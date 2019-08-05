Planlama şart

Dünya ekonomide daralmanın ön sinyallerini veriyor. Ticaret savaşları, faizlerin aşağı çekilmesi, büyüme hızlarındaki yavaşlama, bizim gibi ülkelerdeki işsizlik rakamları daralmanın göstergesi.
Her ülke kendince buna çözümler üretmenin derdinde. Türkiye yıllardır inşaat ile büyüme politikası izledi ve bu yol tıkandı gibi. Bırakın yeni inşaat yapılmasını, yapılan inşaatların bile satılamadığı bir dönem yaşıyoruz. İnşaat sektöründeki yükseliş sırasında çimento fabrikaları ardı ardına açıldı.
Plansızlık burada da devreye girdi. 2011 yılında çimento ihracatı 11 milyon ton iken 2018 yılında bu rakam 7 milyon 466 bin tona, kapasite kullanım oranı ise 2011’de yüzde 63 iken 2018’te yüzde 53’e kadar düşmüş durumda. Üretim de 141 milyon tondan 106 milyon tona inmiş durumda (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği internet sitesinden alınmıştır).
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Çimentoda özelleştirmelerin başladığı 1980’lerin sonunda kamu-özel 41 çimento fabrikası varken bugün bu rakam 70’leri buluyor. Fabrika yapımları da devam ediyor. Plan eksikliği bununla da bitmiyor. Çimento sektöründe ulaşım da maliyet açısından çok önemli. Yaklaşık 300 kilometre çimentonun üretildiği yerden satılacağı çapı gösterir durumda iken açılan fabrikalar nedeniyle bu çap 600 kilometreleri buluyor ve rekabet de kızışıyor. Olan Türkiye’nin kaynaklarına oluyor. İç piyasada inşaat sektöründeki düşüş ve dünyada daralan iş hacmiyle ihracatta iniş gözle görülüyor. Bu da kapasitelerin kullanılamamasına neden oluyor. Fabrikalar, ihracatta fiyat kırmak zorunda kalıyor. Kurban Bayramı nedeniyle bazı fabrikalar otomotivde olduğu gibi uzun tatiller yapmayı tercih ediyor.
***
Ev tekstilinde de bazı tesisler uzun tatilin önüne ya da arkasına eklemeler yaparak bir süre işleri durduruyor.
Yüzümüzü güldüren turizm var. Turizmde işler oldukça iyi gidiyor. Burada dersler alınıp umarım planlamalar devreye girer.
Planlamanın olmadığı yerde sorunlar er ya da geç kendisini gösterecektir.
Çimento sektörü binlerce insana istihdam sağlarken, ekonomi açısından da ciddi bir güç. En büyük şirketler sırasında çimento şirketleri önemli sıralarda.
İktidarın bir an önce sektörle bir araya gelip ihracatı düzenleyecek çözümler üretmesi şart. Aksi halde bazı fabrikalar kapısına kilit vurabilir.
Kalın sağlıcakla.
Planlama şart
Dünya ekonomide daralmanın ön sinyallerini veriyor. Ticaret savaşları, faizlerin aşağı çekilmesi, büyüme hızlarındaki yavaşlama, bizim gibi ülkelerdeki işsizlik rakamları daralmanın göstergesi.
Her ülke kendince buna çözümler üretmenin derdinde. Türkiye yıllardır inşaat ile büyüme politikası izledi ve bu yol tıkandı gibi. Bırakın yeni inşaat yapılmasını, yapılan inşaatların bile satılamadığı bir dönem yaşıyoruz. İnşaat sektöründeki yükseliş sırasında çimento fabrikaları ardı ardına açıldı.
Plansızlık burada da devreye girdi. 2011 yılında çimento ihracatı 11 milyon ton iken 2018 yılında bu rakam 7 milyon 466 bin tona, kapasite kullanım oranı ise 2011’de yüzde 63 iken 2018’te yüzde 53’e kadar düşmüş durumda. Üretim de 141 milyon tondan 106 milyon tona inmiş durumda (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği internet sitesinden alınmıştır).
***
Çimentoda özelleştirmelerin başladığı 1980’lerin sonunda kamu-özel 41 çimento fabrikası varken bugün bu rakam 70’leri buluyor. Fabrika yapımları da devam ediyor. Plan eksikliği bununla da bitmiyor. Çimento sektöründe ulaşım da maliyet açısından çok önemli. Yaklaşık 300 kilometre çimentonun üretildiği yerden satılacağı çapı gösterir durumda iken açılan fabrikalar nedeniyle bu çap 600 kilometreleri buluyor ve rekabet de kızışıyor. Olan Türkiye’nin kaynaklarına oluyor. İç piyasada inşaat sektöründeki düşüş ve dünyada daralan iş hacmiyle ihracatta iniş gözle görülüyor. Bu da kapasitelerin kullanılamamasına neden oluyor. Fabrikalar, ihracatta fiyat kırmak zorunda kalıyor. Kurban Bayramı nedeniyle bazı fabrikalar otomotivde olduğu gibi uzun tatiller yapmayı tercih ediyor.
***
Ev tekstilinde de bazı tesisler uzun tatilin önüne ya da arkasına eklemeler yaparak bir süre işleri durduruyor.
Yüzümüzü güldüren turizm var. Turizmde işler oldukça iyi gidiyor. Burada dersler alınıp umarım planlamalar devreye girer.
Planlamanın olmadığı yerde sorunlar er ya da geç kendisini gösterecektir.
Çimento sektörü binlerce insana istihdam sağlarken, ekonomi açısından da ciddi bir güç. En büyük şirketler sırasında çimento şirketleri önemli sıralarda.
İktidarın bir an önce sektörle bir araya gelip ihracatı düzenleyecek çözümler üretmesi şart. Aksi halde bazı fabrikalar kapısına kilit vurabilir.
Kalın sağlıcakla.