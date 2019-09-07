â€˜Oâ€™nun balonlarÄ± vardÄ±...

O BÃ–LÃœM 2Â (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN Ä°KÄ° BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Andy Muschietti
Oyuncular: James McAvoy, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Jaeden Martell, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Xavier Dolan, Stephen King
Kanada-ABD ortak yapÄ±mÄ±
Malum, Amerikan sinemasÄ±nÄ±n en bereketli kaynaklarÄ±ndan biridir Stephen King. Neredeyse yazdÄ±klarÄ±nÄ±n hepsinin beyazperdede bir yansÄ±masÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r BaÅŸkan Trumpâ€™a karÅŸÄ± yÃ¼kselen en sert seslerin baÅŸÄ±nda gelen ve muhalefetini Ã¶zellikle Twitter Ã¼zerinden sÃ¼rdÃ¼ren emektar yazarÄ±n 1986 tarihli romanÄ± â€˜Oâ€™ (â€˜Itâ€™), 1990â€™da mini bir TV serisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve Tommy Lee Wallace imzalÄ± yapÄ±m Ã§ok beÄŸenilmiÅŸti. Hollywood metne 2017â€™de bir kez daha uÄŸradÄ± ve romanÄ± uzun metraja Ã§evirirken, projeyi de daha Ã§ok â€˜Mamaâ€™ adlÄ± filmiyle tanÄ±nan Andy Muschiettiâ€™ye teslim etti. Yeni â€˜Oâ€™ serÃ¼veninin ilk adÄ±mÄ± belki dizi kadar Ã§arpÄ±cÄ± bulunmasa da (en azÄ±ndan benim iÃ§in) belli Ã¶lÃ§Ã¼lerde geren ve etkileyici sahneler barÄ±ndan bir yapÄ±m olarak zihinlerdeki yerini aldÄ±.
Ä°ki yÄ±llÄ±k bir aranÄ±n ardÄ±ndan â€˜devam filmiâ€™ niteliÄŸindeki â€˜O BÃ¶lÃ¼m 2â€™ (â€˜It Chapter 2â€™) huzurlarÄ±mÄ±zda. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi ilk hamle, romandaki zamandan farklÄ± olarak 80â€™lere taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Georgieâ€™yi, kÄ±rmÄ±zÄ± balonlara ve tuhaf, irkiltici bir kahkahaya sahip olan Pennywise isimli katil palyaÃ§onun yok etmesinin travmasÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmakta zorlanan ve toplam yedi kiÅŸiye ulaÅŸan â€˜Kaybedenlerâ€™ adlÄ± Ã§etesi sayesinde zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelen Bill odaklÄ± ilk filmin peÅŸi sÄ±ra yeni serÃ¼vende ana karakterlerin 27 yÄ±l sonraki halleriyle baÅŸ baÅŸayÄ±z. Ekip Ã¼yesi altÄ± kiÅŸi olaylarÄ±n merkezi konumundaki Maineâ€™e baÄŸlÄ± Derry adlÄ± kasabayÄ± terk etmiÅŸ ve farklÄ± yerlerle yeni hayatlarÄ±nÄ± kurmuÅŸtur. Merkezde kalan Mike, iÅŸlenen bir cinayet ve yÃ¶rede kaybolan kimi Ã§ocuklarÄ±n ardÄ±ndan Pennywiseâ€™Ä±n yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve vakti zamanÄ±nda verilen sÃ¶zlere istinaden Ã§eteyi tekrar â€˜gÃ¶reveâ€™ Ã§aÄŸÄ±rÄ±r. Ekip, geÃ§en zaman dilimi iÃ§inde birbirleriyle iliÅŸkilerini koparmÄ±ÅŸtÄ±r ve ilk kez kasabadaki bir Ã‡in lokantasÄ±nda buluÅŸurlar ve palyaÃ§onun yeniden peÅŸlerinde olduÄŸunu anlarlar...
GeÃ§miÅŸ zamandaÂ Ã§ok zaman kaybediyor!
Ä°lk filmde olduÄŸu gibi yÃ¶netmenliÄŸini Andy Muschiettiâ€™nin Ã¼stlendiÄŸi bu â€˜devamâ€™ niteliÄŸindeki yapÄ±mda bir tÃ¼r hatÄ±rlatma babÄ±ndan Ã¶ykÃ¼ sÄ±k sÄ±k geÃ§miÅŸe uzanÄ±yor ve yetiÅŸkinlerin, Ã¶nceki filmdeki halleriyle buluÅŸuyoruz. Bu durum da elbette sÃ¼reye yansÄ±mÄ±ÅŸ; ÅŸimdiki zaman, geÃ§miÅŸ, yedi yetiÅŸkinin bir tÃ¼r â€˜Flatlinersâ€™da olduÄŸu gibi kendi gÃ¼nahlarÄ±yla buluÅŸmasÄ± (ki bu tek tek anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine kÃ¼lliyatlÄ± bir sÃ¼re tutuyor) derken huzurlarÄ±mÄ±zda iki saat 49 dakikalÄ±k bir yapÄ±m var. Lakin â€˜BÃ¶lÃ¼m Birâ€™deki Ã¼Ã§lÃ¼ senaryo ekibinden sadece Gary Daubermanâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± metin, bir noktadan sonra sÄ±kÄ±cÄ± bir hal alÄ±yor. Ä°ÅŸin korkutma-germe bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de ilk adÄ±m kadar etkileyici deÄŸil, zamane gerilimlerinin Ã¶zel efekt yardÄ±mlÄ± imajlarÄ±, istenilen sonucu saÄŸlamaktan uzak. Ä°lk film 80â€™ler esprisi iÃ§inde â€˜E.T.â€™den mÃ¼lhem bisikletli Ã§ocuk Ã§etelerine (ya da gruplarÄ±na) selam gÃ¶ndermiÅŸ, bir tÃ¼r saygÄ± duruÅŸunda bulunmuÅŸtu. Ki bu hamleye daha Ã¶nce J.J. Abramsâ€™Ä±n â€˜Super 8â€™inde rastlamÄ±ÅŸtÄ±k, ayrÄ±ca â€˜Stranger Thingsâ€™ dizisinin de aynÄ± sularda yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyelim...
Tim BurtonÂ karakterleri gibi
YetiÅŸkin Beverlyâ€™nin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ evi ziyaret etme sahnesinde az biraz gerilim kalitesini yÃ¼kselten â€˜O BÃ¶lÃ¼m 2â€™, homofobiye karÅŸÄ± tavrÄ±yla da alkÄ±ÅŸÄ± hak ediyor. Lakin Ã¶ykÃ¼ kendi giriftliÄŸinde (bunu zorluk anlamÄ±nda sÃ¶ylemiyorum) kayboluyor ve gereksiz uzatmalar sonucu hem dikkat daÄŸÄ±tÄ±yor hem de atmosfer anlamÄ±nda istediÄŸi dÃ¼nyayÄ± kurmakta zorlanÄ±yor. Pennywiseâ€™Ä±n sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen formlarÄ± da bana kalÄ±rsa fazla karikatÃ¼rize olmuÅŸ ve sanki kimi yerlerde sarkastik takÄ±lan Tim Burton karakterlerinin halini almÄ±ÅŸ. â€˜BÃ¶lÃ¼m Ä°kiâ€™ belli noktalarda Kingâ€™in bizde â€˜DÃ¼ÅŸ KapanÄ±â€™ olarak bilinen â€˜Dreamcatcherâ€™Ä±nÄ± da andÄ±rÄ±yor.ÂBen filmde en Ã§ok yetiÅŸkin Billâ€™in yazar olmasÄ±nÄ±, romanlarÄ±ndaki beÄŸenilmeyen finale iliÅŸkin etraftan yapÄ±lan eleÅŸtirileri ve Stephen Kingâ€™in kÄ±sa ama Ã¶z rolde (antikacÄ±) karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karak bu duruma iliÅŸkin iÄŸnelemelerini beÄŸendim...
Oyunculuk cephesinde James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa gibi isimlerin baÅŸarÄ±lÄ± performanslarÄ±yla filmi sÃ¼rÃ¼klediklerini, Xavier Dolanâ€™Ä±n kÄ±sa bir rolde huzurlarÄ±mÄ±za geldiÄŸini, yetiÅŸkin Eddieâ€™yi canlandÄ±ran James Ransoneâ€™un bazÄ± mimikleriyle Jim Carreyâ€™yi hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Pennywiseâ€™da Bill Skarsgardâ€™Ä±n aÄŸÄ±r makyaj eÅŸliÄŸinde yine harikalar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmeliyim.Â Â
SonuÃ§ itibariyle ilk film, dizinin yanÄ±nda daha alt Ã§izgideydi, â€˜O BÃ¶lÃ¼m 2â€™ de â€˜Pennywise kÃ¼lliyatÄ±â€™nÄ±n en zayÄ±f halkasÄ± olmuÅŸ...
Bir zamanlar TÃ¼rkiyeâ€™de...
KOLEJ HAVASI (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ YILDIZ)
YÃ¶netmen: Sertan Ãœnver / TÃ¼rkiye yapÄ±mÄ±
Evet, bir zamanlar TÃ¼rkiyeâ€™de futbol yine aynÄ± heyecan dalgasÄ±nÄ± estirir, yine gÃ¶nÃ¼llerdeki bir numaralÄ± eÄŸlence kaynaÄŸÄ± ve spor kimliÄŸini korur, yine â€˜DÃ¶rt BÃ¼yÃ¼klerâ€™den biri ÅŸampiyon olur, diÄŸerlerinin payÄ±na hÃ¼sran dÃ¼ÅŸerdi ama genel olarak ortama hÃ¢kim olan duygu â€˜amatÃ¶râ€™lÃ¼ktÃ¼. Evet, iÅŸin iÃ§inde yine para vardÄ± ama Ã¶lÃ§ekler bugÃ¼nden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda o kadar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼ ki, sevda, forma aÅŸkÄ±, sadakat gibi kavramlar her ÅŸeyi hallediyordu. Ä°ÅŸte bu dÃ¶nemin en simgesel takÄ±mlarÄ±ndan biri RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, Ulvi GÃ¼veneroÄŸlu, Kadir Akbulut, Ziya DoÄŸan gibiÂ emekÃ§ilerin yoÄŸun olduÄŸu, yÄ±ldÄ±z kavramÄ±nÄ± ise â€˜Metin-Ali-Feyyazâ€™ tezahÃ¼ratÄ±nda yer alan isimlerin ifade ettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸâ€™tÄ±. Bu ekip, Ä°ngiliz teknik direktÃ¶r Gordon Milne Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde uzun sÃ¼re ligi domine etti, Siyah-BeyazlÄ± camiayÄ± Ã¼Ã§ ÅŸampiyonluk, Ã¼Ã§ de ikincilikle taÃ§landÄ±rdÄ±. Lakin dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda resmi tarih baÅŸarÄ±nÄ±n adresini Milne olarak gÃ¶sterse de gerÃ§ekte bu takÄ±mÄ±n diÅŸlilerini, parÃ§alarÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m tasarlayan, genÃ§ filizleri yarÄ±ÅŸmacÄ± kimliÄŸe sahip futbolcu profiline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren isim Serpil Hamdi TÃ¼zÃ¼nâ€™dÃ¼. Adnan DinÃ§erâ€™le birlikte â€˜Dream Teamâ€™ adÄ±nÄ± almayÄ± hak eden bu oluÅŸum Milneâ€™in elinde hÄ±zlÄ±, tempolu, rakiplerini hem skor hem de oyun olarak ezen bir kimliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
HaftanÄ±n yenilerinden â€˜Kolej HavasÄ±â€™, iÅŸte bu dÃ¶nemi yaÅŸayan tanÄ±klarÄ± eÅŸliÄŸinde perdeye taÅŸÄ±yan bir belgesel. Sertan Ãœnver imzalÄ± yapÄ±mÄ±n bence en Ã¶nemli yanÄ± TÃ¼zÃ¼nâ€™Ã¼n â€˜Ã–zkaynak dÃ¼zeniâ€™ ÅŸeklinde adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼nkÃ¼ terminolojide karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± â€˜altyapÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak bir sistemi inÅŸa etmesine ve hayata geÃ§irmesine dair yaptÄ±ÄŸÄ± vurgu; bir baÅŸka deyiÅŸle de TÃ¼zÃ¼nâ€™Ã¼n hakkÄ±nÄ± teslim etmesi... Filmin hakkÄ±nÄ± verdiÄŸi bir baÅŸka simge isim de SÃ¼leyman Seba. DÃ¶nemin baÅŸkanÄ±, futbolcularÄ±n anÄ±larÄ± ve arÅŸiv gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri eÅŸliÄŸinde bir kez daha o mÃ¼stesna Ã¶zellikleriyle karÅŸÄ±mÄ±za geliyor.
â€˜Kolej HavasÄ±â€™, bir ruhun, â€˜endÃ¼striyel futbolâ€™ Ã§aÄŸÄ±nda geÃ§miÅŸte kalmÄ±ÅŸ bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n ifadesi. Ãœnverâ€™in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Ertem EÄŸilmez filmleriâ€™ tadÄ±ndaki o gÃ¼nleri hatÄ±rlatÄ±yor, ister BeÅŸiktaÅŸlÄ± olsun isterse diÄŸer takÄ±mlara gÃ¶nÃ¼l veren taraftarlar olsun; yaÅŸÄ± yetenleri de o anÄ±larÄ±yla buluÅŸturuyor. Bu tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalar sinemamÄ±zda Ã§ok az; bu alanda hayli eksik sayfamÄ±z var. â€˜Kolej HavasÄ±â€™, â€˜Eski AÃ§Ä±k SarÄ± Deseneâ€™, â€˜GÃ¼zel Adam SÃ¼reyyaâ€™, â€˜Teknik DirektÃ¶r Adnan DinÃ§erâ€™ gibi filmlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ailenin yeni Ã¼yesi oluyor. UmarÄ±z bu aile daha Ã§ok Ã¼yeye sahip olur...
Futbol ve diÄŸer sanatlar Ã¼zerine...
9 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼, saat 16.00â€™da Maltepe Kitap FuarÄ± etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde futbol, edebiyat, mizah, sinema gibi duraklarda dolaÅŸan bir sohbet var. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar Metin Tekin, Vedat Ã–zdemiroÄŸlu, Mahir Ãœnsal EriÅŸ ve naÃ§izane bendeniz. ModeratÃ¶rÃ¼mÃ¼z ise HÃ¼rriyetâ€™ten takÄ±m arkadaÅŸÄ±m Kenan BaÅŸaran. Ä°lgilisine duyurulur...
BÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ de kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸler...
USLU Ã‡OCUKLAR (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Gene Stupnitsky
Oyuncular: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Josh Caras, Millie Davis, Izaac Wang, Chance Hurstfield, Will Forte
ABD yapÄ±mÄ±
12 yaÅŸlarÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk; Max, Lucas ve Thor... Uzun sÃ¼redir arkadaÅŸlar ve her konuda birlikte hareket ediyorlar... Okulda bir tÃ¼r kanaat Ã¶nderi gibi â€˜takÄ±lanâ€™ Sorenâ€™in evinde verilecek â€˜Ã¶pÃ¼ÅŸme partisiâ€™, onlarÄ± bambaÅŸka bir maceranÄ±n iÃ§ine Ã§ekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu parti Maxâ€™in Ã¢ÅŸÄ±k olduÄŸu Brixleeâ€™yle buluÅŸmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsattÄ±r. Lakin hedefe giden yolda Ã¶ylesine zorlu engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar ki...
â€˜The Officeâ€™ dizisinin yaratÄ±cÄ±larÄ±ndan Gene Stupnitskyâ€™nin ilk uzun metrajlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Uslu Ã‡ocuklarâ€™ (â€˜Good Boysâ€™), filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda bulunan Seth Rogen-Jonah Hillâ€™in de iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± ekolÃ¼n espri anlayÄ±ÅŸÄ±nda bir yapÄ±m. Nedir bu anlayÄ±ÅŸ? KÄ±saca Ã¶zetlersek sÃ¼rekli bir karmaÅŸanÄ±n hÃ¢kim olduÄŸu, hemen her konudaki klasik deÄŸerlerin tersyÃ¼z edildiÄŸi, iÅŸlerin bir tÃ¼rlÃ¼ yoluna girmediÄŸi, seksle ilgili vurgularÄ±n yoÄŸun olduÄŸu, saÃ§ma noktalara uzanan olaylar silsilesi...
â€˜Uslu Ã‡ocuklarâ€™da Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§ete, partide falso yapmamak iÃ§in Ã¶pÃ¼ÅŸme tekniÄŸi hakkÄ±nda bilgi toplamak Ã¼zere yola Ã§Ä±kÄ±yor. Bu iÅŸ iÃ§in Maxâ€™in babasÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ gibi baktÄ±ÄŸÄ± â€˜dronâ€™dan yararlanmak isterlerken sobeleniyorlar, peÅŸi sÄ±ra bir uyuÅŸturucu iÅŸinde kurye olmak zorunda kalÄ±yorlar vs vs...Â Â Â Â Â Â
Stupnitskyâ€™yle birlikte Lee Eisenbergâ€™in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± senaryo zekice espriler, gÃ¶ndermeler ve art arda sÄ±ralanan durum komedileriyle sÃ¼slenmiÅŸ. HoÅŸ, film bir ara yoruluyor ve yer yer kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli irtifa kaybÄ±na uÄŸruyor ama yine de izlenmesi gÃ¼zel bir komedi â€˜Uslu Ã‡ocuklarâ€™. En tanÄ±nmÄ±ÅŸ ismi Maxâ€™te karÅŸÄ±mÄ±za gelen Jacob Tremblay (â€˜Roomâ€™dan hatÄ±rlÄ±yoruz) olan filmde Lucasâ€™ta Keith L. Williams, Thorâ€™da da Brady Noon da Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± performanslara imza atÄ±yor.
TÄ±pkÄ± â€˜Oâ€™ serisinde olduÄŸu gibi â€˜bisikletli yÄ±llarâ€™a selam yollayan (ki burada senaryo direkt olarak â€˜Stranger Thingsâ€™e gÃ¶ndermede bulunuyor) bu ilginÃ§ komedi, haftanÄ±n en eÄŸlenceli seÃ§eneÄŸi; kaÃ§Ä±rmayÄ±n derim...
DiÄŸer seÃ§enekler...
HaftanÄ±n yenilerinden â€˜Hangi KadÄ±nâ€™ (â€˜Celle que vous croyezâ€™), Safy Nebbou imzalÄ± bir yapÄ±m; filmin baÅŸrollerinde Juliette Binoche, Nicole Garcia ve FranÃ§ois Sivil var. BaÅŸrollerinde Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Kevin Spacey gibi isimlerin boy gÃ¶sterdiÄŸi â€˜DÃ¼zenbazlar KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼ (â€˜Billionaire Boys Clubâ€™) James Cox yÃ¶netmiÅŸ. â€˜45-24: Kusursuz Cinayetâ€™ Biray DalkÄ±ran imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, filmin kadrosunda GÃ¶khan Mumcu, Mehmet BaÅŸtÃ¼rk ve Beyzanur Mete gibi isimler yer alÄ±yor. HaftanÄ±n diÄŸer filmleri ÅŸÃ¶yle: â€˜BozkÄ±r: KuÅŸlara Bak KuÅŸlaraâ€™, â€˜Bharatâ€™, â€˜Aslan Ã‡ocukâ€™, â€˜Uzay ParkÄ±â€™ ve â€˜Serserilerâ€™.
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â€˜Oâ€™nun balonlarÄ± vardÄ±...
Stephen Kingâ€™in en etkileyici romanlarÄ±ndan â€˜Oâ€™nun devamÄ± niteliÄŸindeki â€˜O Bölüm 2â€™de, artÄ±k yetiÅŸkin olan â€˜Kaybedenlerâ€™ adlÄ± yedi kiÅŸilik çete, 27 yÄ±l sonra tekrar ortaya çÄ±kan ölümcül palyaço Pennywiseâ€™a yine dayanÄ±ÅŸma ruhuyla karÅŸÄ± koyuyor. Kadrosunda James McAvoy, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa gibi isimleri barÄ±ndÄ±ran filmde Stephen King de küçük bir rolde seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor.
O BÃ–LÃœM 2Â (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN Ä°KÄ° BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Andy Muschietti
Oyuncular: James McAvoy, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Jaeden Martell, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Xavier Dolan, Stephen King
Kanada-ABD ortak yapÄ±mÄ±
Malum, Amerikan sinemasÄ±nÄ±n en bereketli kaynaklarÄ±ndan biridir Stephen King. Neredeyse yazdÄ±klarÄ±nÄ±n hepsinin beyazperdede bir yansÄ±masÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r BaÅŸkan Trumpâ€™a karÅŸÄ± yÃ¼kselen en sert seslerin baÅŸÄ±nda gelen ve muhalefetini Ã¶zellikle Twitter Ã¼zerinden sÃ¼rdÃ¼ren emektar yazarÄ±n 1986 tarihli romanÄ± â€˜Oâ€™ (â€˜Itâ€™), 1990â€™da mini bir TV serisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve Tommy Lee Wallace imzalÄ± yapÄ±m Ã§ok beÄŸenilmiÅŸti. Hollywood metne 2017â€™de bir kez daha uÄŸradÄ± ve romanÄ± uzun metraja Ã§evirirken, projeyi de daha Ã§ok â€˜Mamaâ€™ adlÄ± filmiyle tanÄ±nan Andy Muschiettiâ€™ye teslim etti. Yeni â€˜Oâ€™ serÃ¼veninin ilk adÄ±mÄ± belki dizi kadar Ã§arpÄ±cÄ± bulunmasa da (en azÄ±ndan benim iÃ§in) belli Ã¶lÃ§Ã¼lerde geren ve etkileyici sahneler barÄ±ndan bir yapÄ±m olarak zihinlerdeki yerini aldÄ±.
Ä°ki yÄ±llÄ±k bir aranÄ±n ardÄ±ndan â€˜devam filmiâ€™ niteliÄŸindeki â€˜O BÃ¶lÃ¼m 2â€™ (â€˜It Chapter 2â€™) huzurlarÄ±mÄ±zda. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi ilk hamle, romandaki zamandan farklÄ± olarak 80â€™lere taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Georgieâ€™yi, kÄ±rmÄ±zÄ± balonlara ve tuhaf, irkiltici bir kahkahaya sahip olan Pennywise isimli katil palyaÃ§onun yok etmesinin travmasÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmakta zorlanan ve toplam yedi kiÅŸiye ulaÅŸan â€˜Kaybedenlerâ€™ adlÄ± Ã§etesi sayesinde zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelen Bill odaklÄ± ilk filmin peÅŸi sÄ±ra yeni serÃ¼vende ana karakterlerin 27 yÄ±l sonraki halleriyle baÅŸ baÅŸayÄ±z. Ekip Ã¼yesi altÄ± kiÅŸi olaylarÄ±n merkezi konumundaki Maineâ€™e baÄŸlÄ± Derry adlÄ± kasabayÄ± terk etmiÅŸ ve farklÄ± yerlerle yeni hayatlarÄ±nÄ± kurmuÅŸtur. Merkezde kalan Mike, iÅŸlenen bir cinayet ve yÃ¶rede kaybolan kimi Ã§ocuklarÄ±n ardÄ±ndan Pennywiseâ€™Ä±n yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve vakti zamanÄ±nda verilen sÃ¶zlere istinaden Ã§eteyi tekrar â€˜gÃ¶reveâ€™ Ã§aÄŸÄ±rÄ±r. Ekip, geÃ§en zaman dilimi iÃ§inde birbirleriyle iliÅŸkilerini koparmÄ±ÅŸtÄ±r ve ilk kez kasabadaki bir Ã‡in lokantasÄ±nda buluÅŸurlar ve palyaÃ§onun yeniden peÅŸlerinde olduÄŸunu anlarlar...
GeÃ§miÅŸ zamandaÂ Ã§ok zaman kaybediyor!
Ä°lk filmde olduÄŸu gibi yÃ¶netmenliÄŸini Andy Muschiettiâ€™nin Ã¼stlendiÄŸi bu â€˜devamâ€™ niteliÄŸindeki yapÄ±mda bir tÃ¼r hatÄ±rlatma babÄ±ndan Ã¶ykÃ¼ sÄ±k sÄ±k geÃ§miÅŸe uzanÄ±yor ve yetiÅŸkinlerin, Ã¶nceki filmdeki halleriyle buluÅŸuyoruz. Bu durum da elbette sÃ¼reye yansÄ±mÄ±ÅŸ; ÅŸimdiki zaman, geÃ§miÅŸ, yedi yetiÅŸkinin bir tÃ¼r â€˜Flatlinersâ€™da olduÄŸu gibi kendi gÃ¼nahlarÄ±yla buluÅŸmasÄ± (ki bu tek tek anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine kÃ¼lliyatlÄ± bir sÃ¼re tutuyor) derken huzurlarÄ±mÄ±zda iki saat 49 dakikalÄ±k bir yapÄ±m var. Lakin â€˜BÃ¶lÃ¼m Birâ€™deki Ã¼Ã§lÃ¼ senaryo ekibinden sadece Gary Daubermanâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± metin, bir noktadan sonra sÄ±kÄ±cÄ± bir hal alÄ±yor. Ä°ÅŸin korkutma-germe bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de ilk adÄ±m kadar etkileyici deÄŸil, zamane gerilimlerinin Ã¶zel efekt yardÄ±mlÄ± imajlarÄ±, istenilen sonucu saÄŸlamaktan uzak. Ä°lk film 80â€™ler esprisi iÃ§inde â€˜E.T.â€™den mÃ¼lhem bisikletli Ã§ocuk Ã§etelerine (ya da gruplarÄ±na) selam gÃ¶ndermiÅŸ, bir tÃ¼r saygÄ± duruÅŸunda bulunmuÅŸtu. Ki bu hamleye daha Ã¶nce J.J. Abramsâ€™Ä±n â€˜Super 8â€™inde rastlamÄ±ÅŸtÄ±k, ayrÄ±ca â€˜Stranger Thingsâ€™ dizisinin de aynÄ± sularda yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyelim...
Tim BurtonÂ karakterleri gibi
YetiÅŸkin Beverlyâ€™nin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ evi ziyaret etme sahnesinde az biraz gerilim kalitesini yÃ¼kselten â€˜O BÃ¶lÃ¼m 2â€™, homofobiye karÅŸÄ± tavrÄ±yla da alkÄ±ÅŸÄ± hak ediyor. Lakin Ã¶ykÃ¼ kendi giriftliÄŸinde (bunu zorluk anlamÄ±nda sÃ¶ylemiyorum) kayboluyor ve gereksiz uzatmalar sonucu hem dikkat daÄŸÄ±tÄ±yor hem de atmosfer anlamÄ±nda istediÄŸi dÃ¼nyayÄ± kurmakta zorlanÄ±yor. Pennywiseâ€™Ä±n sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen formlarÄ± da bana kalÄ±rsa fazla karikatÃ¼rize olmuÅŸ ve sanki kimi yerlerde sarkastik takÄ±lan Tim Burton karakterlerinin halini almÄ±ÅŸ. â€˜BÃ¶lÃ¼m Ä°kiâ€™ belli noktalarda Kingâ€™in bizde â€˜DÃ¼ÅŸ KapanÄ±â€™ olarak bilinen â€˜Dreamcatcherâ€™Ä±nÄ± da andÄ±rÄ±yor.ÂBen filmde en Ã§ok yetiÅŸkin Billâ€™in yazar olmasÄ±nÄ±, romanlarÄ±ndaki beÄŸenilmeyen finale iliÅŸkin etraftan yapÄ±lan eleÅŸtirileri ve Stephen Kingâ€™in kÄ±sa ama Ã¶z rolde (antikacÄ±) karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karak bu duruma iliÅŸkin iÄŸnelemelerini beÄŸendim...
Oyunculuk cephesinde James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa gibi isimlerin baÅŸarÄ±lÄ± performanslarÄ±yla filmi sÃ¼rÃ¼klediklerini, Xavier Dolanâ€™Ä±n kÄ±sa bir rolde huzurlarÄ±mÄ±za geldiÄŸini, yetiÅŸkin Eddieâ€™yi canlandÄ±ran James Ransoneâ€™un bazÄ± mimikleriyle Jim Carreyâ€™yi hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Pennywiseâ€™da Bill Skarsgardâ€™Ä±n aÄŸÄ±r makyaj eÅŸliÄŸinde yine harikalar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmeliyim.Â Â
SonuÃ§ itibariyle ilk film, dizinin yanÄ±nda daha alt Ã§izgideydi, â€˜O BÃ¶lÃ¼m 2â€™ de â€˜Pennywise kÃ¼lliyatÄ±â€™nÄ±n en zayÄ±f halkasÄ± olmuÅŸ...
Bir zamanlar TÃ¼rkiyeâ€™de...
KOLEJ HAVASI (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ YILDIZ)
YÃ¶netmen: Sertan Ãœnver / TÃ¼rkiye yapÄ±mÄ±
Evet, bir zamanlar TÃ¼rkiyeâ€™de futbol yine aynÄ± heyecan dalgasÄ±nÄ± estirir, yine gÃ¶nÃ¼llerdeki bir numaralÄ± eÄŸlence kaynaÄŸÄ± ve spor kimliÄŸini korur, yine â€˜DÃ¶rt BÃ¼yÃ¼klerâ€™den biri ÅŸampiyon olur, diÄŸerlerinin payÄ±na hÃ¼sran dÃ¼ÅŸerdi ama genel olarak ortama hÃ¢kim olan duygu â€˜amatÃ¶râ€™lÃ¼ktÃ¼. Evet, iÅŸin iÃ§inde yine para vardÄ± ama Ã¶lÃ§ekler bugÃ¼nden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda o kadar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼ ki, sevda, forma aÅŸkÄ±, sadakat gibi kavramlar her ÅŸeyi hallediyordu. Ä°ÅŸte bu dÃ¶nemin en simgesel takÄ±mlarÄ±ndan biri RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, Ulvi GÃ¼veneroÄŸlu, Kadir Akbulut, Ziya DoÄŸan gibiÂ emekÃ§ilerin yoÄŸun olduÄŸu, yÄ±ldÄ±z kavramÄ±nÄ± ise â€˜Metin-Ali-Feyyazâ€™ tezahÃ¼ratÄ±nda yer alan isimlerin ifade ettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸâ€™tÄ±. Bu ekip, Ä°ngiliz teknik direktÃ¶r Gordon Milne Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde uzun sÃ¼re ligi domine etti, Siyah-BeyazlÄ± camiayÄ± Ã¼Ã§ ÅŸampiyonluk, Ã¼Ã§ de ikincilikle taÃ§landÄ±rdÄ±. Lakin dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda resmi tarih baÅŸarÄ±nÄ±n adresini Milne olarak gÃ¶sterse de gerÃ§ekte bu takÄ±mÄ±n diÅŸlilerini, parÃ§alarÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m tasarlayan, genÃ§ filizleri yarÄ±ÅŸmacÄ± kimliÄŸe sahip futbolcu profiline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren isim Serpil Hamdi TÃ¼zÃ¼nâ€™dÃ¼. Adnan DinÃ§erâ€™le birlikte â€˜Dream Teamâ€™ adÄ±nÄ± almayÄ± hak eden bu oluÅŸum Milneâ€™in elinde hÄ±zlÄ±, tempolu, rakiplerini hem skor hem de oyun olarak ezen bir kimliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
HaftanÄ±n yenilerinden â€˜Kolej HavasÄ±â€™, iÅŸte bu dÃ¶nemi yaÅŸayan tanÄ±klarÄ± eÅŸliÄŸinde perdeye taÅŸÄ±yan bir belgesel. Sertan Ãœnver imzalÄ± yapÄ±mÄ±n bence en Ã¶nemli yanÄ± TÃ¼zÃ¼nâ€™Ã¼n â€˜Ã–zkaynak dÃ¼zeniâ€™ ÅŸeklinde adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼nkÃ¼ terminolojide karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± â€˜altyapÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak bir sistemi inÅŸa etmesine ve hayata geÃ§irmesine dair yaptÄ±ÄŸÄ± vurgu; bir baÅŸka deyiÅŸle de TÃ¼zÃ¼nâ€™Ã¼n hakkÄ±nÄ± teslim etmesi... Filmin hakkÄ±nÄ± verdiÄŸi bir baÅŸka simge isim de SÃ¼leyman Seba. DÃ¶nemin baÅŸkanÄ±, futbolcularÄ±n anÄ±larÄ± ve arÅŸiv gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri eÅŸliÄŸinde bir kez daha o mÃ¼stesna Ã¶zellikleriyle karÅŸÄ±mÄ±za geliyor.
â€˜Kolej HavasÄ±â€™, bir ruhun, â€˜endÃ¼striyel futbolâ€™ Ã§aÄŸÄ±nda geÃ§miÅŸte kalmÄ±ÅŸ bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n ifadesi. Ãœnverâ€™in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Ertem EÄŸilmez filmleriâ€™ tadÄ±ndaki o gÃ¼nleri hatÄ±rlatÄ±yor, ister BeÅŸiktaÅŸlÄ± olsun isterse diÄŸer takÄ±mlara gÃ¶nÃ¼l veren taraftarlar olsun; yaÅŸÄ± yetenleri de o anÄ±larÄ±yla buluÅŸturuyor. Bu tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalar sinemamÄ±zda Ã§ok az; bu alanda hayli eksik sayfamÄ±z var. â€˜Kolej HavasÄ±â€™, â€˜Eski AÃ§Ä±k SarÄ± Deseneâ€™, â€˜GÃ¼zel Adam SÃ¼reyyaâ€™, â€˜Teknik DirektÃ¶r Adnan DinÃ§erâ€™ gibi filmlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ailenin yeni Ã¼yesi oluyor. UmarÄ±z bu aile daha Ã§ok Ã¼yeye sahip olur...
Futbol ve diÄŸer sanatlar Ã¼zerine...
9 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼, saat 16.00â€™da Maltepe Kitap FuarÄ± etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde futbol, edebiyat, mizah, sinema gibi duraklarda dolaÅŸan bir sohbet var. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar Metin Tekin, Vedat Ã–zdemiroÄŸlu, Mahir Ãœnsal EriÅŸ ve naÃ§izane bendeniz. ModeratÃ¶rÃ¼mÃ¼z ise HÃ¼rriyetâ€™ten takÄ±m arkadaÅŸÄ±m Kenan BaÅŸaran. Ä°lgilisine duyurulur...
BÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ de kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸler...
USLU Ã‡OCUKLAR (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Gene Stupnitsky
Oyuncular: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Josh Caras, Millie Davis, Izaac Wang, Chance Hurstfield, Will Forte
ABD yapÄ±mÄ±
12 yaÅŸlarÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk; Max, Lucas ve Thor... Uzun sÃ¼redir arkadaÅŸlar ve her konuda birlikte hareket ediyorlar... Okulda bir tÃ¼r kanaat Ã¶nderi gibi â€˜takÄ±lanâ€™ Sorenâ€™in evinde verilecek â€˜Ã¶pÃ¼ÅŸme partisiâ€™, onlarÄ± bambaÅŸka bir maceranÄ±n iÃ§ine Ã§ekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu parti Maxâ€™in Ã¢ÅŸÄ±k olduÄŸu Brixleeâ€™yle buluÅŸmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsattÄ±r. Lakin hedefe giden yolda Ã¶ylesine zorlu engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar ki...
â€˜The Officeâ€™ dizisinin yaratÄ±cÄ±larÄ±ndan Gene Stupnitskyâ€™nin ilk uzun metrajlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Uslu Ã‡ocuklarâ€™ (â€˜Good Boysâ€™), filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda bulunan Seth Rogen-Jonah Hillâ€™in de iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± ekolÃ¼n espri anlayÄ±ÅŸÄ±nda bir yapÄ±m. Nedir bu anlayÄ±ÅŸ? KÄ±saca Ã¶zetlersek sÃ¼rekli bir karmaÅŸanÄ±n hÃ¢kim olduÄŸu, hemen her konudaki klasik deÄŸerlerin tersyÃ¼z edildiÄŸi, iÅŸlerin bir tÃ¼rlÃ¼ yoluna girmediÄŸi, seksle ilgili vurgularÄ±n yoÄŸun olduÄŸu, saÃ§ma noktalara uzanan olaylar silsilesi...
â€˜Uslu Ã‡ocuklarâ€™da Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§ete, partide falso yapmamak iÃ§in Ã¶pÃ¼ÅŸme tekniÄŸi hakkÄ±nda bilgi toplamak Ã¼zere yola Ã§Ä±kÄ±yor. Bu iÅŸ iÃ§in Maxâ€™in babasÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ gibi baktÄ±ÄŸÄ± â€˜dronâ€™dan yararlanmak isterlerken sobeleniyorlar, peÅŸi sÄ±ra bir uyuÅŸturucu iÅŸinde kurye olmak zorunda kalÄ±yorlar vs vs...Â Â Â Â Â Â
Stupnitskyâ€™yle birlikte Lee Eisenbergâ€™in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± senaryo zekice espriler, gÃ¶ndermeler ve art arda sÄ±ralanan durum komedileriyle sÃ¼slenmiÅŸ. HoÅŸ, film bir ara yoruluyor ve yer yer kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli irtifa kaybÄ±na uÄŸruyor ama yine de izlenmesi gÃ¼zel bir komedi â€˜Uslu Ã‡ocuklarâ€™. En tanÄ±nmÄ±ÅŸ ismi Maxâ€™te karÅŸÄ±mÄ±za gelen Jacob Tremblay (â€˜Roomâ€™dan hatÄ±rlÄ±yoruz) olan filmde Lucasâ€™ta Keith L. Williams, Thorâ€™da da Brady Noon da Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± performanslara imza atÄ±yor.
TÄ±pkÄ± â€˜Oâ€™ serisinde olduÄŸu gibi â€˜bisikletli yÄ±llarâ€™a selam yollayan (ki burada senaryo direkt olarak â€˜Stranger Thingsâ€™e gÃ¶ndermede bulunuyor) bu ilginÃ§ komedi, haftanÄ±n en eÄŸlenceli seÃ§eneÄŸi; kaÃ§Ä±rmayÄ±n derim...
DiÄŸer seÃ§enekler...
HaftanÄ±n yenilerinden â€˜Hangi KadÄ±nâ€™ (â€˜Celle que vous croyezâ€™), Safy Nebbou imzalÄ± bir yapÄ±m; filmin baÅŸrollerinde Juliette Binoche, Nicole Garcia ve FranÃ§ois Sivil var. BaÅŸrollerinde Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Kevin Spacey gibi isimlerin boy gÃ¶sterdiÄŸi â€˜DÃ¼zenbazlar KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼ (â€˜Billionaire Boys Clubâ€™) James Cox yÃ¶netmiÅŸ. â€˜45-24: Kusursuz Cinayetâ€™ Biray DalkÄ±ran imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, filmin kadrosunda GÃ¶khan Mumcu, Mehmet BaÅŸtÃ¼rk ve Beyzanur Mete gibi isimler yer alÄ±yor. HaftanÄ±n diÄŸer filmleri ÅŸÃ¶yle: â€˜BozkÄ±r: KuÅŸlara Bak KuÅŸlaraâ€™, â€˜Bharatâ€™, â€˜Aslan Ã‡ocukâ€™, â€˜Uzay ParkÄ±â€™ ve â€˜Serserilerâ€™.
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