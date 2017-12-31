‘Yerliler’ kovboylara karşı...

Rakamlar açık: Artık Türkiye’de sinema sektörünü ‘yerli filmler’ ayakta tutuyor. Hemen 2017’nin verilerine bakalım; gişede en çok iş yapmış 10 filmden yedisi yerli. Yeni yılda memleketin ‘popüler sinema’ kanadında öne çıkması ve geniş seyirci yığınlarını peşinde sürüklemesi beklenen filmlerin başında kuşkusuz ‘Arif v 216’ geliyor. Cem Yılmaz’ın tiplemesi Arif’in sinemadaki üçüncü adımı, 2018’in ilk haftasında, 5 Ocak’ta vizyona çıkıyor. Keza bir başka gişe filmi Gupse Özay’ın ‘Deliha 2’si, 12 Ocak’ta, Şahan Gökbakar’ın yeni tiplemesini sunduğu ‘Kayhan’ ise 9 Şubat’ta vizyona giriyor. Madem komedilerden gidiyoruz; Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin yeni filmleri ‘Ailecek Şaşkınız’ın gösterim tarihi 2 Mart. Görüldüğü gibi gişe savaşları yılın ilk üç ayında en hareketli dönemini yaşayacak.









Nuri Bilge ve yeni bir Cannes serüveni



Gişedeki etkileri nasıl olacak bilmiyoruz ama ilgiye değer yapımlardan Onur Saylak’ın ilk yönetmenlik denemesi ‘Daha’ 12 Ocak’ta, festivallerin gözdesi Ümit Ünal imzalı, Demet Evgar’lı ‘Sofra Sırları’ 16 Şubat’ta, Kıvanç Tatlıtuğ’nun başrolünü üstlendiği ‘Hadi Be Oğlum’ 2 Şubat’ta, ilkinde olduğu gibi başrollerini yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in paylaştığı ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ ise 16 Mart’ta seyirci huzuruna çıkacak.

Öte yandan Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ büyük ihtimalle Cannes’a katılacak ve vizyon seyri daha sonra belli olacak. Ama Mayıs boyunca filmin ‘Altın Palmiye’ şansını bolca konuşacağız herhalde.









Yeni ‘Spotlight’: ‘The Post’



‘Yabancı sinema’ cephesinde ise ilk olarak 12 Ocak’ta bu sezonun ‘Spotlight’ı ‘The Post’u izleyeceğiz. Vietnam Savaşı dönemi Amerikan halkının meseleye bakışını değiştiren Pentagon belgelerinin ortaya çıkarılma sürecini anlatan filmin yönetmeni Steven Spielberg, oyuncular ise Tom Hanks, Meryl Streep ve Alison Brie. Başrol oyuncusu Frances McDormand’ı Oscar adaylığına taşıyacakmış gibi görünen ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2 Şubat’ta salonlarımıza uğrayacak. Fatih Akın’ın Helen Kruger’li ‘Paramparça’sı 2 Şubat’ta, Guillermo Del Toro’nun ‘Altın Aslan’lı filmi ‘Suyun Sesi’ 16 Şubat’ta gösterime girecek. 13 Nisan’da Daniel Day-Lewis’in emeklilik filmi ‘Phantom Tread’, Clint Eastwood imzalı ’15:17 Paris Treni’, 27 Nisan’da ‘Avengers: Sonsuzluk Savaşı’ seyirciyle buluşacak.





Han Solo’nun ‘Solo’ filmi



25 Mayıs’ta vizyona girecek olan ‘Solo: A Star Wars Story’ ise Han Solo ve Chewbecca’nın ‘Direnişçiler’e katılmadan önceki maceralarını perdeye taşıyacak. 5 Haziran’da ‘Ocean’s Eight’, 20 Temmuz’da James Cameron’ın yapımcılığını üstendiği, Robert Rodriguez imzalı yeni bir görsel şov ‘Alita Savaş Meleği’, 27 Temmuz’da ‘Görevimiz Tehlike 6’ salonlarımıza uğrarken yazımıza aksiyon katacaklar. Yılın son aksiyonu 21 Aralık’ta vizyona girecek olan ‘DC Comics’ ailesi üyelerinden ‘Aquaman’...