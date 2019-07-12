HAFTANIN FİLMLERİ

Eserleriyle olduğu kadar yaşama karşı tavrıyla da tarihin unutulmaz kişiliklerinden birine dönüşen Fransız yazar Colette’in hayatı Keira Knightley’nin yorumuyla beyazperdede. Alexandre Aja korkusu “Ölümcül Sular”, Sylvester Stallone’li aksiyon “Kaçış Planı 3” ve gerçek olaylardan uyarlanan “Amerikan Soygunu”, haftanın diğer seçenekleri...
COLETTE
Yönetmen: Wash Westmoreland
Oyuncular: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson
2019-İNGİLTERE, ABD, FRANSA-111’
BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH
İLK BAKIŞTA: Sidonie Gabrielle Colette’in hayat hikâyesini anlatan filmde bu ikonik yazara Keira Knightley hayat verirken, kamera arkasına da Julianne Moore’a Oscar getiren “Still Alice/Unutma Beni” (2014) ile tanıdığımız Wash Westmoreland oturuyor.
NE ANLATIYOR: Taşralı bir genç kız olan Gabrielle, Parisli yazar Henry Gauthier Villars ile evlenince, sanatın kalbinin attığı Paris’e taşınır. Kocası başarısız bir yazardır ve Gabrielle’in yeteneklerini fark eder. Villars, kariyerinin ve mali durumlarının kurtarıcısı olarak karısını görünce, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Gabrielle’i kullanır.
SON KARAR: Knightley’nin, yalnızca edebiyat dünyasında değil kadınların cinsel özgürleşmesinde de etkili bir isim olan Colette’e getirdiği yorumu izlemek oldukça keyifli. Biyografik film sevenler ve edebiyat tutkunları kaçırmasın.
BİTMEK BİLMEZ KAÇIŞ
KAÇIŞ PLANI 3/ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS
Yönetmen: John Herzfeld
Oyuncular: Sylvester Stallone, 50 Cent, Dave Bautista
2019-ABD-97’
AKSİYON, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı “Kaçış Planı” serisinin üçüncüsü.
NE ANLATIYOR: Güvenlik uzmanı Ray Breslin, Hong Kong’un en zengin iş adamının kaçırılan kızını kurtarmak üzere görevlendirilir. Ancak Ray’in kız arkadaşı da aynı kişiler tarafından kaçırılınca işler tamamen değişir. Tüm bunların arkasında, Ray’in eski iş ortağının oğlu vardır.
SON KARAR: Stallone’nin eski usul aksiyonlarını özleyenlere ve ilk iki filmi sevenlere sesleniyor.
EVİMDE TİMSAH VAR!
ÖLÜMCÜL SULAR/CRAWL
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson
2019-ABD-87’
AKSİYON, MACERA, KORKU
İLK BAKIŞTA: “The Hills Have Eyes/Tepenin Gözleri”, “Piranha 3D” gibi yeni dönem korku filmleriyle tanıdığımız Alexandre Aja’nın yönettiği filmin başrolünde, “Maze Runner/Labirent” serisiyle tanıdığımız genç oyuncu Kaya Scodelario oynuyor.
NE ANLATIYOR: Haley, Florida’da yaşadığı yere büyük bir kasırga vurduğunda, tahliye emirlerine aldırmadan kaybolan babasını arar. Babasını, evlerinin döşeme altındaki boşluğunda ağır yaralı bir halde bulur. İkisi birden kısa süre içinde azgın sel sularında mahsur kalır.
SON KARAR: Aja korkuyu tırmandırmak için elinden gelen tüm hünerleri deniyor. Meraklısı kaçırmasın.
‘AMERİKAN RÜYASI’NA İNANANLAR
AMERİKAN SOYGUNU/AMERICAN ANIMALS
Yönetmen: Bart Layton
Oyuncular: Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner
2018-İNGİLTERE, ABD-116’
BİYOGRAFİ, DRAM, SUÇ
İLK BAKIŞTA: 2012’de çektiği belgeseli “Hayat Avcısı” ile büyük ses getiren Bart Layton’un senaryosunu yazdığı film, yaşanmış olaylardan uyarlandı.
NE ANLATIYOR: Sıradan yaşamlar süren dört üniversiteli genç, hayatlarına heyecan katmak ve “Amerikan Rüyası”na ulaşmak için bir soygun planı yaparlar. Kütüphanede özel bir şekilde korunan 12 milyon dolar değerindeki koleksiyon kitaplarının peşine düşen dört üniversiteli genç, sonunda yarattıkları fantezide kaybolacaklardır.
SON KARAR: Sanat tarihindeki en büyük ve en ilginç hırsızlıklardan birini konu alan film, özellikle başroldeki aktörlerin performanslarıyla öne çıkıyor. Haftanın da bağımsız film seçeneği.
BUNLAR DA VAR
CİN: AŞK BÜYÜSÜ
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU
Esra’yı elde etmek için türlü yollar deneyen ve hepsinde hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir.
CİN DERESİ: MÜSFER
Yönetmen: İlker Tunçay
2019/TÜRKİYE/KORKU
Uluslararası büyük bir şirket, bir yarışma organize eder. Yarışma gereği gruplardan, tespit edilmemiş arkeolojik kalıntılar bularak bunlarla ilgili bir sunum hazırlanması gerekmektedir.
ASTRONOT WİLLY: MACERA GEZEGENİ
Yönetmen: Eric Tosti
2019/FRANSA/ANİMASYON, AİLE
Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Willy, bir kaza sonucu onlardan ayrılır ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur.
ARKADAŞIMIN AŞKI/THE OTHER WOMAN
Yönetmen: Daniel Auteuil
2019/FRANSA, BELÇİKA/KOMEDİ
50’li yaşlarındaki Daniel, uzun süredir görmediği arkadaşı Patrick’le sokakta karşılaşır. Arkadaşını görmekten duyduğu memnuniyetle onu aynı akşam evine yemeğe davet eder. Patrick geldiğinde, yanında 30 yaşında oldukça alımlı genç bir kadın olan yeni kız arkadaşını getirir.
KIYAMET DENEYİ: APORIA
Yönetmen: Rec Ravan
2019/AZERBAYCAN/KORKU, BİLİMKURGU
Kasaba sakinleri, bilinmeyen bir grup tarafından esir alınır. İnsanlar üzerinde bir deney yapmaya başlayan bu grup için başta işler güzel gitse de sonrasında yapılan deneyler bir felâketin başlangıcı olacaktır.
HAFTANIN FİLMLERİ
Eserleriyle olduğu kadar yaşama karşı tavrıyla da tarihin unutulmaz kişiliklerinden birine dönüşen Fransız yazar Colette’in hayatı Keira Knightley’nin yorumuyla beyazperdede. Alexandre Aja korkusu “Ölümcül Sular”, Sylvester Stallone’li aksiyon “Kaçış Planı 3” ve gerçek olaylardan uyarlanan “Amerikan Soygunu”, haftanın diğer seçenekleri...
COLETTE
Yönetmen: Wash Westmoreland
Oyuncular: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson
2019-İNGİLTERE, ABD, FRANSA-111’
BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH
İLK BAKIŞTA: Sidonie Gabrielle Colette’in hayat hikâyesini anlatan filmde bu ikonik yazara Keira Knightley hayat verirken, kamera arkasına da Julianne Moore’a Oscar getiren “Still Alice/Unutma Beni” (2014) ile tanıdığımız Wash Westmoreland oturuyor.
NE ANLATIYOR: Taşralı bir genç kız olan Gabrielle, Parisli yazar Henry Gauthier Villars ile evlenince, sanatın kalbinin attığı Paris’e taşınır. Kocası başarısız bir yazardır ve Gabrielle’in yeteneklerini fark eder. Villars, kariyerinin ve mali durumlarının kurtarıcısı olarak karısını görünce, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Gabrielle’i kullanır.
SON KARAR: Knightley’nin, yalnızca edebiyat dünyasında değil kadınların cinsel özgürleşmesinde de etkili bir isim olan Colette’e getirdiği yorumu izlemek oldukça keyifli. Biyografik film sevenler ve edebiyat tutkunları kaçırmasın.
BİTMEK BİLMEZ KAÇIŞ
KAÇIŞ PLANI 3/ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS
Yönetmen: John Herzfeld
Oyuncular: Sylvester Stallone, 50 Cent, Dave Bautista
2019-ABD-97’
AKSİYON, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı “Kaçış Planı” serisinin üçüncüsü.
NE ANLATIYOR: Güvenlik uzmanı Ray Breslin, Hong Kong’un en zengin iş adamının kaçırılan kızını kurtarmak üzere görevlendirilir. Ancak Ray’in kız arkadaşı da aynı kişiler tarafından kaçırılınca işler tamamen değişir. Tüm bunların arkasında, Ray’in eski iş ortağının oğlu vardır.
SON KARAR: Stallone’nin eski usul aksiyonlarını özleyenlere ve ilk iki filmi sevenlere sesleniyor.
EVİMDE TİMSAH VAR!
ÖLÜMCÜL SULAR/CRAWL
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson
2019-ABD-87’
AKSİYON, MACERA, KORKU
İLK BAKIŞTA: “The Hills Have Eyes/Tepenin Gözleri”, “Piranha 3D” gibi yeni dönem korku filmleriyle tanıdığımız Alexandre Aja’nın yönettiği filmin başrolünde, “Maze Runner/Labirent” serisiyle tanıdığımız genç oyuncu Kaya Scodelario oynuyor.
NE ANLATIYOR: Haley, Florida’da yaşadığı yere büyük bir kasırga vurduğunda, tahliye emirlerine aldırmadan kaybolan babasını arar. Babasını, evlerinin döşeme altındaki boşluğunda ağır yaralı bir halde bulur. İkisi birden kısa süre içinde azgın sel sularında mahsur kalır.
SON KARAR: Aja korkuyu tırmandırmak için elinden gelen tüm hünerleri deniyor. Meraklısı kaçırmasın.
‘AMERİKAN RÜYASI’NA İNANANLAR
AMERİKAN SOYGUNU/AMERICAN ANIMALS
Yönetmen: Bart Layton
Oyuncular: Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner
2018-İNGİLTERE, ABD-116’
BİYOGRAFİ, DRAM, SUÇ
İLK BAKIŞTA: 2012’de çektiği belgeseli “Hayat Avcısı” ile büyük ses getiren Bart Layton’un senaryosunu yazdığı film, yaşanmış olaylardan uyarlandı.
NE ANLATIYOR: Sıradan yaşamlar süren dört üniversiteli genç, hayatlarına heyecan katmak ve “Amerikan Rüyası”na ulaşmak için bir soygun planı yaparlar. Kütüphanede özel bir şekilde korunan 12 milyon dolar değerindeki koleksiyon kitaplarının peşine düşen dört üniversiteli genç, sonunda yarattıkları fantezide kaybolacaklardır.
SON KARAR: Sanat tarihindeki en büyük ve en ilginç hırsızlıklardan birini konu alan film, özellikle başroldeki aktörlerin performanslarıyla öne çıkıyor. Haftanın da bağımsız film seçeneği.
BUNLAR DA VAR
CİN: AŞK BÜYÜSÜ
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
2019/TÜRKİYE/KORKU
Esra’yı elde etmek için türlü yollar deneyen ve hepsinde hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir.
CİN DERESİ: MÜSFER
Yönetmen: İlker Tunçay
2019/TÜRKİYE/KORKU
Uluslararası büyük bir şirket, bir yarışma organize eder. Yarışma gereği gruplardan, tespit edilmemiş arkeolojik kalıntılar bularak bunlarla ilgili bir sunum hazırlanması gerekmektedir.
ASTRONOT WİLLY: MACERA GEZEGENİ
Yönetmen: Eric Tosti
2019/FRANSA/ANİMASYON, AİLE
Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Willy, bir kaza sonucu onlardan ayrılır ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur.
ARKADAŞIMIN AŞKI/THE OTHER WOMAN
Yönetmen: Daniel Auteuil
2019/FRANSA, BELÇİKA/KOMEDİ
50’li yaşlarındaki Daniel, uzun süredir görmediği arkadaşı Patrick’le sokakta karşılaşır. Arkadaşını görmekten duyduğu memnuniyetle onu aynı akşam evine yemeğe davet eder. Patrick geldiğinde, yanında 30 yaşında oldukça alımlı genç bir kadın olan yeni kız arkadaşını getirir.
KIYAMET DENEYİ: APORIA
Yönetmen: Rec Ravan
2019/AZERBAYCAN/KORKU, BİLİMKURGU
Kasaba sakinleri, bilinmeyen bir grup tarafından esir alınır. İnsanlar üzerinde bir deney yapmaya başlayan bu grup için başta işler güzel gitse de sonrasında yapılan deneyler bir felâketin başlangıcı olacaktır.