Haftanın filmleri

Stephen King’in kült romanından bir kez daha perdeye aktarılan ve geçen yılın en iyi korku filmlerinden birine dönüşen “O”nun ikincisi “O Bölüm 2”, Jessica Chastain ve James McAvoy’lu kadrosuyla da merak uyandırıyor.
Juliette Binoche’lu komedi “Hangi Kadın”, “The Office”in yaratıcılarından “Uslu Çocuklar” ve suç filmi “Düzenbazlar Kulübü” haftanın diğer seçenekleri…
‘O’ İKİNCİ KEZ GERİ DÖNDÜ!
O BÖLÜM 2/IT CHAPTER TWO
Yönetmen: Andy Muschietti
Oyuncular: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader
2019-KANADA, ABD-169’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Stephen King’in aynı adlı romanından geçen yıl yeniden uyarlanan “It/O”nun devam filminde, palyaço Pennywise’ı bir kez daha Bill Skarsgård canlandırırken, kadroya bu kez Jessica Chastain ve James McAvoy katılıyor.
NE ANLATIYOR: Ezikler Kulübü tarafından yenilgiye uğratılmasından yirmi yedi yıl sonra, Pennywise, Derry kasabasını yeniden dehşete düşürmek üzere geri döner. Artık birer yetişkin olan Ezikler Kulübü üyeleri çoktan kendi yollarına gitmiştirler. Fakat yeniden insanlar ortadan kaybolmaya başlarlar.
SON KARAR: Sosyal medyada yaratılan bir kampanyayla role evet diyen Jessica Chastain’i izleyecek olmak bile yeterli. Stephen King hayranları ve korku severler kaçırmasın.
ÇOCUK AKLI
USLU ÇOCUKLAR/GOOD BOYS
Yönetmen: Gene Stupnitsky
Oyuncular: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon
2019-ABD-89’
KOMEDİ, MACERA
İLK BAKIŞTA: Kült televizyon dizisi “The Office”in yazar ve yapımcıları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg’in senaryosunu yazdığı bu komedide, Stupnitsky ilk kez kamera arkasına da geçiyor.
NE ANLATIYOR: 12 yaşındaki Max, ilk öpüşme partisine davet edildikten sonra nasıl öpüşeceğini bilmediği için panikler. Bunun üzerine Max ile onun en yakın arkadaşları Thor ve Lucas, Max’in dokunması yasak olan babasına ait drone’u, sevişen genç komşularını görüntülemek için kullanmaya karar verirler.
SON KARAR: İkili bu kez “The Office”in yaratıcılığına ne yazık ki ulaşamıyor ve kendini tekrarlayan esprileriyle çabucak unutulacak türden bir komediye imza atıyorlar.
BU KULÜBE ZENGİN VE SUÇLULAR GİRER
DÜZENBAZLAR KULÜBÜ/BILLIONAIRE BOYS
Yönetmen: James Cox
Oyuncular: Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts
2018-ABD-108’
BİYOGRAFİ, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Uyumsuz” serisinin Caleb’i olarak tanıdığımız Ansel Elgort’un başrolünde olduğu film, bir yıl gecikmeli vizyonunda.
NE ANLATIYOR: Borsada çalışan Joe Hunt ve eski okul arkadaşı Dean Karny, şehrin en varlıklı yatırımcılarından Ron Levin’in çılgın fikirleriyle BBC adlı bir saadet zinciri kurarlar. Ancak gerçekte kimin dolandırıldığı, kimin kime oyun oynadığı belli değildir.
SON KARAR: ABD gösterimlerinde eleştirmenlerin acımasız eleştirilerine uğradı ve kısa sürede de DVD raflarına düştü. Karar sizin.
HERKESİN SOSYAL MEDYASI KENDİNE
HANGİ KADIN/WHO YOU THINK I AM
Yönetmen: Safy Nebbou
Oyuncular: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil
2019-FRANSA, BELÇİKA-101’
DRAM, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: Sosyal medya alışkanlıklarına ve çılgınlığına 50’li yaşlardaki insanların dünyasından bakan filmin başrolünde Juliette Binoche var.
NE ANLATIYOR: 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen Claire, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla Facebook’ta sahte bir hesap açıyor; 23 yaşında, sarışın, genç ve güzel Claire oluveriyor. Sevgilisi kanmıyor ama en yakın arkadaşı tuzağa düşüyor.
SON KARAR: Binoche, sadık hayranlarını bu sefer de hayal kırıklığına uğratmıyor. Fransız filmlerini sevenler ve eğlenceli seçenek arayanlar için birebir.
BUNLAR DA VAR
SERSERİLER
Yönetmen: Ulaş Bahadır
2019/TÜRKİYE/MACERA
Fuat ve Bülent sıkı iki dosttur. Fuat illegal işler yapan biridir. Bülent ise eski polistir. Bir rüşvet operasyonunda yakalanmış meslekten ihraç edilmiştir. Hikâyenin başında Fuat bir barın işletme müdürü, Bülent aynı mekânın kapı güvenliğidir.
45-25: KUSURSUZ CİNAYET
Yönetmen: Biray Dalkıran
2019/TÜRKİYE/GERİLİM
Ödül alan sosyal medya fenomenleri öldürülürken, her cinayetin ardından elde edilen kanıtlar, katilin bir sonraki kurban olduğunu göstermektedir.
EL-DECCUR
Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı yapmak için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye giderler. Ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı objeyi bulmasıyla işler değişir.
BOZKIR: KUŞLARA BAK KUŞLARA
Yönetmen: Mehmet Tanrısever
2019/TÜRKİYE/DRAM
Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşayan ve silah çerçiliğiyle hayatlarını kazanan Abdullah ile Çolak Ziya için mertlik, namus ve şeref her şeyden önce gelir.
Haftanın filmleri
Stephen King’in kült romanından bir kez daha perdeye aktarılan ve geçen yılın en iyi korku filmlerinden birine dönüşen “O”nun ikincisi “O Bölüm 2”, Jessica Chastain ve James McAvoy’lu kadrosuyla da merak uyandırıyor.
Juliette Binoche’lu komedi “Hangi Kadın”, “The Office”in yaratıcılarından “Uslu Çocuklar” ve suç filmi “Düzenbazlar Kulübü” haftanın diğer seçenekleri…
‘O’ İKİNCİ KEZ GERİ DÖNDÜ!
O BÖLÜM 2/IT CHAPTER TWO
Yönetmen: Andy Muschietti
Oyuncular: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader
2019-KANADA, ABD-169’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Stephen King’in aynı adlı romanından geçen yıl yeniden uyarlanan “It/O”nun devam filminde, palyaço Pennywise’ı bir kez daha Bill Skarsgård canlandırırken, kadroya bu kez Jessica Chastain ve James McAvoy katılıyor.
NE ANLATIYOR: Ezikler Kulübü tarafından yenilgiye uğratılmasından yirmi yedi yıl sonra, Pennywise, Derry kasabasını yeniden dehşete düşürmek üzere geri döner. Artık birer yetişkin olan Ezikler Kulübü üyeleri çoktan kendi yollarına gitmiştirler. Fakat yeniden insanlar ortadan kaybolmaya başlarlar.
SON KARAR: Sosyal medyada yaratılan bir kampanyayla role evet diyen Jessica Chastain’i izleyecek olmak bile yeterli. Stephen King hayranları ve korku severler kaçırmasın.
ÇOCUK AKLI
USLU ÇOCUKLAR/GOOD BOYS
Yönetmen: Gene Stupnitsky
Oyuncular: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon
2019-ABD-89’
KOMEDİ, MACERA
İLK BAKIŞTA: Kült televizyon dizisi “The Office”in yazar ve yapımcıları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg’in senaryosunu yazdığı bu komedide, Stupnitsky ilk kez kamera arkasına da geçiyor.
NE ANLATIYOR: 12 yaşındaki Max, ilk öpüşme partisine davet edildikten sonra nasıl öpüşeceğini bilmediği için panikler. Bunun üzerine Max ile onun en yakın arkadaşları Thor ve Lucas, Max’in dokunması yasak olan babasına ait drone’u, sevişen genç komşularını görüntülemek için kullanmaya karar verirler.
SON KARAR: İkili bu kez “The Office”in yaratıcılığına ne yazık ki ulaşamıyor ve kendini tekrarlayan esprileriyle çabucak unutulacak türden bir komediye imza atıyorlar.
BU KULÜBE ZENGİN VE SUÇLULAR GİRER
DÜZENBAZLAR KULÜBÜ/BILLIONAIRE BOYS
Yönetmen: James Cox
Oyuncular: Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts
2018-ABD-108’
BİYOGRAFİ, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Uyumsuz” serisinin Caleb’i olarak tanıdığımız Ansel Elgort’un başrolünde olduğu film, bir yıl gecikmeli vizyonunda.
NE ANLATIYOR: Borsada çalışan Joe Hunt ve eski okul arkadaşı Dean Karny, şehrin en varlıklı yatırımcılarından Ron Levin’in çılgın fikirleriyle BBC adlı bir saadet zinciri kurarlar. Ancak gerçekte kimin dolandırıldığı, kimin kime oyun oynadığı belli değildir.
SON KARAR: ABD gösterimlerinde eleştirmenlerin acımasız eleştirilerine uğradı ve kısa sürede de DVD raflarına düştü. Karar sizin.
HERKESİN SOSYAL MEDYASI KENDİNE
HANGİ KADIN/WHO YOU THINK I AM
Yönetmen: Safy Nebbou
Oyuncular: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil
2019-FRANSA, BELÇİKA-101’
DRAM, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: Sosyal medya alışkanlıklarına ve çılgınlığına 50’li yaşlardaki insanların dünyasından bakan filmin başrolünde Juliette Binoche var.
NE ANLATIYOR: 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen Claire, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla Facebook’ta sahte bir hesap açıyor; 23 yaşında, sarışın, genç ve güzel Claire oluveriyor. Sevgilisi kanmıyor ama en yakın arkadaşı tuzağa düşüyor.
SON KARAR: Binoche, sadık hayranlarını bu sefer de hayal kırıklığına uğratmıyor. Fransız filmlerini sevenler ve eğlenceli seçenek arayanlar için birebir.
BUNLAR DA VAR
SERSERİLER
Yönetmen: Ulaş Bahadır
2019/TÜRKİYE/MACERA
Fuat ve Bülent sıkı iki dosttur. Fuat illegal işler yapan biridir. Bülent ise eski polistir. Bir rüşvet operasyonunda yakalanmış meslekten ihraç edilmiştir. Hikâyenin başında Fuat bir barın işletme müdürü, Bülent aynı mekânın kapı güvenliğidir.
45-25: KUSURSUZ CİNAYET
Yönetmen: Biray Dalkıran
2019/TÜRKİYE/GERİLİM
Ödül alan sosyal medya fenomenleri öldürülürken, her cinayetin ardından elde edilen kanıtlar, katilin bir sonraki kurban olduğunu göstermektedir.
EL-DECCUR
Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı yapmak için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye giderler. Ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı objeyi bulmasıyla işler değişir.
BOZKIR: KUŞLARA BAK KUŞLARA
Yönetmen: Mehmet Tanrısever
2019/TÜRKİYE/DRAM
Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşayan ve silah çerçiliğiyle hayatlarını kazanan Abdullah ile Çolak Ziya için mertlik, namus ve şeref her şeyden önce gelir.