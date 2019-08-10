GenÃ§ â€˜Indiana Jonesâ€™ â€˜Jumanjiâ€™de forma giyerse!

â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, çok tutmuÅŸ bir çizgi filmin sinema uyarlamasÄ±. Minik bir kÄ±zÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü ailesiyle birlikte Ä°nka ÅŸehri Parapataâ€™yÄ± aramasÄ±nÄ± anlatan yapÄ±m â€˜Indiana Jonesâ€™ serisiyle â€˜Jumanjiâ€™ arasÄ± bir tada sahip. Film basit öyküsüyle daha çok yedi-sekiz yaÅŸ grubu çocuklara sesleniyor gibi görünüyor.
Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehri ( BEÅž ÃœZERÄ°NDEN Ä°KÄ° BUÃ‡UK YILDIZ )
YÃ¶netmen: David Leitch
Seslendirenler: Isabela Moner, Jeff Wahlberg, Eugenio Derbez, Michael Pena, Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison, Nicholas Coombe, Madeleine Madden
ABD yapÄ±mÄ±
Bu aralar altÄ±n arayan arayana: Hayatta ve sinema salonlarÄ±nda... Lakin haftanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan filminde en azÄ±ndan doÄŸa tahrip edilmiyor, daÄŸlar delinmiyor, zamanÄ±n kendi akÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde nice meÅŸakkatli Ã§abalar sonucu kÃ¶k salmÄ±ÅŸ aÄŸaÃ§lara kÄ±yÄ±lmÄ±yor, aksine Ã§ocuklara Ã§evre bilinci aÅŸÄ±lanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor... Evet, â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™ (â€˜Dora and the Lost City of Goldâ€™), uygarlÄ±k ortamÄ±ndan (!) uzakta, iki bilim insanÄ± olan anne ve babasÄ±yla yaÅŸayan minik Doraâ€™nÄ±n Ã¶nce modern ÅŸehir hayatÄ±nda kendi yolunu Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve ardÄ±ndan bildiÄŸi sulara dÃ¶nerek fantastik bir yolculuÄŸun tanÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na iliÅŸkin bir Ã¶ykÃ¼ anlatÄ±yor...
Bir TV Ã§izgi film serisinin (orijinal ismi â€˜Dora The Explorerâ€™) sinema uyarlamasÄ± niteliÄŸinde olan yapÄ±mda, ormanÄ± tanÄ±yarak bÃ¼yÃ¼yen ve artÄ±k okula gitme zamanÄ± gelen ama burada kimi uyum sorunlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan Doraâ€™nÄ±n, kuzeni Diego ve iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonucu yaÅŸananlarÄ± izliyoruz.
YÃ¶netmenliÄŸini James Bobinâ€™in Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mda ana karakter az-biraz Tarzan ama daha Ã§ok Indiana Jones tadÄ±nda... Ã–ykÃ¼ de genel havasÄ±nda ilk elde â€˜Jumanjiâ€™yi hatÄ±rlatÄ±yor. ÅžÃ¶yle ki kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ailesinin peÅŸinde sÃ¼rÃ¼klenirken bir yandan da Ä°nka uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±p ÅŸehri Parapataâ€™yÄ± bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Dora ve arkadaÅŸlarÄ±, kliÅŸe tanÄ±mlamasÄ±yla â€˜bÃ¼yÃ¼leyiciâ€™ bir maceranÄ±n iÃ§inde dolanÄ±p duruyorlar. Malum, bu tÃ¼r Ã¶ykÃ¼lerde genellikle aynÄ± hedefe kilitlenen kÃ¶tÃ¼ler de olur; nitekim bu filmin de altÄ±n tutkusuyla Ã¶ne Ã§Ä±kan bir grup doymak bilmezleri var... Dora hem onlarÄ±n eski uygarlÄ±ÄŸÄ± talan etmelerine engel olmaya hem de ebeveynini bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, Ã§ok tutmuÅŸ bir TV Ã§izgi film serisi olan â€˜Dora The Explorerâ€™Ä±n ana karakterine sinemaya taÅŸÄ±yor...
Umutlu bilim kadÄ±nÄ±:Â Eva Longoria!
Bilgisayar yardÄ±mÄ±yla yaratÄ±lmÄ±ÅŸ maymun (Boots) ve tilki (Swiper) karakterlerinin de boy gÃ¶sterdiÄŸi, Ã§ok az bir sÃ¼re de ana karakterlerin â€˜animeâ€™leÅŸtiÄŸi (yani orijinal Ã§izgi filmdeki halleriyle karÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸi) â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, iyi niyetli Ã§abalarla sÃ¼slÃ¼ ama â€˜demodeâ€™ havasÄ±ndan kurtulamayan bir film olmuÅŸ. Bu duruma da derinliksiz Ã§izilmiÅŸ karakterler ve basit olay Ã¶rgÃ¼sÃ¼ neden olmuÅŸ. Filme hÃ¢kim olan â€˜Ã¶ÄŸretenâ€™ ton (ya da tavÄ±r) bir noktadan sonra gÃ¶rsellikteki renkliliÄŸi de yer yer solduruyor adeta. Sanki seslenilen kitle Ã§ok belirlenememiÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Daha Ã¼st yaÅŸ gruplar da hedeflenmiÅŸ ama anlatÄ±lan Ã¶ykÃ¼ yedi-sekiz yaÅŸ dÃ¶nemi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã§izgisini aÅŸamamÄ±ÅŸ gibi (ki belki de amaÃ§ budur).
YakÄ±n zaman Ã¶nce vizyona giren â€˜ÅžipÅŸak Aileâ€™de, MeksikalÄ± Ã¼Ã§ kardeÅŸin en bÃ¼yÃ¼kleri olan asi Lizzyâ€™de izlediÄŸimiz Isabela Monerâ€™in â€˜Doraâ€™yÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mda, minik kÄ±zÄ±n anne ve babasÄ± rollerinde de karÅŸÄ±mÄ±za Eva Longoria ve Michael Pena gibi isimler Ã§Ä±kÄ±yor. Mark Wahlbergâ€™in yeÄŸeni Jeff(rey) Wahlberg ise Diegoâ€™yu oynuyor.Â Â
SonuÃ§ olarak â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, Ã¶ÄŸretici ama bir grup BatÄ±lÄ± eleÅŸtirmenin de belirttiÄŸi gibi 1950â€™lerden kalma bir Ã¶ykÃ¼yle karÅŸÄ±mÄ±za gelmesinin handikaplarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir yapÄ±m. Mesela â€˜Pixarâ€™ yapÄ±mlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼yen (ya da halen bÃ¼yÃ¼mekte olan) ve birÃ§ok hÄ±nzÄ±r Ã¶ykÃ¼yÃ¼ sinemada izlemiÅŸ Ã§ocuklar iÃ§in, bu film belki gÃ¶rselliÄŸiyle Ã§ekici bulunabilir ama doÄŸrusu Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n aynÄ± oranda ilgi gÃ¶receÄŸini sanmÄ±yorum...
â€˜SadÄ±k Bir Adamâ€™
DiÄŸer seÃ§enekler...
HaftanÄ±n yenilerinden â€˜SadÄ±k Bir Adamâ€™Ä± (â€˜A Faithful Manâ€™) Louis Garrel yÃ¶netmiÅŸ, oyuncular Laetitia Casta, Lily Rose Depp, Joseph Engel ve Louis Garrel. HaftanÄ±n yerli gerilimi â€˜Siccin 6â€™, Alper MestÃ§i imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, filmin kadrosunda Merve AteÅŸ, Adnan KoÃ§, Dilara BÃ¼yÃ¼kbayraktar ve Fatih Murat Teke gibi isimler yer alÄ±yor... â€˜KanlÄ± Efsaneâ€™de (â€˜Blood Mythâ€™) Jonathan Mc Clean, Anna Dawson, Hannah Chalmers ve Matt Ray Brown gibi oyuncular rol alÄ±yor, filmi Sean Brown-Luke Gosling ikilisi yÃ¶netmiÅŸ. â€˜KonuÅŸan Hayvanlarâ€™ ise minik izleyicilere seslenen bir yerli yapÄ±m; yÃ¶netmenliÄŸini Mustafa Kotanâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi filmin kadrosunda Emir Ã–zyakÄ±ÅŸÄ±r, AyÃ§a Erturan, Ferit AktuÄŸ ve HÃ¼lya Duyar gibi isimler var. â€˜Bring The Soul: The Movieâ€™ ise Koreli mÃ¼zik grubu BTSâ€™in dÃ¼nya turunu anlatan bir belgesel... â€˜AyÄ±n KaranlÄ±k YÃ¼zÃ¼: Hitlerâ€™in Ã‡ocuklarÄ±â€™nÄ± (â€˜Iron Sky: The Coming Raceâ€™) Timo Vuorensola yÃ¶netmiÅŸ, baÅŸrollerde Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Udo Kier ve Julia Dietze gibi isimler var.
â€˜Siccin 6â€™
Bir dostun ardÄ±ndan...
BaÅŸka sanat dallarÄ±na ait eleÅŸtirmenlik ritÃ¼eli baÄŸlamÄ±nda, kendi iÃ§indeki iliÅŸkiler aÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l biÃ§imlendiÄŸine dair elbette derinlemesine bir bilgi-gÃ¶rgÃ¼m yok ama sinema eleÅŸtirmenliÄŸi adÄ±na konuÅŸabilirim. Bizim cephe bazen neredeyse haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ bir film gÃ¶sterimi olmasÄ± nedeniyle fazlasÄ±yla mesleki ve insani yakÄ±nlÄ±k barÄ±ndÄ±rÄ±r. Bu durumu sadece basÄ±n gÃ¶sterimleri deÄŸil elbet, Ã§ok sayÄ±daki festival, jÃ¼ri Ã¼yelikleri, eÅŸ-dost sohbetleri ve toplantÄ±lar da yaratÄ±r... Bu aÃ§Ä±dan sÄ±k sÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, hal-hatÄ±r sorduÄŸunuz, hasbihal eylediÄŸiniz birinin eksikliÄŸi zaten yeterince hissedilir bir ÅŸeydir ama ondan Ã¶tesi sizi ayÄ±ran Ã¶lÃ¼mse acÄ±sÄ± Ã§ok Ã§ok daha derindir...
Sevgili sinema eleÅŸtirmeni (gerÃ§i onu sadece bir tek â€˜sinema eleÅŸtirmeniâ€™ kimliÄŸiyle anmak haksÄ±zlÄ±k olurdu) dostumuz, BirGÃ¼n gazetesi yazarÄ±ÂCÃ¼neyt Cebenoyanâ€™Ä± geÃ§en hafta bir trafik kazasÄ±nda kaybettik... CÃ¼neyt, yeterince acÄ±larla dolu Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n ona yÃ¼klediÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±klara raÄŸmen yoluna yazarak, konuÅŸarak, insanlara bir ÅŸekilde deÄŸerek devam ediyor ve hayata kendince izler bÄ±rakmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Eminim ki daha yazacak Ã§ok ÅŸeyi vardÄ±. Lakin artÄ±k hayatÄ±mÄ±z ne yazÄ±k ki onun yazÄ±p Ã§izeceklerinden, ifade edeceklerinden, en Ã¶nemlisi varlÄ±ÄŸÄ±ndan eksik devam edecek.
Benim iÃ§in bir insan olarak eksikliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra mesleki aÃ§Ä±dan da farklÄ± bir sesin, farklÄ± bir soluÄŸun artÄ±k aramÄ±zda olmamasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. Ä°zlediÄŸimiz birÃ§ok filmde beÄŸeni anlamÄ±nda buluÅŸmasak da hep deÄŸiÅŸik bir aÃ§Ä±dan bakmadaki Ä±srarlÄ± bir kalemin eksikliÄŸini kuÅŸkusuz hissedeceÄŸim, hissedeceÄŸiz... Geride kalanlara, baÅŸta eÅŸi AyÅŸegÃ¼l ve hayatÄ±nÄ±n baharÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif olmak Ã¼zere tÃ¼m sevenlerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum...
Not: CÃ¼neytâ€™in kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak Ã¼zere â€˜CÃ¼neyt Cebenoyan Ã‡ocuk ve Sinema Fonuâ€™ kurdu. Bu fonun hesap bilgileri ÅŸÃ¶yle:
BÃœTÃœN Ã‡OCUKLAR BÄ°ZÄ°M DERNEÄžÄ°
CÃ¼neyt Cebenoyan
Alt HesabÄ±
Finansbank KavacÄ±k Åžubesi
TR18 0011 1000 0000 0087 8336 84
Â
GenÃ§ â€˜Indiana Jonesâ€™ â€˜Jumanjiâ€™de forma giyerse!
â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, çok tutmuÅŸ bir çizgi filmin sinema uyarlamasÄ±. Minik bir kÄ±zÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü ailesiyle birlikte Ä°nka ÅŸehri Parapataâ€™yÄ± aramasÄ±nÄ± anlatan yapÄ±m â€˜Indiana Jonesâ€™ serisiyle â€˜Jumanjiâ€™ arasÄ± bir tada sahip. Film basit öyküsüyle daha çok yedi-sekiz yaÅŸ grubu çocuklara sesleniyor gibi görünüyor.
Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehri ( BEÅž ÃœZERÄ°NDEN Ä°KÄ° BUÃ‡UK YILDIZ )
YÃ¶netmen: David Leitch
Seslendirenler: Isabela Moner, Jeff Wahlberg, Eugenio Derbez, Michael Pena, Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison, Nicholas Coombe, Madeleine Madden
ABD yapÄ±mÄ±
Bu aralar altÄ±n arayan arayana: Hayatta ve sinema salonlarÄ±nda... Lakin haftanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan filminde en azÄ±ndan doÄŸa tahrip edilmiyor, daÄŸlar delinmiyor, zamanÄ±n kendi akÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde nice meÅŸakkatli Ã§abalar sonucu kÃ¶k salmÄ±ÅŸ aÄŸaÃ§lara kÄ±yÄ±lmÄ±yor, aksine Ã§ocuklara Ã§evre bilinci aÅŸÄ±lanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor... Evet, â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™ (â€˜Dora and the Lost City of Goldâ€™), uygarlÄ±k ortamÄ±ndan (!) uzakta, iki bilim insanÄ± olan anne ve babasÄ±yla yaÅŸayan minik Doraâ€™nÄ±n Ã¶nce modern ÅŸehir hayatÄ±nda kendi yolunu Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve ardÄ±ndan bildiÄŸi sulara dÃ¶nerek fantastik bir yolculuÄŸun tanÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na iliÅŸkin bir Ã¶ykÃ¼ anlatÄ±yor...
Bir TV Ã§izgi film serisinin (orijinal ismi â€˜Dora The Explorerâ€™) sinema uyarlamasÄ± niteliÄŸinde olan yapÄ±mda, ormanÄ± tanÄ±yarak bÃ¼yÃ¼yen ve artÄ±k okula gitme zamanÄ± gelen ama burada kimi uyum sorunlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan Doraâ€™nÄ±n, kuzeni Diego ve iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonucu yaÅŸananlarÄ± izliyoruz.
YÃ¶netmenliÄŸini James Bobinâ€™in Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mda ana karakter az-biraz Tarzan ama daha Ã§ok Indiana Jones tadÄ±nda... Ã–ykÃ¼ de genel havasÄ±nda ilk elde â€˜Jumanjiâ€™yi hatÄ±rlatÄ±yor. ÅžÃ¶yle ki kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ailesinin peÅŸinde sÃ¼rÃ¼klenirken bir yandan da Ä°nka uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±p ÅŸehri Parapataâ€™yÄ± bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Dora ve arkadaÅŸlarÄ±, kliÅŸe tanÄ±mlamasÄ±yla â€˜bÃ¼yÃ¼leyiciâ€™ bir maceranÄ±n iÃ§inde dolanÄ±p duruyorlar. Malum, bu tÃ¼r Ã¶ykÃ¼lerde genellikle aynÄ± hedefe kilitlenen kÃ¶tÃ¼ler de olur; nitekim bu filmin de altÄ±n tutkusuyla Ã¶ne Ã§Ä±kan bir grup doymak bilmezleri var... Dora hem onlarÄ±n eski uygarlÄ±ÄŸÄ± talan etmelerine engel olmaya hem de ebeveynini bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, Ã§ok tutmuÅŸ bir TV Ã§izgi film serisi olan â€˜Dora The Explorerâ€™Ä±n ana karakterine sinemaya taÅŸÄ±yor...
Umutlu bilim kadÄ±nÄ±:Â Eva Longoria!
Bilgisayar yardÄ±mÄ±yla yaratÄ±lmÄ±ÅŸ maymun (Boots) ve tilki (Swiper) karakterlerinin de boy gÃ¶sterdiÄŸi, Ã§ok az bir sÃ¼re de ana karakterlerin â€˜animeâ€™leÅŸtiÄŸi (yani orijinal Ã§izgi filmdeki halleriyle karÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸi) â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, iyi niyetli Ã§abalarla sÃ¼slÃ¼ ama â€˜demodeâ€™ havasÄ±ndan kurtulamayan bir film olmuÅŸ. Bu duruma da derinliksiz Ã§izilmiÅŸ karakterler ve basit olay Ã¶rgÃ¼sÃ¼ neden olmuÅŸ. Filme hÃ¢kim olan â€˜Ã¶ÄŸretenâ€™ ton (ya da tavÄ±r) bir noktadan sonra gÃ¶rsellikteki renkliliÄŸi de yer yer solduruyor adeta. Sanki seslenilen kitle Ã§ok belirlenememiÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Daha Ã¼st yaÅŸ gruplar da hedeflenmiÅŸ ama anlatÄ±lan Ã¶ykÃ¼ yedi-sekiz yaÅŸ dÃ¶nemi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã§izgisini aÅŸamamÄ±ÅŸ gibi (ki belki de amaÃ§ budur).
YakÄ±n zaman Ã¶nce vizyona giren â€˜ÅžipÅŸak Aileâ€™de, MeksikalÄ± Ã¼Ã§ kardeÅŸin en bÃ¼yÃ¼kleri olan asi Lizzyâ€™de izlediÄŸimiz Isabela Monerâ€™in â€˜Doraâ€™yÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mda, minik kÄ±zÄ±n anne ve babasÄ± rollerinde de karÅŸÄ±mÄ±za Eva Longoria ve Michael Pena gibi isimler Ã§Ä±kÄ±yor. Mark Wahlbergâ€™in yeÄŸeni Jeff(rey) Wahlberg ise Diegoâ€™yu oynuyor.Â Â
SonuÃ§ olarak â€˜Dora ve KayÄ±p AltÄ±n Åžehriâ€™, Ã¶ÄŸretici ama bir grup BatÄ±lÄ± eleÅŸtirmenin de belirttiÄŸi gibi 1950â€™lerden kalma bir Ã¶ykÃ¼yle karÅŸÄ±mÄ±za gelmesinin handikaplarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir yapÄ±m. Mesela â€˜Pixarâ€™ yapÄ±mlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼yen (ya da halen bÃ¼yÃ¼mekte olan) ve birÃ§ok hÄ±nzÄ±r Ã¶ykÃ¼yÃ¼ sinemada izlemiÅŸ Ã§ocuklar iÃ§in, bu film belki gÃ¶rselliÄŸiyle Ã§ekici bulunabilir ama doÄŸrusu Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n aynÄ± oranda ilgi gÃ¶receÄŸini sanmÄ±yorum...
â€˜SadÄ±k Bir Adamâ€™
DiÄŸer seÃ§enekler...
HaftanÄ±n yenilerinden â€˜SadÄ±k Bir Adamâ€™Ä± (â€˜A Faithful Manâ€™) Louis Garrel yÃ¶netmiÅŸ, oyuncular Laetitia Casta, Lily Rose Depp, Joseph Engel ve Louis Garrel. HaftanÄ±n yerli gerilimi â€˜Siccin 6â€™, Alper MestÃ§i imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, filmin kadrosunda Merve AteÅŸ, Adnan KoÃ§, Dilara BÃ¼yÃ¼kbayraktar ve Fatih Murat Teke gibi isimler yer alÄ±yor... â€˜KanlÄ± Efsaneâ€™de (â€˜Blood Mythâ€™) Jonathan Mc Clean, Anna Dawson, Hannah Chalmers ve Matt Ray Brown gibi oyuncular rol alÄ±yor, filmi Sean Brown-Luke Gosling ikilisi yÃ¶netmiÅŸ. â€˜KonuÅŸan Hayvanlarâ€™ ise minik izleyicilere seslenen bir yerli yapÄ±m; yÃ¶netmenliÄŸini Mustafa Kotanâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi filmin kadrosunda Emir Ã–zyakÄ±ÅŸÄ±r, AyÃ§a Erturan, Ferit AktuÄŸ ve HÃ¼lya Duyar gibi isimler var. â€˜Bring The Soul: The Movieâ€™ ise Koreli mÃ¼zik grubu BTSâ€™in dÃ¼nya turunu anlatan bir belgesel... â€˜AyÄ±n KaranlÄ±k YÃ¼zÃ¼: Hitlerâ€™in Ã‡ocuklarÄ±â€™nÄ± (â€˜Iron Sky: The Coming Raceâ€™) Timo Vuorensola yÃ¶netmiÅŸ, baÅŸrollerde Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Udo Kier ve Julia Dietze gibi isimler var.
â€˜Siccin 6â€™
Bir dostun ardÄ±ndan...
BaÅŸka sanat dallarÄ±na ait eleÅŸtirmenlik ritÃ¼eli baÄŸlamÄ±nda, kendi iÃ§indeki iliÅŸkiler aÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l biÃ§imlendiÄŸine dair elbette derinlemesine bir bilgi-gÃ¶rgÃ¼m yok ama sinema eleÅŸtirmenliÄŸi adÄ±na konuÅŸabilirim. Bizim cephe bazen neredeyse haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ bir film gÃ¶sterimi olmasÄ± nedeniyle fazlasÄ±yla mesleki ve insani yakÄ±nlÄ±k barÄ±ndÄ±rÄ±r. Bu durumu sadece basÄ±n gÃ¶sterimleri deÄŸil elbet, Ã§ok sayÄ±daki festival, jÃ¼ri Ã¼yelikleri, eÅŸ-dost sohbetleri ve toplantÄ±lar da yaratÄ±r... Bu aÃ§Ä±dan sÄ±k sÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, hal-hatÄ±r sorduÄŸunuz, hasbihal eylediÄŸiniz birinin eksikliÄŸi zaten yeterince hissedilir bir ÅŸeydir ama ondan Ã¶tesi sizi ayÄ±ran Ã¶lÃ¼mse acÄ±sÄ± Ã§ok Ã§ok daha derindir...
Sevgili sinema eleÅŸtirmeni (gerÃ§i onu sadece bir tek â€˜sinema eleÅŸtirmeniâ€™ kimliÄŸiyle anmak haksÄ±zlÄ±k olurdu) dostumuz, BirGÃ¼n gazetesi yazarÄ±ÂCÃ¼neyt Cebenoyanâ€™Ä± geÃ§en hafta bir trafik kazasÄ±nda kaybettik... CÃ¼neyt, yeterince acÄ±larla dolu Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n ona yÃ¼klediÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±klara raÄŸmen yoluna yazarak, konuÅŸarak, insanlara bir ÅŸekilde deÄŸerek devam ediyor ve hayata kendince izler bÄ±rakmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Eminim ki daha yazacak Ã§ok ÅŸeyi vardÄ±. Lakin artÄ±k hayatÄ±mÄ±z ne yazÄ±k ki onun yazÄ±p Ã§izeceklerinden, ifade edeceklerinden, en Ã¶nemlisi varlÄ±ÄŸÄ±ndan eksik devam edecek.
Benim iÃ§in bir insan olarak eksikliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra mesleki aÃ§Ä±dan da farklÄ± bir sesin, farklÄ± bir soluÄŸun artÄ±k aramÄ±zda olmamasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. Ä°zlediÄŸimiz birÃ§ok filmde beÄŸeni anlamÄ±nda buluÅŸmasak da hep deÄŸiÅŸik bir aÃ§Ä±dan bakmadaki Ä±srarlÄ± bir kalemin eksikliÄŸini kuÅŸkusuz hissedeceÄŸim, hissedeceÄŸiz... Geride kalanlara, baÅŸta eÅŸi AyÅŸegÃ¼l ve hayatÄ±nÄ±n baharÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif olmak Ã¼zere tÃ¼m sevenlerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum...
Not: CÃ¼neytâ€™in kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak Ã¼zere â€˜CÃ¼neyt Cebenoyan Ã‡ocuk ve Sinema Fonuâ€™ kurdu. Bu fonun hesap bilgileri ÅŸÃ¶yle:
BÃœTÃœN Ã‡OCUKLAR BÄ°ZÄ°M DERNEÄžÄ°
CÃ¼neyt Cebenoyan
Alt HesabÄ±
Finansbank KavacÄ±k Åžubesi
TR18 0011 1000 0000 0087 8336 84
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