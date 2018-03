Akademi’nin gönlünde ‘Suyun Sesi’ Bizimkinde ise ‘The Post’ var

Evet, yine geldik bir Oscar gecesine... Bu yılki adaylar üzerinden kimi saptamalarda bulunmadan önce yakın tarihte bir gezinelim: Geçen yıl ana karakteri siyahiler olan ve eşcinsel bir aşkı anlatan ‘Moonlight’ın ‘mutlu son’a ulaştığını gördük. Gerçi önce zarftan yanlış bir filmin, ‘La La Land’in adı çıktı ve Oscar tarihinin en büyük skandalına tanık olduk ama nihayetinde gülen taraf yönetmen Barry Jenkins ve ekibiydi. Ara not: Akademi, geçen yıl bu olay nedeniyle hiç suçları olmadığı halde mağdur olan Warren Beatty ve Faye Dunaway ikilisine, özür kabilinden bu yıl da ‘En İyi Film’ ödülünü takdim ettirecek.

Bu yılki ‘En İyi Film’ kategorisine bakıldığında ise şunları görüyoruz: Bir kere ‘Dunkirk’ ve ‘En Karanlık Saat’ (‘Darkest Hour’) birbirini tamamlıyor. Bu iki film sayesinde 2. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin nasıl hareket ettiğini, Churchill’in ne koşullarda iktidara getirildiğini anladık. ‘En Karanlık Saat’te Churchill’i canlandıran Gary Oldman büyük ihtimalle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanacak. Kendi adıma ‘Dunkirk’ün sonlarına doğru hamasete kaydığını düşünsem de ilk 30-45 dakikadaki yönetmenlik gösterisi ve ‘The Thin Red Line’vari hava için ben olsam ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü Christopher Nolan’a verirdim. Ama Akademi sanırım Guillermo del Toro’yu seçecek.

‘Güzel ve Çirkin’ öyküsü

Ya büyüme hikâyeleri? ‘Beni Adınla Çağır’ (‘Call Me by Your Name’) ve ‘Uğur Böceği’ (‘Lady Bird’) yani. Bu iki yapımdan ‘Beni Adınla Çağır’ın ‘En İyi Uyarlama Senaryo’yu alması muhtemel. ‘En İyi Film’de ipi göğüslemesi ise zor gibi, çünkü Akademi’nin ‘Moonlight’ın hemen ardından yine bir eşcinsel aşkını ödüllendirmesi pek ihtimal dahilinde değil sanki. Bir annenin çığlığını aktarırken karakter dönüşümlerini enfes bir senaryo üzerinden halleden ‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’ (‘Three Billboard Outside Ebbing, Missouri’), ‘En İyi Kadın’ (Frances McDormand), ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ (Sam Rockwell) ve ‘En İyi Senaryo’ (Martin McDonagh) kategorilerinde ‘mutlu son’a ulaşacak sanki. Siyahiler üzerinden bir gerilim hikâyesi anlatan ‘Get Out’ ise adaylıklarıyla idare edecek gibi.

‘The Post’, Türkiye’den bakıldığında özel anlamlar içeren ve ‘basın özgürlüğü’ açısından bence ileride klasik sayılacak bir film ama yeni bir ‘Spotlight’ zaferi beklenir mi, zor. Bana sorsanız ‘En İyi Film’deki tercihim Spielberg’ün yapıtından yana olurdu. Saplantılı bir kişiliğin izlerini süren ve ‘emekli’ye ayrılacağını ilan eden Daniel Day-Lewis’i son kez karşımıza çıkaran ‘Phantom Thread’ de enfes bir filmdi ama Akademi nezdinde bu yılın onun yılı olacağını sanmıyorum. Geldik ‘Suyun Sesi’ne (The Shape of Water)... Bir yaratıkla dilsiz bir kadının, ‘Soğuk Savaş Dönemi’nde geçen aşkı. Yani bir tür ‘Güzel ve Çirkin’ öyküsü... Kadının en yakın arkadaşları bir siyahi ve bir eşcinsel. Zaten ortada masal gibi bir anlatım da var. Yönetmen de, Trump’ın aralarına duvar ördürdüğü Meksika’dan. İşte size Akademi’ye ‘Politik doğruculuk’ açısından en uygun seçenekleri sunan film... ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Film’i Guillermo del Toro ve yapıtı ‘Suyun Sesi’ göğüsleyecek öngörüsünde bulunuyoruz.

#MeToo damgası

Öte yandan bu yılki törene, özellikle de konuşmalara geçen yıl Holly-

wood’da ortaya çıkan ‘Taciz skandalı’nın yansıması olarak #MeToo dayanışmasının damga vurması bekleniyor.



Frances McDormard, ‘En İyi kadın Oyuncu’nun favorisi.

Berrak Tüzünataç yazdı

Ellerine sağlık, favorim sensin

Frances McDormand, ‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’ ile hayatta yaşanabilecek en büyük acılardan birini yaşamış bir kadını, ajitasyon-gözyaşı-kurban psikolojisi gibi ilk akla gelen hiçbir şeye sırtını dayama imkânı olmadan, eşsiz bir biçimde bize aktarıyor. Sıradan bir anneden mükemmel bir provokatöre dönüşen Mildred Hayes, bize yaşadığı derin acıyı bir an bile unutturmadan, her insanın acıyı kaldırma biçiminin ne kadar farklı olduğunu hatırlatıyor, hatta McDormand kendine has zamanlamasıyla, karakterine kattığı mizahi anlayışla bizi zaman zaman güldürmeyi bile başarıyor. Ellerine sağlık, benim favorim sensin!



Gary Oldman’ın bu gece Oscar alması bekleniyor.

Mert Fırat yazdı

Kusursuz bir performans...

Joe Wright’ın yönettiği ‘En Karanlık Saat’ filmindeki bir ihtiyar delikanlıdan söz etmek istedim. Maalesef yeni kuşağın kolay kolay hatırlayamayacağı Gary Oldman’ın iyi bir oyuncu olduğunu bilmesek, sadece Churchill makyajıyla görsek herhalde kim ne olduğunu anlamaz, performansıyla ünlü bir aktör olur diye düşünür ve bu durumu belki ‘Geç gelen başarı’ diye adlandırırdık. Oldman’ın rolü ele alış biçimindeki zarafet. ‘Bir Karakter Yaratmak’ kitabının uygulaması adeta. Churchill gibi bilinen bir tarihi kişiliği neredeyse her yönüyle görmek, filmi de ister istemez onun sırtına yüklüyor ve bir merak unsuru haline getiriyor.

Seyirci ağlayan, gülen, güldüren, çaresiz fakat bir o kadar güçlü, kararlı bir bütüne şahit olurken derdi sadece kendini ya da karakteri sevdirmek olmayan bir oyuncunun kusursuz performansını izliyorsunuz. Filmin yer yer iniş çıkışları olsa da Oldman en umulmadık anda elinden geleni yapıyor, sanki dans ediyor. Şimdi, adeta Oscar heykelini kavramaya hazırlanırken son kez filmdeki purosundan bir duman daha alıyor. Ortalık toz duman, karşınızda yeniden Gary Oldman...

En İyi Film

* Beni Adınla Çağır

* Dunkirk

* En Karanlık Saat

* Get Out

* Phantom Thread

* Suyun Sesi

* The Post

* Uğur Böceği

* Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

En İyi Yönetmen

* Paul Thomas Anderson (‘Phantom Thread’)

* Guillermo del Toro (‘Suyun Sesi’)

* Greta Gerwig (‘Uğur Böceği’)

* Christopher Nolan (‘Dunkirk’)

* Jordan Peele (‘Get Out’)

En İyi Kadın Oyuncu

* Sally Hawkins, (‘Suyun Sesi’)

* Frances McDormand (‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’)

* Margot Robbie, (‘Ben, Tonya’)

* Saoirse Ronan (‘Uğur Böceği’)

* Meryl Streep (‘The Post’)

En İyi Erkek Oyuncu

* Timothée Chalamet (‘Beni Adınla Çağır’)

* Daniel Day-Lewis (‘Phantom Thread’)

* Daniel Kaluuya (‘Get Out’)

* Gary Oldman, (‘En Karanlık Saat’)

* Denzel Washington (‘Roman J. Israel, Esq’)