bir soluk getirirken, Joaquin Phoenix’in performansıyla da Oscar yarışının en güçlü adaylarından birine dönüşüyor.

JOKER’İN OSCAR’LIK KAHKAHASI

JOKER
Yönetmen: Todd Phillips
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron
2019-ABD-122’
GERİLİM, DRAM, SUÇ

İLK BAKIŞTA: Venedik Film Festivali’nde “Altın Aslan Ödülü”nü alarak sinema dünyasında şok etkisi yaratan “Joker”, bu ödülle birlikte Oscar yarışının da en güçlü adaylarından birine dönüşüverdi. Özellikle, Heath Ledger’ın efsanevi performansıyla hatırlanan Joker karakterine hayat veren Joaquin Phoenix’in oyunculuğu yerlere göklere sığdırılamıyor.
NE ANLATIYOR: Babasız büyüyen Arthur’ın annesi kırılgan bir kadındır ve belki de Arthur’ın en iyi arkadaşıdır. Annesi onu “Mutlu/Happy” takma adıyla çağırır; bu lakap Arthur’ın yüzüne içindeki yürek acısını gizleyen bir gülümseme yayar. Fakat, sokakta ergenlerin zorbalığına, metroda takım elbiselilerin sataşmalarına ya da işteki diğer palyaçoların şakalarına maruz kaldığında, topluma aykırı bu adam çevresindekilerle gitgide daha da uyumsuz hâle gelir.
SON KARAR: Süper kahraman filmlerinin gişeden sonra A sınıfı film festivallerini de ele geçirmesinin tartışmaları süredursun, “Joker” erkek oyuncu başta olmak üzere bir çok dalda Oscar yarışında da güçlü olduğunu söylüyor.

Haftanın filmleri

SOKAKLARIN KANUNU

PİRANALAR/PIRANAS
Yönetmen: Claudio Giovannesi
Oyuncular: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo
2019-İTALYA-105’
SUÇ, DRAM

İLK BAKIŞTA: İtalyan yönetmen Claudio Giovannesi’nin senaryosuna da dahil olduğu film, Berlin Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” dalında Gümüş Ayı kazandı.
NE ANLATIYOR: Piranalar, mafya jargonunda “silahlı çete” anlamına geliyor. Bu filmin piranaları ise Napoli’de ellerinde makineli tüfeklerle dolaşan, gasp ettikleri parayla marka kıyafetler satın alan 15 yaşındaki Nicola ve arkadaşları. Film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini gözlemlerken bir yandan da ergenliğin suç dünyasından nasıl etkilendiğini inceliyor.
SON KARAR: Belgesel sinemadan gelen yönetmenin gerçekçi anlatımı ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Çete ve mafya hikayelerine ilginiz varsa…

Haftanın filmleri

BUNLAR DA VAR

DERT BENDE
Yönetmen: Berat Özdoğan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Kenan, Cem ve Mert üç yakın arkadaştır. Mert’in evleneceği haberini alan Kenan ve Cem arkadaşlarının mutsuz bir evlilik yapmasını engellemek için Mert’i kaçırmaya karar verirler. Pis işlerde ustalaşmış Ejder ile yolları kesişen ikili başına geleceklerden habersizdir.

Haftanın filmleri

HAREKET SEKİZ
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye’de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur... Rus mafya lideri Zolka yıllardır adını sürekli duyduğumuz bor madenini özel bir silahta kullanmak üzere Türkiye’den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki ülke ise Liechtenstein...

Haftanın filmleri

KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI
Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
2019/TÜRKİYE/ANİMASYON
Tarih öncesine ait dev bir yaratık, okyanusun en derin yerinden çıkar ve şehre doğru yaklaşmaya başlar. Canavarı yenebilecek tek güç altın bir savaş topudur. Şakir ve ailesi bu topu bulmak üzere yola çıkar, ancak işler ters gider ve Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir kürenin içine hapsolurlar.

Haftanın filmleri

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