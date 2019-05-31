Haftanın filmleri

Godzilla’nın beyazperde macerası “Canavarlar Kralı” ile devam ediyor.
CANAVARLARDAN CANAVAR BEĞEN
“Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown’ın başrolünde olduğu film, serinin ikinci halkası ve bolca aksiyon vadediyor. Octavia Spencer’ı sayko “Ma” rolünde izleyeceğimiz “Ma Seninle İlgilenir”, Anne Hathaway ve Rebel Wilson’lı suç komedisi “Düzenbazlar” ve yerli film takipçilerine “Güvercinin Kanatları”, haftanın diğer seçenekleri...
GODZİLLA II: CANAVARLAR KRALI (GODZİLLA: KING OF THE MONSTERS)
Yönetmen: Michael Dougherty
Oyuncular: Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Kyle Chandler, Ken Watanabe
2019-ABD, JAPONYA-131’
AKSİYON, MACERA, FANTASTİK
İLK BAKIŞTA: Comic-Con’un merakla beklenen yeni Godzilla filminin başrolünde, televizyon dizisi “Stranger Things”in çocuk oyuncusu Millie Bobby Brown, başrolde. Kamera arkasına ise “Trick ‘r Treat” adlı korku filmiyle tanıdığımız ve “Superman Returns”, “X-Men 2” filmlerinin senaristi Michael Dougherty oturuyor.
NE ANLATIYOR: Tanrıvari canavarlar Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı olan üç başlı kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait ve sadece birer mit oldukları sanılan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanlığın varlığını tehlikeye sokarlar.
SON KARAR: Gelecek yıl serinin üçüncüsünde King Kong ile karşı karşıya gelecek olan Godzilla’nın perdedeki bitmek bilmez serüvenine ilgi duyuyorsanız kaçırmayın.
MA’YA DİKKAT!
MA SENİNLE İLGİLENİR
(MA)
Yönetmen: Tate Taylor
Oyuncular: Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers
2019-ABD-99’
KORKU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Pretty Ugly People” (2008), “The Help/Duyguların Rengi” (2011) gibi kadın odaklı filmleriyle yönetmenlikte de başarılı olduğunu kanıtlayan aktör Tate Taylor, “The Help”teki performansıyla yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Octavia Spencer ile yeniden bir araya geliyor.
NE ANLATIYOR: Sue Ann, yalnızlığı seven biridir. Bir gün genç Maggie, Sue Ann’den kendisi ve arkadaşları için içki almasını ister. Ann, çocuklara evinin bodrum katında takılarak içkili araba kullanmaktan kaçınmalarını teklif eder. Ama birkaç başka ev kuralı daha vardır: Çocuklardan biri ayık kalmak zorundadır, küfretmek yoktur ve üst kata çıkılmamalı ve ona “Ma” denilmelidir.
SON KARAR: Daha çok komedilerde izlemeye alıştığımız Octavia Spencer’ı, “The Misery”deki Kathy Bates’i fena halde andıran “Ma” rolünde izlemek heyecan verici olacak.
KIZLAR AKILLI AMA FİLM DEĞİL
DÜZENBAZLAR
(THE HUSTLE)
IMDB: 5.2
METACRITIC: 3.5
HÜRRİYET: 2
Yönetmen: Chris Addison
Oyuncular: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp
2019-ABD-93’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: İngiliz stand-up komedyeni Chris Addison bu ilk yönetmenlik denemesinde, Frank Oz’un 1988 tarihli “Dirty Rotten Scoundrels” filmini yeniden uyarlıyor ve Anne Hathaway ile Rebel Wilson’dan komedi ikilisi yaratmaya çalışıyor.
NE ANLATIYOR: Onlara yanlış yapan erkeklerin hakkından gelmek için birlik olan, biri düşük diğeri ise yüksek sınıf iki dolandırıcı kadının maceralarını…
SON KARAR: Amerikalı eleştirmenlerin ağır yorumlarla karşıladığı ve özellikle Anne Hathaway’in abartılı oyunculuğuna burun kıvırdıkları komedi, seyircinin olduğu kadar kadınların zekasını oldukça hafife alıyor.
GÜVERCİN YÜREKLER
GÜVERCİN HIRSIZLARI
Yönetmen: Osman Nail Doğan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan, Burçin Sezen
2018-TÜRKİYE-82’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Geçtiğimiz ay Ankara Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazanan film, Osman Nail Doğan’ın da ilk sinema filmi.
NE ANLATIYOR: On altı yaşındaki Mahmut’un yaşadığı ilçedeki tek meşgalesi taklacı güvercinler beslemek ve arkadaşlarıyla birlikte başkalarınınkileri çalmaktır. Bir gün güvercinlerinden biri kaçar ve dönmez. Mahmut, bir çatıya yuva yapan kuşu bulduğunda, o evde yaşayan sekiz yaşındaki İsmail’le tanışır.
SON KARAR: Son dönem yerli sinemayı takip edenlerin ilgisini çekebilecek bir dram.
BUNLAR DA VAR
ENES BATUR: GERÇEK KAHRAMAN
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Enes Batur’un diğer sosyal medya fenomenleriyle yaşadığı maceraları anlatıyor.
KRAL MİDAS’IN HAZİNESİ
Yönetmen: Mesut Çetin
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Üç kafadarın tesadüfen buldukları Kral Midas’ın hazinesinin haritasıyla maceralara atılırlar.
ASTRAL SEYAHAT
Yönetmen: Hasan Gökalp
2019/TÜRKİYE/KORKU
Aslı, Ece ve Çiğdem isimli üç kız arkadaş astral seyahat yapmayı başarır ve bedenlerinden ayrılan ruhları dünyadan farklı boyutlarda dolaşır.
Haftanın filmleri
Godzilla’nın beyazperde macerası “Canavarlar Kralı” ile devam ediyor.
CANAVARLARDAN CANAVAR BEĞEN
“Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown’ın başrolünde olduğu film, serinin ikinci halkası ve bolca aksiyon vadediyor. Octavia Spencer’ı sayko “Ma” rolünde izleyeceğimiz “Ma Seninle İlgilenir”, Anne Hathaway ve Rebel Wilson’lı suç komedisi “Düzenbazlar” ve yerli film takipçilerine “Güvercinin Kanatları”, haftanın diğer seçenekleri...
GODZİLLA II: CANAVARLAR KRALI (GODZİLLA: KING OF THE MONSTERS)
Yönetmen: Michael Dougherty
Oyuncular: Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Kyle Chandler, Ken Watanabe
2019-ABD, JAPONYA-131’
AKSİYON, MACERA, FANTASTİK
İLK BAKIŞTA: Comic-Con’un merakla beklenen yeni Godzilla filminin başrolünde, televizyon dizisi “Stranger Things”in çocuk oyuncusu Millie Bobby Brown, başrolde. Kamera arkasına ise “Trick ‘r Treat” adlı korku filmiyle tanıdığımız ve “Superman Returns”, “X-Men 2” filmlerinin senaristi Michael Dougherty oturuyor.
NE ANLATIYOR: Tanrıvari canavarlar Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı olan üç başlı kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait ve sadece birer mit oldukları sanılan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanlığın varlığını tehlikeye sokarlar.
SON KARAR: Gelecek yıl serinin üçüncüsünde King Kong ile karşı karşıya gelecek olan Godzilla’nın perdedeki bitmek bilmez serüvenine ilgi duyuyorsanız kaçırmayın.
MA’YA DİKKAT!
MA SENİNLE İLGİLENİR
(MA)
Yönetmen: Tate Taylor
Oyuncular: Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers
2019-ABD-99’
KORKU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Pretty Ugly People” (2008), “The Help/Duyguların Rengi” (2011) gibi kadın odaklı filmleriyle yönetmenlikte de başarılı olduğunu kanıtlayan aktör Tate Taylor, “The Help”teki performansıyla yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Octavia Spencer ile yeniden bir araya geliyor.
NE ANLATIYOR: Sue Ann, yalnızlığı seven biridir. Bir gün genç Maggie, Sue Ann’den kendisi ve arkadaşları için içki almasını ister. Ann, çocuklara evinin bodrum katında takılarak içkili araba kullanmaktan kaçınmalarını teklif eder. Ama birkaç başka ev kuralı daha vardır: Çocuklardan biri ayık kalmak zorundadır, küfretmek yoktur ve üst kata çıkılmamalı ve ona “Ma” denilmelidir.
SON KARAR: Daha çok komedilerde izlemeye alıştığımız Octavia Spencer’ı, “The Misery”deki Kathy Bates’i fena halde andıran “Ma” rolünde izlemek heyecan verici olacak.
KIZLAR AKILLI AMA FİLM DEĞİL
DÜZENBAZLAR
(THE HUSTLE)
IMDB: 5.2
METACRITIC: 3.5
HÜRRİYET: 2
Yönetmen: Chris Addison
Oyuncular: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp
2019-ABD-93’
KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: İngiliz stand-up komedyeni Chris Addison bu ilk yönetmenlik denemesinde, Frank Oz’un 1988 tarihli “Dirty Rotten Scoundrels” filmini yeniden uyarlıyor ve Anne Hathaway ile Rebel Wilson’dan komedi ikilisi yaratmaya çalışıyor.
NE ANLATIYOR: Onlara yanlış yapan erkeklerin hakkından gelmek için birlik olan, biri düşük diğeri ise yüksek sınıf iki dolandırıcı kadının maceralarını…
SON KARAR: Amerikalı eleştirmenlerin ağır yorumlarla karşıladığı ve özellikle Anne Hathaway’in abartılı oyunculuğuna burun kıvırdıkları komedi, seyircinin olduğu kadar kadınların zekasını oldukça hafife alıyor.
GÜVERCİN YÜREKLER
GÜVERCİN HIRSIZLARI
Yönetmen: Osman Nail Doğan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan, Burçin Sezen
2018-TÜRKİYE-82’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Geçtiğimiz ay Ankara Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazanan film, Osman Nail Doğan’ın da ilk sinema filmi.
NE ANLATIYOR: On altı yaşındaki Mahmut’un yaşadığı ilçedeki tek meşgalesi taklacı güvercinler beslemek ve arkadaşlarıyla birlikte başkalarınınkileri çalmaktır. Bir gün güvercinlerinden biri kaçar ve dönmez. Mahmut, bir çatıya yuva yapan kuşu bulduğunda, o evde yaşayan sekiz yaşındaki İsmail’le tanışır.
SON KARAR: Son dönem yerli sinemayı takip edenlerin ilgisini çekebilecek bir dram.
BUNLAR DA VAR
ENES BATUR: GERÇEK KAHRAMAN
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Enes Batur’un diğer sosyal medya fenomenleriyle yaşadığı maceraları anlatıyor.
KRAL MİDAS’IN HAZİNESİ
Yönetmen: Mesut Çetin
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Üç kafadarın tesadüfen buldukları Kral Midas’ın hazinesinin haritasıyla maceralara atılırlar.
ASTRAL SEYAHAT
Yönetmen: Hasan Gökalp
2019/TÜRKİYE/KORKU
Aslı, Ece ve Çiğdem isimli üç kız arkadaş astral seyahat yapmayı başarır ve bedenlerinden ayrılan ruhları dünyadan farklı boyutlarda dolaşır.