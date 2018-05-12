GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ herkesindir

AyÅŸe Toprak imzalÄ± belgesel â€˜Mr. Gay Syriaâ€™, Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayan bir grup Suriyeli eÅŸcinsel mültecinin zorluklarla dolu hayatlarÄ±na göz atÄ±yor. Film, karakterlerin kimi noktalardaki çÄ±kÄ±ÅŸsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, umut ve umutsuzluÄŸunu, ruh hallerini gerçekçi ve etkileyici bir dille aktarÄ±yor.



Mr. Gay Syria -Â BeÅŸ Ã¼zerinden 3.5 yÄ±ldÄ±z

YÃ¶netmen: AyÅŸe Toprak

TÃ¼rkiye-Almanya-Malta-Fransa ortak yapÄ±mÄ±



Suriyeli eÅŸcinsel bir mÃ¼lteci... AslÄ±nda onun iÃ§in hayatÄ±n dik yokuÅŸlarÄ±, cinsel kimliÄŸi nedeniyle doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ topraklarda baÅŸlamÄ±ÅŸ. Lakin Ã¼lkesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± karmaÅŸayla evini barkÄ±nÄ± terk edip baÅŸka topraklarda kendisine gelecek ararken dertler birken iki oluyor, yumak bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e daha da bÃ¼yÃ¼yor. HÃ¼seyin, Ä°stanbulâ€™da hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Haftada altÄ± gÃ¼n bambaÅŸka bir rutinin peÅŸinde; bir berberde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, gerÃ§ek kimliÄŸiyle buluÅŸuyor, benzer dertlere sahip insanlarla vaktini geÃ§iriyor. Yedinci gÃ¼n annesinin, babasÄ±nÄ±n, eÅŸi ve minik kÄ±zÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± banliyÃ¶ye gidiyor, ona biÃ§ilen ya da dayatÄ±lan rolÃ¼ oynuyor.Â Â

Bu â€˜ÅŸizofrenik durumâ€™ ne kadar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ki? Suriyeli diÄŸer eÅŸcinsellerle â€˜Ã‡ay ve KonuÅŸmaâ€™ toplantÄ±larÄ±na katÄ±lÄ±p olasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlerin peÅŸine dÃ¼ÅŸÃ¼yor.Â



â€˜Mr. Gay Syriaâ€™, Antalyaâ€™ya alternatif olarak dÃ¼zenlenen â€˜Ulusal YarÄ±ÅŸmaâ€™da â€˜SÄ°YAD En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸtÄ±.



â€˜Kimliklerâ€™ lÃ¼tfen!

Berlinâ€™de yaÅŸayan eÅŸcinsel aktivist Mahmut Hassino ise hem mÃ¼lteci krizine hem de Suriyeli eÅŸcinsellerin meselelerine dikkat Ã§ekilmesi amacÄ±yla Maltaâ€™da dÃ¼zenlenecek olan â€˜2016 Mr. Gay Worldâ€™e bir temsilci gÃ¶ndermek iÃ§in Ã§abalÄ±yor. Bu temsilciyi de â€˜Mr. Gay Syriaâ€™ yarÄ±ÅŸmasÄ± sayesinde ortaya Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. HÃ¼seyin bu yarÄ±ÅŸmada, annesine Ã¶rt bas ettiÄŸi cinsel kimliÄŸini hayali bir mektupla aÃ§Ä±klayan bir temsil sunuyor. PerformansÄ±yla gÃ¶nÃ¼llerde yer ediniyor.

Daha Ã¶nce â€˜Donâ€™t Tell Us Fairy-talesâ€™ ve â€˜The Fashion Issueâ€™ gibi kÄ±sa belgesellere imza atan AyÅŸe Toprak, ilk uzun metrajlÄ± belgeseli â€˜Mr. Gy Syriaâ€™da yukarÄ±da konusunu Ã¶zetlediÄŸimiz sularda dolaÅŸÄ±yor. Film, bir sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda HÃ¼seyinâ€™i bize tanÄ±tarak baÅŸlÄ±yor, sonrasÄ±nda altÄ± ay Ã¶ncesine dÃ¶nÃ¼yor ve bu noktaya nasÄ±l gelindiÄŸinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ izliyoruz.

â€˜Mr. Gay Syriaâ€™, sadece HÃ¼seyinâ€™e odaklanmÄ±yor, denklemin iÃ§inde Ã–mer, Nadir, Mahmut, Ayman, Wissam gibi karakterler de var. Hepsinin ortak Ã§abasÄ± tercihlerini aÃ§Ä±kÃ§a yaÅŸabilecekleri bir hayat dÃ¼zeninin iÃ§inde yer almak, Ã¶te yandan mÃ¼lteci kimliÄŸinin getirdiÄŸi zorluklarÄ± dÃ¼nya kamuoyuna bÃ¼tÃ¼n gerÃ§ekliÄŸiyle hissettirebilmek ve birlikte Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸ vermek. Bu konuda Ã¶zellikle Almanyaâ€™da nispeten daha rahat koÅŸullarda hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Mahmut Hassinoâ€™nun Ã§abalarÄ± dikkat Ã§ekici. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bir tÃ¼r kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi Ã¼stleniyor.



â€˜CinÃ©ma vÃ©ritÃ©â€™ tadÄ±...

AyÅŸe Toprak bu karakterler ve onlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktarÄ±rken genel bir porteye de soyunuyor. Mesela filmin bir yerinde eÅŸcinselliÄŸin yasak olduÄŸu coÄŸrafyalardan bahsediliyor, Ä°ran ve Suudi Arabistanâ€™da cinsel tercihi bu yÃ¶nde olan insanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair vurgu yapÄ±lÄ±yor, sonra sÄ±ra ister istemez mÃ¼ltecilerin o an yaÅŸadÄ±klarÄ± yere, TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor. HoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n olduÄŸu ama nerde, ne zaman sÄ±nÄ±rlarÄ±n belirsizleÅŸtiÄŸi Ã§ok da bilinmeyen bu topraklara yani... Mesela â€˜Mr. Gay Syraâ€™, bazÄ± sahnelerinde â€˜Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nÃ¼n yasaklandÄ±ÄŸÄ±, polisin yÃ¼rÃ¼yenleri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±, biber gazÄ± attÄ±ÄŸÄ± anlardan enstantaneler sunuyor. Oysa sistem birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce â€˜Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleriâ€™ne izin veriyordu; yani karar verici mekanizmalarÄ±n keyfine baÄŸlÄ± her ÅŸey. Ä°ki Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce serbest olan bir ÅŸey, daha sonra yasak statÃ¼sÃ¼ne girebiliyor.Â Â

Toprak â€˜Mr. Gay Syriaâ€™da yabancÄ± bir eleÅŸtirmenin de belirttiÄŸi gibi â€˜CinÃ©ma vÃ©ritÃ©â€™ (â€˜GerÃ§ek sinemaâ€™) tarzÄ±nda bir yapÄ±ma imza atmÄ±ÅŸ. Kimi bÃ¶lÃ¼mleri itibariyle karakterlerin Ã§Ä±kÄ±ÅŸsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, umut ve umutsuzluÄŸunu, ruh hallerini size de benzer bir hissiyatla yÃ¼kleyen bir anlatÄ±m bu. Toprakâ€™Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, Antalyaâ€™ya alternatif olarak Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenlenen â€˜Ulusal YarÄ±ÅŸmaâ€™da â€˜SÄ°YAD En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne uzanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sinemada gerÃ§ek dramlardan hoÅŸlanÄ±yorsanÄ±z bu Ã¶zel belgeseli kaÃ§Ä±rmayÄ±n derim...

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UÄžUR VARDANâ€™LA HAFTANIN FÄ°LMLERÄ°



BeÅŸ Ã¼zerinden Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±z

AÅŸkÄ±n GÃ¶ren GÃ¶zlerE Ä°htÄ°yacÄ± Yok

YÃ¶netmen: Onur ÃœnlÃ¼

Oyuncular: Fatih Artman, Demet Evgar, Hare SÃ¼rel,

Ezgi EyÃ¼boÄŸlu, AyÅŸenil ÅžamlÄ±oÄŸlu, Ã–zgÃ¼r Emre YÄ±ldÄ±rÄ±m, Turgut Tuncalp, Umut TemizaÅŸ, Ä°ncinur DaÅŸdemir/ TÃ¼rkiye yapÄ±mÄ±

GÃ¶rme biÃ§imleri...

Onur ÃœnlÃ¼â€™nÃ¼n â€˜benÃ§â€™te duran filmleri parÃ§a parÃ§a oyuna dahil olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Son dÃ¶nemde â€˜CingÃ¶z Recaiâ€™ ve â€˜Manyakâ€™ sahne almÄ±ÅŸtÄ±, bu hafta â€˜AÅŸkÄ±n GÃ¶ren GÃ¶zlere Ä°htiyacÄ± Yokâ€™ sahaya Ã§Ä±kÄ±yor, â€˜KÄ±rÄ±k Kalpler BankasÄ±â€™ ve â€˜Put Åžeylereâ€™ ise beklemede...

Malum, ÃœnlÃ¼â€™nÃ¼n Ã¼retim tarzÄ± eleÅŸtiri konusu. Bu meseleye yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ â€˜Manyakâ€™a iliÅŸkin eleÅŸtiri yazÄ±mÄ±zda dillendirmiÅŸtik; naÃ§izane ben kendi adÄ±ma ortada itiraz edilecek bir ÅŸey olduÄŸu kanÄ±sÄ±nda deÄŸilim. MaÃ§ maÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve her filmi ayrÄ± deÄŸerlendirmek gerekiyor. ÃœnlÃ¼â€™nÃ¼n vasat ve iyi filmleri var; bu da son derece doÄŸal. â€˜AÅŸkÄ±n GÃ¶ren GÃ¶zlere Ä°htiyacÄ± Yokâ€™a gelince; perdede gÃ¶rme yetisini giderek kaybeden cinayet masasÄ± dedektifi Salimâ€™in hikÃ¢yesini izliyoruz. KarÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lan Salimâ€™in Ã¢ÅŸÄ±k olduÄŸu kadÄ±nlar, ilginÃ§tir kÃ¶rdÃ¼r...

â€˜Tohumlar fidanaâ€™...

â€˜ÃœnlÃ¼ kÃ¼lliyatÄ±â€™na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, son olarak Ankara Film Festivali esnasÄ±nda â€˜Put Åžeylereâ€™ izledim. Bu filmle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda â€˜AÅŸkÄ±n GÃ¶ren GÃ¶zlere Ä°htiyacÄ± Yokâ€™, yÃ¶netmenin klasik anlatÄ±mÄ±na ve Ã¼slubuna daha yakÄ±n duran bir yapÄ±m. YeÅŸilÃ§am geleneÄŸi iÃ§indeki trÃ¼klere de gÃ¶ndermelerde bulunuyor.

ÃœnlÃ¼â€™nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nÄ± ve espri anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± kendine yakÄ±n bulanlar iÃ§in izlenmesi gayet zevkli ve keyifli bir film var karÅŸÄ±mÄ±zda. Sizin iÃ§in bir referans olur mu bilemem ama â€˜AÅŸkÄ±n GÃ¶ren GÃ¶zlere Ä°htiyacÄ± Yokâ€™un son Adana Film Festivaliâ€™nde â€˜En Ä°yi Filmâ€™, â€˜En Ä°yi YÃ¶netmenâ€™, â€˜En Ä°yi Erkek Oyuncuâ€™ (Fatih Artman) ve â€˜En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncuâ€™ (Hare SÃ¼rel) dallarÄ±nda Ã¶dÃ¼le uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim. Filmde dedektif Salimâ€™i canlandÄ±ran Fatih Artman Ã§ok iyi, ayrÄ±ca â€˜Aile ArasÄ±ndaâ€™ ve â€˜Sofra SÄ±rlarÄ±â€™ndan sonra bir kez daha seyirciyle buluÅŸan Demet Evgarâ€™Ä±n da gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izelim.

Son olarak â€˜TRT Ã‡ocuk Korosuâ€™ klasiklerinden â€˜Tohumlar Fidana, Fidanlar AÄŸaÃ§laraâ€™ (ya da bilinen ismiyle â€˜Yurdumdaâ€™) ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n filmde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n da, Onur ÃœnlÃ¼â€™ye Ã¶zgÃ¼ (nostaljik) hÄ±nzÄ±rlÄ±klardan biri olduÄŸunu

sÃ¶ylemeliyim.Â



BeÅŸ Ã¼zerinden iki yÄ±ldÄ±zÂ

10 X 10

YÃ¶netmen: Suzi Ewing

Oyuncular: Luke Evans, Kelly Reilly, Noel Clarke, Olivia Chereny, Jason Maza, Jill Winternitz, Ruby Bustamante

ABD yapÄ±mÄ±

Odam â€˜gerilimâ€™ tutmuyor...

YakÄ±n bir geÃ§miÅŸte (2016) vizyona giren â€˜Gizli DÃ¼nyaâ€™da (â€˜Roomâ€™) 17 yaÅŸÄ±ndayken bir adam tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p bir odaya kapatÄ±lan ve iki yÄ±l sonra doÄŸurduÄŸu oÄŸluna, bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k mekÃ¢nda bambaÅŸka bir dÃ¼nya tasviri sunan bir kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ anlatÄ±lÄ±yordu. HaftanÄ±n yenilerinden â€˜10 X 10â€™da da yine bir adam bir kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rÄ±p bir odaya (filmin ismi de odanÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lerinden geliyor) hapsediyor. Suzi Ewing imzalÄ± yapÄ±mda, â€˜Gizli DÃ¼nyaâ€™dan farklÄ± olarak karakterlerin bu noktaya nasÄ±l geldiklerini en baÅŸÄ±ndan itibaren izliyoruz. Filmin derdi de, kaÃ§Ä±rÄ±lma nedeni Ã¼zerindeki gizem ve her adÄ±mda, bu gizemin bambaÅŸka bir noktaya savrulmasÄ±...Â Â

KÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼zerinde bÃ¶ylesi bir Ã¶zet, konu itibariyle ilgi Ã§ekici bir filmle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz izlenimi yaratÄ±yor ama ne yazÄ±k ki â€˜10 X 10â€™, kendi iÃ§indeki mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile zorlayan, sÄ±rf ÅŸaÅŸÄ±rtma adÄ±na gereksiz ve anlamsÄ±z noktalara uzanan vasat altÄ± bir gerilim. Erkek karakterin (Lewis), kadÄ±n karakteri (Cathy) kaÃ§Ä±rma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki sinematografik anlatÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok da heyecan iÃ§ermeyen Ã§alÄ±ÅŸmada, final ve o noktaya kadar geliÅŸ sÃ¼recindeki geliÅŸmeler de tatmin edici aÃ§Ä±klamalardan yoksun. Bu durumda Ä°ngiliz kÃ¶kenli baÅŸrol oyuncularÄ±n (Luke Evans ve Kelly Reilly) performanslarÄ± da sonucu deÄŸiÅŸtirmiyor. DiÄŸer odalara geÃ§elim derim...

DiÄŸer seÃ§enekler

Noemie Saglio imzalÄ± â€˜Eyvah Anne Oluyorumâ€™da (â€˜Telle Mere Telle Filleâ€™)Â baÅŸrolleri Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson ve Catherine Jacob paylaÅŸÄ±yor. Kadrosunda TÃ¼rkan KÄ±lÄ±Ã§, YaÅŸar AydÄ±nlÄ±oÄŸlu, Tayfun Sav ve Umut Ã–zkan gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Tutsakâ€™Ä± Beyza Ã‡imenot yÃ¶netmiÅŸ. â€˜HemÅŸireâ€™de Evren Duyal, Sermet YeÅŸil, AytaÃ§ Ã–ztuna ve SertaÃ§ Ekici gibi oyuncular rol alÄ±yor, yÃ¶netmen Dilek Ã‡olak. Ã–zgÃ¼r Sevimli imzalÄ± â€˜Murtazaâ€™da Cezmi BaskÄ±n ve Meral Ã‡ekinkaya baÅŸrolleri paylaÅŸÄ±yor. â€˜Elim Sendeâ€™yi Banu KaptanoÄŸlu yÃ¶netmiÅŸ, oyuncular Seda Kement, Serkan GÃ¼rkan, Fatih KÃ¼Ã§Ã¼k. â€˜Ã–ÄŸrenci KafasÄ±: Soygunâ€™ Ayhan SonyÃ¼rek imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, kadroda RÃ¼zgÃ¢r ErkoÃ§lar, Beril Kayar, Tolgar Ã–zaltÄ±ndere gibi isimler var. HaftanÄ±n animasyon seÃ§eneÄŸi â€˜Kral Åžakir: Oyun ZamanÄ±â€™nÄ± ise Berk Tokay ve H. Can DizdaroÄŸlu yÃ¶netmiÅŸ.

â€˜Eyvah Anne Oluyorumâ€™Â

â€˜HemÅŸireâ€™



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