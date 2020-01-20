Daha sağlıklı veriye ihtiyacımız var

“Türkiye genç, yaratıcı, iyi eğitim görmüş beyinlerini kaybediyor.”
Çok sert oldu belki ama toplumsal algı böyle.
Bir toplantıda, eğitimci bir iş insanı, gelecekte fabrikalarda çalışacak mühendis bulmakta zorluk çekileceğini ifade etmişti.
Rakamlara ilk anda bakılınca onu doğrular durumda. Hiç değilse yüksek nitelikli insanların, Türkiye dışında yaşamayı seçtikleri çok sık konuşulur oldu. Çevremizde, yurt dışına yakın zamanda yerleşen bir tanıdığı olmayan yoktur belki de.
Konuyu araştırırken, netleşmenin o kadar da kolay olmadığını gördüm. Daha ciddi çalışmaya ihtiyaç var.
Biraz rakamlara bakalım önce. TÜİK 2017 ve 2018 için rakamları yayınlamış. 2017’de Türkiye’den göç edenlerin uyrukları belirtilmemiş. 2018 için bu açıklanmış. Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artarak, 253 bin 640 olmuş. Yani 2016’da bu rakam 175 bindeymiş. Bu iki yılda FETÖ nedeniyle gidenler de rakamı artırmış olabilir. Ya 2018’e ne demeli. Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 olmuş. 2018 istatistiğinde bir ayrıntı daha verilmiş, Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740’ı T.C. vatandaşı iken, 187 bin 178’ini yabancı uyruklu nüfus oluşturmuş. 2019 yılı rakamının da yaz aylarına doğru açıklanması bekleniyor. Rakamın daha da artması şaşırtıcı olmayacak.
Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,7 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklular ise, yüzde 20,6 ile Irak, yüzde 7,4 ile Azerbaycan, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 5,4 ile Türkmenistan ve yüzde 4,9 ile İran vatandaşları takip etti.
TÜRKİYE’YE GÖÇ...
Peki Türkiye’ye göç edenlerin durumu. İşte burada biraz kafa karışıyor. Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi olmuş. Türkiye’ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken, 466 bin 890’ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.
Bu durumda 2018’de Türkiye’den ayrılan 136 bin 740 T.C. uyruklu rakamından aynı yıl Türkiye’ye geri dönen 110 bin 567 T.C uyrukluyu çıkarırsak, geriye 26 bin 173 kişi kalır. Elbette bir genç beynin yurt dışına kaptırılması bile önemli bir kayıp ama rakam sanki algılanan kadar büyük değil gibi.
Halen, 50 binden fazla gencimizin ABD ve AB ülkelerinde üniversite eğitimi aldığı ve bunların önemli bir bölümünün geri dönmeyi düşünmediği de ifade ediliyor.
Ben çıkamadım işin içinden. Daha fazla nitelikli veri olması gerektiğini düşünüyorum.
İnternette beyin göçüne ilişkin çok sayıda yazı bulabilirsiniz. Ancak, yazılar Türkiye’den göçe ilişkin. Türkiye’ye dönük göç verileri yeterli değil.
Umarım gelişmiş ülkelere verdiğimiz genç beyinlerimizi tekrar kazanacak, hukuksal, ekonomik, demokratik bir ortam yaratabiliriz. Rakam ister yüz binler ister on binler olsun, kayıpları geri kazanmak çok önemli. Gidenler, bu ülke için lider vasfı taşıyacak insanlar.
Kalın sağlıcakla.
Daha sağlıklı veriye ihtiyacımız var
“Türkiye genç, yaratıcı, iyi eğitim görmüş beyinlerini kaybediyor.”
Çok sert oldu belki ama toplumsal algı böyle.
Bir toplantıda, eğitimci bir iş insanı, gelecekte fabrikalarda çalışacak mühendis bulmakta zorluk çekileceğini ifade etmişti.
Rakamlara ilk anda bakılınca onu doğrular durumda. Hiç değilse yüksek nitelikli insanların, Türkiye dışında yaşamayı seçtikleri çok sık konuşulur oldu. Çevremizde, yurt dışına yakın zamanda yerleşen bir tanıdığı olmayan yoktur belki de.
Konuyu araştırırken, netleşmenin o kadar da kolay olmadığını gördüm. Daha ciddi çalışmaya ihtiyaç var.
Biraz rakamlara bakalım önce. TÜİK 2017 ve 2018 için rakamları yayınlamış. 2017’de Türkiye’den göç edenlerin uyrukları belirtilmemiş. 2018 için bu açıklanmış. Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artarak, 253 bin 640 olmuş. Yani 2016’da bu rakam 175 bindeymiş. Bu iki yılda FETÖ nedeniyle gidenler de rakamı artırmış olabilir. Ya 2018’e ne demeli. Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 olmuş. 2018 istatistiğinde bir ayrıntı daha verilmiş, Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740’ı T.C. vatandaşı iken, 187 bin 178’ini yabancı uyruklu nüfus oluşturmuş. 2019 yılı rakamının da yaz aylarına doğru açıklanması bekleniyor. Rakamın daha da artması şaşırtıcı olmayacak.
Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,7 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklular ise, yüzde 20,6 ile Irak, yüzde 7,4 ile Azerbaycan, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 5,4 ile Türkmenistan ve yüzde 4,9 ile İran vatandaşları takip etti.
TÜRKİYE’YE GÖÇ...
Peki Türkiye’ye göç edenlerin durumu. İşte burada biraz kafa karışıyor. Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi olmuş. Türkiye’ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken, 466 bin 890’ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.
Bu durumda 2018’de Türkiye’den ayrılan 136 bin 740 T.C. uyruklu rakamından aynı yıl Türkiye’ye geri dönen 110 bin 567 T.C uyrukluyu çıkarırsak, geriye 26 bin 173 kişi kalır. Elbette bir genç beynin yurt dışına kaptırılması bile önemli bir kayıp ama rakam sanki algılanan kadar büyük değil gibi.
Halen, 50 binden fazla gencimizin ABD ve AB ülkelerinde üniversite eğitimi aldığı ve bunların önemli bir bölümünün geri dönmeyi düşünmediği de ifade ediliyor.
Ben çıkamadım işin içinden. Daha fazla nitelikli veri olması gerektiğini düşünüyorum.
İnternette beyin göçüne ilişkin çok sayıda yazı bulabilirsiniz. Ancak, yazılar Türkiye’den göçe ilişkin. Türkiye’ye dönük göç verileri yeterli değil.
Umarım gelişmiş ülkelere verdiğimiz genç beyinlerimizi tekrar kazanacak, hukuksal, ekonomik, demokratik bir ortam yaratabiliriz. Rakam ister yüz binler ister on binler olsun, kayıpları geri kazanmak çok önemli. Gidenler, bu ülke için lider vasfı taşıyacak insanlar.
Kalın sağlıcakla.