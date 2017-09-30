Cennetten düşenler

İlk kez gösterime çıktığı Venedik Film Festivali’nden bu yana bazı eleştirmenlerin göklere çıkardığı, bazılarının da nefret ettiği Darren Aronofsky imzalı ‘Anne!’ huzurlarımızda. Film, evlerine davetsiz bir şekilde gelen bir çift yüzünden, kocasıyla birlikte yaşadığı huzur dolu hayatı bozulan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Darren Aronofsky’yi ‘Pi’, ‘Bir Rüya İçin Ağıt’, ‘Kaynak’, ‘The Wrestler’, ‘Siyah Kuğu’, ‘Nuh’ gibi filmleriyle tanıdık. Bu haftadan itibaren tartışma yaratan son çalışması ‘Anne!’ (‘Mother!’) ile salonlarımıza uğruyor. Bu yılki Venedik Film Festivali’ne katılan ve aşırı sevgiyle nefret arası bir çizgide ele alınan yapım, yönetmeninin ifadesiyle belli bir türe sokulması zor bir çalışma. ‘Anne!’, kocasıyla birlikte adeta yaşadığı huzur dolu cennet tasviri, evlerine davetsiz bir şekilde gelen bir çiftle birlikte bozulan genç bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor. Aronofsky filmini şöyle tanımlıyor: “Bir evlilikle ilgili çıkmaz hikâyesi olarak başlıyor ‘Anne!’. Öykünün merkezinde, artık hiçbir şey veremeyecek hale gelene kadar sürekli vermesi istenilen bir kadın var. Sonunda bu çıkmaz içinde artan basınç tutulamıyor, başka bir şeye dönüşüyor...”

ANNE!

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Domhnall, Jovan Adepo, Eric Davis

ABD yapımı

‘Yok Edici Melek’ten ‘Deccal’e

Sevgi, kendini adama ve fedakârlık gibi meseleleri yeniden sorgulamak isteyen bir kadının etrafında kozasını ören ‘Anne!’yi kimi eleştirmenler yerden yere vururken kimileri de ‘başyapıt’ kabul etti ve göklere çıkardı. Filmin, Luis Buñuel’in ‘Yok Edici Melek’ini, Roman Polanski’nin ‘Rosemary’nin Bebeği’ni ve Lars von Trier’in ‘Deccal’ini hatırlattığını belirten bazı sinema yazarlarının yanı sıra “Aronofsky’nin ‘Anne!’si, 2017’nin en fazla nefret edilen filmi olabilir” yorumunda bulunanlar var.

Eleştirmenler Jennifer Lawrence’ın performansını övüyor.

Oyuncu kadrosuna gelince... Genç anneyi, son dönemin yükselişteki ismi Jennifer Lawrence canlandırıyor. Kocada Javier Bardem, ‘cennet’teki dengelerini bozan çiftte ise Ed Harris ve Michelle Pfeiffer var. Yine dışarıdaki eleştirmenlere bakıldığında Lawrence’ın yanı sıra Pfeiffer’ın performanslarına büyük övgü öne çıkıyor.

Sonuç? Aronofsky, filmleri klasik iyi ya da kötü yargılarının ötesinde ele alınan bir yönetmen. Görüldüğü kadarıyla ‘Anne!’ de böylesi bir yapım, yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk kez seyirci karşısına çıktığı Venedik’ten bu yana izleyenleri beğeni açısından bölmeyi sürdürüyor. Şimdi karar verme sırası sizde, buyurun salona...

LEGO NINJAGO FİLMİ

Yönetmen: Charlie Bean

ABD yapımı

Hem küçüklere hem büyüklere…

Lego serisinin yeni filmi ‘Lego Ninjago Filmi’ (‘The Lego Ninjago Movie’), haftanın animasyon seçeneği. Film, ‘Green Ninja’ adıyla da bilinen Lloyd ve hepsi gizli savaşçı ve Lego yapım ustaları olan arkadaşlarıyla birlikte ‘Ninjago Şehri’ için mücadele etmeye çağırıyor. Serinin ilk filmi ‘Lego Filmi’ ve ikinci adım olan ‘Lego Batman Filmi’, yetişkinlere de seslenen gayet iyi yapımlardı. Charlie Bean imzalı ‘Lego Ninjago Filmi’, ilk iki yapım kadar beğenilmese de ilgiye değer bir çalışma olduğu muhakkak. Sözün özü, yetişkinlerin de belli ölçülerde zevk alacağı bir yapım olmuş ‘Lego Ninjago Filmi’.

‘Suspiria’

Diğer seçenekler

Dario Argento klasiği ‘Suspiria’, yenilenmiş kopyasıyla yıllar sonra tekrar vizyonda. Filmin başrollerinde Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci ve Miguel Bosé gibi isimler var. ‘Benim Varoş Hikâyem’, Yunus Ozan Korkut imzalı bir kurmaca belgesel. ‘Firardayız’ı Tolga Baş yönetmiş; Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ ve Mehmet Özgür gibi isimler rol almış. ‘Damat Koğuşu’nun oyuncu kadrosunda Musa Can Pekcan, Diyar Karadaş, Barış Atay ve Caner Erdem var; yönetmen İlker Savaşkurt. Haftanın son seçeneği ise ‘Ay’ın Sırrı’ (‘Moonwalkers’). Antoine Bardou-Jacquet’nin yönettiği yapımın başrol oyuncuları Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan ve Stephen Campbell Moore.