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Uğur Yılmaz

Uğur Yılmaz

uguryilmaz73@gmail.com

Bu kuşağın müziği

16 Eylül 2019

Üzerine düşünür oldum bir yıldır, Z kuşağı ve ardından gelecek Alfa kuşağını. Kuşaklara ilişkin kısa araştırmam ve bazı yazılarım da oldu.

Çok kısa bir bilgi vereyim meraklısına. Bugün hayatta olan kuşaklar, ‘Sessiz Kuşak’ 1945 öncesi doğanları, ‘Baby Boomers-Patlama Kuşağı’ 1945-1965 arasını, ‘X Kuşağı’ 1965-1980, ‘Y Kuşağı’ 1980-2000 arasını, ‘Z Kuşağı’ ise 2000-2020 arasını kabaca tarif ediyor.
Kuşaklar belirlenirken genel özellikleri öne çıkıyor elbette. Bugün size biraz müzik zevklerimizdeki gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Bu konunun uzmanı değilim baştan söyleyeyim. Sözlerim sadece gözlemlerimin sonucudur.

***

Malum ‘Sessiz Kuşak’ Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği ve Türk Halk Müziği. ‘Baby Boomers-Patlama Kuşağı’, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği ve Türk Halk Müziği ile son dönemlerinde doğanlar için Türkçe Sözlü Pop Müzik ve çok az da Rock Müzik. ‘X Kuşağı’nda seçenek daha çok. Radyolar, televizyonlar, pikaplar, teypler müzik imkanlarını artırıyor. Hal böyle olunca dünyadaki farklı müzik türlerini seven insan sayısı da artıyor. Ama belirleyici olan Türk Pop Müziği, Türk Halk Müziği, Anadolu Rock, Avrupa ve Amerika’daki müzik anlayışlarını bu kuşakta görebiliyoruz. Bu kuşakta ayrıca bir önceki kuşaktan gelen Anadolu’dan büyük şehirlere göç ve Avrupa’ya göç de etkisini gösteriyor. Arabesk hayatımızda yerini alıyor. Bir de tabi Protest Müzik ya da Özgün Müzik.
‘Y Kuşağı’ eskilerden beslenmekle birlikte ağırlıklı pop müziğe ve rock müziğe yöneliyor. Dediğim gibi bunlar bana ait gözlemler.
Gelelim ‘Z Kuşağı’na. Son günlerde bu kuşağı tanımlayan müziğin rap olduğunu düşünmeme neden olan gelişmelere tanık oldum. Bu tespit sadece ‘Susamam’ klibiyle ilgili değil. Geçen yıl ve bu yıl izleme şansını elde ettiğim Nilfest’e de dayanıyor. Kızım Asya da bu kuşaktan. Onun tercihleri arasında da rap var. Tek tercihi olmasa da. Bazen benimle 70’lere gitse de, çağının tercihlerine de uyuyor.

***

Bu yılki festivalde Ben Fero ve Ceza’nın seyircisi, geçen yıl Ezel’in seyircisi ve şarkılarına yapılan eşlik eden binlerce genç, çok dikkatimi çekti. Bizim kuşak son politik kuşak olarak görülüyordu. Y Kuşağı tam olarak apolitik olarak adlandırıldı. Ancak Z Kuşağı bir başka politik. Tepkisiz değiller. Tepki verdikleri şeyler ve tepki biçimleri bizden farklı. Anında sosyal medya kanallarıyla çoğalabiliyorlar. Rap ile birlikte tepkilerini dile getirebiliyorlar. Tepkilerini eğlenerek ifade ediyorlar. Özlem duydukları bir dünyaları var ve bundan vazgeçmeye de pek niyetleri yok gibi. Bizim kuşağın protest ve arabesk müziklerinin yerini, onlarda rap almış.
Çok da güzel eğleniyorlar. Pırıl pırıllar. Onlara güvenmek zorundayız ve başarılı olacaklarına da inanıyorum. Gelecekten umutsuz olanlara sözüm, gelecek siz değilsiniz. Onların yaşayacağı hayatı onlar belirleyecek. Biz bozucu girdi yaratmayalım yeter.
Kalın sağlıcakla.

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