Beyaz perdede haftanın filmleri

Julianne Moore’un performansıyla doruklara çıkan “Gloria Bell”, bu vasat haftanın en iyi seçimi. Animasyon filmi Aslan Kral, Kripto Vurgun ve İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı da haftanın diğer seçenekleri.
Gloria’nın özgür ruhu Amerika’da
Yönetmen: Sebastian Lelio
Oyuncular: Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius
2018-FRANSA-110’
MACERA, SUÇ, TARİH, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Şilili yönetmen Sebastian Lelio’nun 2013’te çektiği ödüllü filmi “Gloria”nın Amerika’ya yine kendisi tarafından uyarlanan bu versiyonunda Julianne Moore başrolde.
NE ANLATIYOR: Kocasından boşanmış bir kadın olan Gloria Bell, 50’li yaşlarındadır. Ancak daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria, gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır.
SON KARAR: Lelio’nun sinema tarihine armağanı müthiş kadın karakteri Gloria’yı Julianne Moore’un yorumuyla izlemek de ayrı tat. Haftanın en iyisi.
Vidocq imparatorluğu
İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı/L’Empereur de Paris
Yönetmen: Jean François Richet
Oyuncular: Vincent Cassel, Patrick Chesnais, Olga Kurylenko
2018-FRANSA-110’
MACERA, SUÇ, TARİH, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Suç tarihinin en bilinen isimlerinden François Vidocq’un Paris’in en ünlü emniyet müdürü olmasını anlatan film, Vincent Cassel ve Olga Kurylenko’yu bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Napolyon döneminde dünyanın en büyük cezaevlerinden kaçmayı başaran tek kişi Vidocq’tur. Bu özelliğinden dolayı Paris’te ün salar. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve yakalanır. Serbest bırakılması karşılığında polisin suç çeteleriyle savaşmasına yardımcı olması istenir.
SON KARAR: Suç filmlerine meraklıların radarından kaçmasın.
Simba’yı özleyenlere
Aslan Kral/The Lion King
Yönetmen: Jon Fabreau
2019-ABD-97’
ANİMASYON, MACERA, DRAM, AİLE
İLK BAKIŞTA: Disney’in klasik animasyonlarını canlı çekimle yeniden uyarlamalarında şimdi de sıra, 1994 yapımı “The Lion King”de.
NE ANLATIYOR: Babası Kral Mufasa’yı örnek alan Simba, kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz.
SON KARAR: Orijinal çizgi filmi izlemek hala en doğru karar.
New York’ta gerilim
Kripto Vurgun/Crypto
Yönetmen: John Stalberg Jr.
Oyuncular: Beau Knapp, Alexis Bledel, Luke Hemsworth, Kurt Russell
2019-ABD-105’
DRAM, SUÇ, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2010’da çektiği “High School” ile başladığı kariyerine 9 yol sonra geri dönen Stalberg’in en büyük kozu 90’ların kült aktörlerinden Kurt Russell.
NE ANLATIYOR: Oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan Martin, içinde bulundukları zor koşullarda aile çiftliklerini güçlükle ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr. ve kardeşi Caleb’in yaşadığı memleketi New York’a gelir.
SON KARAR: Televizyonda benzerlerine sıkça rastlayacağınız türde bir gerilim.
BUNLAR DA VAR
Akıllara Seza
Yönetmen: Serdal Genç
2019/TÜRKİYE/KORKU
1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı yaşamakta olan Mustafa, mezuniyet törenine giderken elim bir kaza geçirir.
Zavallı/Pity
Yönetmen: Babis Makridis
2018/YUNANİSTAN, POLONYA/DRAM
Bazıları hüsrana ve kedere öyle sıkı sıkıya bağlıdırlar ki, acı onlar için kutsal bir mertebededir, aynı zamanda bir varoluş amacıdır.
Kurtuluş Günü/D-Day Assassins
Yönetmen: Andrew Jones
2018-İNGİLTERE-SAVAŞ
1944’te “The Filthy Thirteen” olarak bilinen bir grup Amerikan askeri, ölümcül bir görev için Normandiya’ya iniş yaparlar.
Ecinni: Tılsımlı Mezar
Yönetmen: Mehmet Sağlam
2019/TÜRKİYE/KORKU
Ecinni isimli korku filminin sosyal medyada tanıtımını yapmak amacıyla bir Youtuber ile çekilen videodaki hikâyeden yola çıkan Yılmaz ve Sinan, gözcülük yapmaları için yanlarına aldıkları kız arkadaşları Eda ve Sema ile birlikte filmin çekildiği köye giderler.
Beyaz perdede haftanın filmleri
Julianne Moore’un performansıyla doruklara çıkan “Gloria Bell”, bu vasat haftanın en iyi seçimi. Animasyon filmi Aslan Kral, Kripto Vurgun ve İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı da haftanın diğer seçenekleri.
Gloria’nın özgür ruhu Amerika’da
Yönetmen: Sebastian Lelio
Oyuncular: Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius
2018-FRANSA-110’
MACERA, SUÇ, TARİH, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Şilili yönetmen Sebastian Lelio’nun 2013’te çektiği ödüllü filmi “Gloria”nın Amerika’ya yine kendisi tarafından uyarlanan bu versiyonunda Julianne Moore başrolde.
NE ANLATIYOR: Kocasından boşanmış bir kadın olan Gloria Bell, 50’li yaşlarındadır. Ancak daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria, gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır.
SON KARAR: Lelio’nun sinema tarihine armağanı müthiş kadın karakteri Gloria’yı Julianne Moore’un yorumuyla izlemek de ayrı tat. Haftanın en iyisi.
Vidocq imparatorluğu
İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı/L’Empereur de Paris
Yönetmen: Jean François Richet
Oyuncular: Vincent Cassel, Patrick Chesnais, Olga Kurylenko
2018-FRANSA-110’
MACERA, SUÇ, TARİH, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Suç tarihinin en bilinen isimlerinden François Vidocq’un Paris’in en ünlü emniyet müdürü olmasını anlatan film, Vincent Cassel ve Olga Kurylenko’yu bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Napolyon döneminde dünyanın en büyük cezaevlerinden kaçmayı başaran tek kişi Vidocq’tur. Bu özelliğinden dolayı Paris’te ün salar. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve yakalanır. Serbest bırakılması karşılığında polisin suç çeteleriyle savaşmasına yardımcı olması istenir.
SON KARAR: Suç filmlerine meraklıların radarından kaçmasın.
Simba’yı özleyenlere
Aslan Kral/The Lion King
Yönetmen: Jon Fabreau
2019-ABD-97’
ANİMASYON, MACERA, DRAM, AİLE
İLK BAKIŞTA: Disney’in klasik animasyonlarını canlı çekimle yeniden uyarlamalarında şimdi de sıra, 1994 yapımı “The Lion King”de.
NE ANLATIYOR: Babası Kral Mufasa’yı örnek alan Simba, kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz.
SON KARAR: Orijinal çizgi filmi izlemek hala en doğru karar.
New York’ta gerilim
Kripto Vurgun/Crypto
Yönetmen: John Stalberg Jr.
Oyuncular: Beau Knapp, Alexis Bledel, Luke Hemsworth, Kurt Russell
2019-ABD-105’
DRAM, SUÇ, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2010’da çektiği “High School” ile başladığı kariyerine 9 yol sonra geri dönen Stalberg’in en büyük kozu 90’ların kült aktörlerinden Kurt Russell.
NE ANLATIYOR: Oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan Martin, içinde bulundukları zor koşullarda aile çiftliklerini güçlükle ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr. ve kardeşi Caleb’in yaşadığı memleketi New York’a gelir.
SON KARAR: Televizyonda benzerlerine sıkça rastlayacağınız türde bir gerilim.
BUNLAR DA VAR
Akıllara Seza
Yönetmen: Serdal Genç
2019/TÜRKİYE/KORKU
1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı yaşamakta olan Mustafa, mezuniyet törenine giderken elim bir kaza geçirir.
Zavallı/Pity
Yönetmen: Babis Makridis
2018/YUNANİSTAN, POLONYA/DRAM
Bazıları hüsrana ve kedere öyle sıkı sıkıya bağlıdırlar ki, acı onlar için kutsal bir mertebededir, aynı zamanda bir varoluş amacıdır.
Kurtuluş Günü/D-Day Assassins
Yönetmen: Andrew Jones
2018-İNGİLTERE-SAVAŞ
1944’te “The Filthy Thirteen” olarak bilinen bir grup Amerikan askeri, ölümcül bir görev için Normandiya’ya iniş yaparlar.
Ecinni: Tılsımlı Mezar
Yönetmen: Mehmet Sağlam
2019/TÜRKİYE/KORKU
Ecinni isimli korku filminin sosyal medyada tanıtımını yapmak amacıyla bir Youtuber ile çekilen videodaki hikâyeden yola çıkan Yılmaz ve Sinan, gözcülük yapmaları için yanlarına aldıkları kız arkadaşları Eda ve Sema ile birlikte filmin çekildiği köye giderler.