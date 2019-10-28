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Uğur Yılmaz

Uğur Yılmaz

uguryilmaz73@gmail.com

96 yıl

28 Ekim 2019

Türkiye Cumhuriyeti doğum gününü kutluyor.

Cumhuriyetin 50. yılında doğan biri olarak, hep çoşkuyla kutlamışımdır Cumhuriyet Bayramı’nı. İlkokulda, ortaokulda, kürsüye çıkıp şiir okuyarak, oyunlarda rol alarak, bu çoşkuya hep katılmışımdır. Bugün de çoşkuluyum. Bu doğum günü, diğerlerinden farklı çünkü. Bu doğumda hepimizin atalarının katkısı var. Doğan çocuk da hepimizin. O nedenle Cumhuriyet Bayramı bizi birleştiren bir bayramdır.
Bursa’nın da, cumhuriyete uzanan yolda ve sonrasında özel bir yeri var. İşgal sırasında, Atatürk’ün isteğiyle TBMM Kürsüsü’ne siyah örtü örtülmesiyle, bu kente verilen önem en başından bellidir. 1922’den 1938’de vefatına kadar Atatürk, tam 17 kez Bursa’ya gelmiştir. Bazıları da oldukça uzun sürelidir. Atatürk, Bursa’nın yönünü ta o günlerden görmüş ve çizmiştir. İpek-iş, Gemlik Sunğipek ve Sümerbank Merinos Fabrikaları’nın kuruluşu, Atatürk sayesindedir. Atatürk, bir ziyaretinde, “Bursa tarım memleketidir, sanat memleketidir, ticaret memleketidir, sağlık memleketidir. Bursa sahip olduğu doğal uyum ve güzelliğiyle sevinç ve şenlik memleketidir” diyerek kente verdiği önemi göstermiştir.

*

Geçen 96 yılda, Bursa nüfusu 7.5 kat artmıştır. 1927’de 399 bin olan nüfus bugün 3 milyon sınırına dayanmıştır. Özellikle, sanayinin hareketlendiği yıllardan sonra, nüfus adeta tırmanışa geçmiştir. 96 yılı ikiye bölersek, 1970’lerin başında 850 bini bulmayan nüfus, yaklaşık 2 kat artarken, o tarihten bugüne nüfus artış hızı gerilese de, göçle nüfus, 3.5 kat artarak bugünkü 3 milyon sınırına dayanmıştır.
Tekstille başlayan Bursa’nın sanayi adımı, Cumhuriyet’in 50. yılı yaklaşırken, otomotiv sektörüyle başka bir boyuta taşınmış. İki otomobil fabrikası ve Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi, Bursa’yı tarım ve tekstil şehri olmanın ötesine taşımıştır.
Bugün gelinen noktada, dünyada yatırımları olan onlarca sanayi kuruluşu, yüz binlerce çalışanı, onlarca sanayi bölgesi ve 10 milyar doları aşan ihracatıyla (son iki yılda ihracattaki düşüş nedenleri sorgulanmaktadır. Bence bunlardan birisi de çok sayıda sanayi kuruluşunun yurt dışında fabrika sahibi olmasındandır) sanayinin amiral gemisidir Bursa.

*

Bursa’da artan sanayi ve nüfus, tarım arazileri ile doğasının kayıplar vermesine de neden olmuştur. Şehir özellikle batı yönünde büyümeye devam etmektedir. 96 yılda yeterli planlama yapılamadığı için sağlıksız büyüse de kent, halen ülkenin en önemli şehirlerindendir.
Bu yıl da çoşkuyla kutlanacak Cumhuriyet. Geçen 96 yılda eksiklerimizi görerek daha güzel yılları kutlarız umarım.
Kalın sağlıcakla.

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