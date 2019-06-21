Haftanın filmleri

Oscar yarışını şimdiden başlatan Pixar animasyonu “Oyuncak Hikâyesi 4”, dokuz yıl aradan sonra perdenin en sevilen oyuncaklarını yeniden sinemaseverlerle buluşturuyor. Luc Besson aksiyonu “Anna”, Fransız komedi “Yazlık Ev” ve efsanevi balet Rudolf Nureyev’i perdeye taşıyan “Beyaz Karga”, haftanın diğer seçenekleri...
OYUNCAKLAR GERİ DÖNDÜ
OYUNCAK HİKÂYESİ 4/TOY STORY 4
m Yönetmen: Josh Cooley
m 2019-ABD-100’
m KOMEDİ, MACERA, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Toy Story” serisinin dokuz yıl sonra gelen bu devam filmine Forky adında yeni bir oyuncak katılıyor. Yılın beklenen animasyonlarından olan filmi, daha önce “Inside Out / Ters Yüz”, “Up / Yukarı Bak”, “Cars / Arabalar”, “Ratatouille” gibi Pixar yapımlarının sanat bölümünde çalışmış ve ilk filmini çeken Josh Cooley yönetiyor.
NE ANLATIYOR: Woody dünyadaki yeri konusunda her zaman kendine güvenir ve önceliği Andy veya Bonnie ait olduğu çocuğa göz kulak olmaktır. Bonnie odasına “Forky” adlı zoraki bir oyuncak ekleyince, eski ve yeni arkadaşlarıyla birlikte çıktığı macera Woody’e dünyanın bir oyuncak için ne kadar büyük olabileceğini gösterir.
SON KARAR: Pixar’ın 2020 Oscar yarışına erken başvurusu da diyebileceğimiz film, serinin başarısını sürdürüyor. Şerif Woody ve arkadaşlarını özleyenler kaçırmasın.
ANNA’NIN YÜZLERİ
ANNA
Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy
2019-ABD, FRANSA-119’
AKSİYON, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Cinsel saldırı suçlamalarının odağındaki sinemacılardan Luc Besson, Nikita, Mathilda, Lucy gibi sayısız kadın suikastçı yarattığı filmografisine şimdi de Anna’yı ekliyor. En son çektiği ve gişede hüsrana uğrayan filmi “Valerian and the City of a Thousand Planets”ta da birlikte çalıştığı Rus model Sasha Luss, Anna’yı canlandırıyor.
NE ANLATIYOR: 24 yaşında olan Anna’nın aslında kim olduğunu kimse bilmemektedir. Moskova pazarındaki sıradan bir satıcı mı, Paris’te yaşayan bir model mi, yozlaşmış bir polis mi, yoksa sadece zorlu bir satranç oyuncusu mu?
SON KARAR: “John Wick”, “Atomic Blonde” gibi aksiyonlara ilginiz varsa ve ‘hikâyeden önce hareket’ diyorsanız “Anna” tam size göre.
AİLEYE FRANSIZ KALANLAR
YAZLIK EV/THE SUMMER HOUSE
Yönetmen: Valeria Bruni Tedeschi
Oyuncular: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino
2019-FRANSA, İTALYA-127’
KOMEDİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Yönetmenliği oyunculuk kariyerini epeydir sollayan Valeria Bruni Tedeschi, aynı zamanda filmin başrolünde.
NE ANLATIYOR: Film yönetmeni Anna, her sene olduğu gibi bu yaz da ailesinin Güney Fransa kıyısındaki yazlık evinde tatil yapmaya gelmiştir. Hem kızıyla vakit geçirecek, hem yeni filmini yazacak, hem de ailesine itiraf edemese de ayrıldığı sevgilisinin yasını tutacaktır. Ancak ortaya dökülen sırlar ve ailenin beklenmedik tepkileri yüzünden bu yaz tatili öncekilere hiç benzemeyecektir.
SON KARAR: Fransız sinemasının mizah anlayışına yakınsanız pişman olmazsınız.
NUREYEV’İN ÇÖZÜLEMEYEN DANSI
BEYAZ KARGA/THE WHITE CROW
Yönetmen: Ralph Fiennes
Oyuncular: Oleg Ivanko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos
2019-İNGİLTERE, FRANSA-127’
DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Usta İngiliz oyuncu Ralph Fiennes’ı üçüncü kez kamera arkasına geçiren film, efsanevi balet Rudolf Nureyev’in kariyerinin önemli bir dönemini perdeye taşıyor. Nureyev’i ünlü Rus balet Oleg Ivanko’nun canlandırdığı film, Julie Kavanagh’ın “Rudolf Nureyev: The Life” adlı kitabından, “The Hours / Saatler”, “The Reader / Okuyucu” gibi Oscar adayı senaryolarıyla tanıdığımız David Hare tarafından uyarlandı.
NE ANLATIYOR: Nureyev, 1950lerin Rusya’sında çekici kişiliği ve vahşi danslarıyla balenin ünlü yıldızları arasına girer. Batılı sanatçılarla olan ilişkileri ve fikirleri onu KGB ile amansız bir kedi fare oyununa sürükler.
SON KARAR: Eleştirmenler Fiennes’ın yönetmenliğini yeterli bulmasalar da, Ivanko’nun dans performansının nefes kesici olduğunu söylüyorlar.
BUNLAR DA VAR
KALPTEN GERDANLIK
Yönetmen: Sultan Nil Turan
2019/TÜRKİYE/GERİLİM
Takı tasarımları yapmakta olan takı tasarımcısı Akın, insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık tasarlamıştır ve bu kalpten gerdanlığın tasarımını gerçekleştirmek için de bir sürü cinayetler işlemeye başlar.
HOTEL MUMBAI
YÖNETMEN: Anthony Maras
2019/AVUSTRALYA-ABD/DRAM, TARİH, BİYOGRAFİ
Hindistan’ın en kalabalık kenti olan Mumbai’nin farklı noktalarında 26 Kasım 2008’de başlayan ve ünlü Taj Hotel’de sonlanan terör eylemleri tüm dünyanın gündemini değiştirmişti.
KATİL BEBEK GERİ DÖNDÜ/CHARLOTTE THE RETURN
YÖNETMEN: Nathan Crooker, Kayden Phoenix, Ruben Rodriguez
2019/ABD/KORKU
Genç kadın, kapısı çalındığında açar. Kapıya içerisinde voodoo bebeği olan gizemli bir hediye paketi bırakılmıştır. Oyuncak bebek canlandığında, asla hayal edilemeyecek korkular zinciri başlayacaktır.
Haftanın filmleri
Oscar yarışını şimdiden başlatan Pixar animasyonu “Oyuncak Hikâyesi 4”, dokuz yıl aradan sonra perdenin en sevilen oyuncaklarını yeniden sinemaseverlerle buluşturuyor. Luc Besson aksiyonu “Anna”, Fransız komedi “Yazlık Ev” ve efsanevi balet Rudolf Nureyev’i perdeye taşıyan “Beyaz Karga”, haftanın diğer seçenekleri...
OYUNCAKLAR GERİ DÖNDÜ
OYUNCAK HİKÂYESİ 4/TOY STORY 4
m Yönetmen: Josh Cooley
m 2019-ABD-100’
m KOMEDİ, MACERA, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Toy Story” serisinin dokuz yıl sonra gelen bu devam filmine Forky adında yeni bir oyuncak katılıyor. Yılın beklenen animasyonlarından olan filmi, daha önce “Inside Out / Ters Yüz”, “Up / Yukarı Bak”, “Cars / Arabalar”, “Ratatouille” gibi Pixar yapımlarının sanat bölümünde çalışmış ve ilk filmini çeken Josh Cooley yönetiyor.
NE ANLATIYOR: Woody dünyadaki yeri konusunda her zaman kendine güvenir ve önceliği Andy veya Bonnie ait olduğu çocuğa göz kulak olmaktır. Bonnie odasına “Forky” adlı zoraki bir oyuncak ekleyince, eski ve yeni arkadaşlarıyla birlikte çıktığı macera Woody’e dünyanın bir oyuncak için ne kadar büyük olabileceğini gösterir.
SON KARAR: Pixar’ın 2020 Oscar yarışına erken başvurusu da diyebileceğimiz film, serinin başarısını sürdürüyor. Şerif Woody ve arkadaşlarını özleyenler kaçırmasın.
ANNA’NIN YÜZLERİ
ANNA
Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy
2019-ABD, FRANSA-119’
AKSİYON, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Cinsel saldırı suçlamalarının odağındaki sinemacılardan Luc Besson, Nikita, Mathilda, Lucy gibi sayısız kadın suikastçı yarattığı filmografisine şimdi de Anna’yı ekliyor. En son çektiği ve gişede hüsrana uğrayan filmi “Valerian and the City of a Thousand Planets”ta da birlikte çalıştığı Rus model Sasha Luss, Anna’yı canlandırıyor.
NE ANLATIYOR: 24 yaşında olan Anna’nın aslında kim olduğunu kimse bilmemektedir. Moskova pazarındaki sıradan bir satıcı mı, Paris’te yaşayan bir model mi, yozlaşmış bir polis mi, yoksa sadece zorlu bir satranç oyuncusu mu?
SON KARAR: “John Wick”, “Atomic Blonde” gibi aksiyonlara ilginiz varsa ve ‘hikâyeden önce hareket’ diyorsanız “Anna” tam size göre.
AİLEYE FRANSIZ KALANLAR
YAZLIK EV/THE SUMMER HOUSE
Yönetmen: Valeria Bruni Tedeschi
Oyuncular: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino
2019-FRANSA, İTALYA-127’
KOMEDİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: Yönetmenliği oyunculuk kariyerini epeydir sollayan Valeria Bruni Tedeschi, aynı zamanda filmin başrolünde.
NE ANLATIYOR: Film yönetmeni Anna, her sene olduğu gibi bu yaz da ailesinin Güney Fransa kıyısındaki yazlık evinde tatil yapmaya gelmiştir. Hem kızıyla vakit geçirecek, hem yeni filmini yazacak, hem de ailesine itiraf edemese de ayrıldığı sevgilisinin yasını tutacaktır. Ancak ortaya dökülen sırlar ve ailenin beklenmedik tepkileri yüzünden bu yaz tatili öncekilere hiç benzemeyecektir.
SON KARAR: Fransız sinemasının mizah anlayışına yakınsanız pişman olmazsınız.
NUREYEV’İN ÇÖZÜLEMEYEN DANSI
BEYAZ KARGA/THE WHITE CROW
Yönetmen: Ralph Fiennes
Oyuncular: Oleg Ivanko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos
2019-İNGİLTERE, FRANSA-127’
DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: Usta İngiliz oyuncu Ralph Fiennes’ı üçüncü kez kamera arkasına geçiren film, efsanevi balet Rudolf Nureyev’in kariyerinin önemli bir dönemini perdeye taşıyor. Nureyev’i ünlü Rus balet Oleg Ivanko’nun canlandırdığı film, Julie Kavanagh’ın “Rudolf Nureyev: The Life” adlı kitabından, “The Hours / Saatler”, “The Reader / Okuyucu” gibi Oscar adayı senaryolarıyla tanıdığımız David Hare tarafından uyarlandı.
NE ANLATIYOR: Nureyev, 1950lerin Rusya’sında çekici kişiliği ve vahşi danslarıyla balenin ünlü yıldızları arasına girer. Batılı sanatçılarla olan ilişkileri ve fikirleri onu KGB ile amansız bir kedi fare oyununa sürükler.
SON KARAR: Eleştirmenler Fiennes’ın yönetmenliğini yeterli bulmasalar da, Ivanko’nun dans performansının nefes kesici olduğunu söylüyorlar.
BUNLAR DA VAR
KALPTEN GERDANLIK
Yönetmen: Sultan Nil Turan
2019/TÜRKİYE/GERİLİM
Takı tasarımları yapmakta olan takı tasarımcısı Akın, insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık tasarlamıştır ve bu kalpten gerdanlığın tasarımını gerçekleştirmek için de bir sürü cinayetler işlemeye başlar.
HOTEL MUMBAI
YÖNETMEN: Anthony Maras
2019/AVUSTRALYA-ABD/DRAM, TARİH, BİYOGRAFİ
Hindistan’ın en kalabalık kenti olan Mumbai’nin farklı noktalarında 26 Kasım 2008’de başlayan ve ünlü Taj Hotel’de sonlanan terör eylemleri tüm dünyanın gündemini değiştirmişti.
KATİL BEBEK GERİ DÖNDÜ/CHARLOTTE THE RETURN
YÖNETMEN: Nathan Crooker, Kayden Phoenix, Ruben Rodriguez
2019/ABD/KORKU
Genç kadın, kapısı çalındığında açar. Kapıya içerisinde voodoo bebeği olan gizemli bir hediye paketi bırakılmıştır. Oyuncak bebek canlandığında, asla hayal edilemeyecek korkular zinciri başlayacaktır.