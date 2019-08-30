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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Haftanın filmleri

30 Ağustos 2019

Woody Allen’ın romantik komedisi “New York’ta Yağmurlu Bir Gün”, Timothée Chalamet ile Elle Fanning’i buluştururken, Selena Gomez, Suki Waterhouse, Jude Law gibi ünlülerin de geçidine sahne oluyor.

YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULMAK

Berlin’den oyuncularına Altın Ayı getiren Çin draması “Elveda Oğlum” ise haftanın en iyi seçeneği.

NEW YORK’TA YAĞMURLU BİR GÜN / A RAINY DAY IN NEW YORK

Yönetmen: Woody Allen
Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Suki Waterhouse, Jude Law
2019-ABD-92’
KOMEDİ

İLK BAKIŞTA: Woody Allen’ın yazıp yönettiği romantik komedi, kuşağının en iyi oyuncularından Timothée Chalamet ve Elle Fanning’i ilk kez bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Üniversiteli âşıklar Gatsby ve Ashleigh, New York’ta baş başa geçirecekleri romantik ve güneşli bir hafta sonu planlar. Ancak şehre ayak basmalarıyla birlikte güzel hava yerini sağanak yağışa bırakırken, kahramanlarımızın yolları bu devasa ve karmaşık şehirde ayrılır.
SON KARAR: Sadık izleyicisini yanıltmayan, gevezeliğini de ünlüler geçidini de eksik etmeyen tipik bir Woody Allen komedisi.

Haftanın filmleri

RUS İŞİ FANTASTİK

ABIGAIL: SINIRLARIN ÖTESİNDE / ABIGAIL

Yönetmen: Aleksandr Bogulavskiy
Oyuncular: Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov
2019-ABD, RUSYA-129’
AKSİYON, MACERA, FANTASTİK

İLK BAKIŞTA: Rusya’nın ABD ile ortaklaşa giriştiği fantastik filmde, İngilizce konuşan Rus oyuncuları izliyoruz.
NE ANLATIYOR: Salgın bir hastalık yüzünden sınırları kapatılmış bir ülkede yaşayan Abigail 6 yaşındayken, babası virüs taşıdığı gerekçesiyle yetkililer tarafından götürülür. Abby özel güçleri olduğunu ve aslında yaşadığı o şehrin de bir çok sihirle dolu olduğunu anladığında babasını aramaya koyulur.
SON KARAR: Küçük izleyiciler için çok karanlık, yetişkinler içinse hiç olmamış bir fantastik denemesi.

Haftanın filmleri

ÜLKEME VEDA

ELVEDA OĞLUM / SO LONG, MY SON

Yönetmen: Xiaoshuai Wang
Oyuncular: Liya Ai, Jiang Du, Zhao-Yan Guo-Zhang
2019-ÇİN-185’
DRAM

İLK BAKIŞTA: “Beijing Bicycle/Pekin Bisikleti”, “Sürünenler” filmleriyle tanıdığımız Çinli yönetmen Xiaoshuai Wang’in son filmi, bu yıl Berlin’de başrol oyuncularına Altın Ayı ödüllerini kazandırdı.
NE ANLATIYOR: 30 yıllık bir süreci anlatan film, Çin’in tek çocuk politikasının yıkıcı etkilerini derinden yaşayan bir çifti izliyor ve ülkenin ekonomik büyümesinin ardından gelen toplumsal dönüşümünü de gözlemliyor.
SON KARAR: Sabırsız seyirici için ağır ve uzun gelecektir, ancak Uzak Doğu dramalarına ve tarihine meraklıysanız aradığınızı bulacaksınız.

Haftanın filmleri

BUNLAR DA VAR

KEDİLER/CATS AND PEACHTOPIA
Yönetmen: Gary Wang
2019/ÇİN/ANİMASYON
Kedi Pofuduk, günlerini oğlu Lokum’la beraber uyuyup, miskin miskin camdan bakarak geçiren tombul bir ev kedisidir. Günün birinde Lokum bu monoton hayatından çok sıkılarak, efsanevi Kediler Şehri’ni bulmak için evden kaçar.

Haftanın filmleri

İBLİS ESİR-İ BEDEN
Yönetmen: Hira Evren Işık
2019/TÜRKİYE/KORKU
Su, astral seyahat yapmak için yola çıkan dört üniversiteli arkadaşın en bilinçlisidir. Alisa ,İlya ve Mete ile birlikte Erzurum’da 11 asırlık bir kilisede ateş çemberini çizerek ritüeli başlatırlar.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET
Yönetmen: Burak Kuka
2019/TÜRKİYE /ÇOCUK, FANTASTİK
11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları, mahallelerinde güzel bir yaz geçirmektedirler. Ancak bir gece Neşe odasının penceresinden bakarken masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını görür.

Haftanın filmleri

MİRCİN
Yönetmen: Ahmet Yaşar Gümüş
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkadaş, bulaşmamaları gereken bir olaya dahil olduklarında kendilerini büyük bir kovalamacanın içinde bulur. Onların bilmediği şey Karaköy’ün karanlık sokaklarından Beykoz’un ormanlarına uzanan bu kovalamacada yalnız olmadıklarıdır.

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