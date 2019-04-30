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Uğur Yılmaz

Uğur Yılmaz

uguryilmaz73@gmail.com

Nice 15 yıllara...

30 Nisan 2019

Tam 15 yıl olmuş Hürriyet Bursa’ya merhaba diyeli.

Hürriyet Bursa’nın yayına başlama hikayesini, büyük bir rakipte çalışan olarak takip etme imkanım olmuştu. Heyecanlı günlerdi.
Derken 2016 sonlarında yolumuz kesişti Hürriyet Ailesi ile. Türkiye medyasının amiral gemisinin adıdır Hürriyet. Kızanıyla, seveniyle bu gerçek kabul görmektedir.
Geçen 15 yılın, neredeyse 3 yıla yakın bir bölümünde yer aldığım Hürriyet Bursa’da gıdadan tarıma, turizmden kentleşmeye, ulaşımdan trafiğe, ekonomiden iyilik hikayelerine, eğitimden sanata kadar 100’den fazla yazı kaleme almışım. Gazeteye destek veren diğer arkadaşlarımla beraber fark yaratabildiğimizi umuyorum. Nice yıllara Hürriyet Bursa.

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