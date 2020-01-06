Zor yıllar

Yılın ilk haftası da geride kaldı. Aman kalsın. Hatta üstü de kalsın. Artık her geçen yılın ardından ağır sözler etmeye mi başladık, yoksa yaşlanma belirtisi mi bu?
2019 zor bir yıl oldu, Türkiye ve dünya için.
Dünyada Trump’sız gün geçmedi desek yalan olmaz. ABD Başkanı, mesaisinin büyük bölümünü harcadığı tweet atma işine kendini kaptırmış durumda. Tweet atarak dünyayı karıştırıyor.
Ülkemizle ilgili onur kırıcı ifadelerinde olduğu mesajların yanı sıra, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’la görüşmeleri, ABD-Çin ticaret savaşı, NATO’nun AB’li ortaklarına çıkışı, Ukrayna’ya yaptığı rakibi Joe Biden’ın oğlunun soruşturulması baskısının ardından gelen azil süreci, Trump’ın alışılmadık bir devlet başkanı olduğunu gösterdi.
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Dünya Trump’la uğraşırken, Venezuella, Bolivya gerginlikleri, İngiltere’de Brexit sorunun sürmesi ve Türk torunu Boris Johson’un Başbakanlığı da gündemde önemli bir yer tuttu. Suriye, Irak ve İran da yine uluslararası sorunlarda önemli bir yerde olmayı sürdürdü ve sürdürecek gibi.
Bunlara bir de Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurma çabaları eklendi.
Buradan Türkiye’ye bakalım. Evet Doğu Akdeniz hızla öne çıkmaya başladı yıl sonuna doğru. Özellikle Libya ile gerçekleştirilen mutabakat metninin ardından ülkeye asker gönderilmesi de yılın ikinci günü TBMM’den geçti.
Suriye’de önemli bir yıl oldu Türkiye için. Türkiye açısından dengeler kısmen değişti. Ağırlığını koydu Türkiye. Rusya ile ilişkiler gitikçe daha da ağırlık kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşülmeyen ay geçmedi neredeyse.
S-400’lerin alınması geçen yıl Türkiye ile Rusya’yı yakınlaştırıken, ABD ve Batı ile biraz daha uzaklaştırdı.
Yerel seçimler gerçekleşti geçen yıl. Ve ittifaklarla gidilen seçimlerde İstanbul iki kez sandığa gitmek zorunda kaldı. Sonuç, Cumhur İttifakı için çok da parlak olmadı. İstanbul ve Ankara kaybedildi.
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Kadın cinayetleri yine durmaksızın devam etti. Diyarbakır anaları teröre büyük darbe vurdu. Ekonomide kısmi toparlanma yaşandı, yerli oto yılın son günlerine damga vurdu.
Unuttuklarımız elbette çoktur. Ama varmak istediğim bir nokta var ki hepsinin çok ötesinde.
Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde hakimiyet çatışmaları sürerken, dünyanın bize verdiği büyük sinyali alamıyoruz. “Yakında savaşacak bir şey kalmayacak sizin için” diyor dünya. AB iklim değişikliğini gözlemleme kurumu Copernicus Climate Change Service, Temmuz 2019’un dünyada kayıtlara geçen en sıcak yaz ayı oluğunu duyurdu. Ekim ve kasım aylarında bizzat yaşadık sıcak havayı. Küresel ısınmanın ne olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Uğruna savaşılan şeyler, hep bu dünyadaki hakimiyet için. İyi de dünya elden gidiyor.
Kalın sağlıcakla. Ama kolay olmayacak.
Zor yıllar
Yılın ilk haftası da geride kaldı. Aman kalsın. Hatta üstü de kalsın. Artık her geçen yılın ardından ağır sözler etmeye mi başladık, yoksa yaşlanma belirtisi mi bu?
2019 zor bir yıl oldu, Türkiye ve dünya için.
Dünyada Trump’sız gün geçmedi desek yalan olmaz. ABD Başkanı, mesaisinin büyük bölümünü harcadığı tweet atma işine kendini kaptırmış durumda. Tweet atarak dünyayı karıştırıyor.
Ülkemizle ilgili onur kırıcı ifadelerinde olduğu mesajların yanı sıra, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’la görüşmeleri, ABD-Çin ticaret savaşı, NATO’nun AB’li ortaklarına çıkışı, Ukrayna’ya yaptığı rakibi Joe Biden’ın oğlunun soruşturulması baskısının ardından gelen azil süreci, Trump’ın alışılmadık bir devlet başkanı olduğunu gösterdi.
*
Dünya Trump’la uğraşırken, Venezuella, Bolivya gerginlikleri, İngiltere’de Brexit sorunun sürmesi ve Türk torunu Boris Johson’un Başbakanlığı da gündemde önemli bir yer tuttu. Suriye, Irak ve İran da yine uluslararası sorunlarda önemli bir yerde olmayı sürdürdü ve sürdürecek gibi.
Bunlara bir de Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurma çabaları eklendi.
Buradan Türkiye’ye bakalım. Evet Doğu Akdeniz hızla öne çıkmaya başladı yıl sonuna doğru. Özellikle Libya ile gerçekleştirilen mutabakat metninin ardından ülkeye asker gönderilmesi de yılın ikinci günü TBMM’den geçti.
Suriye’de önemli bir yıl oldu Türkiye için. Türkiye açısından dengeler kısmen değişti. Ağırlığını koydu Türkiye. Rusya ile ilişkiler gitikçe daha da ağırlık kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşülmeyen ay geçmedi neredeyse.
S-400’lerin alınması geçen yıl Türkiye ile Rusya’yı yakınlaştırıken, ABD ve Batı ile biraz daha uzaklaştırdı.
Yerel seçimler gerçekleşti geçen yıl. Ve ittifaklarla gidilen seçimlerde İstanbul iki kez sandığa gitmek zorunda kaldı. Sonuç, Cumhur İttifakı için çok da parlak olmadı. İstanbul ve Ankara kaybedildi.
*
Kadın cinayetleri yine durmaksızın devam etti. Diyarbakır anaları teröre büyük darbe vurdu. Ekonomide kısmi toparlanma yaşandı, yerli oto yılın son günlerine damga vurdu.
Unuttuklarımız elbette çoktur. Ama varmak istediğim bir nokta var ki hepsinin çok ötesinde.
Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde hakimiyet çatışmaları sürerken, dünyanın bize verdiği büyük sinyali alamıyoruz. “Yakında savaşacak bir şey kalmayacak sizin için” diyor dünya. AB iklim değişikliğini gözlemleme kurumu Copernicus Climate Change Service, Temmuz 2019’un dünyada kayıtlara geçen en sıcak yaz ayı oluğunu duyurdu. Ekim ve kasım aylarında bizzat yaşadık sıcak havayı. Küresel ısınmanın ne olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Uğruna savaşılan şeyler, hep bu dünyadaki hakimiyet için. İyi de dünya elden gidiyor.
Kalın sağlıcakla. Ama kolay olmayacak.