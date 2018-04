Geçmiş içimde bir ok…

Geçmişteki acılarını kapı önünde bırakarak yeni bir hayata atılmak isteyen dört kardeş... Fakat o uzaklaşmak, aralarına mesafe koymak istedikleri neyse, tam da hayatlarının yanı başında tekrar karşılarına dikilecektir... Kim bilir, belki de kapıyı Guillermo del Toro araladı. Meksikalı yönetmen, İspanya üzerinden anlattı gerilim-korku hikâyelerini, önce ‘Şeytanın Belkemiği’ (‘El espinazo del diablo’), sonra da ‘Pan’ın Labirenti’ (‘El laberinto del fauno’) geldi. Derken Alejandro Amenabar sahne aldı, ‘Tez’ ve ‘Aç Gözünü’yle keşfedildi, sonrasında başyapıtı ‘The Others’ı artık uluslararası sermayeyle çeker oldu.



Sakin ve gizemli...

Benzer bir dikkat çekici hamle J.A. Boyana’dan geldi; ‘Yetimhane’yle (‘El orfanato’) yaptı çıkışını, peşi sıra daha geniş sularda boy gösterdiği ‘Kıyamet Günü’ (The Impossible’) ve ‘Canavarın Çağrısı’ (‘A Monster Calls’) gibi çalışmalara imza attı. Ve şimdi de ‘Yetimhane’yle ‘Kıyamet Günü’ne senarist olarak imza atan Sergio G. Sanchez huzurlarımızda. İspanyol sinemacı yukarıda çok kısa bir özet geçtiğimiz ilk uzun metrajlı yönetmenlik çabası ‘Karanlık Sır’da (‘Marrowbone’), İngiltere’den Amerika’ya taşınmak zorunda kalan ve burada yeni bir geleceği kovalayan kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.

Son derece sakin anlatımı, gayet özenli görüntü çalışması, 60’lar sonunu başarıyla tasvir eden yapısı ve ‘The Others’a selam yollayan bölümleriyle ‘Karanlık Sır’, bence sınıfı geçiyor. Öyküsündeki gizemi de ser verip sır vermeden ölçülü adımlarla paylaşıyor ve nihayetinde etkisini, seyircinin zihnine ve damarlarına adeta sindire sindire zerk ediyor. Genç oyuncuların performansları da cabası. Sonuç itibariyle ‘Karanlık Sır’ için, festival haftasında ticari sinemadaki en iyi seçenek diyebiliriz.

KARANLIK SIR



5 üzerinden 3.5

Yönetmen: Sergio G. Sanchez Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heton, Mia Goth, Matthew Stagg, Kyle Soller, Nicola Harrison

İspanya yapımı

Demode ve heyecansız...…

Adeta ‘Aileler yarışıyor’ haftasındayız. Yerli kanatta ‘Karımı Gördünüz mü?’, ‘Eyvah Karım’, ‘Kızım ve Ben’, ‘Dua Et Kardeşiz’ isimli filmler vizyona çıkarken yabancılar cephesi de ‘Eski Kocam(ız)’la (‘Forget About Nick’) meseleye dahil oluyor. Hoş, bu filmin de ‘yerli’ bir yanı var, kadrosunda Haluk Bilginer’i

barındırıyor.

Filmin öyküsü kısaca şöyle: Eski bir model olan ve artık moda işinde kendine gelecek arayan Jade’i kocası terk etmiş ve gencecik bir modelle çıkmaya başlamıştır. Hayatının bu karışık döneminde, kocasının eski karısı ortaya çıkar ve kaldığı koca apartman dairesinde hakkı olduğunu iddia eder. Bu durum önce çekişmeye, sonra da iki tarafın birbirini anlama çabalarına ortam hazırlar...

Kâğıt üzerinde pek de problemli görünmeyen bu öykü peliküle yansıdığında aynı sonuçları vermemiş. Bir zamanlar çok sevdiğimiz yönetmenlerden olan Margarethe von Trotta’nın, ne yazık ki demode ve hiçbir heyecan sunmayan anlatımıyla ‘Eski Kocam(ız)’, sezonun vasat altı çalışmalarından biri olarak

kayda geçecek gibi görünüyor.

Eskİ Kocam(ız)



5 üzerinden 2

Yönetmen: Margarethe von Trotta Oyuncular: Ingrid Bolso Berdal, Katja Riemann, Haluk Bilginer, Tinka Fürst

Almanya yapımı

Diğer seçenekler…

Raşit Çelikezer imzalı ‘Eyvah Karım’ın kadrosunda Wilma Elles, Yosi Mizrahi, Asuman Dabak ve Köksal Engür gibi isimler var.

M. Çağatay Tosun’un yönettiği ‘Vatana Millete Can Feda’nın başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaşıyor. ‘Karımı Gördünüz mü?”de ise Peker Açıkalın, İvana Sert, Nuri Alço ve Coşkun Göğen gibi oyuncular rol alıyor, yönetmen Bülent Pelit. ‘Yerliler haftası’nın bir başka seçeneği Murat Gürvardar imzalı ‘Kızım ve Ben’, oyuncular Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu ve Zülal Memişoğlu. ‘Dua Et Kardeşiz’i Hamza Yaman yönetmiş, Gökhan Demir, Eray Kaman ve Ayhan Taş gibi isimler de rol almış. Miniklere seslenen ‘Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı’ (‘Louis & Luca: The Big Cheese Race’) isimli animasyon Rasmus A. Siverstsen, ‘Fındık İşi 2’ (‘The Nut Job’)

ise Cal Brunker imzasını taşıyor.