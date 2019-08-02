Haftanın filmleri

Yılın merakla beklenen aksiyonlarından “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw”, serinin ilk spin-off projesi. Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın karakterlerine odaklanan filmin asıl merak unsurları ise, seriye yeni katılan Idris Elba ve Vanessa Kirby olacak. François Ozon’un Berlin’den ödüllü çarpıcı draması “Yüzleşme” ve çocuklara yönelik animasyon “Luis ve Uzaylı Dostları”, haftanın diğer seçenekleri...
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW / FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Hızlı ve Öfkeli” serisi çizgi roman evrenleriyle yarışırcasına, şimdi de spin-off filmi ile genişliyor ve seriden Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Jason Statham ve Dwayne Johnson’ın rollerine geri döndüğü filmin en büyük kozu Idris Elba. Yönetmen koltuğunda ise, “Atomic Blonde”, “Deadpool 2” gibi son dönem aksiyon türünün dikkat çeken filmlerinin yartıcısı David Leitch oturuyor.
NE ANLATIYOR: Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya getirse de kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar.
SON KARAR: Yönetmen değişikliği ve Idris Elba’nın seriye ne katacağı merakla bekleniyor. Serinin tutkunları da aksiyon meraklıları da kaçırmasın.
GEÇMİŞTEN KAÇMA
YÜZLEŞME / BY THE GRACE OF GOD
Yönetmen: François Ozon
Oyuncular: Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud
2019-FRANSA, BELÇİKA-137’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Fransız sinemasının usta ismi François Ozon’un senaryosunu da yazdığı son filmi, gerçek bir olaydan esinleniyor. Berlin Film Festivali’nden Büyük Jüri Ödülü kazanan “Yüzleşme”, Katolik ruhbanlarının cinsel istismarları gibi tabu bir konuyu işliyor.
NE ANLATIYOR: Çocukluklarında kendilerini taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla çalıştığını ve kiliseden uyarı bile almadığını öğrenen üç yaralı yetişkin Alexandre, François ve Gilles kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla ‘suskunluğun yükü’nden kurtulmaya karar veriyorlar.
SON KARAR: Tartışmalı konusu kadar başrolündeki üç erkek aktörün oyunculuklarıyla da öne çıkan film, iyi bir drama izlemek isteyenlere tavsiyemizdir.
UZAYDA OYUN VAR
LUIS VE UZAYLI DOSTLARI / LUIS AND THE ALIENS
Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
2019-ALMANYA, LÜKSEMBURG-86’
MACERA, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: 1989 yılında çektikleri “Balance” adlı kısa animasyonlarıyla Oscar kazanan Alman yönetmen kardeşlerin ilk uzun animasyonu.
NE ANLATIYOR: Luis, 12 yaşında, arkadaşı olmayan bir çocuktur. Babası oğluyla ilgilenememektedir. Luis’in en büyük hayali uzayda başka yaşamların da olduğunu kanıtlayabilmektir ve bu yüzden bütün geceyi teleskobu başında geçirmektedir. Bir gün evinin yakınlarına bir uzay gemisi iner ve 3 küçük uzaylı çıkagelir.
SON KARAR: Lauenstein kardeşlerin kısa filmlerindeki yaratıcılığı taşımayan ve yalnızca çocuk izleyiciye yönelik bir animasyon.
BUNLAR DA VAR
GENİŞ AİLE: KOMŞU KIZI
Yönetmen: Cüneyt İnay
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Bir oto yıkama açarak hayatlarını sürdürmeye çalışan Cevahir ve Ulvi’nin yolu tesadüfen Cevahir’in unutamadığı eski sevgilisi Zeynep’le kesişir.
ÖLÜ YATIRIM
Yönetmen: Neslihan Yıldız
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden iki kardeşin hem komik hem de gerçeküstü yolculuğu anlatılıyor.
JİNNA: KARABASAN
Yönetmen: Ebru Delibaş
2019 / TÜRKİYE / KORKU
Cenk ve Rüya henüz yeni evli bir çifttir. Gazeteci olan Rüya, doktor eşi Cenk gibi işine fazla aşık ve hırslı biridir. Çalıştığı gazete onu, kısa bir süre önce kapanan bir akıl hastanesinin haberini yapması için Kapadokya’ya gönderir.
Haftanın filmleri
Yılın merakla beklenen aksiyonlarından “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw”, serinin ilk spin-off projesi. Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın karakterlerine odaklanan filmin asıl merak unsurları ise, seriye yeni katılan Idris Elba ve Vanessa Kirby olacak. François Ozon’un Berlin’den ödüllü çarpıcı draması “Yüzleşme” ve çocuklara yönelik animasyon “Luis ve Uzaylı Dostları”, haftanın diğer seçenekleri...
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW / FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Hızlı ve Öfkeli” serisi çizgi roman evrenleriyle yarışırcasına, şimdi de spin-off filmi ile genişliyor ve seriden Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Jason Statham ve Dwayne Johnson’ın rollerine geri döndüğü filmin en büyük kozu Idris Elba. Yönetmen koltuğunda ise, “Atomic Blonde”, “Deadpool 2” gibi son dönem aksiyon türünün dikkat çeken filmlerinin yartıcısı David Leitch oturuyor.
NE ANLATIYOR: Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya getirse de kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar.
SON KARAR: Yönetmen değişikliği ve Idris Elba’nın seriye ne katacağı merakla bekleniyor. Serinin tutkunları da aksiyon meraklıları da kaçırmasın.
GEÇMİŞTEN KAÇMA
YÜZLEŞME / BY THE GRACE OF GOD
Yönetmen: François Ozon
Oyuncular: Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud
2019-FRANSA, BELÇİKA-137’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Fransız sinemasının usta ismi François Ozon’un senaryosunu da yazdığı son filmi, gerçek bir olaydan esinleniyor. Berlin Film Festivali’nden Büyük Jüri Ödülü kazanan “Yüzleşme”, Katolik ruhbanlarının cinsel istismarları gibi tabu bir konuyu işliyor.
NE ANLATIYOR: Çocukluklarında kendilerini taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla çalıştığını ve kiliseden uyarı bile almadığını öğrenen üç yaralı yetişkin Alexandre, François ve Gilles kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla ‘suskunluğun yükü’nden kurtulmaya karar veriyorlar.
SON KARAR: Tartışmalı konusu kadar başrolündeki üç erkek aktörün oyunculuklarıyla da öne çıkan film, iyi bir drama izlemek isteyenlere tavsiyemizdir.
UZAYDA OYUN VAR
LUIS VE UZAYLI DOSTLARI / LUIS AND THE ALIENS
Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
2019-ALMANYA, LÜKSEMBURG-86’
MACERA, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: 1989 yılında çektikleri “Balance” adlı kısa animasyonlarıyla Oscar kazanan Alman yönetmen kardeşlerin ilk uzun animasyonu.
NE ANLATIYOR: Luis, 12 yaşında, arkadaşı olmayan bir çocuktur. Babası oğluyla ilgilenememektedir. Luis’in en büyük hayali uzayda başka yaşamların da olduğunu kanıtlayabilmektir ve bu yüzden bütün geceyi teleskobu başında geçirmektedir. Bir gün evinin yakınlarına bir uzay gemisi iner ve 3 küçük uzaylı çıkagelir.
SON KARAR: Lauenstein kardeşlerin kısa filmlerindeki yaratıcılığı taşımayan ve yalnızca çocuk izleyiciye yönelik bir animasyon.
BUNLAR DA VAR
GENİŞ AİLE: KOMŞU KIZI
Yönetmen: Cüneyt İnay
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Bir oto yıkama açarak hayatlarını sürdürmeye çalışan Cevahir ve Ulvi’nin yolu tesadüfen Cevahir’in unutamadığı eski sevgilisi Zeynep’le kesişir.
ÖLÜ YATIRIM
Yönetmen: Neslihan Yıldız
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden iki kardeşin hem komik hem de gerçeküstü yolculuğu anlatılıyor.
JİNNA: KARABASAN
Yönetmen: Ebru Delibaş
2019 / TÜRKİYE / KORKU
Cenk ve Rüya henüz yeni evli bir çifttir. Gazeteci olan Rüya, doktor eşi Cenk gibi işine fazla aşık ve hırslı biridir. Çalıştığı gazete onu, kısa bir süre önce kapanan bir akıl hastanesinin haberini yapması için Kapadokya’ya gönderir.