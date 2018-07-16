Karşıyım, ısrarlıyım

Bursalı iş insanlarının bugünlerde ekonominin puslu geleceğinin yanı sıra üzerine eğildiği iki konu var.
Biri tüm sohbetlerin ayrılmaz parçası nitelikli iş gücü. Bunu zaman zaman gündeme getirmiştim. Diğeri ise tezat gibi görünse de Bursa’nın gelişiminin sürdürülebilir olması. Bursa’yı yeşil ve yaşanılır bir kent olarak tanıyan iş insanları, geldiğimiz noktadan kaygılı. Genç sırım gibi bir delikanlının obez olmasına tanıklık ediyorlar ve üzülüyorlar.
Buna da, son günlerde gündeme gelen Yunuseli Havaalanı’nın yapılaşmaya açılacağı, Paşa Çiftliği’ne TOKİ’nin gireceği dedikoduları ve Yalova Yolundaki Orman fidanlığının yapılaşacağı iddiaları neden oluyor.
Yunuseli konusu benim açımdan önemli o nedenle ona değinmek isterim. Yunuseli konusunda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin büyük bir arzusu vardı. Yıllarca burayı tekrar hava ulaşımına açmak istedi ve başardı. Bazı dostlarım tepki gösterdi ama eminim son gelinen noktada keşke havaalanı olarak kalsaydı diyorlardır.
O süreci yakından takip ettim, yazılar yazdım. İstanbul’da meydan ücretleri çok pahalı olduğu için uçuş okulları burayı çok istiyor demiştim. Hatta bazı okulların yöneticileriyle görüşmüş ve çekincelerine rağmen açılışın onları heyecanlandırdığını yazmıştım.
GÖKMEN...
Bazı hatırlatmalar yapayım. Bursa, Türkiye’nin ilk uzay insanı Gökmen’i yetiştirmek için projeler geliştiriyor. BTSO, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) inşaatına başladı hatta bitmek üzere. Yaklaşık 200 milyonluk yatırımla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde faaliyete geçecek merkezin bir yerlere altyapı oluşturması gerekmiyor mu?
Uçmayı özendirecek çalışmalardan etkilenen çocuklar devamını İstanbul’da mı getirecek? Ya da göklere çıkan kişi olacak olan Gökmen sadece gökleri izleyen mi olacak? Yazık çok yazık. Oysa, İstanbul merkezli AFA (Atlantik Flight Academy) Genel Müdürü Sermed Temizkan, yine İstanbul merkezli Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz ile yaptığım görüşmelerde, Bursa’da uçuş eğitimi vermeyi çok istediklerini Şubat 2017’de Yunuseli açılırken dile getirmişlerdi. Ayrıca Altepe’nin ısrarıyla Almanya’daki Aquila uçak fabrikasını satın alan Celal Gökçen de uçuş okulu açmayı planlıyordu.
Tabi yaklaşmayı engelleyen Bağlarbaşı’ndaki bazı binalara ilişkin çekincelerini de koyarak. Ama bu çözülebilir bir mesele. Herkes biliyor ki havaalanları stratejik önemde tesislerdir. Gelecekte böylesi yerlere ihtiyaç, belki bugün sandığımızdan da fazla olabilir. Mesela en yakınından 3. Havalimanına belki de buradan uçarak gitmek daha mantıklı olabilir.
Yılda bugünkü anlayışla 750 ile 1000 sivil pilota ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Teknolojik gelişmelerle bu rakam belki de çok artacak.
KONUT PROJESİ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Yunuseli’ne 9-10 bin konut yapmayı hayal ediyor. “İstanbul Sabiha Gökçen ve Yenişehir Havalimanları nedeniyle Yunuseli atıl pozisyonda kaldı. Havaalanı arazisinin şehrin çıkarları doğrultusunda değerlendirilmek istiyoruz” diyen Aktaş’a bu şehrin artık obeziteyi kaldıramayacağını hatırlatmak gerek. Başkanın hayalini daha büyük tutmasını umarım. Hiçbir şey yapamıyorsanız gelecekte burayı tekrar kullanabilmek için sadece ağaçlandırın. Gün gelip Gökmenlere uçuş eğitimi vermek gerekirse burayı tekrar kullanırsınız. Paşa Çiftliği ve fidanlık konusundaki kaygı da baki. Önce yaşanacak bir ortam gerekli unutmamalı.
Kalın sağlıcakla.
Karşıyım, ısrarlıyım
Bursalı iş insanlarının bugünlerde ekonominin puslu geleceğinin yanı sıra üzerine eğildiği iki konu var.
Biri tüm sohbetlerin ayrılmaz parçası nitelikli iş gücü. Bunu zaman zaman gündeme getirmiştim. Diğeri ise tezat gibi görünse de Bursa’nın gelişiminin sürdürülebilir olması. Bursa’yı yeşil ve yaşanılır bir kent olarak tanıyan iş insanları, geldiğimiz noktadan kaygılı. Genç sırım gibi bir delikanlının obez olmasına tanıklık ediyorlar ve üzülüyorlar.
Buna da, son günlerde gündeme gelen Yunuseli Havaalanı’nın yapılaşmaya açılacağı, Paşa Çiftliği’ne TOKİ’nin gireceği dedikoduları ve Yalova Yolundaki Orman fidanlığının yapılaşacağı iddiaları neden oluyor.
Yunuseli konusu benim açımdan önemli o nedenle ona değinmek isterim. Yunuseli konusunda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin büyük bir arzusu vardı. Yıllarca burayı tekrar hava ulaşımına açmak istedi ve başardı. Bazı dostlarım tepki gösterdi ama eminim son gelinen noktada keşke havaalanı olarak kalsaydı diyorlardır.
O süreci yakından takip ettim, yazılar yazdım. İstanbul’da meydan ücretleri çok pahalı olduğu için uçuş okulları burayı çok istiyor demiştim. Hatta bazı okulların yöneticileriyle görüşmüş ve çekincelerine rağmen açılışın onları heyecanlandırdığını yazmıştım.
GÖKMEN...
Bazı hatırlatmalar yapayım. Bursa, Türkiye’nin ilk uzay insanı Gökmen’i yetiştirmek için projeler geliştiriyor. BTSO, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) inşaatına başladı hatta bitmek üzere. Yaklaşık 200 milyonluk yatırımla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde faaliyete geçecek merkezin bir yerlere altyapı oluşturması gerekmiyor mu?
Uçmayı özendirecek çalışmalardan etkilenen çocuklar devamını İstanbul’da mı getirecek? Ya da göklere çıkan kişi olacak olan Gökmen sadece gökleri izleyen mi olacak? Yazık çok yazık. Oysa, İstanbul merkezli AFA (Atlantik Flight Academy) Genel Müdürü Sermed Temizkan, yine İstanbul merkezli Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz ile yaptığım görüşmelerde, Bursa’da uçuş eğitimi vermeyi çok istediklerini Şubat 2017’de Yunuseli açılırken dile getirmişlerdi. Ayrıca Altepe’nin ısrarıyla Almanya’daki Aquila uçak fabrikasını satın alan Celal Gökçen de uçuş okulu açmayı planlıyordu.
Tabi yaklaşmayı engelleyen Bağlarbaşı’ndaki bazı binalara ilişkin çekincelerini de koyarak. Ama bu çözülebilir bir mesele. Herkes biliyor ki havaalanları stratejik önemde tesislerdir. Gelecekte böylesi yerlere ihtiyaç, belki bugün sandığımızdan da fazla olabilir. Mesela en yakınından 3. Havalimanına belki de buradan uçarak gitmek daha mantıklı olabilir.
Yılda bugünkü anlayışla 750 ile 1000 sivil pilota ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Teknolojik gelişmelerle bu rakam belki de çok artacak.
KONUT PROJESİ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Yunuseli’ne 9-10 bin konut yapmayı hayal ediyor. “İstanbul Sabiha Gökçen ve Yenişehir Havalimanları nedeniyle Yunuseli atıl pozisyonda kaldı. Havaalanı arazisinin şehrin çıkarları doğrultusunda değerlendirilmek istiyoruz” diyen Aktaş’a bu şehrin artık obeziteyi kaldıramayacağını hatırlatmak gerek. Başkanın hayalini daha büyük tutmasını umarım. Hiçbir şey yapamıyorsanız gelecekte burayı tekrar kullanabilmek için sadece ağaçlandırın. Gün gelip Gökmenlere uçuş eğitimi vermek gerekirse burayı tekrar kullanırsınız. Paşa Çiftliği ve fidanlık konusundaki kaygı da baki. Önce yaşanacak bir ortam gerekli unutmamalı.
Kalın sağlıcakla.