Daha çok istiyoruz

Türkiye’nin ve Bursa’nın en planlı, en eğitimli, sanata ve spora en fazla değer verilen ilçelerinden biri Nilüfer. Bunu kendi gözlemimiz dışında verilerle de söylüyoruz. En son Ajans Press’in yaptığı bir araştırmada 2017 yılı itibarıyla en çok üniversite mezunun ikamet ettiği ilçeler sıralamasında üçüncülüğü yakalamış bir yer Nilüfer. Birinci Ankara Çankaya, ikinci İstanbul Kadıköy. Nilüfer’de nüfusunun neredeyse dörtte birini oluşturan tam 107 bin üniversite mezunu var. Uludağ Üniversitesi’nde okuyan on binler buna dahil değil üstelik.

Önceki hafta Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in rehberliğinde ilçenin önemli mahallelerindeki yatırımlarını gezme imkanı bulduk. Bozbey de gezi sırasında bu yüksek eğitimli rakamlarına vurgu yaparak, hitap ettiği kesimin farkında olduğunu kaydetmiş oldu.

Gezi sırasında önemli bir nokta dikkatimi çekti. Evet, ağırlıklı planlı bir kent Nilüfer, mahallelere parklar yapılmış ama büyük bir kent parkından yoksun.

Atatürk Kent Ormanı da elinden alınınca Belediye’nin elinde Balat’taki ormandan başka büyük yeşil alan kalmadı gibi.

Bahsettiğimiz Botanik Park, Hüdavendigar Parkı ve Kültürpark ölçeğinde bir yer ve ilçenin ortalarında planlansaydı ne güzel olurdu. Biliyorum bunu sadece ilçe belediyesinin yapması mümkün değil. Büyükşehire de iş düşüyor. Nilüferlilerin önemli bir beklentisidir böylesi bir nefes alma alanı. Bu arada Nilüfer’de 261 adet park mevcut ve bu parkları toplam alanı 827 dönüm. Bunun da 486 dönümü yeşil alan. İnanın yetmez.

TİYATRO SALONU

Başta dedik ya dörtte biri üniversite mezunu diye ilçenin. Beklenti de ona göre oluyor. Haliyle büyük bir tiyatro salonu beklentisini de ilettiğimizde Bozbey’e, Ataevler’de bir kompleks içinde 800 kişilik bir salon düşündüklerini söyledi. Ama daha da önemlisi, Uludağ Üniversitesi’ne ait olan Fethiye kültür Merkezi’ne talip olduklarını da belirti. Bu salonun kapasitesi bin kişinin üzerinde ama eski bir anlayışla yapıldığı için istenilen performans alınamıyor. Bozbey, oraya bir asma kat yapmayı ve yanlardaki görüşü engelleyen yerleri düzenlemeyi planlıyor. Tabii Üniversite’den olur alırsa.

Bakın Nilüfer Bozbey’in yönetiminde ne kadar büyümüş rakamlarla ona bakalım. 2000 yılında Bursa’nın nüfusu 2 milyon 150 bin. 2017 sonu itibarıyla 2 milyon 931 bin büyüme yüzde 36.5. Nilüfer 2000 yılında 179 bin kişi, 2017 sonunda 424 bin kişi. Büyüme yüzde 137. Söze gerek var mı? Herkes Nilüfere koşuyor. Özellikle kentsel dönüşümle bu rakam daha da yukarı çıkacak. Bozbey, Nilüfer için maksimum nüfusun bir milyonu geçmemesi gerektiğini söyledi ama bence bu rakam da çok fazla. Artık yeter! Bu hem Bursa için hem Nilüfer için obezite tehlikesidir.

Bozbey’den yüksek öğrenimlilerin oturduğu bir ilçenin yöneticisi olarak daha çok yeşil alan, daha çok tiyatro salonu, daha çok spor salonu, daha çok kütüphane ve sanat alanı istiyoruz.

İstemek bizden yapmak 19 yılını buraya vakfetmiş Bozbey’den.

Bu arada yapımı halen süren Anadolu Arastası projesinin de çok kıymetli bir iş olduğunu vurgulamazsak emeğe haksızlık etmiş oluruz.

Sağlıklı büyüyen bir Nilüfer’de yaşamaya devam ederiz umarım.

Kalın sağlıcakla.