Bir daha dÃ¶v Wick...

John Wick 3Â (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Said Taghmaoui, Jerome Flynn, Jason Mantzoukas, Tobias Segal, Anjelica Huston, Cecep Arif Rahman,
Yayan Ruhian / ABD yapÄ±mÄ±
Malum, her ÅŸey bir kÃ¶peÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rus mafya ÅŸefinin oÄŸlu, eski bir â€˜tetikÃ§iâ€™nin Ford Mustangâ€™ine gÃ¶z koymuÅŸ, isteÄŸi olmayÄ±nca da evine baskÄ±n yaparak hem arabasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ hem de Daisy adlÄ± kÃ¶peÄŸini Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2014 tarihli â€˜John Wickâ€™ beklenmedik bir ilgi gÃ¶rÃ¼nce ve hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir giÅŸe yapÄ±nca, yaratÄ±cÄ±larÄ± â€˜Devamâ€™ kararÄ± aldÄ± ve iÅŸ buralara kadar geldi. Seri artÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ filmiyle huzurlarÄ±mÄ±zda...
Ä°lk adÄ±mÄ±n kamera arkasÄ±nda Chad Stahelski ve David Leitch isimleri vardÄ±. Kartvizitlerinde â€˜YakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± uzmanÄ±â€™, â€˜dublÃ¶râ€™, â€˜dublÃ¶r koordinatÃ¶rÃ¼â€™, â€˜aktÃ¶râ€™ gibi ibareler bulunan ikilinin yollarÄ± daha sonra ayrÄ±ldÄ±, Stahelski 2017 tarihli â€˜John Wick: Chapter 2â€™yu da yÃ¶netirken Leitch â€˜Atomic Blondieâ€™ ve â€˜Deadpool 2â€™de yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturdu...
Filmde Halle Berry, John Wickâ€™in eski tetikÃ§i arkadaÅŸÄ± Sophiaâ€™yÄ± canlandÄ±rÄ±yor (saÄŸda).
14 milyon dolarlÄ±k Ã¶lÃ¼m emriÂ
â€˜John Wick 3â€™ (â€˜John Wick: Chapter 3-Parabellumâ€™) yoluna Stahelskiâ€™yle devam ederken senaryo hanesinde serinin yaratÄ±cÄ±sÄ± konumundaki Derek Kolstadâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Shay Hatten, Chris Collins ve Marc Abrams isimlerini gÃ¶rÃ¼yoruz. Film, ikincinin bittiÄŸi yerden baÅŸlÄ±yor. â€˜YÃ¼ksek ÅžÃ»raâ€™, Ä°talyan mafya ÅŸefi Santino Dâ€™Antonioâ€™yu â€˜tarafsÄ±z bÃ¶lgeâ€™ konumundaki New York-The Continental Hotelâ€™de Ã¶ldÃ¼ren John Wick iÃ§in 14 milyon dolarlÄ±k bir Ã¶dÃ¼lle â€˜Ã¶lÃ¼m emriâ€™ Ã§Ä±karÄ±yor. Bu miktar, bÃ¼tÃ¼n kiralÄ±k katilleri harekete geÃ§irirken â€˜Merkezâ€™den yollanan bir hakem de hem otelin sahibi Winstonâ€™a hem de Wickâ€™e kol kanat geren yeraltÄ± lideri Bowery Kingâ€™e yedi gÃ¼nlÃ¼k cezalarÄ±nÄ± bildirmek iÃ§in harekete geÃ§iyor... Ä°ÅŸinin ehli tetikÃ§imiz ise Ã¶nce yetiÅŸtiÄŸi â€˜bale-gÃ¼reÅŸ akademisiâ€™nin (ismi â€˜Tarkovsky Theatreâ€™) direktÃ¶rÃ¼nden yardÄ±m istiyor, sonra da Casablancaâ€™ya uzanarak eski arkadaÅŸÄ± Sofia Ã¼zerinden â€˜YÃ¼ksek ÅžÃ»raâ€™ya yeni bir teklif gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere hamle yapÄ±yor...
â€˜Blade Runnerâ€™Â tadÄ±ndakiÂ sahneler...
â€˜Blade Runnerâ€™ (Ridley Scott imzalÄ±, orijinal olanÄ±nÄ± kastediyorum) tadÄ±nda sÃ¼rekli bir yaÄŸmurun esir aldÄ±ÄŸÄ±, neon Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda aydÄ±nlatÄ±lmÄ±ÅŸ New York sokaklarÄ±, Ã¶ykÃ¼ye egzotiklik katsÄ±n diye eklenmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen Casablanca bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve BÃ¼yÃ¼k Sahraâ€™ya uzanan Ã¶ykÃ¼... Bitmedi; motosikletle, daha da Ã¶tesi atla takip sahneleri, â€˜John Wick 2â€™deki Orson Welles klasiÄŸi â€˜ÅžanghaylÄ± KadÄ±nâ€™a (â€˜The Lady from Shangaiâ€™) gÃ¶nderme kabilinden yer alan aynalar labirentindeki Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n adeta devamÄ± niteliÄŸindeki cam bÃ¶lmelerde yakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ aksiyonlarÄ±... â€˜John Wick 3â€™, serinin geleneÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor ve sizi, Ã§arÃ§abuk avcunun iÃ§ine alarak grafik ve koreografik anlamda Ã§ok iyi tasarlanmÄ±ÅŸ sahnelerin tanÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. Ã–te yandan film aynÄ± zamanda seyircine kÃ¶ÅŸesine sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir boksÃ¶r muamelesi yapÄ±yor ve bitmez tÃ¼kenmez bir gÃ¶rsel bombardÄ±manla vurdukÃ§a vuruyor. Nihayetinde siz de onca Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n, kavga-dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼n parÃ§asÄ± olarak salondan yorgun argÄ±n ayrÄ±lÄ±yorsunuz...Â Â Â Â Â Â Â
Neoâ€™dan John Wickâ€™e...
Ã–te yandan Keanu Reeves, malum oyunculuk kariyerindeki bir Ã¶nceki seride â€˜seÃ§ilmiÅŸ kiÅŸiâ€™ydi. â€˜Matrixâ€™in Neoâ€™su, â€˜John Wickâ€™te de bir anlamda â€˜seÃ§kinliÄŸiniâ€™ koruyor; gittiÄŸi her yerde kiralÄ±k katillerin hedefinde, her coÄŸrafyada ismiyle sesleniliyor. 67 yaÅŸÄ±ndaki Liam Neesonâ€™Ä±n aksiyonlarda boy gÃ¶sterdiÄŸi, 57 yaÅŸÄ±ndaki Tom Cruiseâ€™un sÃ¼rekli gÃ¶kdelenlere tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir sinema evreninde 55â€™indeki Reevesâ€™a â€˜fitâ€™ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle doÄŸrusu aksiyon birÃ§ok meslektaÅŸÄ±ndan daha Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor gibi... â€˜Bowery Kingâ€™i canlandÄ±ran Laurence Fishburne, â€˜The Matrixâ€™ serisinden sonra â€˜John Wickâ€™te (son iki film itibariyle) de bir kez daha Reevesâ€™la aynÄ± ekipte. The Continental Hotelâ€™in sahibi Winstonâ€™da karÅŸÄ±mÄ±za gelen Ian McShane, aslÄ±nda â€˜Hellboyâ€™da da benzer bir karaktere (â€˜ProfesÃ¶r Broomâ€™) hayat vermiÅŸti. Bu arada Ä°ngiliz aktÃ¶r fizik olarak girerek Al Pacino tadÄ±na ulaÅŸÄ±yor (hafiften bizim Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§â€™u da andÄ±rÄ±yor). GeÃ§miÅŸte â€˜X-Menâ€™, â€˜Die Another Dayâ€™, â€˜Catwomanâ€™ gibi filmlerle aksiyon konusunda yeterince tecrÃ¼be sahibi olan Halle Berry de â€˜John Wick 3â€™Ã¼n kadÄ±n tetikÃ§isi Sophiaâ€™da karÅŸÄ±mÄ±za geliyor. Ã–zellikle â€˜KurtlarÄ±n KardeÅŸliÄŸiâ€™yle sevdiÄŸimiz Mark Dacascos ise Wickâ€™e hayran ama onu Ã¶ldÃ¼rmeyi kafasÄ±na koymuÅŸ â€˜Zeroâ€™da etkileyici bir performans sunuyor.
Bruce Lee-Wang YuÂ filmleri gibi...
Serinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ filmi, bir sonraki adÄ±ma kapÄ± aralayarak sona eriyor. Geride kalan Ã¼Ã§ adÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2014 tarihli ilk hamlenin en iyisi olduÄŸu kanaatindeyim. Elden ayaktan Ã§ekilmiÅŸ kovboyun yeniden silahÄ±na sarÄ±lmak zorunda kalmasÄ± gibi kliÅŸe bir western temasÄ±na dayansa da (ilk olarak akla Eastwoodâ€™un â€˜Unforgivenâ€™Ä± geliyor mesela) fikir ve aksiyon oranlarÄ± daha dengeliydi. Sonraki adÄ±mlarda hikÃ¢ye geriye Ã§ekilirken koreografi ve estetize ÅŸiddet had safhaya vardÄ±. â€˜John Wick 3â€™te birÃ§ok zorlama sahne var ama ÅŸurasÄ± da bir gerÃ§ek, film seyircisinin Ã¶ykÃ¼yÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmesine fÄ±rsat vermeden aksiyona iliÅŸkin elinde (ve zihninde) ne varsa sÄ±ralÄ±yor... Bu filmi (ya da seriyi) kuÅŸkusuz her kuÅŸak kendi sinemasal deneyimleri (ya da hatÄ±ralarÄ±yla) ele alacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin zamane izleyicisi iÃ§in hemen akla â€˜Raidâ€™ gelebilir ama benim iÃ§in Bruce Lee ya da Wang Yu filmlerinin aÅŸÄ±rÄ± modernize ve estetize edilmiÅŸ hali gibi...
Son bir tespitle bitirelim: Åžimdilerin aksiyon serilerinden â€˜Bourneâ€™da gÃ¼ncel siyasi arka plan var, â€˜GÃ¶revimiz Tehlikeâ€™ye daha Ã§ok akrobasi hÃ¢kim. â€˜John Wickâ€™te ise ÅŸehirler, Ã¼lkeler gerÃ§ek ama iÃ§inde at koÅŸturulan evren (her ÅŸeye karar veren â€˜YÃ¼ksek ÅžÃ»raâ€™ yani) hayali ve bÃ¼tÃ¼n yÃ¼k, yakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zeyde sahnelenmesinde. Bu arada sayanlarÄ±n yalancÄ±sÄ±yÄ±m, John Wick ilk filmde 76 kiÅŸiyi, ikincisinde ise 128 kiÅŸiyi Ã¶te dÃ¼nyaya yollamÄ±ÅŸ; bu filmde sayÄ±nÄ±n rahatlÄ±kla 200â€™e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n sanÄ±rÄ±m...
Bazen de ezendir, ezilen...
Ä°Ã‡ERDEKÄ°LER (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ YILDIZ)
YÃ¶netmen: HÃ¼seyin Karabey
Oyuncular: Caner Cindoruk, Gizem SoysaldÄ±, Settar TanrÄ±Ã¶ÄŸen, Feyyaz Duman, GÃ¶rkem MertÃ¶z, GÃ¼rsu GÃ¼r, Melek Ceylan / TÃ¼rkiye yapÄ±mÄ±
Darbe dÃ¶neminde mevcut iktidarÄ±n sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± bildiri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve siyasi ÅŸubede sorgulanan bir Ã¶ÄŸretmen... 185 gÃ¼ndÃ¼r iÃ§erdedir ve nihayet eÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Lakin ziyaretine gelen baldÄ±zÄ±dÄ±r...
Melih Cevdet Andayâ€™Ä±n 1965â€™te kaleme aldÄ±ÄŸÄ± oyunu â€˜Ä°Ã§erdekilerâ€™, HÃ¼seyin Karabeyâ€™in rejisiyle karÅŸÄ±mÄ±zda. Andayâ€™Ä±n zamana direnen ve sistemle Ã§atÄ±ÅŸan her aydÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelecekleri â€˜hatÄ±rlatanâ€™ metni, hÃ¢lÃ¢ kÄ±ymetli elbette. Ve sadece bu topraklar deÄŸil, aynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸ bÃ¼tÃ¼n coÄŸrafyalar iÃ§in geÃ§erli. Filmi izlerken mesela Åžilili Ariel Dorfmanâ€™Ä±n 1990â€™da kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve 91â€™de dÃ¼nya prÃ¶miyeri Londraâ€™da yapÄ±lan oyunu â€˜Ã–lÃ¼m ve Bakireâ€™ (â€˜Death and the Maidenâ€™) da akla geliyor ve Andayâ€™Ä±n bu konuda ne kadar Ã¶ncÃ¼ olduÄŸunu anlÄ±yorsunuz.
â€˜Ä°Ã§erdekilerâ€™de HÃ¼seyin Karabey, belki de eserin ruhunu korumak adÄ±na teatral bir yolu seÃ§miÅŸ; iki perdelik bir oyun izliyoruz adeta. Ä°lk bÃ¶lÃ¼mde baÅŸkomiserle Ã¶ÄŸretmen arasÄ±nda hayattan siyasete uzanan dengelerde gezinen ama sistemin temsilcisinin dayattÄ±ÄŸÄ± tahakkÃ¼me (psikolojik, meselenin fiziksel kÄ±smÄ± daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ!) dayalÄ± bir bÃ¶lÃ¼m var. Ä°kinci perdede ise bu kez Ã¶ÄŸretmenin kendi Ã§Ä±kÄ±ÅŸsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde baldÄ±zÄ±na dayattÄ±ÄŸÄ± tahakkÃ¼m var. Buralarda metin giderek gÃ¼ndelik siyasetin sularÄ±ndan uzaklaÅŸarak erkek egemen ideolojinin kapsama alanÄ±na giriyor.
Zamana direnen bir metin
ÃœÃ§ oyuncunun; Caner Cindoruk, Settar TanrÄ±Ã¶ÄŸen ve Gizem SoysaldÄ±â€™nÄ±n performanslarÄ±yla sÃ¼rÃ¼kledikleri â€˜Ä°Ã§erdekilerâ€™, keÅŸke teatrallikten biraz daha sÄ±yrÄ±labilseymiÅŸ hissi uyandÄ±rÄ±yor. Ama yine de bu haliyle izlenmeyi hak ediyor; ki bu metin sistem aydÄ±nÄ±nÄ± potansiyel tehlike olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece sonsuza kadar da izlenmeyi, okunmayÄ± hak edecek...
Pamuk Prenses ve yedi Ã¢ÅŸÄ±klarâ€¦
Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸi (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN Ä°KÄ° BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Anne Fontaine
Oyuncular: Lou de LaÃ¢ge, Isabelle Huppert,Â Damien Bonnard, Charles Berning, Vincent Macaigne, Benoit Poelvoorde, Laurent Korcia, Jonathan Cohen, Pablo Pauly, Agata Buzek
Fransa-BelÃ§ika ortak yapÄ±mÄ±Â Â Â
LÃ¼ksemburg doÄŸumlu ama daha Ã§ok â€˜FransÄ±z sinemasÄ±â€™ parantezindeki filmleriyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z -eski oyuncu- Anne Fontaine, klasik romanlara (masallara) modern dokunuÅŸlarda bulunmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi 2014 tarihli yapÄ±tÄ± â€˜Gemma Bovaryâ€™de (bizde â€˜AÅŸkÄ±n Diliâ€™ Ã§eviri ismiyle vizyona girmiÅŸti) Flaubertâ€™in Ã¼nlÃ¼ romanÄ± â€˜Madame Bovaryâ€™yi gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™nde (â€˜Blanche comme neigeâ€™) ise Grimm KardeÅŸlerâ€™in derlediÄŸi masallardan â€˜Pamuk Prenses ve Yedi CÃ¼celerâ€™i ÅŸimdiki zamanÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±yor.
Filmin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ÅŸÃ¶yle: BabasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra sahip olduklarÄ± otelde Ã§alÄ±ÅŸan Claire, spor yaparken kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±r. Merkezden uzakta, bÃ¼yÃ¼k daÄŸlarÄ±n eteklerinde bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken tesadÃ¼fen domuz avÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir genÃ§ tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±r. SonrasÄ±nda kendisini kurtaran genÃ§ ve ikiziyle birlikte bir mÃ¼zisyenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin parÃ§asÄ± olur. Ã‡ok geÃ§meden bu kÃ¼Ã§Ã¼k yerleÅŸim merkezindeki erkeklerin gÃ¶zdesi konumuna yÃ¼kselecektirâ€¦ Derken, kendisini yok etmek isteyen (ama bunu Claire bilmemektedir) Ã¼vey annesi Maud Ã§Ä±kagelir ve tamamlanmamÄ±ÅŸ cinayet planÄ±nÄ± sona erdirmek iÃ§in harekete geÃ§er...
â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™, ilginÃ§ fikirler barÄ±ndÄ±ran bir film. Ama senaryo belli noktalarda tÄ±kanÄ±yor ve hem kendini tekrarlÄ±yor hem de el attÄ±ÄŸÄ± meselenin hakkÄ±nÄ± tam olarak veremiyor. Ã–ykÃ¼nÃ¼n â€˜prensesâ€™i Claire Ã§evresindeki yedi erkeÄŸin (masaldan farklÄ± olarak onlar cÃ¼ce deÄŸil) â€˜arzu nesnesiâ€™ne dÃ¶nmesi kayda deÄŸer yorum olabilir lakin Fontaineâ€™in anlatÄ±mÄ±, bu kÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼zerinde iyi duran fikri (yorumu) sanki kendi elleriyle heba ediyor gibi.
Brigitte Bardotâ€™nun genÃ§liÄŸi gibi
Bizde de vizona Ã§Ä±kan â€˜BekleyiÅŸâ€™in (â€˜Lâ€™attesaâ€™) yanÄ± sÄ±ra Fontaineâ€™in geÃ§en yÄ±l Ä°stanbul Film Festivaliâ€™nde gÃ¶sterilen â€˜Masumlarâ€™Ä±nda (â€˜Les Ä±nnocentesâ€™) da izlediÄŸimiz Lou de LaÃ¢geâ€™Ä±n Claire karakterinde filmi sÃ¼rÃ¼klediÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. GenÃ§ oyuncu bazÄ± kadrajlarda Emmanuelle Beartâ€™Ä± ama daha Ã§ok Brigitte Bardotâ€™nun genÃ§liÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor. Isabelle Huppert, Hanekeâ€™nin â€˜La pianisteâ€™inde deliliÄŸe varan karakterlerde hangi Ã§izgilere ulaÅŸabileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸti. FransÄ±z yÄ±ldÄ±z, son dÃ¶nemde bu tÃ¼r rollerle sÄ±kÃ§a karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™nde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maud (masaldaki â€˜kÄ±skanÃ§ kraliÃ§eâ€™ yani), bir anlamda â€˜La pianisteâ€™ ve â€˜Gretaâ€™da canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerin dÃ¼ÅŸÃ¼k dozajlÄ± bir tekrarÄ± gibiâ€¦
SonuÃ§ olarak daha iyi olabilecekken ortalama sularda yÃ¼zen bir uyarlama olmuÅŸ Fontaineâ€™in filmi, ama yine de ilgiye deÄŸerâ€¦ Bu arada Ã¶ykÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi coÄŸrafya (Cenevreâ€™ye yakÄ±n ve Alplerâ€™in hemen altÄ±) ve yerleÅŸim merkezi ise muhteÅŸemâ€¦
Â DiÄŸer seÃ§enekler...
â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™ni Anne Fontaine Ã§ekmiÅŸ, filmde baÅŸrolleri Lou de LaÃ¢ge ve Isabelle Huppert paylaÅŸÄ±yor. â€˜GÃ¼n BatÄ±mÄ±â€™nÄ± (â€˜NapszÃ¡lltaâ€™) Laszlo Nemes yÃ¶netmiÅŸ, oyuncular Juli Jakab, Vlad Ivanov ve Marcin Czarnik. Hakan Haksun imzalÄ± â€˜Kim Daha Mutlu?â€™nun kadrosunda ise Ecem Ã–zkaya ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Emre KÄ±vÄ±lcÄ±m ve Hasan Denizyaran gibi isimler yer alÄ±yor. Gerilim tÃ¼rÃ¼ndeki â€˜Lanetli KapÄ±: Paranormal Ormanâ€™da (â€˜Door in the Woodsâ€™) baÅŸrolleri Katherine Forbes, John-Michael Fisher, Lauren Harper ve Levi Hudson paylaÅŸÄ±yor, yÃ¶netmen Billy Chase Goforth. HaftanÄ±n animasyon seÃ§eneklerinden â€˜Oyuncaklar Ã‡Ä±ldÄ±rmÄ±ÅŸ OlmalÄ±â€™yÄ± (â€˜Ugly Dollsâ€™) Kelly Asbury yÃ¶netmiÅŸ. Yerli yapÄ±m â€˜Ne Olur Gitmeâ€™ YÃ¼ksel Torun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, oyuncular Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Yusuf Atala ve Ãœmit Acar. Bir diÄŸer animasyon â€˜Bisikletlerâ€™i (â€˜Bikesâ€™) Manuel J. Garcia yÃ¶netmiÅŸ.Â
Â
Â
Bir daha dÃ¶v Wick...
ZamanÄ±mÄ±zÄ±n en görkemli yakÄ±n dövüÅŸ sanatlarÄ± aksiyonu â€˜John Wickâ€™ serisinin üçüncü adÄ±mÄ±nda, yine kan gövdeyi götürüyor. Öykü New York-Casablanca hattÄ±nda gidip gelirken â€˜yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± tetikçiâ€™, peÅŸindeki kiralÄ±k katilleri yok etmek için olaÄŸanüstü bir mücadele veriyor ve film boyunca yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸiyi öte tarafa gönderiyor. Keanu Reevesâ€™Ä±n sürüklediÄŸi film koreografik anlamda çok iyi tasarlanmÄ±ÅŸ aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.
John Wick 3Â (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Said Taghmaoui, Jerome Flynn, Jason Mantzoukas, Tobias Segal, Anjelica Huston, Cecep Arif Rahman,
Yayan Ruhian / ABD yapÄ±mÄ±
Malum, her ÅŸey bir kÃ¶peÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rus mafya ÅŸefinin oÄŸlu, eski bir â€˜tetikÃ§iâ€™nin Ford Mustangâ€™ine gÃ¶z koymuÅŸ, isteÄŸi olmayÄ±nca da evine baskÄ±n yaparak hem arabasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ hem de Daisy adlÄ± kÃ¶peÄŸini Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2014 tarihli â€˜John Wickâ€™ beklenmedik bir ilgi gÃ¶rÃ¼nce ve hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir giÅŸe yapÄ±nca, yaratÄ±cÄ±larÄ± â€˜Devamâ€™ kararÄ± aldÄ± ve iÅŸ buralara kadar geldi. Seri artÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ filmiyle huzurlarÄ±mÄ±zda...
Ä°lk adÄ±mÄ±n kamera arkasÄ±nda Chad Stahelski ve David Leitch isimleri vardÄ±. Kartvizitlerinde â€˜YakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± uzmanÄ±â€™, â€˜dublÃ¶râ€™, â€˜dublÃ¶r koordinatÃ¶rÃ¼â€™, â€˜aktÃ¶râ€™ gibi ibareler bulunan ikilinin yollarÄ± daha sonra ayrÄ±ldÄ±, Stahelski 2017 tarihli â€˜John Wick: Chapter 2â€™yu da yÃ¶netirken Leitch â€˜Atomic Blondieâ€™ ve â€˜Deadpool 2â€™de yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturdu...
Filmde Halle Berry, John Wickâ€™in eski tetikÃ§i arkadaÅŸÄ± Sophiaâ€™yÄ± canlandÄ±rÄ±yor (saÄŸda).
14 milyon dolarlÄ±k Ã¶lÃ¼m emriÂ
â€˜John Wick 3â€™ (â€˜John Wick: Chapter 3-Parabellumâ€™) yoluna Stahelskiâ€™yle devam ederken senaryo hanesinde serinin yaratÄ±cÄ±sÄ± konumundaki Derek Kolstadâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Shay Hatten, Chris Collins ve Marc Abrams isimlerini gÃ¶rÃ¼yoruz. Film, ikincinin bittiÄŸi yerden baÅŸlÄ±yor. â€˜YÃ¼ksek ÅžÃ»raâ€™, Ä°talyan mafya ÅŸefi Santino Dâ€™Antonioâ€™yu â€˜tarafsÄ±z bÃ¶lgeâ€™ konumundaki New York-The Continental Hotelâ€™de Ã¶ldÃ¼ren John Wick iÃ§in 14 milyon dolarlÄ±k bir Ã¶dÃ¼lle â€˜Ã¶lÃ¼m emriâ€™ Ã§Ä±karÄ±yor. Bu miktar, bÃ¼tÃ¼n kiralÄ±k katilleri harekete geÃ§irirken â€˜Merkezâ€™den yollanan bir hakem de hem otelin sahibi Winstonâ€™a hem de Wickâ€™e kol kanat geren yeraltÄ± lideri Bowery Kingâ€™e yedi gÃ¼nlÃ¼k cezalarÄ±nÄ± bildirmek iÃ§in harekete geÃ§iyor... Ä°ÅŸinin ehli tetikÃ§imiz ise Ã¶nce yetiÅŸtiÄŸi â€˜bale-gÃ¼reÅŸ akademisiâ€™nin (ismi â€˜Tarkovsky Theatreâ€™) direktÃ¶rÃ¼nden yardÄ±m istiyor, sonra da Casablancaâ€™ya uzanarak eski arkadaÅŸÄ± Sofia Ã¼zerinden â€˜YÃ¼ksek ÅžÃ»raâ€™ya yeni bir teklif gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere hamle yapÄ±yor...
â€˜Blade Runnerâ€™Â tadÄ±ndakiÂ sahneler...
â€˜Blade Runnerâ€™ (Ridley Scott imzalÄ±, orijinal olanÄ±nÄ± kastediyorum) tadÄ±nda sÃ¼rekli bir yaÄŸmurun esir aldÄ±ÄŸÄ±, neon Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda aydÄ±nlatÄ±lmÄ±ÅŸ New York sokaklarÄ±, Ã¶ykÃ¼ye egzotiklik katsÄ±n diye eklenmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen Casablanca bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve BÃ¼yÃ¼k Sahraâ€™ya uzanan Ã¶ykÃ¼... Bitmedi; motosikletle, daha da Ã¶tesi atla takip sahneleri, â€˜John Wick 2â€™deki Orson Welles klasiÄŸi â€˜ÅžanghaylÄ± KadÄ±nâ€™a (â€˜The Lady from Shangaiâ€™) gÃ¶nderme kabilinden yer alan aynalar labirentindeki Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n adeta devamÄ± niteliÄŸindeki cam bÃ¶lmelerde yakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ aksiyonlarÄ±... â€˜John Wick 3â€™, serinin geleneÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor ve sizi, Ã§arÃ§abuk avcunun iÃ§ine alarak grafik ve koreografik anlamda Ã§ok iyi tasarlanmÄ±ÅŸ sahnelerin tanÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. Ã–te yandan film aynÄ± zamanda seyircine kÃ¶ÅŸesine sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir boksÃ¶r muamelesi yapÄ±yor ve bitmez tÃ¼kenmez bir gÃ¶rsel bombardÄ±manla vurdukÃ§a vuruyor. Nihayetinde siz de onca Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n, kavga-dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼n parÃ§asÄ± olarak salondan yorgun argÄ±n ayrÄ±lÄ±yorsunuz...Â Â Â Â Â Â Â
Neoâ€™dan John Wickâ€™e...
Ã–te yandan Keanu Reeves, malum oyunculuk kariyerindeki bir Ã¶nceki seride â€˜seÃ§ilmiÅŸ kiÅŸiâ€™ydi. â€˜Matrixâ€™in Neoâ€™su, â€˜John Wickâ€™te de bir anlamda â€˜seÃ§kinliÄŸiniâ€™ koruyor; gittiÄŸi her yerde kiralÄ±k katillerin hedefinde, her coÄŸrafyada ismiyle sesleniliyor. 67 yaÅŸÄ±ndaki Liam Neesonâ€™Ä±n aksiyonlarda boy gÃ¶sterdiÄŸi, 57 yaÅŸÄ±ndaki Tom Cruiseâ€™un sÃ¼rekli gÃ¶kdelenlere tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir sinema evreninde 55â€™indeki Reevesâ€™a â€˜fitâ€™ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle doÄŸrusu aksiyon birÃ§ok meslektaÅŸÄ±ndan daha Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor gibi... â€˜Bowery Kingâ€™i canlandÄ±ran Laurence Fishburne, â€˜The Matrixâ€™ serisinden sonra â€˜John Wickâ€™te (son iki film itibariyle) de bir kez daha Reevesâ€™la aynÄ± ekipte. The Continental Hotelâ€™in sahibi Winstonâ€™da karÅŸÄ±mÄ±za gelen Ian McShane, aslÄ±nda â€˜Hellboyâ€™da da benzer bir karaktere (â€˜ProfesÃ¶r Broomâ€™) hayat vermiÅŸti. Bu arada Ä°ngiliz aktÃ¶r fizik olarak girerek Al Pacino tadÄ±na ulaÅŸÄ±yor (hafiften bizim Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§â€™u da andÄ±rÄ±yor). GeÃ§miÅŸte â€˜X-Menâ€™, â€˜Die Another Dayâ€™, â€˜Catwomanâ€™ gibi filmlerle aksiyon konusunda yeterince tecrÃ¼be sahibi olan Halle Berry de â€˜John Wick 3â€™Ã¼n kadÄ±n tetikÃ§isi Sophiaâ€™da karÅŸÄ±mÄ±za geliyor. Ã–zellikle â€˜KurtlarÄ±n KardeÅŸliÄŸiâ€™yle sevdiÄŸimiz Mark Dacascos ise Wickâ€™e hayran ama onu Ã¶ldÃ¼rmeyi kafasÄ±na koymuÅŸ â€˜Zeroâ€™da etkileyici bir performans sunuyor.
Bruce Lee-Wang YuÂ filmleri gibi...
Serinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ filmi, bir sonraki adÄ±ma kapÄ± aralayarak sona eriyor. Geride kalan Ã¼Ã§ adÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2014 tarihli ilk hamlenin en iyisi olduÄŸu kanaatindeyim. Elden ayaktan Ã§ekilmiÅŸ kovboyun yeniden silahÄ±na sarÄ±lmak zorunda kalmasÄ± gibi kliÅŸe bir western temasÄ±na dayansa da (ilk olarak akla Eastwoodâ€™un â€˜Unforgivenâ€™Ä± geliyor mesela) fikir ve aksiyon oranlarÄ± daha dengeliydi. Sonraki adÄ±mlarda hikÃ¢ye geriye Ã§ekilirken koreografi ve estetize ÅŸiddet had safhaya vardÄ±. â€˜John Wick 3â€™te birÃ§ok zorlama sahne var ama ÅŸurasÄ± da bir gerÃ§ek, film seyircisinin Ã¶ykÃ¼yÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmesine fÄ±rsat vermeden aksiyona iliÅŸkin elinde (ve zihninde) ne varsa sÄ±ralÄ±yor... Bu filmi (ya da seriyi) kuÅŸkusuz her kuÅŸak kendi sinemasal deneyimleri (ya da hatÄ±ralarÄ±yla) ele alacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin zamane izleyicisi iÃ§in hemen akla â€˜Raidâ€™ gelebilir ama benim iÃ§in Bruce Lee ya da Wang Yu filmlerinin aÅŸÄ±rÄ± modernize ve estetize edilmiÅŸ hali gibi...
Son bir tespitle bitirelim: Åžimdilerin aksiyon serilerinden â€˜Bourneâ€™da gÃ¼ncel siyasi arka plan var, â€˜GÃ¶revimiz Tehlikeâ€™ye daha Ã§ok akrobasi hÃ¢kim. â€˜John Wickâ€™te ise ÅŸehirler, Ã¼lkeler gerÃ§ek ama iÃ§inde at koÅŸturulan evren (her ÅŸeye karar veren â€˜YÃ¼ksek ÅžÃ»raâ€™ yani) hayali ve bÃ¼tÃ¼n yÃ¼k, yakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zeyde sahnelenmesinde. Bu arada sayanlarÄ±n yalancÄ±sÄ±yÄ±m, John Wick ilk filmde 76 kiÅŸiyi, ikincisinde ise 128 kiÅŸiyi Ã¶te dÃ¼nyaya yollamÄ±ÅŸ; bu filmde sayÄ±nÄ±n rahatlÄ±kla 200â€™e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n sanÄ±rÄ±m...
Bazen de ezendir, ezilen...
Ä°Ã‡ERDEKÄ°LER (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN ÃœÃ‡ YILDIZ)
YÃ¶netmen: HÃ¼seyin Karabey
Oyuncular: Caner Cindoruk, Gizem SoysaldÄ±, Settar TanrÄ±Ã¶ÄŸen, Feyyaz Duman, GÃ¶rkem MertÃ¶z, GÃ¼rsu GÃ¼r, Melek Ceylan / TÃ¼rkiye yapÄ±mÄ±
Darbe dÃ¶neminde mevcut iktidarÄ±n sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± bildiri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve siyasi ÅŸubede sorgulanan bir Ã¶ÄŸretmen... 185 gÃ¼ndÃ¼r iÃ§erdedir ve nihayet eÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Lakin ziyaretine gelen baldÄ±zÄ±dÄ±r...
Melih Cevdet Andayâ€™Ä±n 1965â€™te kaleme aldÄ±ÄŸÄ± oyunu â€˜Ä°Ã§erdekilerâ€™, HÃ¼seyin Karabeyâ€™in rejisiyle karÅŸÄ±mÄ±zda. Andayâ€™Ä±n zamana direnen ve sistemle Ã§atÄ±ÅŸan her aydÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelecekleri â€˜hatÄ±rlatanâ€™ metni, hÃ¢lÃ¢ kÄ±ymetli elbette. Ve sadece bu topraklar deÄŸil, aynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸ bÃ¼tÃ¼n coÄŸrafyalar iÃ§in geÃ§erli. Filmi izlerken mesela Åžilili Ariel Dorfmanâ€™Ä±n 1990â€™da kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve 91â€™de dÃ¼nya prÃ¶miyeri Londraâ€™da yapÄ±lan oyunu â€˜Ã–lÃ¼m ve Bakireâ€™ (â€˜Death and the Maidenâ€™) da akla geliyor ve Andayâ€™Ä±n bu konuda ne kadar Ã¶ncÃ¼ olduÄŸunu anlÄ±yorsunuz.
â€˜Ä°Ã§erdekilerâ€™de HÃ¼seyin Karabey, belki de eserin ruhunu korumak adÄ±na teatral bir yolu seÃ§miÅŸ; iki perdelik bir oyun izliyoruz adeta. Ä°lk bÃ¶lÃ¼mde baÅŸkomiserle Ã¶ÄŸretmen arasÄ±nda hayattan siyasete uzanan dengelerde gezinen ama sistemin temsilcisinin dayattÄ±ÄŸÄ± tahakkÃ¼me (psikolojik, meselenin fiziksel kÄ±smÄ± daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ!) dayalÄ± bir bÃ¶lÃ¼m var. Ä°kinci perdede ise bu kez Ã¶ÄŸretmenin kendi Ã§Ä±kÄ±ÅŸsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde baldÄ±zÄ±na dayattÄ±ÄŸÄ± tahakkÃ¼m var. Buralarda metin giderek gÃ¼ndelik siyasetin sularÄ±ndan uzaklaÅŸarak erkek egemen ideolojinin kapsama alanÄ±na giriyor.
Zamana direnen bir metin
ÃœÃ§ oyuncunun; Caner Cindoruk, Settar TanrÄ±Ã¶ÄŸen ve Gizem SoysaldÄ±â€™nÄ±n performanslarÄ±yla sÃ¼rÃ¼kledikleri â€˜Ä°Ã§erdekilerâ€™, keÅŸke teatrallikten biraz daha sÄ±yrÄ±labilseymiÅŸ hissi uyandÄ±rÄ±yor. Ama yine de bu haliyle izlenmeyi hak ediyor; ki bu metin sistem aydÄ±nÄ±nÄ± potansiyel tehlike olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece sonsuza kadar da izlenmeyi, okunmayÄ± hak edecek...
Pamuk Prenses ve yedi Ã¢ÅŸÄ±klarâ€¦
Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸi (BEÅž ÃœZERÄ°NDEN Ä°KÄ° BUÃ‡UK YILDIZ)
YÃ¶netmen: Anne Fontaine
Oyuncular: Lou de LaÃ¢ge, Isabelle Huppert,Â Damien Bonnard, Charles Berning, Vincent Macaigne, Benoit Poelvoorde, Laurent Korcia, Jonathan Cohen, Pablo Pauly, Agata Buzek
Fransa-BelÃ§ika ortak yapÄ±mÄ±Â Â Â
LÃ¼ksemburg doÄŸumlu ama daha Ã§ok â€˜FransÄ±z sinemasÄ±â€™ parantezindeki filmleriyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z -eski oyuncu- Anne Fontaine, klasik romanlara (masallara) modern dokunuÅŸlarda bulunmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi 2014 tarihli yapÄ±tÄ± â€˜Gemma Bovaryâ€™de (bizde â€˜AÅŸkÄ±n Diliâ€™ Ã§eviri ismiyle vizyona girmiÅŸti) Flaubertâ€™in Ã¼nlÃ¼ romanÄ± â€˜Madame Bovaryâ€™yi gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™nde (â€˜Blanche comme neigeâ€™) ise Grimm KardeÅŸlerâ€™in derlediÄŸi masallardan â€˜Pamuk Prenses ve Yedi CÃ¼celerâ€™i ÅŸimdiki zamanÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±yor.
Filmin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ÅŸÃ¶yle: BabasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra sahip olduklarÄ± otelde Ã§alÄ±ÅŸan Claire, spor yaparken kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±r. Merkezden uzakta, bÃ¼yÃ¼k daÄŸlarÄ±n eteklerinde bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken tesadÃ¼fen domuz avÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir genÃ§ tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±r. SonrasÄ±nda kendisini kurtaran genÃ§ ve ikiziyle birlikte bir mÃ¼zisyenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin parÃ§asÄ± olur. Ã‡ok geÃ§meden bu kÃ¼Ã§Ã¼k yerleÅŸim merkezindeki erkeklerin gÃ¶zdesi konumuna yÃ¼kselecektirâ€¦ Derken, kendisini yok etmek isteyen (ama bunu Claire bilmemektedir) Ã¼vey annesi Maud Ã§Ä±kagelir ve tamamlanmamÄ±ÅŸ cinayet planÄ±nÄ± sona erdirmek iÃ§in harekete geÃ§er...
â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™, ilginÃ§ fikirler barÄ±ndÄ±ran bir film. Ama senaryo belli noktalarda tÄ±kanÄ±yor ve hem kendini tekrarlÄ±yor hem de el attÄ±ÄŸÄ± meselenin hakkÄ±nÄ± tam olarak veremiyor. Ã–ykÃ¼nÃ¼n â€˜prensesâ€™i Claire Ã§evresindeki yedi erkeÄŸin (masaldan farklÄ± olarak onlar cÃ¼ce deÄŸil) â€˜arzu nesnesiâ€™ne dÃ¶nmesi kayda deÄŸer yorum olabilir lakin Fontaineâ€™in anlatÄ±mÄ±, bu kÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼zerinde iyi duran fikri (yorumu) sanki kendi elleriyle heba ediyor gibi.
Brigitte Bardotâ€™nun genÃ§liÄŸi gibi
Bizde de vizona Ã§Ä±kan â€˜BekleyiÅŸâ€™in (â€˜Lâ€™attesaâ€™) yanÄ± sÄ±ra Fontaineâ€™in geÃ§en yÄ±l Ä°stanbul Film Festivaliâ€™nde gÃ¶sterilen â€˜Masumlarâ€™Ä±nda (â€˜Les Ä±nnocentesâ€™) da izlediÄŸimiz Lou de LaÃ¢geâ€™Ä±n Claire karakterinde filmi sÃ¼rÃ¼klediÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. GenÃ§ oyuncu bazÄ± kadrajlarda Emmanuelle Beartâ€™Ä± ama daha Ã§ok Brigitte Bardotâ€™nun genÃ§liÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor. Isabelle Huppert, Hanekeâ€™nin â€˜La pianisteâ€™inde deliliÄŸe varan karakterlerde hangi Ã§izgilere ulaÅŸabileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸti. FransÄ±z yÄ±ldÄ±z, son dÃ¶nemde bu tÃ¼r rollerle sÄ±kÃ§a karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™nde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maud (masaldaki â€˜kÄ±skanÃ§ kraliÃ§eâ€™ yani), bir anlamda â€˜La pianisteâ€™ ve â€˜Gretaâ€™da canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerin dÃ¼ÅŸÃ¼k dozajlÄ± bir tekrarÄ± gibiâ€¦
SonuÃ§ olarak daha iyi olabilecekken ortalama sularda yÃ¼zen bir uyarlama olmuÅŸ Fontaineâ€™in filmi, ama yine de ilgiye deÄŸerâ€¦ Bu arada Ã¶ykÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi coÄŸrafya (Cenevreâ€™ye yakÄ±n ve Alplerâ€™in hemen altÄ±) ve yerleÅŸim merkezi ise muhteÅŸemâ€¦
Â DiÄŸer seÃ§enekler...
â€˜Masumiyetin DayanÄ±lmaz Ã‡ekiciliÄŸiâ€™ni Anne Fontaine Ã§ekmiÅŸ, filmde baÅŸrolleri Lou de LaÃ¢ge ve Isabelle Huppert paylaÅŸÄ±yor. â€˜GÃ¼n BatÄ±mÄ±â€™nÄ± (â€˜NapszÃ¡lltaâ€™) Laszlo Nemes yÃ¶netmiÅŸ, oyuncular Juli Jakab, Vlad Ivanov ve Marcin Czarnik. Hakan Haksun imzalÄ± â€˜Kim Daha Mutlu?â€™nun kadrosunda ise Ecem Ã–zkaya ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Emre KÄ±vÄ±lcÄ±m ve Hasan Denizyaran gibi isimler yer alÄ±yor. Gerilim tÃ¼rÃ¼ndeki â€˜Lanetli KapÄ±: Paranormal Ormanâ€™da (â€˜Door in the Woodsâ€™) baÅŸrolleri Katherine Forbes, John-Michael Fisher, Lauren Harper ve Levi Hudson paylaÅŸÄ±yor, yÃ¶netmen Billy Chase Goforth. HaftanÄ±n animasyon seÃ§eneklerinden â€˜Oyuncaklar Ã‡Ä±ldÄ±rmÄ±ÅŸ OlmalÄ±â€™yÄ± (â€˜Ugly Dollsâ€™) Kelly Asbury yÃ¶netmiÅŸ. Yerli yapÄ±m â€˜Ne Olur Gitmeâ€™ YÃ¼ksel Torun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor, oyuncular Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Yusuf Atala ve Ãœmit Acar. Bir diÄŸer animasyon â€˜Bisikletlerâ€™i (â€˜Bikesâ€™) Manuel J. Garcia yÃ¶netmiÅŸ.Â
Â
Â