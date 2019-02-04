29.5 milyardan Bursa’ya ne düşüyor?

Turizm, Türkiye’nin vazgeçemeyeceği, vazgeçmesinin de doğru olmadığı en büyük döviz ve istihdam sağlayan sektörlerinden.
Rakamlar açıklandı. Beklendiği gibi, 45 milyon 628 bin 673 kişi, 2018’de ülkemize gelerek tatil yaptı. Rakam gerçekten iç açıcı ama bıraktıkları para her yıl giderek düşüyor. Yani ucuz olmak, sanıldığı kadar da iyi bir şey değil.
Bakın rakamlarla anlatalım. Türkiye, turizmde en parlak yıllarını 2014 ve 2015’te yaşadı. Sırasıyla gelen turist sayısı 41.4 ve 41.6 milyon oldu. Bıraktıkları para da toplamda yine sırasıyla 34.3 ve 31. 4 milyar dolar oldu. Kişi başına ise bu rakamlar, 2014’te 828 dolar olurken, 2015’te 756 dolara geriledi. 2018’te 45 milyon 628 bin turist karşılığında ise 29. 5 milyar dolar gelir elde edildi. Yani kişi başı sadece 647 dolar. Evet, ekonomik sıkıntıda olduğumuz şu dönemde ne gelirse kârdır ama bir an önce turizm gelirlerini artırmak zorundayız. İspanya’da kişi başı harcamanın bin doları bulduğu belirtilirken, bizde bunun yüzde 60’larıyla yetinmek hiç de doğru değil.
Tekrar belirteyim, insani yeteneklerimizin ardından bizim en önemli doğal kaynağımız turizm. Buradan elde edilecek geliri 2 katına çıkarmak işten bile değil.
BURSA’NIN DURUMU...
Buraya kadar ülkenin turizm potansiyelini ve rakamlarını yorumladık. Bursa’nın durumu ise bu rakamlara göre oldukça vahim. İyi niyetli çabalara rağmen, yabancı turist sayısını 250 binlerin çok da üstüne çıkaramıyoruz. Yani 45 milyon 628 bin turistin sadece yüzde 0.6’ları kadar. Yüzde 1 bile değil. Yazık oluyor Bursa’nın doğasına, tarihine, kaplıcalarına. Hadi Körfez ülkeleri vatandaşları daha çok harcar desek bile, bu rakam en çok 250 milyon dolar yapar ki, Bursa için çok da büyük bir gelir değil. Bursa’nın artık yabancı turistten hedeflenen kazancını milyar dolarlara, gelen kişi sayısını da milyona çekmeye çalışması gerekir. Gelen turistlerin hepsi güneş ve deniz için gelmiyor elbette. İstanbul’a gelen turistleri Bursa’ya çekmenin bir yolunu bulmak şart. Tarih meraklısı alternatif spor meraklısı, kaplıca meraklısı turistlere hitap edebilmeliyiz.
Tarımda, sanayide ve turizmde Bursa’nın birbiriyle uyumlu bir kent anayasası çizmesi şart. Hadi biraz haddimizi de aşalım. Yabancı turistlerin alışveriş merkezi olarak Bursa’yı kullanmasını da sağlamalıyız. Avrupa ülkelerinde tanık olduğumuz, bizde de kısmi örnekleri olan gerçek anlamda outlet merkezi yapılabilir Bursa’ya. Daha doğrusu İzmir-İstanbul Otobanı yakınlarına. Bu bile turist sayısını etkileyecek bir unsurdur. Bursa’yı doğa, tarih alternatif imkanlar ve alışveriş açışımdan cazip kılmamız şart.
Kalın sağlıcakla.
29.5 milyardan Bursa’ya ne düşüyor?
Turizm, Türkiye’nin vazgeçemeyeceği, vazgeçmesinin de doğru olmadığı en büyük döviz ve istihdam sağlayan sektörlerinden.
Rakamlar açıklandı. Beklendiği gibi, 45 milyon 628 bin 673 kişi, 2018’de ülkemize gelerek tatil yaptı. Rakam gerçekten iç açıcı ama bıraktıkları para her yıl giderek düşüyor. Yani ucuz olmak, sanıldığı kadar da iyi bir şey değil.
Bakın rakamlarla anlatalım. Türkiye, turizmde en parlak yıllarını 2014 ve 2015’te yaşadı. Sırasıyla gelen turist sayısı 41.4 ve 41.6 milyon oldu. Bıraktıkları para da toplamda yine sırasıyla 34.3 ve 31. 4 milyar dolar oldu. Kişi başına ise bu rakamlar, 2014’te 828 dolar olurken, 2015’te 756 dolara geriledi. 2018’te 45 milyon 628 bin turist karşılığında ise 29. 5 milyar dolar gelir elde edildi. Yani kişi başı sadece 647 dolar. Evet, ekonomik sıkıntıda olduğumuz şu dönemde ne gelirse kârdır ama bir an önce turizm gelirlerini artırmak zorundayız. İspanya’da kişi başı harcamanın bin doları bulduğu belirtilirken, bizde bunun yüzde 60’larıyla yetinmek hiç de doğru değil.
Tekrar belirteyim, insani yeteneklerimizin ardından bizim en önemli doğal kaynağımız turizm. Buradan elde edilecek geliri 2 katına çıkarmak işten bile değil.
BURSA’NIN DURUMU...
Buraya kadar ülkenin turizm potansiyelini ve rakamlarını yorumladık. Bursa’nın durumu ise bu rakamlara göre oldukça vahim. İyi niyetli çabalara rağmen, yabancı turist sayısını 250 binlerin çok da üstüne çıkaramıyoruz. Yani 45 milyon 628 bin turistin sadece yüzde 0.6’ları kadar. Yüzde 1 bile değil. Yazık oluyor Bursa’nın doğasına, tarihine, kaplıcalarına. Hadi Körfez ülkeleri vatandaşları daha çok harcar desek bile, bu rakam en çok 250 milyon dolar yapar ki, Bursa için çok da büyük bir gelir değil. Bursa’nın artık yabancı turistten hedeflenen kazancını milyar dolarlara, gelen kişi sayısını da milyona çekmeye çalışması gerekir. Gelen turistlerin hepsi güneş ve deniz için gelmiyor elbette. İstanbul’a gelen turistleri Bursa’ya çekmenin bir yolunu bulmak şart. Tarih meraklısı alternatif spor meraklısı, kaplıca meraklısı turistlere hitap edebilmeliyiz.
Tarımda, sanayide ve turizmde Bursa’nın birbiriyle uyumlu bir kent anayasası çizmesi şart. Hadi biraz haddimizi de aşalım. Yabancı turistlerin alışveriş merkezi olarak Bursa’yı kullanmasını da sağlamalıyız. Avrupa ülkelerinde tanık olduğumuz, bizde de kısmi örnekleri olan gerçek anlamda outlet merkezi yapılabilir Bursa’ya. Daha doğrusu İzmir-İstanbul Otobanı yakınlarına. Bu bile turist sayısını etkileyecek bir unsurdur. Bursa’yı doğa, tarih alternatif imkanlar ve alışveriş açışımdan cazip kılmamız şart.
Kalın sağlıcakla.