Haftanın filmleri

Çin sinemasının ustalarından Jia Zhang Ke’nin Cannes’da yarışan filmi “Kül En Saf Beyazdır” ve Güney Koreli Park Hoon Jung’un özellikle çocuk oyuncusu Kim Da-mi’nin performansıyla dikkat çeken gerilimi “İntikam”, Uzakdoğu sineması tutkunlarını sinemalara bekliyor. Marvel evreninden yeni macera “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” ve tek kişilik gerilim “Tekne”, haftanın diğer seçenekleri...
SAF AŞKIN KÜLLERİ
KÜL EN SAF BEYAZDIR/ASH IS PUREST WHITE
Yönetmen: Jia Zhang Ke
Oyuncular: Tao Zhao, Fan Liao, Zheng Xu
2019-ÇİN, FRANSA, JAPONYA-136’
DRAM, TARİH
İLK BAKIŞTA: Usta Çinli yönetmen Jia Zhang Ke’nin geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmi, gangster dünyasında geçen trajedilerle dolu bir ilişkinin izlerini sürerken Çin’in yakın tarihine de ışık tutuyor.
NE ANLATIYOR: Dönüşüm geçiren bir ülke ve toplumun dışında kalmış iki insan. 16 yıla yayılan bir aşk hikâyesi. Mafya üyesi sevgilisi Bin için hapse giren Qiao, 5 yılın ardından hapisten çıkar ve Bin’i aramaya başlar.
SON KARAR: Eleştirmenlerin övgüleri kadar festivallerden ödülleri toplamayı başaran film, Çin sineması tutkunları için perdede kaçırılmayacak fırsat.
ÇOCUKLUĞUN İNTİKAMI
İNTİKAM/THE WITCH
Yönetmen: Park Hoon Jung
Oyuncular: Kim Da Mi, Cho Min Soo, Park Hee Soon
2018-GÜNEY KORE-125’
GİZEM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Güney Kore sinemasının yetenekli isimlerinden Park Hoon Jung’un yönettiği bu gerilim, çocuk oyuncu Kim Da-mi’nin ödüllerle karşılanan performansıyla dikkat çekiyor.
NE ANLATIYOR: Ja Yoon, bir hükümet tesisinden kaçar ve tüm hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çift bu küçük kızı evlerine alır. Ja Yoon, yıllar içerisinde büyüyerek parlak bir lise öğrencisi olur ve maddi sıkıntı içindeki ailesine yardım edebilmek için televizyonda bir yarışma programına katılır.
SON KARAR: Güney Kore sineması takipçilerine ve gerilim meraklılarına önerilir.
MYSTERİO’YA MERHABA DEYİN
ÖRÜMCEK-ADAM: EVDEN UZAKTA/SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Michael Keaton
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Tom Holland’ı yeniden Örümcek-Adam rolünde izleyeceğimiz film, Marvel Sinematik Evreni’nin 23. macerası. Mysterio karakterini canlandıran Jake Gyllenhaal’ın Marvel dünyasına dahil olması heyecan uyandırıyor.
NE ANLATIYOR: Peter Parker kendi çöplüğü olan Queens–New York’tan ve güvenli limanından çıkartıp, aslında bir okul gezisi olması gereken Avrupa turuna götürüyor.
SON KARAR: “Avengers: Endgame”e doyamamış Marvel hayranları kaçırmasın.
TV’DE TOLKİEN
TOLKIEN
Yönetmen: Dome Karukoski
Oyuncular: Nicholas Hoult, Lily Collins, Pam Ferris
2019-ABD-1128’
DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yaratıcısı J.R.R. Tolkien’in hayatını perdeye taşıyan filmi en son, yine biyografik yapım olan “Tom of Finland”ı (2017) çekmiş Dome Karukoski yönetiyor. Tolkien’e ise “About a Boy”daki (2002) çocuktan “X-Men: First Class”a (2011) yükselen Nicholas Hoult hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Dünya edebiyatının genel seyrini değiştirmenin yanı sıra eserleriyle sinema tarihine de büyük ilham kaynağı olan J.R.R. Tolkien’in ilk gençlik yıllarını, dostluklarını, aşkını, savaşı deneyimleyini ve Orta Dünya’yı şekillendirdiği dönemi...
SON KARAR: Nicholas Hoult her ne kadar elinden geleni yapıyor olsa da, eleştirmenler “Tolkien”in televizyon filmi havasından kurtulamadığı görüşünde ortak.
TEKNEDE TEK BAŞINA
TEKNE/THE BOAT
Yönetmen: Winston Azzopardi
Oyuncular: Joe Azzopardi
2019-İNGİLTERE, ABD, KANADA-98’
KOMEDİ, DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Joe Azzopardi’nin senaryosunu da yazdığı ve tek başına oynadığı filmin yönetmeni, ilk filmini de çeken babası Winston Azzopardi.
NE ANLATIYOR: Kayığıyla balık tutmayı sürdürürken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu yordamını kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Bir müddet sonra etrafını kontrol edip baktığında ise kullandığı kayığıyla birlikte ortadan kaybolduğunu fark eder.
SON KARAR: Baba oğulun birlikte çektiği gerilim, bağımsız film meraklılarını da cezbedecektir.
BUNLAR DA VAR
EFSUNLU: KABİRDEN GELEN
Yönetmen: Uğur Kaplan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Yıllar önce kızlar yurdunun kapısının önüne bırakılan Burcu bebek, yurdun sahibesi Zahide tarafından evlatlık alınmış, kilitli kapılar ardında büyütülmüştür. Yurda yeni gelen Kübra, Funda ve arkadaşlarının zorbalıklarıyla zor günler geçirmektedir.
BEBEĞİN LANETİ/CURSE OF THE WITCH’S DOLL
Yönetmen: Lawrence Fowler
2018/İNGİLTERE/KORKU
Açıklanamaz bir dizi etkinlik sonrasında Adeline Grey perili bebek, intikamcı bir cadı ruhuna sahip olduğuna inanmaktadır.
SEVİMLİ DOSTLAR/LİTTLE MİSS DOLİTTLE
Yönetmen: Joachim Masannek
2018/ALMANYA/KOMEDİ, AİLE
11 yaşındaki Lilli hayvanlarla konuşabilmekte, ancak bunu ailesi dışında kimse bilmemektedir. Lilli, yeni evlerine taşındıklarında bir hayvan hırsızının, hayvanat bahçesindeki bebek fil Ronni’yi kaçırdığını öğreniyor.
Haftanın filmleri
Çin sinemasının ustalarından Jia Zhang Ke’nin Cannes’da yarışan filmi “Kül En Saf Beyazdır” ve Güney Koreli Park Hoon Jung’un özellikle çocuk oyuncusu Kim Da-mi’nin performansıyla dikkat çeken gerilimi “İntikam”, Uzakdoğu sineması tutkunlarını sinemalara bekliyor. Marvel evreninden yeni macera “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” ve tek kişilik gerilim “Tekne”, haftanın diğer seçenekleri...
SAF AŞKIN KÜLLERİ
KÜL EN SAF BEYAZDIR/ASH IS PUREST WHITE
Yönetmen: Jia Zhang Ke
Oyuncular: Tao Zhao, Fan Liao, Zheng Xu
2019-ÇİN, FRANSA, JAPONYA-136’
DRAM, TARİH
İLK BAKIŞTA: Usta Çinli yönetmen Jia Zhang Ke’nin geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmi, gangster dünyasında geçen trajedilerle dolu bir ilişkinin izlerini sürerken Çin’in yakın tarihine de ışık tutuyor.
NE ANLATIYOR: Dönüşüm geçiren bir ülke ve toplumun dışında kalmış iki insan. 16 yıla yayılan bir aşk hikâyesi. Mafya üyesi sevgilisi Bin için hapse giren Qiao, 5 yılın ardından hapisten çıkar ve Bin’i aramaya başlar.
SON KARAR: Eleştirmenlerin övgüleri kadar festivallerden ödülleri toplamayı başaran film, Çin sineması tutkunları için perdede kaçırılmayacak fırsat.
ÇOCUKLUĞUN İNTİKAMI
İNTİKAM/THE WITCH
Yönetmen: Park Hoon Jung
Oyuncular: Kim Da Mi, Cho Min Soo, Park Hee Soon
2018-GÜNEY KORE-125’
GİZEM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Güney Kore sinemasının yetenekli isimlerinden Park Hoon Jung’un yönettiği bu gerilim, çocuk oyuncu Kim Da-mi’nin ödüllerle karşılanan performansıyla dikkat çekiyor.
NE ANLATIYOR: Ja Yoon, bir hükümet tesisinden kaçar ve tüm hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çift bu küçük kızı evlerine alır. Ja Yoon, yıllar içerisinde büyüyerek parlak bir lise öğrencisi olur ve maddi sıkıntı içindeki ailesine yardım edebilmek için televizyonda bir yarışma programına katılır.
SON KARAR: Güney Kore sineması takipçilerine ve gerilim meraklılarına önerilir.
MYSTERİO’YA MERHABA DEYİN
ÖRÜMCEK-ADAM: EVDEN UZAKTA/SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Michael Keaton
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Tom Holland’ı yeniden Örümcek-Adam rolünde izleyeceğimiz film, Marvel Sinematik Evreni’nin 23. macerası. Mysterio karakterini canlandıran Jake Gyllenhaal’ın Marvel dünyasına dahil olması heyecan uyandırıyor.
NE ANLATIYOR: Peter Parker kendi çöplüğü olan Queens–New York’tan ve güvenli limanından çıkartıp, aslında bir okul gezisi olması gereken Avrupa turuna götürüyor.
SON KARAR: “Avengers: Endgame”e doyamamış Marvel hayranları kaçırmasın.
TV’DE TOLKİEN
TOLKIEN
Yönetmen: Dome Karukoski
Oyuncular: Nicholas Hoult, Lily Collins, Pam Ferris
2019-ABD-1128’
DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yaratıcısı J.R.R. Tolkien’in hayatını perdeye taşıyan filmi en son, yine biyografik yapım olan “Tom of Finland”ı (2017) çekmiş Dome Karukoski yönetiyor. Tolkien’e ise “About a Boy”daki (2002) çocuktan “X-Men: First Class”a (2011) yükselen Nicholas Hoult hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Dünya edebiyatının genel seyrini değiştirmenin yanı sıra eserleriyle sinema tarihine de büyük ilham kaynağı olan J.R.R. Tolkien’in ilk gençlik yıllarını, dostluklarını, aşkını, savaşı deneyimleyini ve Orta Dünya’yı şekillendirdiği dönemi...
SON KARAR: Nicholas Hoult her ne kadar elinden geleni yapıyor olsa da, eleştirmenler “Tolkien”in televizyon filmi havasından kurtulamadığı görüşünde ortak.
TEKNEDE TEK BAŞINA
TEKNE/THE BOAT
Yönetmen: Winston Azzopardi
Oyuncular: Joe Azzopardi
2019-İNGİLTERE, ABD, KANADA-98’
KOMEDİ, DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Joe Azzopardi’nin senaryosunu da yazdığı ve tek başına oynadığı filmin yönetmeni, ilk filmini de çeken babası Winston Azzopardi.
NE ANLATIYOR: Kayığıyla balık tutmayı sürdürürken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu yordamını kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Bir müddet sonra etrafını kontrol edip baktığında ise kullandığı kayığıyla birlikte ortadan kaybolduğunu fark eder.
SON KARAR: Baba oğulun birlikte çektiği gerilim, bağımsız film meraklılarını da cezbedecektir.
BUNLAR DA VAR
EFSUNLU: KABİRDEN GELEN
Yönetmen: Uğur Kaplan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Yıllar önce kızlar yurdunun kapısının önüne bırakılan Burcu bebek, yurdun sahibesi Zahide tarafından evlatlık alınmış, kilitli kapılar ardında büyütülmüştür. Yurda yeni gelen Kübra, Funda ve arkadaşlarının zorbalıklarıyla zor günler geçirmektedir.
BEBEĞİN LANETİ/CURSE OF THE WITCH’S DOLL
Yönetmen: Lawrence Fowler
2018/İNGİLTERE/KORKU
Açıklanamaz bir dizi etkinlik sonrasında Adeline Grey perili bebek, intikamcı bir cadı ruhuna sahip olduğuna inanmaktadır.
SEVİMLİ DOSTLAR/LİTTLE MİSS DOLİTTLE
Yönetmen: Joachim Masannek
2018/ALMANYA/KOMEDİ, AİLE
11 yaşındaki Lilli hayvanlarla konuşabilmekte, ancak bunu ailesi dışında kimse bilmemektedir. Lilli, yeni evlerine taşındıklarında bir hayvan hırsızının, hayvanat bahçesindeki bebek fil Ronni’yi kaçırdığını öğreniyor.