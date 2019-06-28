Haftanın filmleri

İki usta komedyen Steve Coogan ve John C Reilly’nin sinema tarihinin en ünlü komedi ikilisine hayat verdikleri “Laurel ile Hardy”, biyografik film tutkunlarını mutlu ediyor.
ONLAR GİBİ KOMİK VE HÜZÜNLÜ
Danny Boyle’un Beatles komedisi “Yesterday”, Fransız filmlerinden hoşlananlara “Ateşle Oynayanlar” ve meşhur korku serisinin üçüncüsü “Annabelle 3”, haftanın diğer seçenekleri...
LAUREL İLE HARDY/STAN&OLLIE
Yönetmen: Jon S. Baird
Oyuncular: Steve Coogan, John C Reilly, Shirley Henderson
2018-İNGİLTERE, ABD, KANADA-98’
KOMEDİ, DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Sinema tarihinin efsanevi ikililerinden Laurel ile Hardy’yi ilk kez perdeye taşıyan filmin yönetmenliğini “Cass”, “Filth” ile tanıdığımız Jon S. Baird üstlenirken başrolleri iki usta komedyen, Steve Coogan ve John C. Reilly paylaşıyor.
NE ANLATIYOR: 1920’lerden 1955’e kadar yüzü aşkın filmde birlikte rol alan meşhur ikili Stan Laurel ve Oliver Hardy’nin duygu yüklü kariyer yolculuğunu mercek altına alan film, sevilen ikilinin efsanevi veda turnesine odaklanıyor.
SON KARAR: Coogan ve Reilly’nin Laurel ve Hardy performansları gerçekten de kusursuz. Biyografik filmlerden hoşlananlar kaçırmasın.
BEATLES KOMEDİSİ
YESTERDAY
Yönetmen: Danny Boyle
Oyuncular: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
2019-İNGİLTERE-116’
KOMEDİ, FANTASTİK, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: En son 2017 yılında “T2 Trainspotting” ile karşımıza çıkan Danny Boyle’un yönettiği filmin senaryosu “Love Actually / Aşk Her Yerde” (2003), “Four Weddings and a Funeral / Dört Nikah Bir Cenaze” (1994), “About Time / Zamanda Aşk” (2013) gibi klasik İngiliz komedilerinin yazarı Richard Curtis’e ait. Başrollerde ise “EastEnders”, “Damned” dizileriyle tanınan Himesh Patel ve Lily James var.
NE ANLATIYOR: Jack Malik şarkıcı ve söz yazarıdır. Şöhret hayalleri hızla sönmektedir. Garip bir otobüs kazasının ardından uyandığında Jack, Beatles’ın hiç var olmadığını keşfeder ve tarihin en büyük müzik grubunun müziklerini, onları hiç dinlememiş bir dünyaya sergiler ve bir anda şöhreti yakalar. Fakat yükselirken kendisine inanan tek kişiyi, arkadaşı Ellie’yi kaybetme riskini alır. Jack’in ihtiyacı olan tek şeyin sevgi olduğunu kanıtlaması gerekecektir.
SON KARAR: Richard Curtis komedilerini seviyorsanız, bir de üstüne Beatles hayranıysanız “Yesterday”, tam size göre.
FRANSIZ ATEŞİ
ATEŞLE OYNAYANLAR/TREAT ME LIKE FIRE
Yönetmen: Marie Monge
Oyuncular: Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch
2018-FRANSA-105’
DRAMA
İLK BAKIŞTA: Marie Monge, senaryosunu da yazdığı bu ilk filmiyle geçen yıl Cannes’da Altın Kamera için yarışmıştı.
NE ANLATIYOR: Paris’te babasının kafesinde çalışan Ella’nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır, ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella’nın Abel’e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris’in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar.
SON KARAR: Eleştirmenlerden ortalama yorumlar alan film, ilk yarısında kurduğu heyecanı sonuna kadar taşımayı beceremiyor.
ANNABELLE GERİ DÖNDÜ
ANNABELLE 3/ANNABELLE COMES HOME
Yönetmen: Gary Dauerman
Oyuncular: McKenna Grace, Madison Iseman, Mary Ellen
2019-ABD-106’
KORKU, GİZEM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2014 yapımı korku filmi “Anabelle”in üçüncü filminde yönetmen koltuğuna, filmin senaristi ve fikir babası Gary Dauerman oturuyor.
NE ANLATIYOR: Annabelle’i durdurmaya kararlı olan şeytan çıkarma uzmanları Ed Warren ve Lorraine Warren, perili bebeği evlerinde bulunan kilitli odaya getirirler ve güvenli bir şekilde kutsal camın arkasına koyarlar. Her şeye rağmen Warren çiftini karanlık bir gece bekliyordur.
SON KARAR: James Wan’ın da senaryoya katkısı Annabelle’e yenilik getirmiş, serinin tutkunuysanız pişman olmayacaksınız.
BUNLAR DA VAR
GEÇMİŞ OLSUN
Yönetmen: Hasan Doğan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Saffet sevdiği kız Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın bir hatası sonucunda kayınçosuyla birlikte komaya girer.
KAHRAMAN PRENS SUALTI MACERALARI/THE UNDERWATER ADVENTURES OF SADKO
YÖNETMEN: Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov
2018/RUSYA/ANİMASYON
Bir köylünün oğlu olan genç Sadko, ailesi gibi tarlada çalışmak istemez. İstediği şey, gün boyunca arp çalmaktır. Ve gerçeği söylemek gerekirse, bunda da çok başarılıdır.
Haftanın filmleri
İki usta komedyen Steve Coogan ve John C Reilly’nin sinema tarihinin en ünlü komedi ikilisine hayat verdikleri “Laurel ile Hardy”, biyografik film tutkunlarını mutlu ediyor.
ONLAR GİBİ KOMİK VE HÜZÜNLÜ
Danny Boyle’un Beatles komedisi “Yesterday”, Fransız filmlerinden hoşlananlara “Ateşle Oynayanlar” ve meşhur korku serisinin üçüncüsü “Annabelle 3”, haftanın diğer seçenekleri...
LAUREL İLE HARDY/STAN&OLLIE
Yönetmen: Jon S. Baird
Oyuncular: Steve Coogan, John C Reilly, Shirley Henderson
2018-İNGİLTERE, ABD, KANADA-98’
KOMEDİ, DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Sinema tarihinin efsanevi ikililerinden Laurel ile Hardy’yi ilk kez perdeye taşıyan filmin yönetmenliğini “Cass”, “Filth” ile tanıdığımız Jon S. Baird üstlenirken başrolleri iki usta komedyen, Steve Coogan ve John C. Reilly paylaşıyor.
NE ANLATIYOR: 1920’lerden 1955’e kadar yüzü aşkın filmde birlikte rol alan meşhur ikili Stan Laurel ve Oliver Hardy’nin duygu yüklü kariyer yolculuğunu mercek altına alan film, sevilen ikilinin efsanevi veda turnesine odaklanıyor.
SON KARAR: Coogan ve Reilly’nin Laurel ve Hardy performansları gerçekten de kusursuz. Biyografik filmlerden hoşlananlar kaçırmasın.
BEATLES KOMEDİSİ
YESTERDAY
Yönetmen: Danny Boyle
Oyuncular: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
2019-İNGİLTERE-116’
KOMEDİ, FANTASTİK, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: En son 2017 yılında “T2 Trainspotting” ile karşımıza çıkan Danny Boyle’un yönettiği filmin senaryosu “Love Actually / Aşk Her Yerde” (2003), “Four Weddings and a Funeral / Dört Nikah Bir Cenaze” (1994), “About Time / Zamanda Aşk” (2013) gibi klasik İngiliz komedilerinin yazarı Richard Curtis’e ait. Başrollerde ise “EastEnders”, “Damned” dizileriyle tanınan Himesh Patel ve Lily James var.
NE ANLATIYOR: Jack Malik şarkıcı ve söz yazarıdır. Şöhret hayalleri hızla sönmektedir. Garip bir otobüs kazasının ardından uyandığında Jack, Beatles’ın hiç var olmadığını keşfeder ve tarihin en büyük müzik grubunun müziklerini, onları hiç dinlememiş bir dünyaya sergiler ve bir anda şöhreti yakalar. Fakat yükselirken kendisine inanan tek kişiyi, arkadaşı Ellie’yi kaybetme riskini alır. Jack’in ihtiyacı olan tek şeyin sevgi olduğunu kanıtlaması gerekecektir.
SON KARAR: Richard Curtis komedilerini seviyorsanız, bir de üstüne Beatles hayranıysanız “Yesterday”, tam size göre.
FRANSIZ ATEŞİ
ATEŞLE OYNAYANLAR/TREAT ME LIKE FIRE
Yönetmen: Marie Monge
Oyuncular: Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch
2018-FRANSA-105’
DRAMA
İLK BAKIŞTA: Marie Monge, senaryosunu da yazdığı bu ilk filmiyle geçen yıl Cannes’da Altın Kamera için yarışmıştı.
NE ANLATIYOR: Paris’te babasının kafesinde çalışan Ella’nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır, ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella’nın Abel’e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris’in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar.
SON KARAR: Eleştirmenlerden ortalama yorumlar alan film, ilk yarısında kurduğu heyecanı sonuna kadar taşımayı beceremiyor.
ANNABELLE GERİ DÖNDÜ
ANNABELLE 3/ANNABELLE COMES HOME
Yönetmen: Gary Dauerman
Oyuncular: McKenna Grace, Madison Iseman, Mary Ellen
2019-ABD-106’
KORKU, GİZEM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2014 yapımı korku filmi “Anabelle”in üçüncü filminde yönetmen koltuğuna, filmin senaristi ve fikir babası Gary Dauerman oturuyor.
NE ANLATIYOR: Annabelle’i durdurmaya kararlı olan şeytan çıkarma uzmanları Ed Warren ve Lorraine Warren, perili bebeği evlerinde bulunan kilitli odaya getirirler ve güvenli bir şekilde kutsal camın arkasına koyarlar. Her şeye rağmen Warren çiftini karanlık bir gece bekliyordur.
SON KARAR: James Wan’ın da senaryoya katkısı Annabelle’e yenilik getirmiş, serinin tutkunuysanız pişman olmayacaksınız.
BUNLAR DA VAR
GEÇMİŞ OLSUN
Yönetmen: Hasan Doğan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Saffet sevdiği kız Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın bir hatası sonucunda kayınçosuyla birlikte komaya girer.
KAHRAMAN PRENS SUALTI MACERALARI/THE UNDERWATER ADVENTURES OF SADKO
YÖNETMEN: Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov
2018/RUSYA/ANİMASYON
Bir köylünün oğlu olan genç Sadko, ailesi gibi tarlada çalışmak istemez. İstediği şey, gün boyunca arp çalmaktır. Ve gerçeği söylemek gerekirse, bunda da çok başarılıdır.