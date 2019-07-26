Haftanın filmleri

İlk filmi “Ayin” ile korku sinemasının umut veren isimlerinden birine dönüşen Ari Aster, başarısını “Ritüel” ile devam ettiriyor.
BU RİTÜEL HİÇ MASUM DEĞİL
Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını anlatan “Yuli”, Jean Claude Van Damme’lı gerilim “Koruyucu” ve Kim Nguyen’in yeni filmi “The Hummingbird Project”, haftanın diğer seçenekleri…
RİTÜEL/MIDSOMMAR
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter
2019-ABD-147’
DRAM, GİZEM, KORKU
İLK BAKIŞTA: İlk filmi “Hereditary/Ayin” (2018) ile yılın en iyi korkularından birini yaratan genç yönetmen Ari Aster, başarısını ikinci filmiyle de sürdürüyor.
NE ANLATIYOR: Genç bir Amerikalı çift Dani ve Christian, üniversite arkadaşlarıyla birlikte, geleneksel Midsommar festivaline katılmak üzere İsveç’in bir köyüne tatile giderler. Ayrılmak üzere olan çift, bu çılgın tatili ilişkileri için son bir şans olarak görür. Zamanla yeşil bir cennete benzeyen bu yerde, yerel kutlamaların ve pagan ritüellerin masum olmadığını anlarlar.
SON KARAR: Eleştirmenler yılın en iyi korku filmlerinden biri olduğu konusunda ortak. “Ayin”i sevenler ve Aster’in rahatsız edici dünyasına karşı koymayacaklar kaçırmasın.
YULI
Yönetmen: Iciar Bollain
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez
2019-İSPANYA, KÜBA, İNGİLTERE-115’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: “Gözlerimi de Al” ile yakaladığı çıkışı ustalıkla sürdüren İspanyol yönetmen Iciar Bollain’in son filmi Londra Kraliyet Balesi gibi beyaz kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyahi balet Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını konu alıyor.
NE ANLATIYOR: Hür ruhlu Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Ulusal Dans Okulu’na yazdırıyor. Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak veriyor. Afrika tanrısı Ogun’un oğlunun adını taşıyan Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyah balet oluyor.
SON KARAR: “Carla’nın Şarkısı”ndan “İşte Özgür Dünya”ya bir çok Ken Loach filminin senaristi olarak tanıdığımız Paul Laverty’nin San Sebastian’dan ödüllü senaryosu, Carlos Acosta’nın hikâyesini etkileyici bir şekilde perdeye taşıyor.
KORUMADAN ŞEFKAT
KORUYUCU/LUKAS–THE BOUNCER
Yönetmen: Julien Leclercq
Oyuncular: Jean Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti
2019-FRANSA, BELÇİKA-94’
AKSİYON, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Aksiyon türünün tanınan Fransız yönetmenlerinden Julien Leclercq’in bu geriliminde Jean Claude Van Damme başrolde.
NE ANLATIYOR: Lukas elli yaşlarında, bir gece kulübü fedaisidir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalamaktadır. Ancak bir gün Lukas, bir müşteriyle yaşadığı tartışma sırasında kontrolünü kaybeder ve işinden kovulur.
SON KARAR: Van Damme hayranlarına ve tutkunlarına seslenen ortalama bir gerilim.
PARA MUTLULUK GETİRMEZ
THE HUMMINGBIRD PROJECT
Yönetmen: Kim Nguyen
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek
2018-BELÇİKA, KANADA-111’
GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2012’de çektiği “Rebelle/Savaş Cadısı” ile dikkatleri çeken ve Oscar’a da aday olan Kim Nguyen’in son filmi yıldız isimleri bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: New Yorklu kuzenler Vincent ve Anton’un Borsa başta olmak üzere Bitcoin, Kripto Para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışırlar.
SON KARAR: Salma Hayek’in performansı oldukça eğlenceli. Yine de beklentinizi yüksek tutmamanızda fayda var.
BUNLAR DA VAR
CİN: AŞK BÜYÜSÜ
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU
Esra’yı elde etmek için türlü yollar deneyen ve hepsinde hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir.
TÜYLÜ ARKADAŞLAR/FEATHER FRIENDS
Yönetmen: James Snider
2019/ABD/ANİMASYON
Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarında rastladıkları en iyi haberlerini yeni alırlar ve bu, her kuşun hayalinin gerçekleşmesinden daha az bir şey değildir.
EL-DECCUR
Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı yapmak için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye giderler. Başlarda herkes, öğretmenler ve öğrenciler, iyimser ve mutludur. Ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı objeyi bulmasıyla işler değişir.
JURASSIC HAV HAV/JURASSIC BARK
Yönetmen: Jason Wright
2018/ABD/ANİMASYON
Marlon Butterpaws adında kötü bir kedinin evreni yok etme planlarını durdurmak, uzay köpek ekibi Yıldız Paws’un zorlu fedakârlıklarına bağlıdır.
KORKULUK/CURSE OF THE SCARECROW
Yönetmen: Louisa Warren
2018/İNGİLTERE/KORKU
Ebeveynleri cinayete tanık olduktan sonra, June ve Carl ölümcül bir sırrı saklamışlardır fakat hiç bir sır sonsuza kadar saklanamaz. June, kendisini terk eden kardeşi Carl’ın gizemli intiharı sonrası aile evini araştırmak için geri döner.
Haftanın filmleri
İlk filmi “Ayin” ile korku sinemasının umut veren isimlerinden birine dönüşen Ari Aster, başarısını “Ritüel” ile devam ettiriyor.
BU RİTÜEL HİÇ MASUM DEĞİL
Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını anlatan “Yuli”, Jean Claude Van Damme’lı gerilim “Koruyucu” ve Kim Nguyen’in yeni filmi “The Hummingbird Project”, haftanın diğer seçenekleri…
RİTÜEL/MIDSOMMAR
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter
2019-ABD-147’
DRAM, GİZEM, KORKU
İLK BAKIŞTA: İlk filmi “Hereditary/Ayin” (2018) ile yılın en iyi korkularından birini yaratan genç yönetmen Ari Aster, başarısını ikinci filmiyle de sürdürüyor.
NE ANLATIYOR: Genç bir Amerikalı çift Dani ve Christian, üniversite arkadaşlarıyla birlikte, geleneksel Midsommar festivaline katılmak üzere İsveç’in bir köyüne tatile giderler. Ayrılmak üzere olan çift, bu çılgın tatili ilişkileri için son bir şans olarak görür. Zamanla yeşil bir cennete benzeyen bu yerde, yerel kutlamaların ve pagan ritüellerin masum olmadığını anlarlar.
SON KARAR: Eleştirmenler yılın en iyi korku filmlerinden biri olduğu konusunda ortak. “Ayin”i sevenler ve Aster’in rahatsız edici dünyasına karşı koymayacaklar kaçırmasın.
YULI
Yönetmen: Iciar Bollain
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez
2019-İSPANYA, KÜBA, İNGİLTERE-115’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: “Gözlerimi de Al” ile yakaladığı çıkışı ustalıkla sürdüren İspanyol yönetmen Iciar Bollain’in son filmi Londra Kraliyet Balesi gibi beyaz kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyahi balet Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını konu alıyor.
NE ANLATIYOR: Hür ruhlu Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Ulusal Dans Okulu’na yazdırıyor. Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak veriyor. Afrika tanrısı Ogun’un oğlunun adını taşıyan Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyah balet oluyor.
SON KARAR: “Carla’nın Şarkısı”ndan “İşte Özgür Dünya”ya bir çok Ken Loach filminin senaristi olarak tanıdığımız Paul Laverty’nin San Sebastian’dan ödüllü senaryosu, Carlos Acosta’nın hikâyesini etkileyici bir şekilde perdeye taşıyor.
KORUMADAN ŞEFKAT
KORUYUCU/LUKAS–THE BOUNCER
Yönetmen: Julien Leclercq
Oyuncular: Jean Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti
2019-FRANSA, BELÇİKA-94’
AKSİYON, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Aksiyon türünün tanınan Fransız yönetmenlerinden Julien Leclercq’in bu geriliminde Jean Claude Van Damme başrolde.
NE ANLATIYOR: Lukas elli yaşlarında, bir gece kulübü fedaisidir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalamaktadır. Ancak bir gün Lukas, bir müşteriyle yaşadığı tartışma sırasında kontrolünü kaybeder ve işinden kovulur.
SON KARAR: Van Damme hayranlarına ve tutkunlarına seslenen ortalama bir gerilim.
PARA MUTLULUK GETİRMEZ
THE HUMMINGBIRD PROJECT
Yönetmen: Kim Nguyen
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek
2018-BELÇİKA, KANADA-111’
GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2012’de çektiği “Rebelle/Savaş Cadısı” ile dikkatleri çeken ve Oscar’a da aday olan Kim Nguyen’in son filmi yıldız isimleri bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: New Yorklu kuzenler Vincent ve Anton’un Borsa başta olmak üzere Bitcoin, Kripto Para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışırlar.
SON KARAR: Salma Hayek’in performansı oldukça eğlenceli. Yine de beklentinizi yüksek tutmamanızda fayda var.
BUNLAR DA VAR
CİN: AŞK BÜYÜSÜ
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU
Esra’yı elde etmek için türlü yollar deneyen ve hepsinde hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir.
TÜYLÜ ARKADAŞLAR/FEATHER FRIENDS
Yönetmen: James Snider
2019/ABD/ANİMASYON
Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarında rastladıkları en iyi haberlerini yeni alırlar ve bu, her kuşun hayalinin gerçekleşmesinden daha az bir şey değildir.
EL-DECCUR
Yönetmen: Gökhan Arı
2019/TÜRKİYE/KORKU
Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı yapmak için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye giderler. Başlarda herkes, öğretmenler ve öğrenciler, iyimser ve mutludur. Ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı objeyi bulmasıyla işler değişir.
JURASSIC HAV HAV/JURASSIC BARK
Yönetmen: Jason Wright
2018/ABD/ANİMASYON
Marlon Butterpaws adında kötü bir kedinin evreni yok etme planlarını durdurmak, uzay köpek ekibi Yıldız Paws’un zorlu fedakârlıklarına bağlıdır.
KORKULUK/CURSE OF THE SCARECROW
Yönetmen: Louisa Warren
2018/İNGİLTERE/KORKU
Ebeveynleri cinayete tanık olduktan sonra, June ve Carl ölümcül bir sırrı saklamışlardır fakat hiç bir sır sonsuza kadar saklanamaz. June, kendisini terk eden kardeşi Carl’ın gizemli intiharı sonrası aile evini araştırmak için geri döner.