Futbol kötü olsa da kadrajlar harika



‘Oçi Çorniye’...*

Turnuva öncesi kimsenin umut beslemediği bir takımdı Rusya. Ama ilk iki maçta öyle bir performans ortaya koydu ki, toplam sekiz golle gözleri ve gönülleri kamaştırdı. Stada sığmayan kalabalıklar da mutluluklarını ‘FanZone’larda yaşadı...

(*Kara Gözler)



‘Özür dilerim’...

O hem futbolu hem de ilginç karakteriyle gelmiş geçmiş en büyük yıldız belki de. Nitekim ‘vatandaşı’ Lionel Messi, bu turnuvada da ondan kalan mirasın altında eziliyor. Diego Armando Maradona, Arjantin-İzlanda maçını (1-1) böyle izledi ve sonrasında “Stadyumlarda tütün mamullerinin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle herkesten özür diliyorum” dedi.



Ancak bir benzerim mutlu eder beni!

Meksikalı bir taraftara eşi, ‘Meksika vizesi’ vermemiş ve Rusya’ya gelememiş. Ama arkadaşları bir çözüm bulmuş; onun kartondan ‘manken’ini yapmışlar ve turnuva boyunca gittikleri her yere götürüyorlar.



Yitip giden bir dilde...

Çalışma arkadaşımız Yenal Bilgici’nin deyişiyle “İşte bu Dünya Kupası’nın en güzel hikâyelerinden biri”... Radyocu Luis Soto, 36 yıl sonra tekrar Dünya Kupası’na katılan Peru’nun maçlarını yitip gitmekte olan yerel Quechua dilinde anlatıyor. Bunun için İnka tarihine uzanarak bir futbol sözlüğü bile hazırlamış. Çünkü Quechua’da futbol terimleri yokmuş.



Bu oyun kadınlarla daha güzel

İran’da kadınların futbol izlemesi yasak. ‘Diyaspora’daki İranlılar turnuvayı fırsat bilmişler ve “Bırakın İranlı kadınlar stadyumlara girsin” pankartıyla meseleyi dünyanın dikkatine sunuyorlar.



Tarihe tanıklık ederken...

Japonya, gruptaki ilk maçında Kolombiya’yı 2-1’le geçerken Dünya Kupaları tarihinde bir Asya takımı da ilk kez bir Güney Amerika takımını yeniyordu. Bu tarihi sonuca, kimi Japon taraftarlar işte bu ilginç kostümleriyle tanıklık etti.



Futbol dayanışmadır...

İşte, icatçısı İngilizlerin deyimiyle ‘Güzel Oyun’un en güzel karelerinden biri.

Engelli bir Mısır taraftarı, Kolombiya ve Meksika taraftarlarının ortak çabasıyla ülkesinin maçını omuzlarda izliyor. Mısır elendi ama bu kadraj çoktan tarihe geçti bile...



Spagetti ‘saç’ınez...

Brezilya’nın, İsviçre’yle 1-1 berabere kaldığı ilk maçında herkesin gözü, Neymar’ın futbolundan çok saçına takıldı. Eric Cantona da bu durumu saçına makarna dökerek ti’ye aldı. Neymar turnuvadaki ikinci maçına, dalga geçilen stilinden vazgeçmiş bir şekilde çıktı.

