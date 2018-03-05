Soğuk ve kasvetli bir haftayı geride bıraktık.Dışımız da içimiz de donuyor. Dışımız baharın ilk güneşiyle biraz olsun ısınacak. Kalın kıyafetler yerini incelerine bırakacak, yüzler artan ısıyla biraz olsun gülecek. Baharın ısısı, doğayla birlikte, onun ayrılmaz parçası olan bizleri de canlandıracak. Dıştan gelen ısı içimizi ısıtırken, Bursa’da ruhlara da bahar gelecek, hem de sanatla.

Tam bir sanat baharına tanıklık edeceğiz. Zaman zaman içine girip ruhumuzu bahara bırakacağız. Yazarken bile gönlüm şenleniyor. Güzel bir bahar olacak umarım.

Önce Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’yle ilk çiçekler açacak Bursa’da. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan’ın 2014’te başlattığı Festival’de, bu yıl 8 Balkan ülkesinden 12 farklı oyun sahnelenecek. Türkiye’den de 2 oyun bunlara eşlik edecek.

Bayraktutan, 2014’te özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattıkları Festivali aynı şekilde devam ettireceklerini ve 25 Mart’a kadar Bursa’nın bir sanat şehrine döneceğini söyledi. Bayraktutan, birbiriyle anlaşamayan ülkelerin oyuncularının Festival’deki kaynaşmalarının sanatın barışa katkısını ortaya koyduğunu da belirtirken, aynı havanın tüm Bursa’ya yayılması dileğini geçirdim içimden. Festivalde çocuklar da unutulmamış. İlginizi eksik etmeyin. Atölye çalışmaları da meraklılarını bekleyecek.

Ama burada bitmiyor, Bursa’nın sanat baharı. Festival sona ermeden bir hafta önce 17 Mart’ta bu kez 16. TÜYAP Kitap Fuarı ısıtacak Bursa’yı. Milyonlarca kitap yüz binlerce insanla buluşacak.

SONRA NİLÜFER VE OSMANGAZİ...

Bitmedi (Vapurlardaki seyyar satıcı gibi oldum). Bu kez, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Nilüfer Belediyesi’nin iki yılda bir düzenlediği Nilüfer Tiyatro Festivali perdelerini açacak. 29 Nisan’a kadar sürecek festivale 2’si yabancı 50 ekip katılacak. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’nin biletleri 2 Mart’ta, Nilüfer Tiyatro Festivali’nin biletleri ise Mart’ın ikinci haftası satışta olacak.

Bitmedi. 29 Nisan’da bu festival biter bitmez, bu kez Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği, amatör grupları kapsayan 2. Meslek Tiyatroları Festivali başlayacak. Festival, 1 Mayıs’ta başlayıp 14 Mayıs’ta sona erecek. Festivalde, meslek örgütleri, odalar, firma ve iş yerleri çatısı altında faaliyet gösteren 13 tiyatro topluğu sahne alacak.

Ne demişler tiyatro için, “İnsanı insana insanla anlatma sanatı”. Tarihi çok eskilere dayanır ve sanırım insan var oldukça da var olacak. Umarım 8 Mart’tan 14 Mayıs’a kadar tiyatro ile geçecek sürede, içimize ayna tutan sanat değeri yüksek oyunlarla çok karşılaşırız. Kendimizi, çevremizi anlamaya çok ihtiyacımız var.

Haluk Bilginer’in bir söyleşisinde ifade ettiği gibi, “Sanat soru sordurur. Eğlence ile sanat bu noktada ayrılıyor. Kapıdan giren insan ile çıkan farklı ise bir sanat olayına tanık oldunuz demektir.”

Ben bunu Oyun Atölyesi’nin 2005-2006’da sahnelediği Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü oyununda yaşamıştım. Keşke tekrar oynasa ve daha çok insan izlese derim hala (Bilginer’e duyurulur).

Umarım çok sayıda oyundan, sorular beynimizde dolaşarak ve değişerek çıkarız.

Son olarak, Bursa’yı film festivali gibi bir sanat olayıyla özdeşleştirmeye çalışanlara; vazgeçin, o yolu uzun süre önce geçenler var. Tiyatroya ne dersiniz? Hem de Türk Tiyatrosu’na önemli katkılar yapmış Ahmet Vefik Paşa adına sahipken.

Sanatla kalın, sağlıcakla kalın.