Gecenin getirdikleri...

Biri öğrenme ve kavrama güçlükleri çeken, diğeri de hayatın çıkmaz sokakları arasında kendi yolunu bulma adına pratiğini (!) alabildiğine geliştirmiş iki kardeş... Yunan kökenli ikili, rahata ermek için banka soymayı planlıyor. Nitekim eylemi gerçekleştiriyorlar da... Lakin acemilikleri, küçük kardeş Nick Nikas’ın yakalanmasına neden oluyor. Bu durumda ağabeyi Connie’ye de, kardeşini kefaletle kurtarmak düşüyor. Ne var ki ‘10 bin dolar’lık meblağı bulmak zordur... Connie, bütün bir gece bu tutarın denkleştirilmesi için çabalar ama...

SOYGUN

Yönetmen: Safdie Biraderler

Oyuncular: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh, Taliah Webster, Barkhad Abdi, Necro,

Peter Verby / ABD yapımı

Taviani’ler, Coen’ler, Dardenne’ler, Wachowski’ler, Taylan’lar derken sinema, yeni bir ‘kardeşler’i daha bünyesine dahil ediyor: Safdie Biraderler... Hanelerinde daha önce iki uzun metraj bulunan Benny ve Josh’un çıkış filmi ise yukarıda konusunu özetlediğimiz ve bu haftadan itibaren salonlarımıza uğrayan ‘Soygun’ (‘Good Time’) gözüküyor. Sistem dışına itilmiş iki kardeşin tutunma çabalarına odaklanan yapım, hızlı temposu, sorunlu karakterlerinin iniş çıkışları ve etkili elektronik müziğiyle özellikle genç kuşak izleyici için son derece çekici görünüyor. Hikâyenin ruhu ise 70’lerin ünlü klasiği ‘Dog Day Afternoon’ olmak üzere sokağın sesine kulak veren Lumet, Scorsese, Friedkin gibi yönetmenlerin yapıtlarına yakın duruyor. Lakin bu yakın durma bana, ‘saygı duruşu’ veya ‘gönderme’den çok öykünme gibi geldi. Bir de orada burada, ‘Sinemanın yeni dâhi kardeşleri’ gibi ifadelere rastladım ve (bir kez daha) her şey gibi ‘Deha’lığın da çıtası düşmüş diye düşünmeden edemedim. Hemen bir filmle nasıl dâhilik vasfına erişiliyor, doğrusu benim aklen, ruhen ve de vicdanen pek de anlayamadığım şeyler bunlar. Neyse, zaman her şeyin ilacı ve tanığıdır, bekleyelim görelim.

Tıpkı Kristen Stewart gibi

Oyunculuk performanslarına gelince: Küçük kardeş Nick’te, Benny Safdie’yi izliyoruz. Genç yönetmen doğrusu fena oynamıyor, mental problemleri olan karakterinde. Ama filmin ‘gönülçelen’i, ağabey Connie’yi canlandıran Robert Pattinson. Sinema dünyasının daha çok ‘Twilight’ serisiyle tanıdığı genç aktör, artık tıpkı söz konusu serideki rol arkadaşı (ve de eski sevgilisi) Kristen Stewart gibi proje itibariyle farklı sulara açılmaya ve tecrübe edinmeye çabalıyor ve de gelişimi açısından iyi yapıyor. Sözün özü, ‘Soygun’un en iyi yanlarından biri Pattinson’ın oyunu. Keza Connie’nin sığındığı evdeki genç kız Crystal’da Taliah Webster ve darp edilen güvenlik görevlisinde Barkhad Abdi de göz dolduruyorlar. Jennifer Jason Leigh de kısa ama öz rolünde görünüp adeta çığlıklarıyla ‘tirat’ atıyor.

Sonuç? Iggy Pop’un seslendirdiği ‘The Pure and the Damned’ın da özel bir hava kattığı ‘Soygun’, dinamik anlatımı ve New York’un alt kültüründe gezinen öyküsüyle izlenmeye değer bir film.

Diğer seçenekler

Sadece ‘Soygun’un sinema yazarlarının huzuruna çıktığı, diğer filmlerin dağıtımı gerçekleştiren şirketlerin ‘basın gösterimi’ne tenezzül etmediği (!) haftanın diğer seçeneklerine göz atarsak ‘Uzaydan Gelen Fırtına’yı (‘Geostorm’) Dean Devlin yönetmiş, oyuncular Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris, Jim Sturgess ve Andy Garcia. Doğan Can Anafarta imzalı ‘Damat Takımı’nda ise şu isimler rol alıyor: Furkan Andıç, Özgürcan Çevik, Pelin Akıl, Açelya Topaloğlu. Romantik komedi ‘İlk Öpücük’ ise Murat Onbul imzasını taşıyor, oyuncular Murat Yıldırım, Özge Gürel ve Beyti Engin. Kadrosunda Kaan Yıldırım, Hakan Kurdaş, Alina Boz, Mehmet Selim Akgül, Mustafa Uğur Civaner gibi oyuncuları barındıran ‘Bölük’ün yönetmenliğini Aytaç Ağırlar üstlenmiş. Yakın bir zaman önce ülkemize gelen Hintli aktör Amir Khan’ın sürüklediği ‘Süperstar’sa Advait Chahdan imzasını taşıyor. Filmin diğer oyuncuları Zaira Vasim ve Meher Vij. Haftanın animasyon seçeneği ‘Bak Şu Leyleğe’yi (‘A Stork’s Journey’) Reza Memari-Toby Genkel ikilisi yönetmiş.Metin Yıldız, Şener Kökkaya ve Ferda Amin’in başrollerini paylaştığı ‘Aşka Geldik’ ise Muharrem Özabat imzasını taşıyor.

‘Zor Bir Karar’

Neyleyim ‘Ulusal Yarışma’sız Antalya’yı?

Antalya Altın Portakal’ın 54’üncü randevusu bugün başlıyor. Amma velakin bu yılki organizasyon, etkinliğin tarihine buruk bir not bırakacak... Çünkü bilindiği gibi alınan karar doğrultusunda tam 53 yıldır sinemamızın bir tür hafızası ve ‘vakanivüs’ü şeklinde hareket eden bir oluşum, en temel direği olan ‘Ulusal Yarışma’dan yoksun yola çıkıyor. Yeşilçam’dan günümüz modern Türkiye sinemasına uzanan upuzun süreçte, seçilen filmler ne olursa olsun, jürilerin kararları ne türden tartışmalar ve polemikler yaratırsa yaratsın, Antalya bu topraklarda yedinci sanatın ‘Yerli’ unsurları açısından koca bir gövdeye hayat veren damarlardan biriydi. Meseleye sağduyuyla yaklaşan herkesin, sinemamıza emek vermiş onca insanın, eski yıldızlardan günümüz temsilcilerine uzanan geniş bir yelpazede geniş bir kitlenin itirazlarına karşın ‘Ulusal Yarışma’sızlıkta ısrar eden festival bugün başlayıp 27 Ekim’e kadar sürecek. Geleneksele sahip çıkar gibi görünüp sinemamızın en köklü geleneklerinden birini budamanın kime ne kazandıracağını ise yine festival bitiminde göreceğiz.

54’üncü yıla ilişkin notlara gelince: Bu yıl ‘Uluslararası Yarışma’ seçkisinde (ki aralarında iki Türkiye yapımı film de var) yer alan filmleri aşağıdaki tabloda bulacaksınız. Bu yapımları değerlendirecek jüri ise şu isimlerden oluşacak: Elia Suleiman, Rebbeca Lenkiewicz, Kjartan Sveinsson, Fadik Sevin Atasoy ve Karim Ainouz. Bu yılki ‘Onur ödülleri’nin sahipleri de Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş olacak. Ayrıca Christopher Walken, Matt Dillon, Juliette Lewis, Gerard Depardieu ve Lindsay Lohan gibi isimler de festival dolayısıyla Antalya’ya gelecek.

'Daha'

Neyse ki ruh ‘Beyoğlu’nda yaşıyor!

Antalya, kendi geleneğini rafa kaldıradursun yönetmen Kaan Müjdeci öncülüğünde bir grup sinemacı ‘Ulusal Yarışma’ ruhunu yaşatmak amacıyla İstanbul Beyoğlu Sineması’nda bir organizasyon düzenliyor. Bu oluşumun mottosu şu: ‘Bir gün döneceğim o şehre, o zamana dek 54. Ulusal Yarışma’... Dün geceki açılışla (ki açılışta, 1964’te ilk Altın Portakal’ı kazanan, Halit Refiğ klasiği ‘Gurbet Kuşları’ gösterildi) start alan etkinlik ’54. Ulusal Yarışma’ adını taşıyor.

27 Ekim’e kadar sürecek organizasyon dahilindeki yarışmaya ise sekiz film katılıyor. Bu yapımları değerlendirecek olan jüri şu isimlerden oluşuyor: Kadir İnanır, Tayfun Pirselimoğlu, Sarkis, Sevin Okyay, Hülya Uçansu ve Nihal Yalçın. SİYAD jürisindeki üçlü ise şöyle: Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz. ’54. Ulusal Yarışma’nın ödül töreni 26 Ekim akşamı yapılacak.