İş dünyasının derdi eğitim

Türkiye’nin en büyük 5 sorunu nedir desek; ekonomi, terör, adalet, demokrasi ve eğitim bu beşe girer.
Herkes, en çok ihtiyacı olana göre elbette sıralamasını yapar. Ekonomi, belki kısa vade için ilk sırayı alabilir bugünlerde. Ardından demokrasi ve diğerleri gelebilir.
Peki biraz daha orta vadede düşünürsek. O zaman listenin ilk sırasına, iş dünyası için eğitim oturuyor. Yaklaşık bir yıldır, neredeyse tüm iş insanlarıyla görüşmelerimde eğitim öne çıkıyor.
Geçen hafta, üst üste birkaç iş insanı dernek ve oluşumuyla toplantılara katılma imkanım oldu. Orada da durum farklı değildi.
BUSİAD’ından BTSO’suna, BOSİAD’ından TÜGİAD’ına kadar, neredeyse tüm iş dünyası özellikle mesleki ve teknik eğitim olmak üzere eğitim alanına yönelmiş durumda.
BUSİAD, sanayiden paydaşlarıyla Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde BUSİAD sınıfları oluşturuken, OİB ile Ar-Ge mühendisliği ve dijital dönüşüm mühendisliği programlarını uygulama çabasında. BOSİAD, rap şarkısıyla mesleki eğitime dikkat çekmeye çalışıyor. BEBKA, mesleki eğitime destek verecek proje arayışında.
Yani anlayacağınız, iş dünyası kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor ve çözümlerini kendi üretmeye çalışıyor.
Dünya ve Türkiye, Endüstri 4.0’ı konuşurken mesleki eğitimde bırakın 4.0’ı temel sanayi alanlarında bile yetersiz kalıyoruz. Ayrıca meslek liselerini bitiren kalifiye durumu tartışmalı olan öğrencilerin de, kendi eğitim aldıkları alanlarda değil, hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmeleri de ayrı bir sorun.
MEB’DEN DESTEK BEKLENİYOR...
SİAD’larda yapılan çalışmaların, harcanan enerjinin önemli bir kısmı eğitim alanına gidiyor. Bu bir taraftan sevindirici ama bir taraftan da düşündürücü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu çalışmaları daha iyi süzüp, sanayinin, iş insanın ihtiyacı olan eğitimleri verecek program ve projeleri geliştirmesi gerekli. İş dünyası da yetişmiş iş gücü yaratmakla uğraşmak yerine, gelecek teknolojilerine, kaliteye ve yeni pazarlara yelken açacak çalışmaların peşine gitmeli.
Bazı iş insanlarının da mesleki eğitimde kendilerinin öğrenci yeiştirmesi için imkan sağlanmasını istiyor ve bu konuda devletten destek bekliyor. Bu da unutulmamalı.
“Eğitimli bir toplumun önünde kimse duramaz” diyor iş dünyası. Eğer iyi bir eğitim sağlanırsa, gelecek teknolojileri, adalet, ekonomi, demokrasi sorunlarının hedeflediğimiz muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızla ilgili bir kaygılarının olmayacağını da belirtiyorlar.
Çevreciliğin de, üretimin de, hukukun da, kadın erkek eşitliğinin de eğitimle önemli bir bir noktaya getirilebileceğini ifade ediyorlar. Bizden aktarması.
Kalın sağlıcakla.
İş dünyasının derdi eğitim
Türkiye’nin en büyük 5 sorunu nedir desek; ekonomi, terör, adalet, demokrasi ve eğitim bu beşe girer.
Herkes, en çok ihtiyacı olana göre elbette sıralamasını yapar. Ekonomi, belki kısa vade için ilk sırayı alabilir bugünlerde. Ardından demokrasi ve diğerleri gelebilir.
Peki biraz daha orta vadede düşünürsek. O zaman listenin ilk sırasına, iş dünyası için eğitim oturuyor. Yaklaşık bir yıldır, neredeyse tüm iş insanlarıyla görüşmelerimde eğitim öne çıkıyor.
Geçen hafta, üst üste birkaç iş insanı dernek ve oluşumuyla toplantılara katılma imkanım oldu. Orada da durum farklı değildi.
BUSİAD’ından BTSO’suna, BOSİAD’ından TÜGİAD’ına kadar, neredeyse tüm iş dünyası özellikle mesleki ve teknik eğitim olmak üzere eğitim alanına yönelmiş durumda.
BUSİAD, sanayiden paydaşlarıyla Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde BUSİAD sınıfları oluşturuken, OİB ile Ar-Ge mühendisliği ve dijital dönüşüm mühendisliği programlarını uygulama çabasında. BOSİAD, rap şarkısıyla mesleki eğitime dikkat çekmeye çalışıyor. BEBKA, mesleki eğitime destek verecek proje arayışında.
Yani anlayacağınız, iş dünyası kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor ve çözümlerini kendi üretmeye çalışıyor.
Dünya ve Türkiye, Endüstri 4.0’ı konuşurken mesleki eğitimde bırakın 4.0’ı temel sanayi alanlarında bile yetersiz kalıyoruz. Ayrıca meslek liselerini bitiren kalifiye durumu tartışmalı olan öğrencilerin de, kendi eğitim aldıkları alanlarda değil, hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmeleri de ayrı bir sorun.
MEB’DEN DESTEK BEKLENİYOR...
SİAD’larda yapılan çalışmaların, harcanan enerjinin önemli bir kısmı eğitim alanına gidiyor. Bu bir taraftan sevindirici ama bir taraftan da düşündürücü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu çalışmaları daha iyi süzüp, sanayinin, iş insanın ihtiyacı olan eğitimleri verecek program ve projeleri geliştirmesi gerekli. İş dünyası da yetişmiş iş gücü yaratmakla uğraşmak yerine, gelecek teknolojilerine, kaliteye ve yeni pazarlara yelken açacak çalışmaların peşine gitmeli.
Bazı iş insanlarının da mesleki eğitimde kendilerinin öğrenci yeiştirmesi için imkan sağlanmasını istiyor ve bu konuda devletten destek bekliyor. Bu da unutulmamalı.
“Eğitimli bir toplumun önünde kimse duramaz” diyor iş dünyası. Eğer iyi bir eğitim sağlanırsa, gelecek teknolojileri, adalet, ekonomi, demokrasi sorunlarının hedeflediğimiz muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızla ilgili bir kaygılarının olmayacağını da belirtiyorlar.
Çevreciliğin de, üretimin de, hukukun da, kadın erkek eşitliğinin de eğitimle önemli bir bir noktaya getirilebileceğini ifade ediyorlar. Bizden aktarması.
Kalın sağlıcakla.