‘Emeklilik’ sonrası ilk adım

'Sex, Lies and Videotape’le Cannes üzerinden ‘Altın Palmiye’yle sinemaya giriş, peşi sıra ‘Kafka’, ‘King of the Hill’, ‘The Limey’, ‘Erin Brockovich’, ‘Traffic’, ‘Out of Sight’ gibi yapımlar... Sonrasında kimi gelgitler yaşasa da kuşağının en verimli ve dikkat çeken sinemacılarından biri oldu Steven Soderbergh. 2013’te ise ‘Side Effects’i çekip ‘The Knick’ adlı televizyon dizisi için kamera arkasına geçerken “Sinemayı bıraktım, ilgimi kaybettim çünkü” mealinde açıklamalar yaptı. Bu durumda kamuoyu böylesi bir değeri kaybettiğini ve artık hatıralardaki filmleriyle yaşanması gerektiğini düşündü. Amma velakin, ‘set tozu’ yuttuktan sonra öyle “Bıraktım” demek kolay mı. Nitekim Soderbergh son filmi ‘Şanslı Logan’la (‘Logan Lucky’) yeniden huzurlarımızda.

ŞANSLI LOGAN

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Katie Holmes, Seth

MacFarlane, Katherine Waterston, Brian Gleeson, Charles Halford,

Hilary Swank / ABD yapımı





Eleştirmenler memnun

Film, Batı Virginia’lı madenci Jimmy Logan’ın işini kaybettikten sonra bir çıkış yolu aramasını ve çözümü, kardeşiyle birlikte NASCAR yarışı sırasında bir büyük soygunda bulmasını anlatıyor.

‘Logan Lucky’ öncelikle pırıltılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Daha önce de Soderbergh’le (‘Striptiz Kulübü’) çalışan Channing Tatum’u başrolünde izlediğimiz yapımda son dönemin yükselişteki ismi Adam Driver da var. Ekipteki diğer isimlerse şöyle: Daniel Craig, Katie Holmes, Seth MacFarlane, Katherine Waterston, Brian Gleeson, Charles Halford, Hilary Swank.

Oyuncu kadrosunda Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig gibi pırıltılı isimler var.

Filme ilişkin yorumlara gelince: Birçok Batılı eleştirmen ‘Logan Lucky’yi beğenmiş. Özellikle Soderbergh’in ünlü üçlemesi ‘Ocean’s Eleven’dan tatlar bulan sinema yazarları, sadece son 30 dakikada filmin rotasını hafiften kaybettiğine dikkat çekiyorlar. Eğer bu bölümün de üstesinden gelebilseymiş ‘Logan Lucky’, bir ‘Coen Biraderler’ başyapıtı tadına bile ulaşırmış. Bir başka vurgu da şöyle: “Soderbergh’in anlattıklarını daha önce görmedik mi? Gördük ama olsun. Keyifli bir film izliyoruz sonunda.” Aslında ‘Logan Lucky’, çıkış noktası itibariyle geçen yılın en iyi yapımlarından biri olan ‘Hell of High Water’a da benziyor...

Toparlarsak Soderbergh’le yeniden buluşmanın yanı sıra gırgır bir soygun filmi izlemek isteyenler için uygun bir fırsat ‘Logan Lucky’...

SADAKAT YOLUNDA

Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite

Oyuncular: Kate Mara, Tom Felton, Common, Bradley Whitford

ABD yapımı

‘LASSIE’ SAVAŞTA...

Bazen hayattaki gerçek dostlarımızı beklenmedik yerlerde buluruz. ‘Sadakat Yolunda’ (‘Megan Leavey’), bu türden bir öykünün ifadesi. Film, asker olmaya karar veren bir kadın ve ona bir anlamda sevmeyi yeniden öğreten bir köpeğe odaklanıyor...

Hikâye kısaca şöyle: Ordudaki zorlu eğitim sürecinde Megan’ın hayata tutunmasını sağlayan, karşısına çıkan Rex adlı köpek olur. Rex, bomba tespit ekibinde görev alan inatçı bir savaş köpeğidir. Öyle ki, bir önceki eğitmenini ısırarak kolunu kırmıştır. Megan pes etmez, aralarındaki bağ gelişip artar ve ikili Irak’taki savaş ortamında sıkı bir ekip olur. Rex, sadece askerlerin hayatını kurtarmakla kalmaz, kısa sürede Megan’ın da en yakın arkadaşı olmayı başarır ve bu kalbi soğumuş kadına tekrar sevmeyi öğretir.

Savaş ortamında sevgiyi arama çabası olarak nitelendirilebilecek filmi Amerikalı bir eleştirmen ‘The Hurt Locker’la ‘Lassie’nin karışımı olarak tanımlamış. Öykünün duygusal tonlarına dikkat çeken kimi sinema yazarları da ‘Sadakat Yolunda’nın en büyük eksikliğinin bir savaş filmi ya da kurtarma köpeği melodramı olmak isteyip istemediğine bir türlü karar verememesinin olduğuna vurgu yapmışlar. Sadakat, duygusallık ve hayvan sevgisi ilgisinizi çekiyorsa ‘Buyurun salona’ diyebiliriz...

TERMİNATÖR 2: MAHŞER GÜNÜ

Yönetmen: James Cameron



Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick, Edward Furlong



ABD yapımı

‘Döneceğim’ demişti

‘Üç boyutlu’ teknoloji, yıllar önce seyrettiğimiz filmlerin ruhunu ve görüntüsünü nasıl değiştirir? ‘Terminatör 2: Mahşer Günü’, çevrildiği 1991’den tam 26 yıl sonra tekrar vizyona girerek bu konuda fikir sahibi olmamıza fırsat tanıyor. Malum, James Cameron imzalı yapım, geleceğin liderini 10 yaşında öldürmek üzere geçmişe giden üstün özelliklere sahip bir yok edici robotla onu engellemeye çalışan bir başka robotun mücadelesi üzerine kuruluydu. Bilimkurgu aksiyon sineması için önemli bir mihenk taşı olan filmi izlemek için iki nedeniniz var: Hem teknolojik bir deneyim hem de nostaljik bir tat yaşamak.

Malum, öykünün kahramanı olan robot (‘Arnie’ canlandırıyordu) filmde, “I’ll be back” (“Döneceğim”) cümlesini sıkça kullanır; dolayısıyla bu yıllar sonraki ‘dönüş’le vermiş olduğu sözü de tutmuş oluyor!

Diğer seçenekler

Haftanın bir başka animasyon seçeneği çok tutmuş bir serinin üçüncü adımı olan ‘Sevimli Hırsız 3’ (‘Despicable Me 3’). Filmin yönetmenliğini Pierre Coffin ve Kyle Balda ikilisi üstlenmiş. Yerli yapım ‘Şansımı Seveyim’i ise Ender Mıhlar yönetmiş, filmin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu,

Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer gibi isimler yer alıyor.