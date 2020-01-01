‘Benim Sinemalarım’da 2019’un en iyileri

Gerek vizyonda gerek festivallerde karşımıza çıkan filmler, bu yılın bereketli bir yıl olduğunun kanıtıydı. Aynı şeyi Türkiye sineması için söyleyemesek de, Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler’i ve Burak Çevik’in ‘Aidiyet’i ulusal ve uluslararası başarıları hak eden yapımlardı. Benim Sinemalarım sayfalarına uğrayan filmlerden 2019’un en iyilerini seçtik:
TÜRKİYE
Aidiyet / Burak Çevik
Kız Kardeşler / Emin Alper
Yuva / Emre Yeksan
Anadolu Turnesi / Can Eskinazi, Deniz Tortum
Kraliçe Lear / Pelin Esmer
TÜRKİYE DIŞI
Alev Almış Bir Kızın Portresi / Céline Sciamma
Parazit / Bong Joon-ho
High Life / Claire Denis
Marriage Story / Noah Baumbach
Yüzleşme / Francois Ozon
Joker / Todd Phillips
Uzun Kız / Kantemir Balagov
Ritüel / Ari Aster
Bir Zamanlar... Hollywood’da / Quentin Tarantino
Oyuncak Hikayesi 4 / Josh Cooley
HAFTANIN FİLMLERİ
BİR DAHA AYNI İNSAN OLMAYACAKSIN
KÜÇÜK JOE / LITTLE JOE
Yönetmen: Jessica Hausner
Oyuncular: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox
2019-İNGİLTEREAVUSTURYA-ALMANYA-105’
BİLİMKURGU, DRAM
İLK BAKIŞTA: ‘Lourdes’, ‘Amour Fou / Çılgın Aşık’ filmlerinin yaratıcı yönetmeni
Jessica Hausner bu kez endişeli bir bilimkurguyla karşımızda. Başrolünde de İngiliz
sinemasının iki yetenekli oyuncusu Emily Beecham ve Ben Whishaw var.
NE ANLATIYOR: Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı
bitki Küçük Joe, kokusuyla insanlara mutluluk verir ama polenini ciğerine çeken bir
daha aynı insan olamaz. Sürekli ilgi, sevgi ve alâka isteyen bu bitki aynı zamanda
piyasa kuralları ve ahlâk arasında sıkışıp kalan bir gelecek tasavvurunu sorguluyor.
SON KARAR: Hausner’ın sinemasının sıkı takipçileri ‘Küçük Joe’yu da hemen kült
mertebesine çıkaracaktır. Özellikle soğuk 70’ler Art Deco tasarımıyla dikkat çeken film,
‘Black Mirror’ hikâyelerini seven seyircinin ilgisine de açık bir bilimkurgu.
KLASİK 40 YIL SONRA PERDEDE
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
Yönetmen: Francis Ford Coppola
Oyuncular: Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburn, Harrison
Ford
1979-ABD-183’
DRAM, GİZEM, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: Francis Ford Coppola’nın 1979 tarihli başyapıtı, yönetmenin
kurguladığı yenilenmiş versiyonuyla 40 yıl sonra yeniden perdede. Marlon Brando’dan
Dennis Hopper’a, Amerikan sinemasının efsanevi aktörlerini de buluşturan film,
görüntü ve ses dallarında Oscar kazanmıştı.
NE ANLATIYOR: Vietnam’da görev yapan bir Amerikan askeri, kendini Tanrı ilan
etmiş kaçak bir özel tim albayını öldürmekle görevlendirilir.
SON KARAR: Böylesi etkileyici bir efsaneyi perdede görmek sıkı sinemaseverler için
yeni yıl hediyesi olacaktır.
LARA’NIN UYANIŞI
LARA
Yönetmen: Jan Ole Gerster
Oyuncular: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert
2019-ALMANYA-98’
DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: “Oh Boy” filmiyle tanıdığımız Alman yönetmen Jan Ole Gerster’in ikinci
filmi Karlovy Vary’den üç ödülle birden dönmüş, birini de usta aktris Corinna
Harfouch’a kazandırmıştı.
NE ANLATIYOR: O gün Lara’nın 60. yaş günüdür. Aynı akşam oğlu ilk piyano
konserini verecektir ancak Lara bu konsere davetli değildir. Eşiyle yıllar önce ayrılan ve
yeni emekliye ayrılmış Lara’nın hayatında artık kimse kalmamıştır. Hatta oğlu bile
kendisinin baskılarına dayanamayıp anneannesinin evine taşınmıştır. Lara
istenilmediğini bilse de, bu özel güne kendisini dahil etmek için her şeyi yapacaktır.
SON KARAR: 60’larındaki bir kadının uyanış hikâyesini anlatan bu dram, klasik müzik
tutkunlarının da ilgisini bekliyor.
BUNLAR DA VAR
ASLAN PARÇAM
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
2019 / TÜRKİYE / DRAM, KOMEDİ
İstanbul’dan Antalya’ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda
başlarına türlü olaylar gelir.
ASTRAL BOYUT / ASTRAL
Yönetmen: Chris Mul
2019 / İNGİLTERE / DRAM, KORKU, BİLİMKURGU
Annesinin zamansız ölümü ile sarsılan Alex, babasıyla olan ilişki de bozulduktan sonra
manevi bir boşluğa düşer. Alex, bir metafizik öğrencisidir ve “bilimsel” astral seyahat
ile ruhunu görünmeyen bir mekânsal boyuta yansıtmayı öğrenmeye niyetlidir.
ŞUURSUZ AŞK
Yönetmen: Umut Ertek
2019 / TÜRKİYE / DRAM
Doğuştan zihinsel engeli olan Yusuf siyasetle hiç ilgilenmemiştir. Tek derdi annesine
ekmek götürmektir. Bir gün yine her zamanki gibi simit satmaya başlar. Polis devrimci
gençleri kovalarken Yusuf da o karambolde göz altına alınır.
BARINAK / SANCTUARY: POPULATION ONE
Yönetmen: Terry Mariott
2019 / ABD / BİLİMKURGU
Genç idealist olan Ethan enfekte olmuştur. Bir yandan kana susamış militanlarla
mücadele etmekte, bir yandan da ailesi için uğraşmaktadır. Geçmişin hayaletleriyle
savaşırken birden kendini bu derin savaşın içinde bulur ve ailesinden uzaklaşır.
KARA NOEL / BLACK CHRISTMAS
Yönetmen: Sophia Takal
2019 / YENİ ZELANDA / KORKU, GERİLİM
Bir grup genç üniversitenin güz döneminin sonlanmasına özel bir parti için
hazırlanırken, siyah maskeli bir sapık da kulüpteki kızları öldürmeye başlar.
‘Benim Sinemalarım’da 2019’un en iyileri
Gerek vizyonda gerek festivallerde karşımıza çıkan filmler, bu yılın bereketli bir yıl olduğunun kanıtıydı. Aynı şeyi Türkiye sineması için söyleyemesek de, Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler’i ve Burak Çevik’in ‘Aidiyet’i ulusal ve uluslararası başarıları hak eden yapımlardı. Benim Sinemalarım sayfalarına uğrayan filmlerden 2019’un en iyilerini seçtik:
TÜRKİYE
Aidiyet / Burak Çevik
Kız Kardeşler / Emin Alper
Yuva / Emre Yeksan
Anadolu Turnesi / Can Eskinazi, Deniz Tortum
Kraliçe Lear / Pelin Esmer
TÜRKİYE DIŞI
Alev Almış Bir Kızın Portresi / Céline Sciamma
Parazit / Bong Joon-ho
High Life / Claire Denis
Marriage Story / Noah Baumbach
Yüzleşme / Francois Ozon
Joker / Todd Phillips
Uzun Kız / Kantemir Balagov
Ritüel / Ari Aster
Bir Zamanlar... Hollywood’da / Quentin Tarantino
Oyuncak Hikayesi 4 / Josh Cooley
HAFTANIN FİLMLERİ
BİR DAHA AYNI İNSAN OLMAYACAKSIN
KÜÇÜK JOE / LITTLE JOE
Yönetmen: Jessica Hausner
Oyuncular: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox
2019-İNGİLTEREAVUSTURYA-ALMANYA-105’
BİLİMKURGU, DRAM
İLK BAKIŞTA: ‘Lourdes’, ‘Amour Fou / Çılgın Aşık’ filmlerinin yaratıcı yönetmeni
Jessica Hausner bu kez endişeli bir bilimkurguyla karşımızda. Başrolünde de İngiliz
sinemasının iki yetenekli oyuncusu Emily Beecham ve Ben Whishaw var.
NE ANLATIYOR: Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı
bitki Küçük Joe, kokusuyla insanlara mutluluk verir ama polenini ciğerine çeken bir
daha aynı insan olamaz. Sürekli ilgi, sevgi ve alâka isteyen bu bitki aynı zamanda
piyasa kuralları ve ahlâk arasında sıkışıp kalan bir gelecek tasavvurunu sorguluyor.
SON KARAR: Hausner’ın sinemasının sıkı takipçileri ‘Küçük Joe’yu da hemen kült
mertebesine çıkaracaktır. Özellikle soğuk 70’ler Art Deco tasarımıyla dikkat çeken film,
‘Black Mirror’ hikâyelerini seven seyircinin ilgisine de açık bir bilimkurgu.
KLASİK 40 YIL SONRA PERDEDE
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
Yönetmen: Francis Ford Coppola
Oyuncular: Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburn, Harrison
Ford
1979-ABD-183’
DRAM, GİZEM, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: Francis Ford Coppola’nın 1979 tarihli başyapıtı, yönetmenin
kurguladığı yenilenmiş versiyonuyla 40 yıl sonra yeniden perdede. Marlon Brando’dan
Dennis Hopper’a, Amerikan sinemasının efsanevi aktörlerini de buluşturan film,
görüntü ve ses dallarında Oscar kazanmıştı.
NE ANLATIYOR: Vietnam’da görev yapan bir Amerikan askeri, kendini Tanrı ilan
etmiş kaçak bir özel tim albayını öldürmekle görevlendirilir.
SON KARAR: Böylesi etkileyici bir efsaneyi perdede görmek sıkı sinemaseverler için
yeni yıl hediyesi olacaktır.
LARA’NIN UYANIŞI
LARA
Yönetmen: Jan Ole Gerster
Oyuncular: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert
2019-ALMANYA-98’
DRAM, MÜZİK
İLK BAKIŞTA: “Oh Boy” filmiyle tanıdığımız Alman yönetmen Jan Ole Gerster’in ikinci
filmi Karlovy Vary’den üç ödülle birden dönmüş, birini de usta aktris Corinna
Harfouch’a kazandırmıştı.
NE ANLATIYOR: O gün Lara’nın 60. yaş günüdür. Aynı akşam oğlu ilk piyano
konserini verecektir ancak Lara bu konsere davetli değildir. Eşiyle yıllar önce ayrılan ve
yeni emekliye ayrılmış Lara’nın hayatında artık kimse kalmamıştır. Hatta oğlu bile
kendisinin baskılarına dayanamayıp anneannesinin evine taşınmıştır. Lara
istenilmediğini bilse de, bu özel güne kendisini dahil etmek için her şeyi yapacaktır.
SON KARAR: 60’larındaki bir kadının uyanış hikâyesini anlatan bu dram, klasik müzik
tutkunlarının da ilgisini bekliyor.
BUNLAR DA VAR
ASLAN PARÇAM
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
2019 / TÜRKİYE / DRAM, KOMEDİ
İstanbul’dan Antalya’ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda
başlarına türlü olaylar gelir.
ASTRAL BOYUT / ASTRAL
Yönetmen: Chris Mul
2019 / İNGİLTERE / DRAM, KORKU, BİLİMKURGU
Annesinin zamansız ölümü ile sarsılan Alex, babasıyla olan ilişki de bozulduktan sonra
manevi bir boşluğa düşer. Alex, bir metafizik öğrencisidir ve “bilimsel” astral seyahat
ile ruhunu görünmeyen bir mekânsal boyuta yansıtmayı öğrenmeye niyetlidir.
ŞUURSUZ AŞK
Yönetmen: Umut Ertek
2019 / TÜRKİYE / DRAM
Doğuştan zihinsel engeli olan Yusuf siyasetle hiç ilgilenmemiştir. Tek derdi annesine
ekmek götürmektir. Bir gün yine her zamanki gibi simit satmaya başlar. Polis devrimci
gençleri kovalarken Yusuf da o karambolde göz altına alınır.
BARINAK / SANCTUARY: POPULATION ONE
Yönetmen: Terry Mariott
2019 / ABD / BİLİMKURGU
Genç idealist olan Ethan enfekte olmuştur. Bir yandan kana susamış militanlarla
mücadele etmekte, bir yandan da ailesi için uğraşmaktadır. Geçmişin hayaletleriyle
savaşırken birden kendini bu derin savaşın içinde bulur ve ailesinden uzaklaşır.
KARA NOEL / BLACK CHRISTMAS
Yönetmen: Sophia Takal
2019 / YENİ ZELANDA / KORKU, GERİLİM
Bir grup genç üniversitenin güz döneminin sonlanmasına özel bir parti için
hazırlanırken, siyah maskeli bir sapık da kulüpteki kızları öldürmeye başlar.