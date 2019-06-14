Haftanın filmleri

Yılın merakla beklenen biyografi projelerinden “Rocketman”, Elton John’un müzikal kariyerini anlatıyor ve efsanevi sanatçıya hayat veren Terry Egerton’ın performansıyla öne çıkıyor.
TÜM IŞILTISI VE ÇILGINLIĞIYLA HUZURLARINIZDA ELTON JOHN!
Peru yapımı animasyon “Kahraman Tavuk Uzayda” ve yeni kadrosuyla dikkat çeken komedi “Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit”, haftanın diğer seçenekleri...
ROCKETMAN
Yönetmen: Simon Kinberg
Oyuncular: Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard
2019-İNGİLTERE, ABD, KANADA-121’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: En son “Kartal Eddie” (2013) ile yönetmenlik kariyerini hepten kabul ettiren İngiliz aktör Dexter Fletcher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve efsanevi müzisyen Sir Elton John’un müzikal kariyerini konu alan filmin senaryosu, “Billy Elliot” filmiyle tanıdığımız Lee Hall’e ait.
NE ANLATIYOR: Utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight’ın dünyaca ünlü, süper star Elton John’a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu...
SON KARAR: “Kingsman” serisiyle tanıdığımız Taron Egerton’ın performansına eleştirmenler de Elton John’un kendisi de beş yıldız vermiş, ki haklılar. Kaçırmayın.
CONDORİTO’NUN MACERALARI PERDEDE
KAHRAMAN TAVUK UZAYDA
Yönetmen: Alex Orrelle, Eduardo Schuldt
2017-PERU-88’
ANİMASYON, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Peru yapımı bu animasyon, Pepo olarak da bilinen René Ríos Boettiger’in ünlü karakteri Condorito’yu perdeye taşıyor.
NE ANLATIYOR: Uzaylı Molosco, Condorito’dan Tremebunda’yı kaçırmasını istediğinde uzaylıların bir tılsım kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını, öğrenir. Condorito ve yeğeni Chicky, Tremebunda’yı, tılsımı ve dünyayı kurtarmak, en önemlisi gerçek aşkı Yayita’nın kalbini geri kazanmak için uzayda geri dönülmez büyük bir maceraya atılırlar.
SON KARAR: Amerikan animasyonlarına alışkın seyirciyi ne kadar tatmin eder bilinmez ama alternatiflere açık olanların radarından kaçmasın.
SİYAH GİYSİLER BU KEZ ONLARA EMANET
SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT
Yönetmen: F. Gary Gray
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani
2019-İNGİLTERE, ABD-115’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Will Smith ve Tommy Lee Jones’lu filmlerle büyük ilgi uyandıran Men in Black” serisinin yeni filmi, video klip yönetmenliğinden “The Italian Job/İtalyan İşi” (2013), “The Fate of the Furious / Hızlı ve Öfkeli 8” (2017) gibi sıkı aksiyonlara uzanan kariyeriyle tanıdığımız F. Gary Gray’e emanet. Dünyayı koruma görevi ise bu kez ‘Thor’ Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’a düşüyor.
NE ANLATIYOR: Aramızda başka gezegenlerden uzaylıların yaşadığı fikri üzerine inşa edilmiş olan Siyah Giyen Adamlar”, yerküreyi kapsayacak şekilde genişlemiştir, tıpkı evrenin kötü adamları gibi. Ve bizleri güvende tutmak için, ödüllü Ajan H ve kararlı çaylak M ortak olurlar. Bir uzaylı tehditle karşı karşıya kalınınca, ikilinin yeni maceraya beraberce atılmaları gerekir.
SON KARAR: Emma Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson gibi usta isimlerin de yer aldığı yeni SGA filmi, eğlenceli ama kısa sürede unutacağınız yapımlardan.
BUNLAR DA VAR
TEKNE
Yönetmen: Winston Azzopardi
2017-İNGİLTERE, MALTA-GERİLİM
Kayığıyla balık tutmayı sürdürürken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu yordamını kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Bir müddet sonra etrafını kontrol edip baktığında ise kullandığı kayığıyla birlikte ortadan kaybolduğunu fark eder.
CİNNET
Yönetmen: Aytekin Birkon
2019-TÜRKİYE-KORKU
Huzurlu bir aile hayatı ve küçük bir kızı olan Nida, bir gece cinnet geçirerek çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Sabah olduğunda, kocasının cesediyle karşılaşan ve önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamayan Nida, cinayet videosunun internette dağıldığını öğrenince kendini temize çıkartmak için kaçar ve izini kaybettirir.
AKILLARA SEZA
Yönetmen: Serdal Genç
2019-TÜRKİYE-KOMEDİ, AŞK
1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer.
Haftanın filmleri
Yılın merakla beklenen biyografi projelerinden “Rocketman”, Elton John’un müzikal kariyerini anlatıyor ve efsanevi sanatçıya hayat veren Terry Egerton’ın performansıyla öne çıkıyor.
TÜM IŞILTISI VE ÇILGINLIĞIYLA HUZURLARINIZDA ELTON JOHN!
Peru yapımı animasyon “Kahraman Tavuk Uzayda” ve yeni kadrosuyla dikkat çeken komedi “Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit”, haftanın diğer seçenekleri...
ROCKETMAN
Yönetmen: Simon Kinberg
Oyuncular: Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard
2019-İNGİLTERE, ABD, KANADA-121’
BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: En son “Kartal Eddie” (2013) ile yönetmenlik kariyerini hepten kabul ettiren İngiliz aktör Dexter Fletcher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve efsanevi müzisyen Sir Elton John’un müzikal kariyerini konu alan filmin senaryosu, “Billy Elliot” filmiyle tanıdığımız Lee Hall’e ait.
NE ANLATIYOR: Utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight’ın dünyaca ünlü, süper star Elton John’a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu...
SON KARAR: “Kingsman” serisiyle tanıdığımız Taron Egerton’ın performansına eleştirmenler de Elton John’un kendisi de beş yıldız vermiş, ki haklılar. Kaçırmayın.
CONDORİTO’NUN MACERALARI PERDEDE
KAHRAMAN TAVUK UZAYDA
Yönetmen: Alex Orrelle, Eduardo Schuldt
2017-PERU-88’
ANİMASYON, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Peru yapımı bu animasyon, Pepo olarak da bilinen René Ríos Boettiger’in ünlü karakteri Condorito’yu perdeye taşıyor.
NE ANLATIYOR: Uzaylı Molosco, Condorito’dan Tremebunda’yı kaçırmasını istediğinde uzaylıların bir tılsım kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını, öğrenir. Condorito ve yeğeni Chicky, Tremebunda’yı, tılsımı ve dünyayı kurtarmak, en önemlisi gerçek aşkı Yayita’nın kalbini geri kazanmak için uzayda geri dönülmez büyük bir maceraya atılırlar.
SON KARAR: Amerikan animasyonlarına alışkın seyirciyi ne kadar tatmin eder bilinmez ama alternatiflere açık olanların radarından kaçmasın.
SİYAH GİYSİLER BU KEZ ONLARA EMANET
SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT
Yönetmen: F. Gary Gray
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani
2019-İNGİLTERE, ABD-115’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Will Smith ve Tommy Lee Jones’lu filmlerle büyük ilgi uyandıran Men in Black” serisinin yeni filmi, video klip yönetmenliğinden “The Italian Job/İtalyan İşi” (2013), “The Fate of the Furious / Hızlı ve Öfkeli 8” (2017) gibi sıkı aksiyonlara uzanan kariyeriyle tanıdığımız F. Gary Gray’e emanet. Dünyayı koruma görevi ise bu kez ‘Thor’ Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’a düşüyor.
NE ANLATIYOR: Aramızda başka gezegenlerden uzaylıların yaşadığı fikri üzerine inşa edilmiş olan Siyah Giyen Adamlar”, yerküreyi kapsayacak şekilde genişlemiştir, tıpkı evrenin kötü adamları gibi. Ve bizleri güvende tutmak için, ödüllü Ajan H ve kararlı çaylak M ortak olurlar. Bir uzaylı tehditle karşı karşıya kalınınca, ikilinin yeni maceraya beraberce atılmaları gerekir.
SON KARAR: Emma Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson gibi usta isimlerin de yer aldığı yeni SGA filmi, eğlenceli ama kısa sürede unutacağınız yapımlardan.
BUNLAR DA VAR
TEKNE
Yönetmen: Winston Azzopardi
2017-İNGİLTERE, MALTA-GERİLİM
Kayığıyla balık tutmayı sürdürürken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu yordamını kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Bir müddet sonra etrafını kontrol edip baktığında ise kullandığı kayığıyla birlikte ortadan kaybolduğunu fark eder.
CİNNET
Yönetmen: Aytekin Birkon
2019-TÜRKİYE-KORKU
Huzurlu bir aile hayatı ve küçük bir kızı olan Nida, bir gece cinnet geçirerek çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Sabah olduğunda, kocasının cesediyle karşılaşan ve önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamayan Nida, cinayet videosunun internette dağıldığını öğrenince kendini temize çıkartmak için kaçar ve izini kaybettirir.
AKILLARA SEZA
Yönetmen: Serdal Genç
2019-TÜRKİYE-KOMEDİ, AŞK
1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer.