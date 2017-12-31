Bu yaz sıcak ve futbollu

Dünya Kupası biletini son anda alan Arjantin ne yapacak, Messi kariyerindeki tek eksik olan ‘Dünya Kupası şampiyonluğu’ unvanıyla buluşacak mı?

2018’in en heyecanla beklenen sportif etkinliği ‘Dünya Kupası’ olacak. Rusya’da düzenlenecek turnuvada 32 takım boy gösterecek. İçlerinde Türkiye olmayacak; Terim’le başlanan ve Lucescu’yla devam edilen grup aşamasında ‘Mutlu son’a ulaşamadık ve Milli Takım oyuncuları da, tıpkı biz faniler gibi kupayı bir deniz kenarında ya da evlerinin salonunda, ekran karşısına geçerek seyredecek.

Peki Rusya’daki turnuvada ne ön plana çıkacak? Bir kere ev sahibi bu tür organizasyonları görsel anlamda şova çevirmeyi çok önemsiyor. En son evlerinde (Soçi’de) düzenlenen ‘Kış Olimpiyatları’nın açılış ve kapanış törenleri çok başarılıydı. Başkan Putin’in de hassasiyetleri doğrultusunda yine görkemli bir açılış bekleyebiliriz.

İtalya’sız bir

Dünya Kupası

Öte yandan Rusya Milli Takımı, hakemlerin ev sahibini kollamasıyla bile ileri turlara taşınacak kapasitede değil. Belki de tarihinin en vasat takımlarından biri. Fransa son dönemlerin en güçlü kadrosuyla geliyor. Löw’ün çocukları bir kez daha kupaya uzanacak ve Almanlar yine mutlu rüyayı görecek mi? Turnuva biletini son anda alan Arjantin ne yapacak, Messi kariyerindeki tek eksik olan ‘Dünya Kupası şampiyonluğu’ unvanıyla buluşacak mı? Brezilya eski görkemli günlerine dönecek ki? 14 Haziran’dan itibaren bu ve benzeri meselelerle meşgul olacak ve 15 Temmuz gecesi kesin cevapları alacağız. Bir de İtalya’sız bir kupaya nasıl katlanacağız, onu göreceğiz...

Futbolda

mucize de var

İçteki heyecanın zirve noktası ise Şampiyonlar Ligi 16 turundaki mücadele... Grubundan birçok ilke imza atarak çıkan Beşiktaş, malum dünya futbolunun ekol takımlarından Bayern Münih’le eşleşti. Siyah-Beyazlıların işi çok zor. Lakin futbol aynı zamanda umut ve mucize sözcüklerini, sıkça yanında taşıyan bir oyun. Münih’teki ilk maç 20 Şubat’ta, İstanbul’daki rövanş ise 14 Mart’ta.

Bu yılın spor mönüsünde ‘Kış Olimpiyatları’ da var. 9-25 Şubat tarihleri arasında sporseverler adeta ‘buz’ kesecek! Organizasyon Güney Kore’nin PyeongChang şehrinde düzenlenecek ve TRT’yle birlikte Eurosport’un yayınlarıyla izlenebilecek.

Geçen yıl basketbol tarihimizin en büyük başarısına imza atan ve zorlu bir sürecin sonunda ‘Eurolig şampiyonluğu’ unvanına uzanan Fenerbahçe, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayacak mı? Obradoviç’in öğrencilerinin yeni bir zafer türküsüne soyunmalarını beklerken ‘Final Four 2018’in tarihini de verelim: 18-20 Mayıs. Yer ise Obradoviç’in memleketi Belgrad...

Pedallara kuvvet...

Ve son olarak göz bebeğimiz ‘Fransa Bisiklet Turu’... 7 Temmuz’da Atlantik kıyısındaki Vendee’den start alıp 29 Temmuz’da Paris’te sona erecek organizasyonda bisikletçiler yaklaşık 3 bin 300 kilometre pedal çevirecek.