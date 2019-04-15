Karaoğlan’a kadın eli değecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta 2019’da uygulanacak ekonomik reform politikalarını açıkladı.
Herkes kendisine uygun bir tarafından bakıyor yeni programa. Finans çevreleri, sanayici, ihracatçı, işçi ve tabi tarımla ilgilenen çiftçilerimiz.
Tarımda seracılık ve küçükbaş hayvan sayısının 47 milyondan, 4 yılda 100 milyona çıkarılacağına ilişkin hedefler oldukça iyi görünüyor.
Uzun zamandır, Türkiye’nin tarımda üretime dönmesi gerektiğini yazıyorum. Umarım bu reform paketinden çıkanlar, köylümüzün kente göçünü durdurur ve tarımsal üretimi de artırır. İşte bu yönde yapılan çalışmalardan biri de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü’nün Mustafakemalpaşa Karaoğlan Mahallesi’nde (Köy demeyi tercih ederim) gerçekleştirdiği proje.
GÜZEL KÖY KARAOĞLAN…
Bu proje kapsamında bazı görevler üstlendiğim için zaman zaman Karaoğlan’a gidip geliyorum. Umarım yakın zamanda sizlerin de gidip görme imkanınız olur. Çok güzel bir köy. Uluabat Gölü’nün güney ucunda. Yemyeşil bir örtü içinde, yüzleri gülen, inanılmaz misafirperver bir halkı var. Daha bir kere kahvede çay parası ödeme şansım olmadı.
Erkekleri konuşkan, mutlu görünüyor; ancak kadınların yeri bir başka. Köyde BEBKA, Milli Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm: Karaoğlan Manda Evi Projesi kapsamında bir kadın derneği kurulması için eğitimler düzenleniyor. Eğitimlere 100’e yakın kadın katılıyor ve ilgiyle dinliyor. Meselelerine sahip çıkmış durumdalar. Onlar adına ben gururlanıyorum.
Hele bir de projenin ilk etabı tamamlanıp işler hale gelince, köydeki canlılık müthiş olacak. Şu an manda yoğurdunu köyde bulmak mümkün. Manda sütü de sabah ve akşam bulunuyor. Köylülerin peyniri müthiş ama şimdilik sadece kendileri için üretiyorlar. Yakında süt, yoğurt, peynir, tereyağı ve kaymak da üretecekler. Yumurta ve bal da var köyde. Bir de sıcak somun oldu mu tamamdır. Yakında Karaoğlan, kırsal kalkınmanın örnek köyleri arasında yer alır umarım. Köyün kadınlarının gözündeki ışıltı, bu inancı bana da geçirdi.
Size zaman zaman gelişmelerden bilgiler aktarırım; ancak şu kadarını söyleyeyim, yakın zamanda hafta sonu ne yapacağız diye düşünme derdiniz azalacak. Biraz yolu göze alırsanız, nefis bir kahvaltı, güzel bir doğa, sıcacık insanlar ve sevimli malaklarıyla mandaları görme şansına sahip olabileceksiniz.
Türkiye’nin yakıcı, sıkıcı ve biteviye sorunlarından kurtulmak için size bir sığınma alanı daha yolda.
Kalın sağlıcakla.
Karaoğlan’a kadın eli değecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta 2019’da uygulanacak ekonomik reform politikalarını açıkladı.
Herkes kendisine uygun bir tarafından bakıyor yeni programa. Finans çevreleri, sanayici, ihracatçı, işçi ve tabi tarımla ilgilenen çiftçilerimiz.
Tarımda seracılık ve küçükbaş hayvan sayısının 47 milyondan, 4 yılda 100 milyona çıkarılacağına ilişkin hedefler oldukça iyi görünüyor.
Uzun zamandır, Türkiye’nin tarımda üretime dönmesi gerektiğini yazıyorum. Umarım bu reform paketinden çıkanlar, köylümüzün kente göçünü durdurur ve tarımsal üretimi de artırır. İşte bu yönde yapılan çalışmalardan biri de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü’nün Mustafakemalpaşa Karaoğlan Mahallesi’nde (Köy demeyi tercih ederim) gerçekleştirdiği proje.
GÜZEL KÖY KARAOĞLAN…
Bu proje kapsamında bazı görevler üstlendiğim için zaman zaman Karaoğlan’a gidip geliyorum. Umarım yakın zamanda sizlerin de gidip görme imkanınız olur. Çok güzel bir köy. Uluabat Gölü’nün güney ucunda. Yemyeşil bir örtü içinde, yüzleri gülen, inanılmaz misafirperver bir halkı var. Daha bir kere kahvede çay parası ödeme şansım olmadı.
Erkekleri konuşkan, mutlu görünüyor; ancak kadınların yeri bir başka. Köyde BEBKA, Milli Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm: Karaoğlan Manda Evi Projesi kapsamında bir kadın derneği kurulması için eğitimler düzenleniyor. Eğitimlere 100’e yakın kadın katılıyor ve ilgiyle dinliyor. Meselelerine sahip çıkmış durumdalar. Onlar adına ben gururlanıyorum.
Hele bir de projenin ilk etabı tamamlanıp işler hale gelince, köydeki canlılık müthiş olacak. Şu an manda yoğurdunu köyde bulmak mümkün. Manda sütü de sabah ve akşam bulunuyor. Köylülerin peyniri müthiş ama şimdilik sadece kendileri için üretiyorlar. Yakında süt, yoğurt, peynir, tereyağı ve kaymak da üretecekler. Yumurta ve bal da var köyde. Bir de sıcak somun oldu mu tamamdır. Yakında Karaoğlan, kırsal kalkınmanın örnek köyleri arasında yer alır umarım. Köyün kadınlarının gözündeki ışıltı, bu inancı bana da geçirdi.
Size zaman zaman gelişmelerden bilgiler aktarırım; ancak şu kadarını söyleyeyim, yakın zamanda hafta sonu ne yapacağız diye düşünme derdiniz azalacak. Biraz yolu göze alırsanız, nefis bir kahvaltı, güzel bir doğa, sıcacık insanlar ve sevimli malaklarıyla mandaları görme şansına sahip olabileceksiniz.
Türkiye’nin yakıcı, sıkıcı ve biteviye sorunlarından kurtulmak için size bir sığınma alanı daha yolda.
Kalın sağlıcakla.