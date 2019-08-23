Haftanın filmleri

Sinemaseverlerin dört gözle beklediği yeni Tarantino filmi “Bir Zamanlar Hollywood’da”, Margot Robbie başta olmak üzere oyuncularıyla ışıldayan bir başyapıt. Gerard Butler’lı aksiyon “Kod Adı: Angel”, Melisa Sözen’li Fransız komedisi “Acele Baba Aranıyor” ve korku hayranlarını mutlu edecek “Online Vahşet” ile “Korku Hikâyeleri” haftanın diğer seçenekleri.
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD’DA/ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Luke Perry
2019-ABD, İNGİLTERE, ÇİN-161’
DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği film Hollywood’un altın çağının son günlerine, saygı ve sevgi duruşunda bulunuyor. Kimi eleştirmenler, Tarantino’nun “Pulp Fiction”dan beri çektiği en iyi film olduğu görüşünde. Charles Manson’ın müritlerince öldürülen 1960’ların Hollywood yıldızı Sharon Tate’i de hikâyesine dahil eden Tarantino, rolü de “I, Tonya” ile tanıdığımız Margot Robbie’ye vermiş.
NE ANLATIYOR: TV yıldızı Rick Dalton ve O’nun dublörlüğünü yapmakta olan Cliff Booth, artık tanımakta zorlandıkları film endüstrisinde, yollarına devam etmeye çalışmaktadırlar.
SON KARAR: Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’i buluşturan yeni Tarantino filmi, yönetmenin hayranlarının defalarca izlemek isteyeceği türden bir başyapıt. Yalnızca Tarantino’nun değil yılın da en iyi filmlerinden.
HAYAT DEDİĞİN NEDİR Kİ
KOD ADI: ANGEL/ANGEL HAS FALLEN
Yönetmen: Ric Roman Waugh
Oyuncular: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo
2019-ABD-120’
AKSİYON, MACERA
İLK BAKIŞTA: 2013’te “Olympus Has Fallan/Kod Adı Olympus” ile başlayan Fallen serisinin üçüncüsünde ilk iki filmde olduğu gibi Morgan Freeman ve Gerard Butler yer alıyor.
NE ANLATIYOR: Gizli Servis üyesi ve Başkan Koruması olan Mike Banning, Başkan Allan Trumball’un hayatını tehdit eden bir hava saldırısı sonucunda kariyer seçimlerini sorgulamaya başlar.
SON KARAR: İlk iki filmin meraklılarına ve aksiyon severlere sesleniyor.
YENİ NESİLLERE KORKU
KORKU HİKÂYELERİ/SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
Yönetmen: Andre Ovredal
Oyuncular: Joe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush
2019-ABD, KANADA/103’
KORKU
İLK BAKIŞTA: 2016’da çektiği “The Autopsy of Jane Doe” ile yılın korku filmlerinden birine imza atan Andre Ovredal’in son filmi.
NE ANLATIYOR: Bir grup genç, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış perili bir eve sığınmak zorunda kalırlar. Efsanelere göre evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, normal olmadığı için bir odaya kapatılmış, komşu çocukları öldürdüğü anlaşılınca da tımarhaneye gönderilmiştir.
SON KARAR: Özgün korku filmi bulmak her zaman mümkün olmuyor, türün tutkunları kaçırmasın.
ÇOCUĞUMUN BABASI OLUR MUSUN
ACELE BABA ARANIYOR/ADOPT A DADY
Yönetmen: Xavier de Choudens
Oyuncular: Franck Gastambide, Melisa Sözen, Grine
2019-FRANSA-99’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Bu Fransız komedisinin bizi ilgilendirebilecek tek sürprizi, başrolünde izleyeceğimiz Melisa Sözen.
NE ANLATIYOR: Damien ve kız kardeşi Melanie mutlu bir çocukluk geçirmişlerdir, ancak annelerinin ölümünden sonra ailenin büyüsü bozulur. Aradan 20 yıl geçer, Damien artık bir ilkokul öğretmenidir. Ülkede kalması için gerekli evrakları olmayan bir öğrencisi, annesiyle birlikte sınır dışı edilecekken, Damien yetkililere çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyler.
SON KARAR: Keyifli vakit geçirebilirsiniz, ancak çok kısa sürede de zihninizden uçacak cinsten bir komedi.
KORKUNÇ OYUN
ONLINE VAHŞET/FRAMED
Yönetmen: Marc Martinez
Oyuncular: Daniel Horvath, Julia Molins, Joe Manjon
2017-İSPANYA-87’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Geçen yıl bir çok korku filmleri festivalinden ödüllerle döndü. İki yıl gecikmeyle vizyonda.
NE ANLATIYOR: Bir grup genç aralarından birine verecekleri veda yemeği nedeniyle bahçe içinde, iki katlı müstakil bir evde bir araya gelirler. Ne yazık ki bu evin farklı başka davetlileri de olacaktır.
SON KARAR: “İyi korku filmi bulamıyoruz” diyenlerin hevesini kesecek türden. Meraklıları kaçırmasın.
BUNLAR DA VAR
JURASSIC HAYVANLARI/JURASSIC BARK
Yönetmen: Jason Wright
2019/ABD/ANİMASYON
Marlon Butterpaws adında kötü bir kedi evreni yok etme planları yaptığında, dünyayı kurtarmak Yıldız Paws olarak tanınan uzay köpek ekibine düşer.
RENKLİ PENGUENLER: UZAY KAŞİFLERİ/PENGUIN RESCUE
Yönetmen: Evan Tramel
2019/ABD/ANİMASYON
Galaksiler arası uzay araştırmacısı olan Nick ve Sammy adlı iki sevimli Troll ilk görevlerine gidecekleri için çok heyecanlıdır. Görevleri; çökmekte olan bir buz kütlesinde mahsur kalan küçük bir pengueni kurtarmaktır.
Haftanın filmleri
Sinemaseverlerin dört gözle beklediği yeni Tarantino filmi “Bir Zamanlar Hollywood’da”, Margot Robbie başta olmak üzere oyuncularıyla ışıldayan bir başyapıt. Gerard Butler’lı aksiyon “Kod Adı: Angel”, Melisa Sözen’li Fransız komedisi “Acele Baba Aranıyor” ve korku hayranlarını mutlu edecek “Online Vahşet” ile “Korku Hikâyeleri” haftanın diğer seçenekleri.
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD’DA/ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Luke Perry
2019-ABD, İNGİLTERE, ÇİN-161’
DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği film Hollywood’un altın çağının son günlerine, saygı ve sevgi duruşunda bulunuyor. Kimi eleştirmenler, Tarantino’nun “Pulp Fiction”dan beri çektiği en iyi film olduğu görüşünde. Charles Manson’ın müritlerince öldürülen 1960’ların Hollywood yıldızı Sharon Tate’i de hikâyesine dahil eden Tarantino, rolü de “I, Tonya” ile tanıdığımız Margot Robbie’ye vermiş.
NE ANLATIYOR: TV yıldızı Rick Dalton ve O’nun dublörlüğünü yapmakta olan Cliff Booth, artık tanımakta zorlandıkları film endüstrisinde, yollarına devam etmeye çalışmaktadırlar.
SON KARAR: Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’i buluşturan yeni Tarantino filmi, yönetmenin hayranlarının defalarca izlemek isteyeceği türden bir başyapıt. Yalnızca Tarantino’nun değil yılın da en iyi filmlerinden.
HAYAT DEDİĞİN NEDİR Kİ
KOD ADI: ANGEL/ANGEL HAS FALLEN
Yönetmen: Ric Roman Waugh
Oyuncular: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo
2019-ABD-120’
AKSİYON, MACERA
İLK BAKIŞTA: 2013’te “Olympus Has Fallan/Kod Adı Olympus” ile başlayan Fallen serisinin üçüncüsünde ilk iki filmde olduğu gibi Morgan Freeman ve Gerard Butler yer alıyor.
NE ANLATIYOR: Gizli Servis üyesi ve Başkan Koruması olan Mike Banning, Başkan Allan Trumball’un hayatını tehdit eden bir hava saldırısı sonucunda kariyer seçimlerini sorgulamaya başlar.
SON KARAR: İlk iki filmin meraklılarına ve aksiyon severlere sesleniyor.
YENİ NESİLLERE KORKU
KORKU HİKÂYELERİ/SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
Yönetmen: Andre Ovredal
Oyuncular: Joe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush
2019-ABD, KANADA/103’
KORKU
İLK BAKIŞTA: 2016’da çektiği “The Autopsy of Jane Doe” ile yılın korku filmlerinden birine imza atan Andre Ovredal’in son filmi.
NE ANLATIYOR: Bir grup genç, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış perili bir eve sığınmak zorunda kalırlar. Efsanelere göre evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, normal olmadığı için bir odaya kapatılmış, komşu çocukları öldürdüğü anlaşılınca da tımarhaneye gönderilmiştir.
SON KARAR: Özgün korku filmi bulmak her zaman mümkün olmuyor, türün tutkunları kaçırmasın.
ÇOCUĞUMUN BABASI OLUR MUSUN
ACELE BABA ARANIYOR/ADOPT A DADY
Yönetmen: Xavier de Choudens
Oyuncular: Franck Gastambide, Melisa Sözen, Grine
2019-FRANSA-99’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Bu Fransız komedisinin bizi ilgilendirebilecek tek sürprizi, başrolünde izleyeceğimiz Melisa Sözen.
NE ANLATIYOR: Damien ve kız kardeşi Melanie mutlu bir çocukluk geçirmişlerdir, ancak annelerinin ölümünden sonra ailenin büyüsü bozulur. Aradan 20 yıl geçer, Damien artık bir ilkokul öğretmenidir. Ülkede kalması için gerekli evrakları olmayan bir öğrencisi, annesiyle birlikte sınır dışı edilecekken, Damien yetkililere çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyler.
SON KARAR: Keyifli vakit geçirebilirsiniz, ancak çok kısa sürede de zihninizden uçacak cinsten bir komedi.
KORKUNÇ OYUN
ONLINE VAHŞET/FRAMED
Yönetmen: Marc Martinez
Oyuncular: Daniel Horvath, Julia Molins, Joe Manjon
2017-İSPANYA-87’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Geçen yıl bir çok korku filmleri festivalinden ödüllerle döndü. İki yıl gecikmeyle vizyonda.
NE ANLATIYOR: Bir grup genç aralarından birine verecekleri veda yemeği nedeniyle bahçe içinde, iki katlı müstakil bir evde bir araya gelirler. Ne yazık ki bu evin farklı başka davetlileri de olacaktır.
SON KARAR: “İyi korku filmi bulamıyoruz” diyenlerin hevesini kesecek türden. Meraklıları kaçırmasın.
BUNLAR DA VAR
JURASSIC HAYVANLARI/JURASSIC BARK
Yönetmen: Jason Wright
2019/ABD/ANİMASYON
Marlon Butterpaws adında kötü bir kedi evreni yok etme planları yaptığında, dünyayı kurtarmak Yıldız Paws olarak tanınan uzay köpek ekibine düşer.
RENKLİ PENGUENLER: UZAY KAŞİFLERİ/PENGUIN RESCUE
Yönetmen: Evan Tramel
2019/ABD/ANİMASYON
Galaksiler arası uzay araştırmacısı olan Nick ve Sammy adlı iki sevimli Troll ilk görevlerine gidecekleri için çok heyecanlıdır. Görevleri; çökmekte olan bir buz kütlesinde mahsur kalan küçük bir pengueni kurtarmaktır.