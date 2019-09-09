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Uğur Yılmaz

Uğur Yılmaz

uguryilmaz73@gmail.com

Sonbaharda Bursa

9 Eylül 2019

Tekrar merhaba. Tatil bitti çoğumuz için. Çocukları okula gitmeyenler son günlerini yaşıyor sahillerin.

Sonbaharda BursaSonbaharda Bursaİşe dönüş çoğumuz için zor oldu, biliyorum kendimden. Korkmayalım. Bursa’da yaşayanlar için bence en güzel mevsimlerden birine girdik. Sizi öyle ekonomik sıkıntılarla bunaltmayalım bu hafta. Tatil dönüşü yumuşak bir geçiş yapalım. 28 yıllık Bursa yaşantımda, çok yerini gördüğüm kentin bana göre, en güzel mevsimidir sonbahar. Bu sonbaharda, size kısa bazı tavsiyelerde bulunmak isterim.
İlk tavsiyem, tarihi Bursa olacak. Hanlar Bölgesi, Sur İçi, Tophane ve Altıparmak sırtlarında yürüyüş yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Pınarbaşı, Maksem tarihi kentten uzak kalmış olanlara, hala tatilde havasını yaşatacaktır eminim.

***

Uludağ yolu ve birkaç hafta sonra Uludağ, renk cümbüşünün yaşandığı bir yer haline dönecek. Kaçırmayın derim. İlginiz varsa fotoğraf makinelerinizi de yanınızdan eksik etmeyin. Kent içinde Kültürpark da, renk cümbüşünün yaşanacağı bir yer olarak notlarınızda bulunsun. Tabi Botanik Park da öyle. Kapalı mekan olarak, Panorama 1326 Müzesi’ni de gezi güzergahına ekleyin.
Pideli köfte ya da İskender kebabı da size eşlik edebilir gezinizde. Cantık da olabilir elbette ama Kozahan’da bir kahve ya da çay içmeden bu sonbaharı bitirmeyin derim.
Şehrin doğusuna doğru Mezitler’den, Oylat’a, oradan Cumalıkızık ve Zeynilere kadar pek çok rotada renklerin dansına tanıklık edin. Batıda, Gölyazı’ya akşama doğru giderseniz göl üzerinde batan güneşin, size vereceği enerji, güzel bir sonbahar geçirmenize yardımcı olacak eminim.
Fadıllı üzerinden Karaoğlan’a kadar gidebilirim derseniz, manda sütüyle yapılmış peynir kaymak ve tereyağı lezzetleriyle bir kahvaltıyı da es geçmeyin. Yol boyu Uluabat size eşlik edecek. Bu da cabası. Hele dönüşü Unçukuru üzerinden yaparsanız, yukarıdan Gölü görmek, beyinlerimize kazınacak çok hoş bir görüntü olacak.
Aktopraklık Arkeoparkı’nı da listenize alın derim. Büyükşehir Belediyesi’nin oradaki harika tesisi kullanılmasa da manzara ve tarih size iyi gelecek. Çalı, Kayapa Göleti ve Hasanağa Göleti ile Dağyenice göletlerinde geçirilecek bir hafta sonu büyükşehir hayatına yavaş yavaş uyum sağlamamıza yardımcı olacak ve kente bağlılığınızı da artıracak.
Bu sonbaharı iyi geçirin kış biraz kasvetli olur Bursa’da. Enerjinizi şimdiden depolamaya bakın.
Kalın sağlıcakla...

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