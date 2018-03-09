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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Day Lewis’i perdede görmek için son şans!

9 Mart 2018

‘En İyi Film Oscar’ını kaçırmış olsa da, görselliği, oyuncuların performansları ve kurgusuyla sadece Paul Thomas Anderson’un değil yılın da en iyi filmlerinden birine dönüşen “Phantom Thread”, emekliliğe ayrılan usta aktör Daniel Day Lewis’i perdede görmek için de son şansımız!

Agnès Varda ile JR’ı buluşturan belgesel “Mekanlar ve Yüzler”, vasat korku filmi “Ziyaretçiler: Gece Avı” ve çocuklara yönelik animasyon “Küçük Kahramanlar” haftanın diğer seçenekleri...

Phantom Thread
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
Oyuncular: Daniel Day Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps
2017-ABD-94’/DRAM, KOMEDİ

Day Lewis’i perdede görmek için son şans

“Manolya”, “The Master”, “There Will Be Blood / Kan Dökülecek” gibi modern klasiklerin yaratıcısı Paul Thomas Anderson’un merakla beklenen son filmi, 1950’lerin savaş sonrası Londra’sında geçiyor ve İngiliz modasının merkezinde, kraliyet ailesini, film yıldızlarını, mirasyedi kadınları ve sosyeteyi giydiren Woodcock kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. 6 dalda aday olduğu Akademi Ödülleri’nde kostüm tasarımı dalında Oscar’ı hakkıyla alan bu görkemli yapıt, çekimler sırasında emekliliğini duyuran Daniel Day Lewis’i perdede görmek için de son bir şans sunuyor. Kaçırmayın!

3 PSİKOPAT AV PEŞİNDE

Day Lewis’i perdede görmek için son şans

Ziyaretçiler: Gece Avı
(The Strangers: Prey at Night)
Yönetmen: Johannes Roberts
Oyuncular: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson
2018-ABD-85’/KORKU

Yıl içinde benzerlerini sıkça gördüğümüz korku filmlerinden biri daha: Bir aile, kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir. Bilmedikleri şey ise karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopatın onların her hareketini izlediğidir.

VARDA VE JR YOLLARDA

Day Lewis’i perdede görmek için son şans

Mekanlar ve Yüzler
(Faces Places)
Yönetmen: Agnès Varda, JR
2017-FRANSA-89’/BELGESEL

Fransız Yeni Dalgası’nın annesi Agnès Varda ile güncel sanatçı JR’ı buluşturan bu belgesel, ikilinin JR’ın fotoğraf atölyesine dönüştürdüğü minibüsle Fransa’nın köylerinde çıktıkları geziyi konu alıyor. Belgesel dalında Oscar’a da aday olan filmde Varda ne kadar doğalsa JR da bir o kadar samimiyetten mesafelerce uzakta duruyor. Yine de ikilinin hayranları kaçırmasın.

BAHÇE CÜCELERİNİN YANINDA

Day Lewis’i perdede görmek için son şans

Küçük Kahramanlar
(Gnome Alone)
Yönetmen: Peter Lepeniotis
Oyuncular: Josh Peck, Tara Strong, Olivia Holt
2017-KANADA, ABD-85’/ANİMASYON, KOMEDİ

Dünyayı Troggs adındaki küçük canavarlardan koruyan bahçe cücelerinin yaşadığı bir eve yeni taşınan Chloe ve mahalleden arkadaşı Liam’ın maceralarını konu alan Kanada yapımı bu animasyon, yalnızca küçük izleyiciler için.

YILDIZ TABLOSU

Ben, Tonya (I, Tonya) **
Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) *****
Black Panther ****
Coco ***
En Karanlık Saat (Darkest Hour) ***
Foxtrot **
Hafıza (Rememory) **
Kayhan *
Kızıl Serçe (Red Sparrow) *
Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure) **
Leo da Vinci: Mona Lisa Macerası (Leo da Vinci: Mission Mona Lisa)**
Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) *
Savaştan Sonra (Mudbound) ***
Sessizliğin Kardeşleri **
Sofra Sırları ***
Suyun Sesi (The Shape of Water) ****
The Florida Project ***
The Insult: Hakaret (The Insult) ***
Uğur Böceği (Lady Bird) ***

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