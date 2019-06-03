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Uğur Yılmaz

Uğur Yılmaz

uguryilmaz73@gmail.com

Sanat ayı geldi çattı

3 Haziran 2019

Bursa’nın değerlerini sayalım desek; yeşili, sanayisi, tarihi, sıcak suyu, tarımı arka arkaya sıralanır.

Ancak yılda bir kez yapıldığından, unuttuğumuz değerlerden biri de kuşkusuz Uluslarası Bursa Festivali’dir.
Bu yıl 58. kez Bursalılar farklı sanatçılar ve sanat etkinlikleriyle bir araya gelecek. Bursa Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik’le birkaç ay önce bu konuda sohbet etme imkanım olmuştu. 28 yıl önce takip etmeye başladığım festivalin son yıllarda biraz sönük geçtiğini ifade etmiştim. Ardından da kendisine bir e-posta göndererek yakın çevremden aldığım görüşleri de içeren bir geri bildirimde bulunmuştum.

*

Fatma Hanım’ın o yoğunluğunda yaptığı bu çalışmaları takdirle karşıladığımı en başta ifade edeyim. Gerçekten zor bir iş. Herkesi memnun etmek diye de bir şey yok elbette. Ancak Fatma Hanım bana kendi tüzüklerindeki durumu aktardı.
12 etkinlik yaptıklarını bunlardan opera, bale, etnik müzik, iki Türkçe pop, iki de yabancı pop sanatçısı olduğunu söyledi. Yaptıkları işin ne kadar zor olduğu ortada. Peki bu tüzük değiştirilemez mi? Halk konseri niteliğinde olanlar festivalle birlikte ama biraz daha farklı bir alan olarak düşünülemez mi?
Yabancılara ve deneysel işler yapanlara biraz daha ağırlık verilemez mi?

*

Fatma Hanım’a gönderdiğim e-postada şu önerileri de getirmiştim:
“Uluslararası Bursa Festivali’nde en büyük handikap, hedef kitlesinin her yaş grubu insandan oluşmasıdır. Gelecek yıllarda ya belli yaş grupları hedeflenebilir ya da festival süresi youngfest, middlefest, oldfest gibi segmentlere ayrılıp gösterilen ilgi de ona göre ölçümlenebilir. Ayrıca, bazı konserlere bilet bulamamaktan dolayı oluşan mağduriyeti önlemek için, ilgi gören sanatçı ve gruplar birden fazla frekansta sahne alabilir. Her yıl festivale bir konsept bulunması da uygun olabilir. Ayrıca, bir uluslararası festival Açıkhava Tiyatrosu’nun 4 duvarı arasına sıkıştırılacağına, Bursa Kültür Park’ın, sokak sanatçıları ile anlaşarak gerçek anlamda ‘kültür’parkına dönüştürülmesi, festivalin marka kimliğine hizmet edecektir kanısındayız.
Festivalde yaşanacak dönüşümün sponsorluklara da yansıyacağını düşünüyorum. Festival, sosyal medyada daha aktif tanıtılabilir.“
Elbette eleştirmek kolay taşın altına elini koyanlara saygıyla bakıyorum. Uluslarası Bursa Festivali, Bursa’nın önemli bir değeridir. Festivalin 158 yaşını görmesini temenni ederim. Bol sanatla dolu güzel bir yaz olur umarım.
İyi bayramlar. Kalın sağlıcakla.

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